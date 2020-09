Risparmiare sulle bollette mensili è possibile se si mettono in pratica alcuni semplici accorgimenti: dalla luce al gas, dalle offerte Internet casa fino alle tariffe per la telefonia mobile, ecco i consigli che dovresti seguire per gestire al mento i tuoi soldi, approfittando delle numerosissime offerte online .

Risparmio per la casa con le offerte online: tutte le promozioni per tagliare le bollette

Ci sono alcuni mesi dell’anno nei quali il costo delle bollette relative alle forniture e ai servizi attivi si fa sentire più di altri, magari perché alle spese canoniche se ne aggiungono altre stagionali. Nel mese di settembre potrà trattarsi dei costi per il rientro a scuola e al lavoro, mentre nei mesi invernali potrebbe presentarsi una maggiorazione sul costo del riscaldamento.

A prescindere dalla motivazione, risparmiare nella gestione delle spese mensili non è un’impresa impossibile: uno dei metodi più semplici per riuscire a ottimizzare le proprie uscite consiste nell’attivazione di un’offerta online.

Chi non è abituato a utilizzare il web come canale di acquisto principale, potrà essere scettico rispetto a tale affermazione. Eppure la promozioni online sono in genere quelle disponibili a un prezzo più vantaggioso rispetto a quello di listino presentato nei punti vendita fisici. A riprova di ciò, ci sono addirittura delle offerte disponibili soltanto sul web.

Se non hai mai avuto a che fare prima con la valutazione di offerte online, ecco qualche consiglio utile per risparmiare sulle bollette di luce, gas, Internet casa e sul costo del canone mensile relativo alla telefonia mobile.

Le offerte online luce e gas

Per individuare in modo veloce ed efficace quali sono le migliori proposte online per risparmiare sulle bollette di luce e gas, ti consigliamo di imparare a utilizzare il comparatore di tariffe di SOStariffe.it. Il suo funzionamento è davvero molto semplice.

Lo strumento permette infatti di effettuare una simulazione basata sulla propria situazione reale, ovvero sulla grandezza del proprio immobile, su quante persone sono presenti in casa, su quali sono i motivi per i quali viene utilizzato il gas e quali sono i principali elettrodomestici che consumano energia elettrica.

Il comparatore permette inoltre di inserire i propri dati reali di consumo, che si possono reperire facilmente prendendo le ultime bollette luce e gas ricevute e pagate: in questo modo si potrà conoscere in anticipo quali sono le migliori offerte in circolazione, da un lato, e dall’altro lato confrontarle in pochi minuti e vederne le differenze nei prezzi, nel costo della materia prima, che può essere bloccato per un periodo più o meno lungo, oppure nella presenza di tariffe monorarie, biorarie o triorarie.

Un trucco per risparmiare ancor di più sulle bollette di luce e gas consiste nell’attivare una promozione di tipo Dual Fuel, ovvero nell’attivare l’offerta online sia per la luce sia per il gas con lo stesso operatore: in questo modo si avrà diritto a una serie di benefici sia in termini pratici sia, soprattutto, sotto il profilo economico.

Le offerte online per connettersi a Internet

Il mercato delle offerte Internet casa è in continua evoluzione: ormai non esistono quasi più le promozioni che includono unicamente la connessione a Internet, in quanto nel canone mensile sono quasi sempre previsti dei servizi aggiuntivi.

ll fatto di attivarle online comporta la possibilità di ricevere dei servizi extra senza dover pagare costi aggiuntivi, che sono invece previsti nel caso di un’attivazione canonica, presso un punto vendita o un rivenditore autorizzato.

In genere i motivi principali per i quali si vuole cambiare la propria offerta Internet casa sono:

il desiderio di risparmiare sul canone mensile;

la possibilità di migliorare la propria connessione in termini di velocità e stabilità della rete.

Il compratore di offerte online per connettersi a Internet di SOStariffe.it permette di realizzare entrambi gli obiettivi in quanto:

confronta in pochissimi secondi le migliori soluzioni disponibili, comprensive di eventuali possibilità di personalizzazione;

si basa sull’inserimento del proprio indirizzo di casa, il quale è necessario per conoscere in anticipo quale sarà la velocità di connessione alla quale connettersi.

Tra i consigli aggiuntivi che riguardano le offerte Internet casa, è bene tenere a mente questo: un numero sempre maggiore di operatori di telefonia fissa dà la possibilità di attivare uno o più abbonamenti a servizi di streaming. Si consiglia di valutare per bene tutte le proposte presenti sul mercato in quanto rappresentano una possibilità in più per risparmiare ogni mese sui servizi attivi.

Le offerte online per la telefonia mobile

Un’altra spesa alla quale a volte non si presta particolare attenzione, ma che ha comunque un certo peso su base annuale è quella relativa al canone di telefonia mobile. Oggigiorno, sebbene ci siano ancora diversi clienti che le utilizzano, le offerte a consumo non sono più convenienti.

Questo perché, in concomitanza alla diffusione degli operatori virtuali, che si sono affiancati a quelli tradizionali, si sono diffuse le offerte di tipo all inclusive, ovvero quelle che propongono un bundle di chiamate e messaggi – quasi sempre illimitati – e un buon numero di Giga mensili.

Si suggerisce di prestare particolare attenzione a queste offerte online, anche perché spesso vengono commercializzate in edizione limitata e si hanno a propria disposizione pochi giorni o settimane per procedere con la loro sottoscrizione.

Quando si sceglie una nuova tariffa per la telefonia mobile, si può optare per l’attivazione di un nuovo numero, ma nella maggior parte dei casi si è più interessati a mantenere attivo il vecchio numero, pur passando a un nuovo operatore.

In tutti questi casi si consiglia sempre di valutare le cosiddette offerte operator attack: si tratta di promozioni online che non possono essere attivate da tutti, ma unicamente dai clienti che provengono da un determinato gestore. Il vantaggio principale è che, nella maggior parte dei casi, sono le soluzioni che hanno il prezzo più basso fra tutte.

Su cos’altro si può risparmiare online

Ampliando i confini e andando al di là delle bollette luce e gas e dei servizi per la telefonia fissa e mobile, ci sono anche altre settori nei quali è possibile risparmiare attraverso la valutazione di un’offerta online.

Dando una rapida occhiata alla home page di SOStariffe.it, infatti, si potrà notare la presenza di ulteriore servizi di comparazione online: si va dal settore delle assicurazioni a quello dei prestiti, dai conti correnti ai conti deposito, dalla scelta di una nuova carta di pagamento all’attivazione di un servizio per la visione di contenuti in streaming.

Prendendo in esame il settore delle assicurazioni, per esempio, c’è davvero l’imbarazzo della scelta, in quanto è possibile risparmiare su polizze relative a viaggi, casa, sanità, macchina, moto, vita, infortuni, professione e così via. Sono persino disponibili le assicurazioni per il proprio animale domestico.

Il passaggio più importante consiste nella consultazione del comparatore dopo aver inserito i propri dati, in modo tale da poter avere accesso in pochi secondi a preventivi personalizzati e al confronto fra quella che potrebbe essere la migliore soluzione contrattuale per le proprie esigenze.

Prendersi del tempo per riflettere e rivalutare tutte le forniture attive è un ottimo investimento per il futuro, non solo in termini di risparmio, ma anche perché in genere una nuova promozione è sicuramente più all’avanguardia della precedente. Ciò significa che si otterranno sicuramente dei miglioramenti anche per quel che riguarda la qualità della vita.

