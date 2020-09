Vodafone Apple Watch: le offerte per averlo

Apple Watch è il brand di smartwatch di Apple. Il colosso di Cupertino ha pensato a modelli che richiamano il design degli orologi svizzeri, prodotti di lusso e per gli sportivi in collaborazione con Nike. Alcuni di questi smartwatch grazie all’utilizzo di apposite SIM mobili permettono di effettuare chiamate e di navigare in Internet senza avere il proprio telefono nelle vicinanze. Proprio qualche giorno fa la Mela ha svelato la sesta generazione di Apple Watch e un nuovo marchio “low cost” chiamato Apple Watch SE.

Vodafone è tra i pochi operatori di telefonia mobile a permettere l’acquisto a rate dei migliori modelli di Apple Watch. Al momento non sono ancora disponibili tariffe dedicate a Apple Watch Series 6 e Apple Watch SE ma il gestore britannico permette comunque di mettersi al polso le varianti più interessanti della generazione precedente di orologi, comprese quelle dedicate a chi cura molto la forma fisica.

Apple Watch: i modelli tra cui scegliere

1. Watch Series 5 GPS + Cellular 44mm

Watch Series 5 GPS + Cellular offre uno schermo Retina always on, che permette la leggere le informazioni sul quadrante in ogni momento, più ampio del 30% rispetto ai modelli precedenti. Lo smartwatch è l’oggetto ideale per gli sportivi grazie ad una serie di app per l’attività fisica e al cardiofrequenzimetro elettrico e ottico. La versione Cellular permette di accedere a tutte queste funzioni senza avere il telefono con sé. In più, l’orologio è dotato anche di sistemi legati alla sicurezza come l’SOS di emergenza.

Caratteristiche fisiche

Dimensioni: cassa da 44mm, 10,74mm di spessore

Peso della cassa: 36.7 gr

Display: Retina always-on con Force Touch da 977mm²

Fotocamera: No

Memoria: 32 GB

Caratteristiche tecniche

Sistema Operativo: watch OS5

Processore: S5 con processore dual-core da 64 bit

RAM: n.d.

Tipologia SIM: eSIM

Connettività

Rete: UMTS, HSDPA, HSUPA, 4G

USB: No

HDMi: No

Wi-Fi: Sì, 802.11 b/g/n a 2,4 GHz

Bluetooth: Tecnologia wireless Bluetooth 5.0

Compatibilità Auricolari Bluetooth: Sì

2. Watch Series 5 GPS + Cellular 40mm

Watch Series 5 GPS + Cellular è lo smartphone perfetto per mantenersi in forma. Oltre ad un design curato ed elegante, lo smartwatch di Apple dispone di uno schermo Retina always on per vedere le informazioni sul quadrante in ogni momento e per effettuare chiamate o navigare in Internet non serve nemmeno avere il telefono in tasca.

Caratteristiche fisiche

Dimensioni: cassa da 40mm, 10,74mm di spessore

Peso della cassa: 30.1 gr

Display: Retina always-on con Force Touch da 759mm²

Fotocamera: No

Memoria: 32 GB

Caratteristiche tecniche

Sistema Operativo: watch OS5

Processore: S5 con processore dual-core da 64 bit

RAM: n.d.

Tipologia SIM: eSIM

Connettività

Rete: UMTS, HSDPA, HSUPA, 4G

USB: No

HDMi: No

Wi-Fi: Sì, 802.11 b/g/n a 2,4 GHz

Bluetooth: Tecnologia wireless Bluetooth 5.0

Compatibilità Auricolari Bluetooth: Sì

3. Watch Series Nike

Watch Series Nike è il miglior compagno per la forma fisica grazie alle app Nike Run Club e Nike Training Club, che permettono di avere allenamenti personalizzati sempre a portata di polso. I nuovi quadranti ancora più brillanti sono esteticamente gradevoli e molto utili per mantenere il giusto ritmo. La connettività cellulare permette di accedere a tutte le funzioni dello smartwatch in mobilità ed effettuare chiamate o accedere a Internet. Per farlo serve però avere il telefono con sé.

Caratteristiche fisiche

Dimensioni: cassa da 44mm, 10,7mm di spessore

Peso: n.d.

Display: Retina OLED da 977mm²

Fotocamera: No

Memoria: 16 GB

Caratteristiche tecniche

Sistema Operativo: watch OS5

Processore: S4 con chip wireless W3

RAM: n.d.

Tipologia SIM: eSIM

Annunci Google

Connettività

Rete: UMTS, HSDPA, HSUPA, 4G

USB: No

HDMi: No

Wi-Fi: Sì, 802.11 b/g/n a 2,4 GHz

Bluetooth: Tecnologia wireless Bluetooth 5.0

Compatibilità Auricolari Bluetooth: Sì

4. Watch Series 5 Nike GPS + Cellular

Il display Retina always on di Watch Series 5 Nike GPS permette di visualizzare ora e quadrante in qualsiasi momento e grazie alla connettività cellulare è possibile chiamare e navigare su Internet in mobilità anche senza avere il telefono vicino. E’ lo smartwatch ideale per stare in forma in quanto registra gli alimenti, motiva l’utente a muoversi e gli permette di monitorare l’attività cardiaca tramite apposite app.

Caratteristiche fisiche

Dimensioni: cassa da 44mm, 10,74mm di spessore

Peso della cassa: 36.7 gr

Display: Retina always-on con Force Touch da 977mm²

Fotocamera: No

Memoria: 32 GB

Caratteristiche tecniche

Sistema Operativo: watch OS5

Processore: S5 con processore dual-core da 64 bit

RAM: n.d.

Tipologia SIM: eSIM

Connettività

Rete: UMTS, HSDPA, HSUPA, 4G

USB: No

HDMi: No

Wi-Fi: Sì, 802.11 b/g/n a 2,4 GHz

Bluetooth: Tecnologia wireless Bluetooth 5.0

Compatibilità Auricolari Bluetooth: Sì

Vodafone Apple Watch: le offerte

Vodafone consente di acquistare tutti i modelli di Apple Watch sopra descritti associandoli ad alcune offerte di telefonia mobile. Le sue tariffe smartwatch incluso prevedono di sommare all’addebito mensile per il piano una serie di rate necessarie per avere l’orologio. Nel caso in cui si decida di recedere dalla promozione, l’utente avrà l’obbligo di corripondere le rate rimanenti. Di seguito i prezzi e vincoli a seconda del modello scelto:

Modello Costo mensile Vincolo Acconto Watch Series 5 GPS + Cellular 44mm 16,99 euro 30 mesi 89,99 euro Watch Series 5 GPS + Cellular 40mm da 32 GB 15,99 euro 30 mesi 89,99 euro Watch Series Nike da 16 GB 15,99 euro 30 mesi 49,99 euro Watch Series 5 Nike GPS + Cellular da 32 GB 16,99 euro 30 mesi 49,99 euro

Per poter utilizzare lo smartwatch per chiamate e navigazione Internet senza avere lo smartphone in tasca è necessario abbinare all’offerta di telefonia mobile anche Vodafone OneNumber dal costo di 5 euro al mese.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note Infinito illimitati (1.000 minuti extra Ue e 100 minuti in roaming in Ue) illimitati (1 GB in roaming in Ue – velocità fino a 2 Megabit al secondo in 5G) 24,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD 5 euro se si consumano 384 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Infinito Gold Edition illimitati (1.000 minuti extra Ue e 300 minuti in roaming in Ue) illimitati (2 GB in roaming in Ue – velocità fino a 10 Megabit al secondo in 5G) 29,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD 5 euro se si consumano 575 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Infinito Black Edition illimitati (1.000 minuti extra Ue e 500 minuti in roaming in Ue) illimitati (5 GB in roaming in Ue – velocità fino a 1 Gigabit al secondo in 5G) 39,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD 5 euro se si consumano 575 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso 12 mesi di NOW TV Mobile (poi 4,99 euro al mese) RED Digital Edition illimitati (1.000 minuti in Ue) 40 GB in 4G o 5G (10 GB in roaming in Ue) 18,99 euro 5 euro se si consumano 269 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita Utilizzo di mappe, chat, social network e piattaforme di streaming musicale senza consumare il traffico dati incluso Shake it Easy illimitati 60 GB in 4G o 5G (10 GB in roaming in Ue) pagando con carta di credito o addebito sul conto corrente (altrimenti 30 GB) 14,99 euro 3 euro Gratuita Offerta disponibile solo per gli under 30 Utilizzo di mappe, chat, social network e piattaforme di streaming musicale senza consumare il traffico dati incluso TIDAL Premium incluso per 12 mesi (poi 8,99 euro al mese)

Confronta le offerte di Vodafone »

Tutte le offerte di Vodafone includono:

Smart Passport + : fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo.

: fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo. Ricevuta di ritorno SMS : informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto.

: informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto. Continuità del servizio : permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo.

: permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo. Segreteria telefonica (1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo)

(1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo) Chiamami e Recall (12 cent al giorno solo in caso di utilizzo)

Chi è già cliente di Vodafone per la rete fissa può attivare l’offerta Family+ e ottenere per le SIM di tutta la famiglia: minuti illimitati verso fissi e mobili e 50 GB per navigare in Internet in mobilità a 9,99 euro al mese.

Annunci Google