Pagamento con carta per acquisti a Gennaio 2022: le migliori soluzioni

È periodo di saldi e vuoi fare un po' di spese, vuoi comprare un elettrodomestico o hai organizzato un viaggio e vuoi affittare una macchina? In entrambi i casi puoi effettuare il pagamento con carta di credito, questa soluzione è comoda anche se fai diversi acquisti e non vuoi sforare il tuo budget mensile. Le nuove offerte di carte di credito includono spesso dei servizi che consentono di rateizzare le spese effettuate, una comodità da non sottovalutare in alcuni casi (a patto che le condizioni siano vantaggiose).

Poter effettuare un pagamento con carta di credito significa poter fare i tuoi acquisti e poi rimborsare la somma spesa il mese successivo all’istituto di credito. Non è un caso infatti che per attivare questi strumenti di pagamento è necessario essere intestatari di un conto corrente e devi anche essere maggiorenne. Le carte di credito vengono concesse con maggiore facilità a chi ha una busta paga o degli accrediti regolari sul conto.

Le procedure online di attivazione permettono ai dipendenti di seguire un iter semplificato, mentre chi ha una partita IVA o è un libero professionista dovrà fornire la dichiarazione dei redditi prima di vedersi sbloccata la nuova carta.

Le soluzioni più comuni ti offrono tra i 1.200 e i 1500 euro al mese come fido e le tue spese dovranno essere rimborsate entro il 10 o il 15 del mese. Ci sono però anche degli emittenti che ti propongono carte con plafond personalizzabili, anche solo per un periodo limitato di tempo.

In base alla tipologia di acquisto o di operazione che devi fare ci sono dei prodotti più o meno adatti. La carta di debito è conveniente quando devi prelevare (ti basterà recarti presso gli sportelli automatici della tua banca), oppure se devi sostenere spese piuttosto impegnative e non vuoi che l’importo sia scalato immediatamente dalla tua disponibilità puoi utilizzare le carte di credito. I clienti più prudenti con gli acquisti online preferiscono le prepagate, sono strumenti di pagamento comodi e sicuro e si può spendere solo quando è stato pre caricato sulla carta quindi in caso di furto o smarrimento il danno è molto contenuto.

Gli ultimi dati disponibili sull’uso delle carte di credito/debito/prepagate in Italia riguardano il primo semestre 2021 e sono contenuti nell’ultimo rapporto dell’Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano. Secondo quanto riportato nella ricerca, i pagamenti digitali sono cresciuti del 23% nei primi 6 mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020. Gli aumenti più consistenti sono stati quelli registrati dai pagamenti con smartphone (+108%) e contactless (+66%). Gli importi transati con le carte hanno raggiunto i 145,6 miliardi di euro.

Come trovare le carte per i tuoi pagamenti quotidiani

La ricerca di una nuova carta di credito richiede pazienza e il confronto di diverse offerte, per poter individuare la promozione più adatta alle tue esigenze di spesa dovrai considerare quali sono le operazioni più frequenti: prelievi o pagamenti POS o con smartphone. Dovrai anche valutare se vuoi poter ricorrere ai servizi revolving per il pagamento con carta a rate ed in questo caso dovrai stare molto attento ai tassi di interesse applicati alle operazioni.

Un altro fattore che può influenzare la tua scelta è la soglia di spesa mensile consentita, ci sono carte di credito con fidi minimi (1.500 euro) e altri prodotti che possono arrivare a plafond da 10 mila euro al mese. Ovviamente i requisiti per attivare una carta piuttosto che l’altra sono molto diversi, in particolare il reddito minimo richiesto ai clienti sarà proporzionato al saldo della carta selezionata.

Per semplificare e velocizzare la tua analisi delle diverse offerte di carte di credito puoi utilizzare il comparatore di SOStariffe.it, uno strumento che automatizza il confronto delle promozioni e ti offre una tabella riassuntiva dei servizi e delle condizioni dei diversi prodotti proposti dalle banche e dagli emittenti.

Puoi effettuare la tua ricerca personalizzata della miglior carta per i tuoi acquisti cliccando sul link in basso. Ricordati di impostare la tipologia di carta che desideri (credito/debito/carta conto) e i limiti di spesa.

Scopri le migliori carte di credito »

Le migliori soluzioni per il pagamento con carta dei tuoi acquisti

Se hai meno di 18 anni non potrai attivare una carta di credito, ma solo le carte prepagate. Le carte di credito inoltre richiedono il possesso di un conto corrente d’appoggio o di una busta paga.

Ecco quali sono le carte di credito e le prepagate più convenienti da attivare questo mese.

1. Carta Widiba Classic

Puoi attivare la carta di credito Widiba Classic con l’apertura del tuo nuovo conto corrente Start. Il conto è in promozione a canone zero se lo si attiva entro il 9 Febbraio 2022 e la banca offre ai nuovi clienti una PEC e la firma digitale. Il costo mensile di questa carta è di 20 euro l’anno che pagherai con rate trimestrali. Le condizioni per operare con questo strumento sono:

anticipo di contante commissione minima 2,50 euro o il 4%

plafond 1.500 euro

servizio di alert via SMS o mail

Scopri Widiba Carta Classic »

In alternativa questo istituto ti offre la Carta Gold, questo è un prodotto con un massimale doppio rispetto a quello della Classic. Per ottenere l’emissione di questo strumento di pagamento dovrai avere un patrimonio di almeno 3 mila euro o un accredito dello stipendio (da almeno 800 euro al mese). Il canone annuo per attivare e mantenere questa carta è di 50 euro.

