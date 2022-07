Richiesta carta di credito con esito immediato: le proposte di Luglio 2022

Obiettivo carta di credito con esito immediato . D'estate, partendo per le vacanze, sono sempre più gli italiani che non vogliono portare con sé il contante, preferendo il “denaro elettronico”. Per questo sono gettonate le carte con risposta istantanea alla richiesta di averne una. Con SOStariffe.it , le migliori offerte di Luglio 2022.

Cresce la voglia di carta di credito. E con essa, i consumatori si aspettano una diminuzione dei tempi di attesa per metterne una nel proprio portafogli o nel proprio wallet digitale (in caso di versione virtuale).

Esito immediato: è la parola d’ordine che coloro che stanno decidendo di avere una carta di credito tengono più in considerazione quando si tratta di scegliere quale sottoscrivere. E, infatti, le banche pongono sempre meno vincoli (per esempio, reddituali) per ottenerne una, abbassando notevolmente i tempi di risposta, fino all’esito immediato quando la richiesta è avanzata online.

Ma quali sono le migliori offerte di Luglio 2022? Il comparatore per carte di credito di SOStariffe.it (consultabile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android e iOS) ha selezionato gratuitamente le proposte più vantaggiose oggi sul mercato.

Carte di credito e banche: le offerte più convenienti di Luglio 2022

BANCA CARTA DI CREDITO Banca Widiba (Gruppo MPS) Widiba Carta Classic: 1.500 euro di fido mensile

20 euro di canone annuo Widiba Carta Gold: 3.000 euro di fido mensile

50 euro di canone annuo IBL Banca Carta di credito Classic: canone annuo 29,90 euro

fido in base alle esigenze del cliente Carta di credito Prestige: canone annuo 69,90 euro

fido in base alle esigenze del cliente BNL – BNP PARIBAS Carta BNL Classic: canone azzerato il primo anno con almeno un utilizzo della carta nei primi 12 mesi (poi 40 euro l’anno)

fido mensile fino a 5.000 euro

Una carta di credito deve sempre avere un conto corrente d’appoggio sul quale addebitare i pagamenti effettuati. Addebito che di solito avviene alla metà del mese successivo. Tra i conti correnti più convenienti ci sono sicuramente quelli online perché sono a zero spese o con canoni molto bassi e offrono un’operatività 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Con il comparatore di SOStariffe.it, è possibile trovare le carte con esito immediato e i conti bancari online più vantaggiosi di Luglio 2022.

Conto Widiba

Banca Widiba (Gruppo Montepaschi) offre due carte di credito del circuito Mastercard/Visa con attivazione immediata con canoni di gestione convenienti, per pagamenti online e in negozio. Le due carte (contactless) sono:

Widiba Carta Classic:

un fido fino a 1.500 euro al mese;

al mese; un costo del canone di 20 euro l’anno.

Widiba Carta Gold:

un fido fino a 3.000 euro al mese;

al mese; un costo del canone di 50 euro l’anno.

Entrambe le carte Widiba offrono il servizio di SMS alert gratuito e servizio 3D Secure, assistenza clienti 24 ore su 24 (7 giorni su 7).

Queste due carte hanno come conto d’appoggio Widiba Start, un conto corrente online che è possibile aprirlo e gestirlo tramite Internet banking e mobile banking, con zero spese per i primi 12 mesi e con la possibilità di azzerare i costi a tempo indeterminato se lo si apre entro il 13 Luglio. Questo conto online offre anche:

carta debito inclusa;

bonifico online gratuito;

PEC e firma digitale gratuiti;

pagamenti con Google Pay e Apple Pay.

Infine, aprendo un conto corrente online con banca Widiba, è offerta ai clienti la possibilità di avere anche una carta di credito del circuito American Express.

Per conoscere ulteriori dettagli su Banca Widiba:

ControCorrente Semplice di IBL Banca

Fido in base alle esigenze del cliente, circuito Mastercard, collegamento a Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay: la Carta di credito Classic – a 29,90 euro di canone annuo – proposta in abbinamento a ControCorrente Semplice di IBL Banca è un’offerta conveniente.

