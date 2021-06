Sky Internet Casa: l'offerta Sky Wifi di Giugno 2021

Sky è oramai un importante punto di riferimento del settore delle offerte Internet casa grazie alla gamma Sky WiFi che propone la possibilità di sfruttare la fibra ottica fino a 1.000 Mega per navigare ad alta velocità. A disposizione degli utenti ci sono diverse offerte da tenere d'occhio con promozioni aggiuntive per chi è già cliente Sky TV. Ecco tutte le offerte Sky WiFi di giugno 202 1 da attivare sia per nuovi clienti che per già clienti Sky.

Le offerte Internet casa di Sky mettono a disposizione diverse soluzioni per navigare da casa sfruttando la fibra ottica. L’operatore propone tariffe complete che integrano anche il modem Sky WiFi Hub, vero e proprio punto di riferimento della connessione domestica. Da notare, inoltre, che per i già clienti Sky TV scegliere Sky WiFi è ancora più conveniente grazie alla possibilità di poter beneficiare di uno sconto aggiuntivo sul canone.

Dal punto di vista della connessione, le offerte Sky WiFi mettono a disposizione l’accesso ad Internet tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega. Solo in caso di indisponibilità della fibra, invece, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista rame FTTC con velocità massima di 200 Mega. Non è possibile attivare le offerte Sky WiFi tramite l’oramai obsoleta rete ADSL che presenta prestazioni troppo limitate per garantire un buon accesso ad Internet.

Ecco quali sono le offerte Sky da tenere d’occhio per la connessione Internet casa a giugno 2021.

Sky WiFi: le offerte per i già clienti Sky TV

Chi ha già un abbonamento Sky TV troverà davvero molto conveniente puntare sulle offerte Sky WiFi per la connessione di casa. Per questi utenti, infatti, c’è la possibilità di sfruttare uno sconto sul canone per i primi 18 mesi arrivando a risparmiare ben 90 euro rispetto al prezzo di listino che viene applicato ai clienti che non hanno un abbonamento con Sky TV. L’offerta da prendere in considerazione si chiama Sky WiFi Plus ed include le seguenti caratteristiche:

linea telefonica con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali; al costo di 5 euro in più al mese è possibile attivare l’opzione per le chiamate gratis verso i fissi internazionali in Europa, USA e Canada

(0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali; al costo di 5 euro in più al mese è possibile attivare l’opzione per le chiamate gratis verso i fissi internazionali in Europa, USA e Canada connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra ottica FTTH, inoltre, la connessione potrà essere attivata sfruttando la rete in fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload

tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra ottica FTTH, inoltre, la connessione potrà essere attivata sfruttando la rete in fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload modem Sky WiFi Hub incluso gratuitamente

Sky WiFi Plus presenta un costo periodico di 24,90 euro al mese per 18 mesi con un contributo di attivazione di 29 euro. Terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnoverà al costo di 34,90 euro al mese. Disattivando l’opzione per le chiamate gratis (senza alcuna penale) sarà possibile ridurre il costo di 5 euro al termine del periodo promozionale e, quindi, l’abbonamento dal 19° mese presenterà un canone mensile di 29,90 euro al mese.

L’offerta proposta da Sky per i clienti Sky TV può essere attivata direttamente online, seguendo la procedura di sottoscrizione disponibile dal sito dell’operatore qui di sotto:

Verifica la copertura ed attiva Sky WiFi »

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

Sky WiFi: le offerte per chi non è cliente Sky TV

La fibra ottica di Sky è disponibile anche per chi non è cliente Sky TV. In questo caso, nel corso del mese di giugno 2021, è possibile sfruttare svariate promozioni. Per prima cosa, segnaliamo l’offerta Sky WiFi che può essere attivata in modo indipendente dall’abbonamento Sky TV. Questa soluzione include:

linea telefonica con chiamate a consumo verso fissi e mobili nazionali (+5 euro per le chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali)

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra ottica FTTH, inoltre, la connessione potrà essere attivata sfruttando la rete in fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload

modem Sky WiFi Hub incluso gratuitamente

Sky WiFi presenta un costo periodico di 29,90 euro al mese. Il contributo di attivazione richiesto per i nuovi clienti è di 29 euro. Anche in questo caso, l’offerta è attivabile online:

Verifica la copertura ed attiva Sky WiFi »

Annunci Google

Da segnalare anche l’offerta combinata Sky WiFi + Sky TV. Si tratta di un pacchetto davvero completo che include due abbonamenti distinti con condizioni particolarmente vantaggiose. L’offerta in questione include:

abbonamento Sky WiFi con linea telefonica fissa con chiamate a consumo e connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH o FTTC

abbonamento Sky TV con accesso al pacchetto Sky TV, Sky HD e Sky Go Plus

Il costo complessivo dell’abbonamento è di 39,90 euro al mese per 18 mesi. Il costo di attivazione è di 9 euro. Al termine del periodo promozionale, l’offerta Sky WiFi si rinnoverà al costo di 29,90 euro al mese mentre l’abbonamento Sky TV si rinnoverà alle condizioni del listino Sky Open con la possibilità di passare in qualsiasi momento ad una nuova promozione più conveniente per il cliente, sulla base delle proprie esigenze.

C’è anche un’altra offerta da considerare. Si tratta di Sky WiFi + Intrattenimento Plus. In questo caso, l’abbonamento include:

abbonamento Sky WiFi con linea telefonica fissa con chiamate a consumo e connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH o FTTC

abbonamento Sky TV con accesso al pacchetto Sky TV, Netflix Standard, Sky HD e Sky Go Plus

In questo caso, il costo complessivo dell’abbonamento è di 44,90 euro al mese per 18 mesi con un contributo di attivazione di 9 euro. L’offerta Internet, al termine del periodo promozionale, si rinnoverà al costo di 29,90 euro al mese. Anche in questo caso, il pacchetto TV si rinnoverà alle condizioni previste dal listino Sky Open con la possibilità per il cliente di passare ad una nuova offerta Sky sulla base delle proprie preferenze.

Per attivare l’offerta Sky WiFi + Sky TV più in linea con le proprie esigenze è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Verifica la copertura ed attiva Sky WiFi + Sky TV »

Le offerte Sky TV prevedono l’utilizzo di Sky Q senza parabola. A disposizione degli utenti c’è la possibilità di aggiungere ulteriori pacchetti per accedere, ad esempio, ai vari contenuti sportivi disponibili nel catalogo di Sky. Tale aggiunta potrà essere effettuata anche in un secondo momento, andando a completare l’abbonamento Sky TV in base a quelle che sono le proprie reali esigenze.

Offerte Sky WiFi: convengono davvero?

Le offerte Sky WiFi consentono di accedere ad Internet tramite fibra ottica con condizioni particolarmente vantaggiose e con un costo contenuto (da 24,90 euro al mese per i clienti Sky TV). Si tratta, quindi, di offerte di sicuro interesse, da valutare con molta attenzione per massimizzare le prestazioni della rete Internet casa senza costi eccessivi. L’effettiva convenienza va valutata direttamente in base alle proprie esigenze.

La soluzione migliore per una valutazione completa è rappresentata dal confronto con le altre offerte disponibili sul mercato. Per un quadro completo sulle offerte disponibili a giugno 2021 è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa, accessibile dal link qui di sotto oppure dall’App di SOStariffe.it per dispositivi mobili.

Scopri qui le migliori offerte Internet casa»

La tabella che alleghiamo qui di seguito riassume quelle che sono le migliori offerte fibra del momento da attivare direttamente online.

Offerte Linea telefonica e connessione ad Internet Costi Note aggiuntive Fastweb NeXXt Casa Light linea telefonica con chiamate a consumo e Internet illimitato fino a 2.500 Mega 19,90 euro al mese per 12 mesi, poi 27,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis SIM Fastweb con minuti illimitati e 100 GB a 7.95 euro al mese Fastweb NeXXt Casa linea telefonica con chiamate gratis e Internet illimitato fino a 2.500 Mega 22,90 euro al mese per 12 mesi, poi 30,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis SIM Fastweb con minuti illimitati e 100 GB a 7.95 euro al mese Super Fibra Unlimited di WINDTRE linea telefonica con chiamate gratis e Internet illimitato fino a 1.000 Mega 24,99 euro al mese con attivazione gratuita e modem incluso nel canone Giga illimitati per i già clienti WINDTRE; un anno di abbonamento ad Amazon Prime Internet Unlimited di Vodafone linea telefonica con chiamate gratis e Internet illimitato fino a 1.000 Mega 25,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis fino a 100 GB al mese per i clienti Vodafone su mobile Ultrainternet Fibra di Tiscali linea telefonica con chiamate a consumo e Internet illimitato fino a 1.000 Mega 27,95 euro al mese con attivazione inclusa e modem Wi-Fi gratis 2 mesi di Infinity+ TIM Super Fibra linea telefonica con chiamate gratis e Internet illimitato fino a 1.000 Mega primi due mesi gratis; successivamente 29,90 euro al mese con attivazione e modem inclusi nel canone mensile Giga illimitati per i già clienti TIM su mobile