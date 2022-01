Confronto prezzi luce e gas: 10 offerte da non perdere a Gennaio 2022

I prezzi luce e gas continuano a crescere e il Governo interviene con una manovra anti rincari del valore di quasi 4 miliardi. Puoi evitare gli aumenti in bolletta anche con il confronto delle promozioni, se sei un cliente del mercato tutelato passando alle offerte del mercato libero potresti risparmiare centinaia di euro l'anno secondo le stime del comparatore di SOStariffe.it . Scopri quali sono le soluzioni luce e gas da non perdere a Gennaio 2022

Non basteranno l’azzeramento degli oneri di sistema in bolletta, l’abbattimento dell’IVA sulle forniture gas (l’imposta passa al 5% dal 10%) e il potenziamento dei bonus sociali a scongiurare i nuovi aumenti di energia e gas. Nel confronto dei prezzi delle materie prime tra il 2021 e il 2022 l’Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha stimato che il rincaro medio sarà del 55% per le bollette dell’energia elettrica e del 41,8% per quelle del gas per i clienti del servizio di Maggior Tutela.

Gli utenti del mercato libero sentiranno di meno gli incrementi, ma non saranno esclusi dai rincari. D’altra parte solo lo scorso anno il prezzo del gas sul mercato all’ingrosso ha subito una crescita del 500% e ha raggiunto a Dicembre 2021 i 120 euro/MWh dai 21 euro/MWh registrati a Gennaio 2021. Per il prezzo dell’energia l’aumento è stato altrettanto elevato, il prezzo medio è passato da 61 euro/MWh a 288 euro/MWh.

Novità sul decreto anti rincari

Stando alle ultime notizie che circolano dopo la riunione tra il premier Mario Draghi e i Ministeri della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, dell’Economia, Daniele Franco, e dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, il Governo sarebbe pronto ad un intervento sulle aste Ets, valore manovra 1,5 miliardi, e ad una cartolarizzazione degli oneri di sistema, 2,5 miliardi di euro. Le misure tampone però non bastano e il Governo starebbe ragionando anche su interventi sul medio e lungo termine, così come ha confermato il viceministro dell’Economia, Laura Castelli, durante il suo intervento a Porta a Porta.

Nel frattempo per il primo trimestre 2022 le famiglie e le imprese si trovano a fare i conti con i rincari e secondo le stime dell’Arera la bolletta elettrica per una famiglia che in media in un anno consuma 2.700 kWh potrebbe aumentare di quasi 334 euro in un anno e quella per il gas, a fronte di un consumo annuo di 1.400 smc, subirà un rincaro di almeno 610 euro in 12 mesi.

Una famiglia consuma in media 2.700 kWh se è composta da 3 persone e se utilizza forno, frigo, lavatrice e lavastoviglie. Per quanto riguarda il gas invece il consumo di 1.400 smc si raggiunge se si vive in 3 in un appartamento di 100 mq e si ha un impianto di riscaldamento.

Per trovare delle offerte luce e gas per risparmiare sulle bollette puoi usare il comparatore di SOStariffe.it. Confronta le migliori promozioni luce e gas per trovare quella giusta per te cliccando sul link in basso, oppure scarica l’app di SOStariffe.it. Lo strumento gratuito ti permette di creare il tuo profilo tipo indicando quali elettrodomestici utilizzi o in quali fasce orarie li usi, oppure selezionando il numero di conviventi.

Oppure potrai ricorrere al servizio Analisi della bolletta, con questa opzione potrai richiedere ai consulenti del sito di studiare le condizioni delle tua offerta, allegandola al form, per capire se la promozione attiva è adeguata ai tuoi consumi.

Le offerte gas più convenienti di Gennaio

Ecco quali sono le caratteristiche delle migliori offerte gas.

Click Gas

Puoi evitare ulteriori aumenti del prezzo del gas con le promozioni a prezzo bloccato, sono le offerte con cui i gestori del mercato libero ti propongono un costo della materia prima fisso per 1 anno, 2 anni o 36 mesi. Con A2A e il suo piano Click Gas potrai pagare 0,4700 euro per smc. La promozione ti consentirà di mantenere questa tariffa con questo prezzo per 12 mesi ed è un’esclusiva riservata ai clienti che usano il sito per attivare la fornitura con questo gestore e a coloro che domiciliano le bollette sul conto corrente.

Se decidi di passare a questa offerta dal Servizio a Maggior tutela potrai ottenere un risparmio annuo di circa 719 euro se la tua famiglia consuma in un anno 1.410 smc di gas.

E-light

Anche l’offerta di Enel per i clienti che provengono dal mercato tutelato è molto conveniente. In un anno la famiglia tipo potrebbe risparmiare per la fornitura gas più di 588 euro. Il prezzo della materia prima di questa promozione sarà bloccato per 1 anno e sarà pari a 0,5600 euro per smc.

Questo contratto prevede pagamenti in RID e invio della bolletta solo in formato elettronico. I clienti che attivano questa soluzione potranno iscriversi al programma di sconti e agevolazioni EnelpremiaWOW.

NeNvenuto

Vorresti sapere in anticipo quanto spenderai ogni mese per la bolletta del gas? Con il nuovo sistema di NeN pagherai le tue forniture come fai con l’abbonamento di Netflix, una rata fissa che spalmerà la spesa in parti eguali durante l’anno. Il gestore quando sottoscrivi il tuo contratto ti chiederà l’ultima bolletta disponibile e in base al tuo consumo medio annuo effettuerà una stima della tua rata mensile.

