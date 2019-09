Sky Q ora si apre ad una nuova platea di utenti. Sky ha annunciato il lancio della nuova offerta Sky Q fibra , che consente di accedere ai contenuti e alle funzioni associate al nuovo decoder sfruttando la propria connessione in fibra ottica domestica. Scopri come aggiornare il tuo abbonamento se sei già cliente della piattaforma televisiva o i costi dell’offerta se sei un nuovo cliente

Sky Q incluso per i clienti Sky Fibra: aggiornamento gratuito al via

Grandi novità per gli utenti di Sky. Il colosso dell’intrattenimento televisivo aveva annunciato che entro la fine del 2019 i clienti Sky Fibra avrebbero ricevuto un aggiornamento software gratuito che gli avrebbe permesso di “godere della nuova esperienza di visione Sky Q” ed effettivamente la promessa è stata mantenuta. Dopo il lancio di Sky Q satellitare è oggi arrivato Sky Q anche via fibra ottica. Entro la fine dell’anno anche i clienti My Sky via fibra potranno usufruire dello stesso servizio senza dover acquistare un nuovo box. L’aggiornamento sarà automatico e gratuito.

I vantaggi di Sky Q fibra

Il primo vantaggio di sottoscrivere l’offerta fibra ottica di Sky è quello di poter accedere al palinsesto della piattaforma televisiva comprese le ultime serie TV come 1994 e Watchmen o i programmi più amati come X Factor e Masterchef senza la necessità di installare la parabola o il telefono fisso. Il secondo è che da oggi si è aggiunto Sky Q, il nuovo decoder ad altissime prestazioni e con funzioni uniche e interessanti.

Con Sky Q puoi controllare tutto con il semplice utilizzo della voce. Basta premere il tasto microfono per e dire al decoder cosa deve fare. Si può ad esempio scegliere un film pronunciandone il titolo o una citazione e mettere in pausa il programma che si sta cercando. La tecnologia di Sky consente poi di navigare tra contenuti in onda e on demand con estrema semplicità grazie a funzioni come:

My Q : sezione con i programmi preferiti dall’utente, le ultime novità, i contenuti consigliati e quelli che si era già iniziato a vedere

: sezione con i programmi preferiti dall’utente, le ultime novità, i contenuti consigliati e quelli che si era già iniziato a vedere Registra : registrazione fino a 3 programmi in contemporanea anche in diretta mentre se ne sta visionando un quarto. La sezione Registrazioni raccoglie tutti i programmi registrati

: registrazione fino a 3 programmi in contemporanea anche in diretta mentre se ne sta visionando un quarto. La sezione Registrazioni raccoglie tutti i programmi registrati Ricerca rapida : possibilità di cercare un film con la massima velocità digitando una parte del titolo o il nome di un attore o regista

: possibilità di cercare un film con la massima velocità digitando una parte del titolo o il nome di un attore o regista Mini Guida : senza interrompere il programma si può leggere la trama, scoprire cosa c’è in onda su altri canali e consultare anche la programmazione futura

: senza interrompere il programma si può leggere la trama, scoprire cosa c’è in onda su altri canali e consultare anche la programmazione futura Restart : per far ripartire il programma dall’inizio

: per far ripartire il programma dall’inizio Autoplay : per guardare le proprie serie TV preferite e vedere la puntata successiva subito dopo la conclusione dell’episodio in onda

: per guardare le proprie serie TV preferite e vedere la puntata successiva subito dopo la conclusione dell’episodio in onda My Music : ascoltare musica direttamente dalla TV via Bluetooth o AirPlay

: ascoltare musica direttamente dalla TV via Bluetooth o AirPlay Sky Go Plus : per accedere anche da dispositivi mobili alla programmazione di Sky, i contenuti on demand e gestirli tramite funzioni avanzate

: per accedere anche da dispositivi mobili alla programmazione di Sky, i contenuti on demand e gestirli tramite funzioni avanzate Sezione bambini: contenuti appositi per i più piccoli con Modalità bambini attivabile con PIN per una maggiore sicurezza.

Per attivare l’offerta Sky Q fibra basta attendere pochi giorni per la consegna del decoder. L’installazione vera e propria può essere fatta in totale autonomia e senza la necessità dell’intervento di un tecnico specializzato. E’ sufficiente collegare Sky Q alla presa della corrente, al televisore tramite cavo HDMI e all’antenna del digitale terrestre. Fatto questo l’ultimo passo prevede di inserire la propria smart card e connettere il decoder alla propria fibra ottica domestica.

Per poter sottoscrivere l’offerta Sky Q fibra non serve possedere il telefono fisso ma disporre di una connessione FTTC (Fiber to the Home) o FTTC (Fiber to the Cabinet) da almeno 200 Megabit al secondo con Fastweb, Vodafone, Wind, Tre, Tim o Tiscali. Sky sottolinea come serva una banda minima di 15 Mbps per vedere un programma sulla televisione e in contemporanea effettuare 2 registrazioni e uno streaming su smartphone o tablet. Chi connette il decoder via Wi-Fi sarebbe meglio utilizzasse un modem Dual Band (2,4 GHz – 5 GHz). In ogni caso l’azienda consiglia di utilizzare il cavo Ethernet per avere la certezza di un segnale più stabile.

Per avere la certezza di disporre di una banda sufficiente ad una visione perfetta e stabile dei programmi trasmessi tramite Sky Q si consiglia di effettuare una valutazione delle performance della propria rete con lo speed test di SosTariffe.it. Il nostro strumento gratuito permette di verificare la reale velocità della connessione in download e upload. Bastano pochi click per avere il risultato, che verrà comodamente inviato via e-mail. Sky sottolinea che per avere un panorama utile delle performance della rete il test dovrebbe essere effettuato più volte al giorno e soprattutto nelle ore serali, dove l’utilizzo della televisione è più alto.