Scopri di più su Widiba Gold »

2. Mastercard Gold di ING

Non capita spesso di trovare una carta di credito a canone gratuito, per i clienti che aprono il Conto Corrente Arancio di ING entro la fine di Marzo 2022 invece la Mastercard Gold è inclusa nell’offerta a zero spese. Questa versione della carta ti offre un tetto di spesa da almeno 1.500 euro. Il costo mensile di questo strumento di pagamento è pari a 2 euro al mese, ma anche al termine della promozione potrai continuare a non versare il canone se spenderai almeno 500 euro al mese.

Per le tue spese quotidiane ecco quali sono i servizi e i costi operativi proposti con questa Mastercard:

commissione minima sui prelievi 3 euro o il 4% dell’importo

limite massimo di prelievo 600 euro

rateizzazione delle spese con servizio Pago Flex

estratto conto online gratuito

rimborso delle spese ogni 10 del mese

Puoi richiedere maggiori informazioni sull’offerta di ING e sulla carta di credito cliccando sul pulsante in basso.

Attiva la Mastecard Gold »

3. Next Classic

Anche Crédit Agricole ti propone un’offerta sulla sua carta di credito Nexi Classic. L’offerta ti consente di pagare circa 20 euro l’anno per questo prodotto anziché 41 euro in 12 mesi. La promozione è valida solo per chi attiva la carta entro il 15 Aprile 2022.

Con questa carta potrai monitorare i tuoi pagamenti e la disponibilità della tua carta con la funzione IoControllo con l’app della banca. I rimborsi degli acquisti effettuati avverranno il 15 del mese.

Attiva Nexi Classic »

Le carte di debito di Gennaio

Se non ti interessano le carte di credito puoi attivare una delle carte di debito, questi prodotti, a differenza di quelli a credito, ti permettono di spendere solo somme già disponibili sul tuo conto o sulla carta. In alcuni casi i clienti preferiscono le carte prepagate per i loro acquisti online, questi sono prodotti con un saldo limitato e che non sono in alcun modo collegati al conto corrente.

1. Carta BBVA

La novità di questo mese è la carta BBVA, si tratta di una carta con IBAN gratuita e le condizioni operative sono:

2 euro per i prelievi inferiori a 100 euro

altri prelievi gratuiti, sia in Italia che in UE

2.000 euro come limite di spesa mensile

Gran Cashback del 10% sulle spese del primo mese

Il sistema di rimborsi sugli acquisti è valido su una spesa massima di 500 euro. Al termine del primo mese il cashback scenderà all’1% e sarà attivo solo se spenderai almeno 250 euro al mese.

La carta virtuale emessa da BBVA è un prodotto di nuova generazione con CVV dinamico, questo significa che il codice per gli acquisti online sarà generato tramite l’app.

L’emittente ti permette di rateizzare gli acquisti effettuati, si tratta del servizio Pay&Plan. Le condizioni proposte da BBVA ti consentiranno di dilazionare le spese effettuate nei 90 giorni precedenti, potrai attivare la rateizzazione solo per 5 acquisti.

Scopri di più sulla carta BBVA »

2. Carta Tinaba

Anche per i clienti che attivano la carta conto Tinaba è prevista la possibilità di ottenere il rimborso del 10% sugli acquisti, il cashback sarà valido sia per le spese in negozio che per quelle online.

La carta con IBAN è un prodotto a costo zero e le operazioni che compirai ti costeranno:

primi 24 prelievi gratuiti

2 euro per i prelievi in Italia

4 euro per i prelievi all’estero

trasferimenti di denaro tra conti Tinaba gratis

ricariche gratuite con bonifici o tramite altre carte

Con l’app Tinaba hai anche a disposizione altri servizi per gestire i tuoi risparmi:

Raccolte fondi

Dividi i conti

Ricarica

Accredito stipendio

Attiva la carta Tinaba »

3. Carta DOTS

L’ultima carta che analizziamo insieme è la carta conto con IBAN DOTS. Sono due le possibilità che puoi attivare a Gennaio, la First e la Top. La carta First è a zero spese e può averla dai 12 anni in su, il limite massimo per le ricariche annue su queste carte è di 2.500 euro. Con questo prodotto potrai:

prelevare gratuitamente da ATM in Italia e in UE

prelevare con una commissione di 3,45 euro nei Paesi extra UE

ricariche tra carte DOTS gratuite

commissione di 1,05 euro sui pagamenti utenze con servizio Pago PA e servizio CBILL

Un’altra alternativa è diventare un Dotter TOP, in questo caso dovrai pagare un canone da 0.95 euro al mese e il limite di ricariche annue salirà a 50 mila euro. Con questa versione della carta conto potrai anche effettuare bonifici (gratuiti) e attivare l’accredito dello stipendio sul conto.

Per i nuovi Dotters è previsto un bonus di benvenuto: una Gift card da 20 euro.

Scopri come attivare DOTS »