Per i nuovi clienti che attivano NeN è previsto uno sconto di benvenuto di 30 euro sulla fornitura del primo anno (con doppia attivazione gas e luce il bonus raddoppia). Il prezzo del gas proposto dal gestore ai nuovi clienti sarà 0,600 euro per smc ed è bloccato per 36 mesi. Secondo le stime del comparatore di SOStariffe.it il tuo risparmio come famiglia tipo potrebbe superare i 569 euro l’anno.

Come ulteriore incentivo per i nuovi utenti che scelgono NeN c’è il piano Azzera la tua rata, è un classico programma che ti premia se convinci i tuoi amici a passare alle offerte del gestore. La promozione ti offre 2 euro di sconto al mese in bolletta per 1 anno se le nuove attivazioni che avvengono entro il 26 Gennaio, se sottoscrivi un’offerta NeN tra il 27 Gennaio e il 31 Dicembre lo sconto sarà invece di 1 euro al mese per 12 mesi.

Link Gas

L’offerta di Eni Gas e Luce ti permette di pagare la tua fornitura con RID e carte di credito o con i più tradizionali bollettini postali. Per invogliare i nuovi clienti a scegliere il piano Link l’operatore include nel pacchetto gas:

sconto 10% se paghi in RID e richiedi bolletta elettronica

compensazione delle tue emissioni

check up energetico

Le condizioni economiche se scegli questa promozione saranno:

prezzo gas 0,6067 euro/smc

fornitura gas naturale

prezzo bloccato per 1 anno

Se provieni dal mercato tutelato e consumi in un anno 1.410 smc di gas il tuo risparmio annuo con l’offerta del gestore sarà di circa 490 euro.

EcoClick Special

Questo piano Iberdrola blocca il prezzo del gas per 2 anni, il costo della materia prima con questa offerta è fissato a 0,6500 euro per smc. Stando alle attuali tariffe del mercato tutelato, se decidi di passare a questa promozione in un anno potrai risparmiare ben 466 euro.

I nuovi clienti che attivano questo pacchetto possono ottenere uno sconto in bolletta di 50 euro e una riduzione del 5% sarà riservata a chi sottoscrive anche il servizio Tutto Fare Gas.

Le promozioni luce per ridurre le bollette

I rincari hanno portato un rincaro molto importante anche nelle bollette per le forniture luce. Ecco quali sono le offerte energia da non perdere a Gennaio.

Click Luce

Questa è un’offerta monoraria a prezzo fisso di A2A, con Click Luce pagherai la tua energia 0,1300 euro/kWh per il primo anno di fornitura. Se il tuo consumo annuo è di circa 2.700 kWh e se un cliente del mercato tutelato, passare a questa promozione ti consentirà di risparmiare fino a672 euro l’anno sulle bollette luce.

La proposta del gestore inoltre è una soluzione ad energia verde, questo significa che l’operatore ti garantisce energia prodotta da fonti rinnovabili. L’offerta può essere attivata solo online e con pagamenti in RID, inoltre la bolletta ti sarà inviata solo nel formato elettronico.

Per attivare la promozione Click Luce puoi seguire il link qui in basso.

Ecoclick Special

Ecoclick Special di Iberdrola è una promozione monoraria con un costo dell’energia pari a 0,1355 euro/kWh. Se scegli questa offerta in un anno di fornitura potrai risparmiare fino a 660 euro, il gestore ti regala uno sconto in bolletta di 50 euro sulla tua fornitura per il primo anno.

Potrai avere ulteriore 5% di riduzione del corrispettivo luce se attivi anche il servizio di assistenza Tutto Fare Luce. Questa è un’opzione che ha un costo di 2,95 euro al mese e che ti garantisce 3 ore di intervento di un’elettricista in caso di emergenza e un’assistenza attiva 24 ore su 24 tutti i giorni.

Ecoclick Special Bioraria

Passi poco tempo a casa durante il giorno? Quello che fa per te allora è una promozione che vari il prezzo dell’energia in base alle fasce orarie di consumo, queste offerte infatti propongono un costo più basso della materia prima quando si utilizzano elettrodomestici e luce di sera o nei weekend.

La promozione Ecoclick Special di Iberdrola è disponibile anche in versione bioraria. Le fasce orarie in cui viene suddivisa la giornata per le offerta luce sono:

F1 – dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 19

F2 – dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23, sabato dalle 7 alle 23

F3 – dalle 23 alle 7 dal lunedì al sabato, domenica e festivi tutto il giorno

Con la soluzione bioraria del gestore pagherai l’energia consuma in F1 0,1411 euro/kWh e in F2/F3 0,1333euro/kWh. In un anno se sei un cliente del mercato tutelato a queste condizioni potrai risparmiare fino a 657 euro.

E-light

Se preferisci attivare la promozione di Enel Energia sappi che il prezzo applicato ai tuoi consumi giornalieri sarà di 0,1433 euro/kWh. La tariffa di questa offerta è monoraria e la soluzione è ad energia verde (quindi prodotta da fonti eoliche, idroelettriche o solari). Per essere più green e abbattere ulteriormente le emissioni legate alla tua fornitura, la bolletta sarà solo smart.

Con E-light in un anno un cliente proveniente dal Servizio a Maggior tutela potrà risparmiare oltre 635 euro.

Energia 3.0 Light Mono 12 Mesi

Con Engie potrai attivare una promozione ad energia verde, monoraria e con un prezzo della luce bloccato per 12 mesi. Il costo della materia che ti propone questa soluzione è di 0,1365 euro/kWh. Il risparmio che potrai ottenere rispetto alle tariffe tutelate è di circa 629 euro l’anno.

Con il gestore potrai ricevere degli sconti in bolletta grazie al Programma Porta gli amici in Engie, con questo piano di premi per i nuovi clienti presentati al fornitore potrai cumulare premi fino a 300 euro.