Con Sky Q Fibra non è possibile accedere al nuovo canale DAZN1 sul 209 in quanto è disponibile solo per i clienti via satellite. Per vedere i contenuti della piattaforma di streaming basta utilizzare l’app di DAZN presente nella Home di Sky Q. Sulla piattaforma di streaming di Perform è possibile vedere i principali eventi sportivi tra cui:

3 partite di Serie A per turno e tutti gli highlights dei match della giornata

Eurosport HD 1

Eurosport HD 2

Serie BKT – 9 partite su 10 in esclusiva assoluta

Liga

Ligue 1

Eredivise

MLS

Chinese Super League

JLeague

FA Cup

Carabao Cup

Copa Libertadores

Copa Sudamericana

US Open

Roland Garros

Australian Open

La Vuelta

Giro d’Italia

Tour de France

Lega Basket

Eurolega

Sci alpino

Sci nordico

Superbike

Volley CEV

NFL

MLB

Indycar

Nascar

UFC

Boxe

Rugby

All’interno di questo spazio sono anche piattaforme come Spotify, Vevo, YouTube e presto anche Netflix. Nello spazio spazio troviamo poi le app di Sky come Sky TG 24, Sky Sport e Sky Meteo 24. Non solo, chi è cliente della pay TV da più di 6 anni può accedere a Sky Q ad un prezzo riservato decisamente ridotto rispetto a quello dell’offerta per i nuovi utenti.

Sky Q Fibra con Sky Calcio

Oltre 60 canali in HD (Sky TV, Sky Calcio, Sky HD)

Canali del digitale terrestre

Controllo vocale

3 registrazioni in contemporanea

1 TB di memoria per salvare film, programmi e serie TV

Restart e on demand su tutti gli schermi

Sky Go Plus

Al pacchetto è possibile aggiungere

Sky Cinema – 15 euro al mese per un anno

– 15 euro al mese per un anno Sky Calcio – 15 euro al mese per un anno

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese per il primo anno, poi il prezzo sale a 43,20 euro al mese. A queste spese si aggiungono il costo per la consegna e l’attivazione di Sky Q Fibra pari a 49 euro una tantum invece di 148 euro.

Chi non dispone della fibra ottica domestica o di una banda sufficientemente potente a supportare la più recente tecnologia della pay TV, può comunque accedere ai contenuti e alle funzioni di Sky Q sottoscrivendo l’offerta via satellite:

Sky Q Black con Sky Calcio

Oltre 60 canali in HD (Sky TV, Sky Calcio, Sky HD) e in 4K HDR

Canali del digitale terrestre

Controllo vocale

3 registrazioni in contemporanea

1 TB di memoria per salvare film, programmi e serie TV

Restart e on demand su tutti gli schermi

Sky Go Plus

Al pacchetto è possibile aggiungere

Sky Cinema – 15 euro al mese per un anno

– 15 euro al mese per un anno Sky Calcio – 15 euro al mese per un anno

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese per il primo anno, poi il prezzo sale a 43,20 euro al mese. A queste spese si aggiungono il costo per la consegna e l’attivazione di Sky Q Black pari a 49 euro una tantum invece di 219 euro.

Sky Q Platinum con Sky Calcio

Multiscreen wireless con Sky Q Mini.

Oltre 60 canali in HD (Sky TV, Sky Calcio, Sky HD) e 4K HDR

Canali del digitale terrestre

Controllo vocale

4 registrazioni in contemporanea

2 TB di memoria per salvare film, programmi e serie TV

Restart e on demand su tutti gli schermi

Sky Go Plus

Al pacchetto è possibile aggiungere

Sky Cinema – 15 euro al mese per un anno

– 15 euro al mese per un anno Sky Calcio – 15 euro al mese per un anno

L’offerta ha un costo di 44,90 euro al mese per il primo anno, poi il prezzo sale a 58,20 euro al mese. A queste spese si aggiungono il costo per la consegna e l’attivazione di Sky Q Platinum pari a 199 euro una tantum invece di 319 euro.

I principali canali che si possono vedere su Sky

Sky permette di personalizzare il proprio abbonamento scegliendo tra diversi pacchetti con cui comporlo. La programmazione della pay TV oggi prevede:

Sky TV

Sky Uno, canale 455

Sky TG 24

Sky Atlantic, canale 456

Fox, canale 457

Fox Life

Fox Crime

Fox Animation

MTV

Classica

Nove

20

Cielo

Real Time

Giallo

Eurosport

Bike Channel

Horse TV

Nate Geo People

LaF

Comedy Central

Premium Action, canale 459

Premium Crime, canale 460

Premium Joi, canale 461

Premium Stories, canale 462

Crime+Investigation

Sky Arte

TV8

Blaze

Gambero Rosso

Food Network

Motor Trend

National Geographic, canale 458

Sky Cinema

Sky Cinema Uno

Sky Cinema Due

Sky Cinema Collection

Sky Cinema Family

Sky Cinema Action

Sky Cinema Suspense

Sky Cinema Romance

Sky Cinema Drama

Sky Cinema Comedy

Premium Action, canale 459

Premium Crime, canale 460

Premium Joi, canale 461

Premium Stories, canale 462

Premium Cinema, canale 463

Premium Cinema Energy, canale 464

Premium Cinema Emotion, canale 465

Premium Cinema Comedy, canale 466

Sky Sport

Sky Sport Uno, canale 482

Sky Sport Uno HD, canale 472

Sky Sport 24, canale 481

Sky Sport 24 HD, canale 471

Sky Calcio