A ControCorrente Semplice, il conto corrente online a zero spese per sempre (nelle altre versioni disponibili solo i primi 6 mesi sono a canone gratuito), è possibile anche abbinare la Carta di credito Prestige con canone annuo di 69,90 e con una serie di servizi aggiuntivi e esclusivi.

Come detto, oltre a ControCorrente Semplice, IBL Banca propone anche tre altri tipi di conti online, che offrono una serie di servizi convenienti tra cui una delle due carte di credito:

conto Particolare (canone gratuito i primi 6 mesi, poi 1 euro al mese, Carta di credito Classic a 29,90 euro l’anno, Carta di credito Prestige a 69,90 euro l’anno);

(canone gratuito i primi 6 mesi, poi 1 euro al mese, Carta di credito Classic a 29,90 euro l’anno, Carta di credito Prestige a 69,90 euro l’anno); conto Originale (canone gratuito i primi 6 mesi, poi 2 euro al mese, Carta di credito Classic a 29,90 euro l’anno, Carta di credito Prestige a 69,90 euro l’anno);

(canone gratuito i primi 6 mesi, poi 2 euro al mese, Carta di credito Classic a 29,90 euro l’anno, Carta di credito Prestige a 69,90 euro l’anno); conto Straordinario (canone gratuito i primi 6 mesi e poi 3 euro al mese, Carta di credito Classic a 19,90 euro l’anno, Carta di credito Prestige a 49,90 euro l’anno).

In aggiunta alle due carte di credito, IBL Banca con ControCorrente Semplice offre questi principali benefit:

carta di debito inclusa, con tecnologia contactless;

pagamenti con Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e anche Bancomat Pay e Plick ;

anche e ; bonifico online ordinario gratis;

domiciliazione gratuita delle utenze;

interessi lordi fino a 0,50% per sei mesi;

possibilità di vincolare somme per ottenere un rendimento più elevato, scegliendo tra diverse scadenze, anche con cedola trimestrale

Per conoscere ulteriori dettagli su ControCorrente Semplice di IBL Banca:

Conto BNL-BNP PARIBAS

Con un fido mensile di 5.000 euro e con l’addebito sul conto corrente dei pagamenti effettuati il giorno 15 del mese successivo, è vantaggiosa anche Carta BNL Classic, una carta di credito a saldo (circuito MasterCard) proposta da banca BNL-BNP PARIBAS, con queste ulteriori caratteristiche:

40 euro di canone, ma il primo anno questa quota a rimborsata con la prima spesa pagata con la carta;

250 euro di prelievo di contanti al giorno;

pagamenti fino a 25 euro con POS senza necessità di digitare il PIN;

tecnologia contactless;

possibilità di aggiungere la carta ai wallet di Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay e Fitbit Pay per pagare utilizzando il tuo smartphone o smartwatch;

per pagare utilizzando il tuo smartphone o smartwatch; servizio di SMS Alert e gestione della carta da App;

possibilità di iscrizione programma fedeltà BNL X you by PAYBACK, richiedendo la carta PAYBACK nell’App BNL. Nella sezione “X you” si può partecipare all’esclusivo club che premia lo shopping : infatti si ottiene 1 punto PAYBACK ogni 4 euro spesi con la carta di credito BNL Classic, con possibilità di richiedere buoni regalo per Amazon.it e prodotti hi-tech;

richiedendo la carta PAYBACK nell’App BNL. Nella sezione “X you” si può partecipare all’esclusivo club : infatti si ottiene 1 punto PAYBACK ogni 4 euro spesi con la carta di credito BNL Classic, con possibilità di richiedere buoni regalo per Amazon.it e prodotti hi-tech; Spendendo almeno 500 euro dall’11/10/2022 al 25/10/2022 con la tua nuova carta BNL Classic e potrai ottenere ulteriori 12.000 Punti PAYBACK con cui richiedere altri 50 euro di buoni regalo Amazon.it.

Questa carta di credito ha come conto d’appoggio BNL X SMART, un conto online gratuito per gli under 30 che lo apriranno entro l’11 agosto 2022. Con più di 30 anni invece il canone è di 6 euro al mese ma con la possibilità di azzerarlo.

