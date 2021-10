Very Mobile annuncia il debutto della nuova "SIM green" . Si tratta di un progetto che conferma l'impegno dell'operatore semi-virtuale del gruppo CK Hutchison Holdings verso la sostenibilità ambientale. La nuova SIM è realizzata con plastica 100% riciclata tramite un processo produttivo che azzera le emissioni di CO2 ed è più piccola del 50% della SIM standard. La nuova SIM green è già disponibile per gli acquisti online. Ecco tutti i dettagli:

SIM GREEN di Very Mobile: arriva la nuova SIM realizzata in materiale riciclato

A partire da questa settimana è disponibile in via ufficiale la nuova SIM green di Very Mobile. Si tratta di un nuovo progetto con cui l’operatore semi-virtuale rinnova il suo impegno verso la sostenibilità ambientale. La SIM è pensata, infatti, per essere sostenibile e garantire il normale utilizzo delle altre SIM senza però danneggiare l’ambiente nel suo processo produttivo. La nuova SIM ecosostenibile va ad affiancarsi alle eSIM, ovvero le SIM virtuali che Very Mobile già propone da tempo per i suoi clienti.

Debutta la SIM green di Very Mobile

La nuova SIM green di Very Mobile è realizzata con plastica 100% riciclata. La SIM, infatti, è stata interamente ricavata dal polistirolo riciclato dallo smaltimento di vecchi frigoriferi. Il progetto prevede, quindi, una forma di riutizzo della materia prima a basso impatto ecologico e conferma l’impegno verso la sostenibilità di Very Mobile. Da notare che la SIM è realizzata attraverso un processo produttivo che azzera le emissioni di CO2 e risulta più piccola del 50% rispetto ad una SIM standard.

Per tutti i nuovi clienti e per i già clienti del provider è possibile puntare sulla nuova SIM green. La nuova SIM ecosostenibile, infatti, è disponibile per gli acquisti online oppure chiamando al numero 1929. Ricordiamo che Very Mobile è, da tempo, in prima linea anche per quanto riguarda il settore eSIM. Il provider ha lanciato le SIM virtuali, disponibili per tutti i nuovi clienti e per i già clienti. Grazie all’eSIM ed alla nuova SIM green, le proposte di Very Mobile si caratterizzano ancora di più per un elevato fattore di sostenibilità.

Fabio Ariolli, Direttore di Very Mobile, commenta così il nuovo progetto: “Quello della ecosostenibilità è un tema che appartiene fin dall’inizio al nostro DNA Non a caso abbiamo già realizzato diverse iniziative in tal senso: dal sito verycreativi.it, che permette a chiunque di esprimersi creativamente senza sporcare i muri delle città, alla pulizia del Parco Schuster di Roma con Legambiente, sino ad un’affissione, installata a Genova, che purifica l’aria grazie ad uno speciale tessuto”.

Il progetto della nuova SIM green rientra, quindi, negli obiettivi di ecosostenibilità dell’operatore. Si tratta di un’opzione in più che, insieme all’eSIM, permette di ridurre l’impatto ambientale legato alla realizzazione di una SIM card fisica da utilizzare all’interno del proprio smartphone per l’accesso alla rete.