Sky lancia una nuova Offerta Flash: Sky TV e Cinema a prezzo scontato

C’è tempo fino al prossimo 23 gennaio per attivare la nuova Offerta Flash di Sky. La promozione in questione, riservata a tutti i nuovi abbonati, consente di accedere a Sky TV e Sky Cinema ad un prezzo scontato per i primi 18 mesi. Grazie a quest’offerta è, quindi, possibile poter contare su di un nuovo abbonamento Sky completo e molto conveniente.

Come attivare la nuova Offerta Flash con Sky TV e Sky Cinema

La nuova Offerta Flash di Sky valida fino al prossimo 23 gennaio include:

Sky TV con tutte le serie TV, gli show, i documentari e le news di Sky

con tutte le serie TV, gli show, i documentari e le news di Sky Sky Cinema con tutti i canali cinema dell’offerta Sky, oltre 200 prime visioni l’anno e un ricco catalogo di contenuti on demand

con tutti i canali cinema dell’offerta Sky, oltre 200 prime visioni l’anno e un ricco catalogo di contenuti on demand Sky Go e Sky HD inclusi

Sfruttando la nuova Offerta Flash è possibile attivare il pacchetto proposto da Sky al prezzo scontato di 19,90 euro al mese per 18 mesi (con uno sconto extra di 5 euro al mese rispetto al prezzo di listino). Terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al prezzo di listino, comunque particolarmente conveniente considerando i contenuti inclusi, di 39 euro al mese. L’offerta può essere attivata sia con Sky Q via Internet (con attivazione di 9 euro) che con Sky Q via satellite (con attivazione di 29 euro).

Per attivare l’offerta è possibile seguire la procedura online disponibile qui di sotto. È possibile scegliere sia l’attivazione online, per sottoscrivere il nuovo abbonamento in completa autonomia, che telefonicamente con il supporto di un operatore Sky. Ecco il link per scoprire e attivare l’Offerta Flash:

Attiva qui l’Offerta Flash di Sky »

C’è un’altra promozione da sfruttare per poter accedere alle offerte TV di Sky. Si tratta della promozione Prova Sky Q a 9 euro. L’offerta in questione consente di accedere a tutta l’offerta Sky con i pacchetti Sky TV, Sky Cinema, Sky Calcio e Sky Kids oltre che a Netflix (piano Standard, due accessi in contemporanea alla piattaforma) con tutti i contenuti in HD. Il pacchetto completo sarà disponibile per 30 giorni.

Al termine del periodo di prova, sarà possibile scegliere, tra le varie offerte disponibili nel listino Sky al momento, la proposta giusta da attivare in base alle proprie esigenze. Naturalmente, il periodo di prova non comporta vincoli o obblighi di alcun tipo. L’utente, infatti, potrà anche scegliere di non sottoscrivere un nuovo abbonamento Sky una volta scaduti i 30 giorni di prova.

Prova Sky Q »

Segnaliamo anche la possibilità di puntare sulle offerte Sky WiFi + Sky TV. L’offerta combinata che unisce la connessione Internet di casa, con la fibra ottica di Sky, e le offerte TV può risultare davvero conveniente. Il pacchetto “base” include:

Sky WiFi con linea telefonica fissa e connessione illimitata fino a 1.000 Mega in download

con linea telefonica fissa e connessione illimitata fino a 1.000 Mega in download abbonamento TV con Sky TV, Sky HD e Sky Go

L’offerta in questione è disponibile al costo complessivo di 39,80 euro al mese per 18 mesi.

C’è anche la possibilità di aggiungere Netflix (piano Standard) attivando l’offerta Sky WiFi + Intrattenimento Plus (Sky TV e Netflix assieme) al costo di 44,80 euro al mese. Per scegliere l’offerta da attivare e verificare la copertura della fibra è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Attiva Sky WiFi + Sky TV »