Per conoscere ulteriori dettagli sulla Carta di BNL-BNP PARIBAS:

America Express: le carte di credito più vantaggiose di Luglio 2022

NOME DELLA CARTA DI CREDITO DETTAGLI DELLA CARTA Carta Blu American Express quota annuale gratuita

quota annuale gratuita carta fisica o virtuale associata ad Apple Pay con esito immediato

carta fisica o virtuale associata ad Apple Pay con esito immediato carta a opzione revolving (a rate) o a saldo

carta a opzione revolving (a rate) o a saldo fido fino a 5.000 euro

fido fino a reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro. Carta Verde American Express quota annuale gratuita il primo anno. Dal secondo anno 6,50 euro al mese

carta fisica o virtuale associata ad Apple Pay con esito immediato

carta fisica o virtuale associata ad Apple Pay con esito immediato carta a saldo

carta a saldo limite di spesa illimitato

limite di spesa illimitato reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro. Carta Oro American Express quota annuale gratuita il primo anno. Dal secondo anno 14 euro al mese

il primo anno. Dal secondo anno carta fisica o virtuale associata ad Apple Pay con esito immediato

carta fisica o virtuale associata ad Apple Pay con esito immediato carta a saldo

carta a saldo limite di spesa illimitato

limite di spesa illimitato reddito annuale lordo di almeno 25.000 euro

Carte di credito con esito immediato e con fido illimitato: eccole le due caratteristiche principali di American Express, la società statunitense di servizi finanziari e di viaggio, che offre ai suoi clienti una serie di carte di credito gratuite a tempo indeterminato oppure solo per il primo anno di attivazione.

Con la possibilità di controllare saldo e spese direttamente dall’App Amex, American Express mette a disposizione dei consumatori carte di credito fisiche e virtuali, queste ultime associate allo strumento di pagamento di Apple Pay per iPhone e iWatch.

Ma come fare per avere una carta di credito American Express? Per richiederne una occorre soddisfare i seguenti requisiti:

avere più di 18 anni;

avere la residenza in Italia o avere un indirizzo di corrispondenza italiano;

essere titolare di un conto corrente bancario o postale appartenente al circuito SEPA. L’IBAN non deve corrispondere a una carta prepagata;

essere iscritto al programma PAYBACK.

Infine, a proposito del limite di spesa illimitato, c’è da notare che American Express valuta una serie parametri prima di autorizzarlo:

livello delle spese abituali del cliente;

importo della transazione da autorizzare;

reddito e disponibilità economica del titolare della carta;

puntualità dei pagamenti effettuati dal cliente con tutti gli strumenti di pagamento offerti da American Express.

Carta Blu American Express

Carta Blu American Express è una carta a rate (o revolving) o a saldo, con le seguenti promozioni valide fino al 26 luglio 2022:

quota gratuita ogni anno per i nuovi clienti che non siano stati titolari di una Carta American Express negli ultimi dodici mesi

ogni anno per i nuovi clienti che non siano stati titolari di una Carta American Express negli ultimi dodici mesi riaccredito del 2% sugli acquisti effettuati con Carta Blu nei primi 6 mesi dall’emissione e registrati in estratto conto. (Al superamento di tale soglia, il riaccredito sarà pari allo 0,5%).

Per conoscere ulteriori dettagli sulla Carta Blu:

Carta Verde American Express

Con esito immediato, Carta Verde è una carta a saldo, con un fido non prefissato, un requisito di reddito di almeno 11.000 euro e con queste altre cartarrestiche:

canone gratuito il primo anno;

il primo anno; canone di 6,50 euro al mese dal secondo anno;

al mese dal secondo anno; carta sia fisica che virtuale, associata a Apple Pay.

Per conoscere ulteriori dettagli sulla Carta Verde:

Carta Oro American Express

Carta Oro è una carta a saldo, con la seguente promozione in vigore fino al 26 luglio:

canone gratuito per il primo anno solo per richieste di attivazione effettuate online;

per il primo anno solo per richieste di attivazione effettuate online; canone mensile di 14 euro dal secondo anno;

sconto di 250 euro sugli acquisti pagati con la carta spendendo 4.000 euro nei primi sei mesi di attivazione.

Per conoscere ulteriori dettagli sulla Carta Oro:

