Il bonus per pc e servizi internet casa doveva essere introdotto a Settembre, ma la piattaforma non è ancora attiva. Ecco quali sono gli ultimi aggiornamenti sul nuovo incentivo da 500 euro per le famiglie con ISEE fino a 20 mila euro

Fastweb Bonus PC: che cosa è e come funziona

Notizie ancora parziali e diversi dubbi sulle modalità con cui i cittadini potranno accedere al bonus pc, così è stato definito il nuovo contributo statale. Si discute di questo provvedimento da mesi e secondo i proclami estivi del Governo tutto doveva essere pronto per Settembre.

Rispetto a Luglio sono emersi nuovi dettagli sul funzionamento del bonus da 500 euro per l’acquisto di pc, tablet e servizi internet di banda ultra larga, ma la piattaforma per inoltrare le domande non è ancora operativa.

Le disposizioni del ministero dell’Innovazione e della digitalizzazione, guidato dal ministro Pisano, non sono ancora state rese note. Si sa però che non saranno i cittadini a doversi registrare sulla piattaforma Infratel, la procedura sarà indirizzata agli operatori di rete fissa.

Gli utenti potranno poi rivolgersi direttamente ai diversi gestori, sia per quanto riguarda il bonus sugli abbonamenti internet che per il contributo per pc e tablet.

Chi avrà diritto al bonus pc

Mettendo in ordine le informazioni ormai ritenute certe, ecco come dovrebbe funzionare il bonus pc e a chi spettano i 500 euro promessi come aiuto dal Governo. Una delle poche certezze sul contributo sembra essere la platea del primo round di finanziamenti.

I 500 euro (200 euro come contributo per il canone internet e 300 euro per l’acquisto dei dispositivi) saranno indirizzati alle famiglie con un ISEE inferiore ai 20 mila euro l’anno. Non sono ancora disponibili linee di spesa precise per quanto riguardo il contributo pc e tablet.

Gli ultimi aggiornamenti sul servizio di connessione domestica invece sono abbastanza chiari. I 200 euro saranno forniti come sconto sul canone, sulle quote di attivazione e di consegna del router. Il cliente dovrà relazionarsi direttamente con l’operatore, mentre il gestore si iscriverà alla piattaforma predisposta da Infratel.

Le condizioni per poter accedere al contributo per i servizi internet sono:

un reddito familiare inferiore a 20 mila euro

attivare una connessione almeno a 30 Mbit/s (se non si ha già un contratto a banda ultralarga)

oppure attivare un servizio di rete fissa da 100 Mbit/s e fino ad 1 Gigabit/s

Incentivo per pmi e famiglie con ISEE superiore

Non ci sono ancora aggiornamenti affidabili sull’estensione del bonus anche alle famiglie con redditi compresi tra i 20 mila e i 50 mila euro.

Buio completo anche rispetto al contributo promesso alle imprese, nelle intenzioni del Governo questa agevolazione dovrebbe servire per permettere un upgrade dei servizi di connessione delle pmi e dei professionisti.

Il contributo per le imprese di cui si è discusso potrebbe andare da un minimo di 500 euro e fino ad un massimo di 2 mila euro. Non è chiaro quali sarebbero però i requisiti di reddito per fare domanda.

Come avere lo sconto su computer e tablet

Per i 200 euro che rappresentano il bonus per l’acquisto di pc e tablet, se le notizie circolate saranno confermate, il contributo sarà sempre erogato dallo Stato agli operatori di telefonia.

I gestori però non venderanno i prodotti (con applicazione dello sconto di 200 euro) ma forniranno i dispositivi in comodato d’uso ai cittadini beneficiari che ne faranno richiesta.

Innovazione e famiglie in difficoltà

La pandemia ha avuto delle ripercussioni piuttosto importanti per le famiglie sull’orlo della povertà nel nostro Paese e ha acuito le disparità di opportunità sia per quel che riguarda il lavoro che nel campo dell’istruzione.

La DAD (didattica a distanza) e lo smart working sono soluzioni comode e possibili per coloro che hanno più di un personal computer o tablet in casa e una rete adeguata, sia in termini di velocità che di prestazioni del router.

I nuovi modelli di dispositivi di connessione sono in grado di reggere il collegamento in contemporanea anche di 100 pc e smartphone, i vecchi router non hanno la stessa capacità. Le rete sovraffollate inoltre hanno creato problemi e rallentamenti alle connessioni, soprattutto sulle linee più obsolete.

Un incentivo per ridurre il gap digitale

Il bonus pc voluto dal Governo mira, almeno teoricamente a ridurre – anche solo in modo parziale – i disagi emersi durante la fase più acuta della pandemia. Questa inoltre dovrebbe essere un’occasione per ridimensionare il digital divide che interessa una fetta importante del territorio e una quota abbastanza ampia di popolazione.

L’espressione digital divide è il termine con cui viene definita la disparità di accesso alle tecnologie, ed in particolare alla banda larga e ultra larga. Questo se ci si limita all’aspetto pratico e tecnico. La definizioni di digital divide include però anche un divario nelle conoscenze informatiche di base tra i cittadini.

L’intervento del Governo potrebbe essere utile soprattutto per quelle famiglie che hanno necessità di strumenti adeguati per salvaguardare il diritto allo studio dei minori. Nei mesi di lockdown e di chiusura degli istituti scolastici solo l’11% delle scuole italiane è riuscita a coinvolgere tutti gli studenti con la DAD.

Un rapporto dell’Istat e del Censis ha evidenziato che quasi il 12% degli studenti italiani nel periodo di quarantena era sprovvisto di pc. E stando a dei primi sommari accertamenti la dispersione scolastica nei mesi di chiusura per pandemia è salita al 5% in circa il 40% delle scuole.

Le migliori offerte internet casa

Per poter accedere agli incentivi i cittadini dovranno dunque rivolgersi direttamente agli operatori di rete fissa. In attesa che il Governo pubblichi le informazioni definitive su come ottenere lo sconto del bonus pc è bene quindi iniziare a dare uno sguardo alle promozioni internet casa.

Il confronto delle offerte è una soluzione che permette di risparmiare e di selezionare le tariffe che includono i servizi migliori. Uno strumento utile ad operare un raffronto rapido e preciso tra le proposte degli operatori è il comparatore di SosTariffe.it.

L’algoritmo studiato dagli esperti del sito individuerà le offerte internet casa e ne metterà in evidenza il costo mensile, ma anche i costi di attivazione e le altre spese richieste dai gestori.

Gli attuali costi medi delle tariffe di rete fissa permetteranno agli utenti beneficiari del bonus di avere il servizio internet praticamente gratis per 7 mesi. Una delle promozioni internet più convenienti del mese è l’offerta Casa di Fastweb.

La tariffa Fastweb Casa

Il canone per avere la fibra fino a 1 Gigabit/s di Fastweb è di 29,95 euro e include:

spese per la consegna del modem

installazione e attivazione del dispositivo

chiamate senza limiti verso i numeri nazionali fissi e mobili

3 mesi di DAZN gratis e poi 8,99 euro al mese (facoltativo)

My Fastweb, servizio di assistenza

internet senza limiti fino a 1 Gigabit/s Prima di richiedere l’attivazione del piano è meglio verificare la copertura del servizio, la fibra di Fastweb è disponibile solo in 100 città italiane al momento. Si può però acquistare lo stesso pacchetto (offerto allo stesso costo mensile) optando per il collegamento in fibra FTTC fino a 100 o 200 Mega. Anche con questa tecnologia gli utenti avranno diritto a ricevere lo sconto del bonus pc, infatti la condizione è che si attivi una connessione da 30 Mega in su. Attiva Fastweb Casa » La promozione casa e mobile Fastweb ha in corso una promozione che permetterebbe ai clienti di attivare un pacchetto misto Casa e Mobile, ottenendo anche uno sconto sul canone del servizio internet casa. La condizione è che gli utenti acquistino il piano Fastweb Casa e che attivino anche una sim con un abbonamento da 8,95 euro al mese. Il costo mensile complessivo quindi arriverà ad essere di 34,90 euro. Con questa offerta i clienti avranno i servizi e le condizioni già illustrate in precedenza e potranno anche avere ogni mese: 50 GB di traffico mobile (di cui 4 GB in Ue)

minuti senza limiti da mobile verso numeri nazionali e 60 Paesi stranieri

500 minuti in roaming

100 sms

servizio di segreteria telefonica e funzione Ti ho chiamato gratuiti Non è chiaro al momento però se una promozione di questo tipo rientra o meno tra quelle compatibili con il bonus.

Scopri l’offerta Casa e Mobile » Bonus pc, in sintesi L’incentivo sarà pari a 500 euro per le famiglie con ISEE inferiore a 20 mila euro l’anno, il contributo sarà così suddiviso: 200 euro per l’acquisto degli abbonamenti internet

300 euro per pc o tablet Se le ipotesi del Governo saranno confermate il bonus potrebbe essere esteso anche alle famiglie con ISEE fino a 50 mila euro e alle piccole e medie imprese. In ogni caso potranno beneficiare dello sconto coloro che attivino un contratto internet casa con una connessione almeno a 30 Mbit/s, se non si ha ancora alcun collegamento a banda ultra larga. Per chi ha già sottoscritto un piano internet fino a 30 Mega sarà riconosciuto il bonus se si cambia offerta e si passa ad un collegamento di rete in fibra fino a 1 Gigabit/s (oppure in FTTC fino a 100 o 200 Mbit/s). Se nello stesso appartamento, o unità immobiliare, sono già attivi più collegamenti il bonus potrà essere erogato per l’offerta più performante. Poniamo che nello stesso immobile siano stati attivati un Adsl a 30 Mbit/s e una rete in fibra ottica fino a 1 Gigabit/s, lo sconto di 200 euro sarà applicato al contratto in fibra.

