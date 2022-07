L'estate è iniziata e sono tanti gli italiani che programmano un viaggio all'estero, anche grazie alla ripresa dei viaggi internazionali senza limitazioni dopo due anni di pandemia. Per affrontare le vacanze nel modo giusto è opportuno affrontare il tema del roaming e della possibilità di utilizzare la propria SIM per chiamare, inviare messaggi e, soprattutto, navigare in mobilità durante un viaggio all'estero. SOStariffe.it ha realizzato una guida con 10 cose da sapere sul roaming. Ecco tutti i dettagli:

Roaming estero 2022: la guida per non sbagliare in vacanza

Per prepararsi alle vacanze all’estero è importante affrontare nel dettaglio il tema del roaming. Utilizzare la propria SIM all’estero è possibile ma, in alcuni casi, può comportare costi aggiuntivi davvero elevati. Per questo motivo, bisogna analizzare la questione con attenzione e scoprire le opzioni a propria disposizione in merito al modo in cui restare connessi durante un soggiorno all’estero. SOStariffe.it ha realizzato una guida sul roaming all’estero per le vacanze nel 2022 andando ad evidenziare 10 punti fondamenti da conoscere prima di mettersi in viaggio.

10 cose da sapere sul roaming all’estero in vista delle vacanze del 2022

10 COSE DA SAPERE SUL ROAMING ALL’ESTERO TUTTI I DETTAGLI Le SIM italiane sono utilizzabili all’estero “in roaming” Durante i viaggi all’estero è possibile utilizzare la propria SIM con una tariffazione a consumo oppure sfruttando offerte dedicate I costi dell’utilizzo in roaming dipendono dal Paese estero dove si utilizza la SIM Il costo del roaming dipende dal Paese in cui ci si trova e dall’operatore. Per i viaggi in UE viene applicata la normativa Roaming Like at Home Come funziona il Roaming Like at Home Con il Roaming Like at Home è possibile utilizzare i minuti, gli SMS e i Giga della propria offerta senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

Il regolamento è attivo dal 2017 ed è stato prorogato fino al 2032 Dove è possibile utilizzare il Roaming Like at Home L’accesso ai vantaggi del Roaming Like at Home è disponibile in tutti i Paesi UE e dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Lichtenstein e Norvegia) L’utilizzo dei Giga della propria offerta in roaming in Europa presenta un limite La formula per determinare i Giga utilizzabili in roaming è 2* prezzo dell’offerta attiva (senza IVA) / il massimale previsto per i prezzi all’ingrosso. Dal 1° luglio 2022 il valore del massimale previsto per i prezzi all’ingrosso del traffico dati è diminuito a 2 euro Nel corso dei prossimi anni, il limite dei Giga utilizzabili in roaming aumenterà. Il massimale per i prezzi all’ingrosso si ridurrà nel tempo arrivando fino a 1 euro a partire dal 1° gennaio 2027 Gli operatori di telefonia mobile devono attenersi alla normativa Roaming Like at Home Gli operatori di telefonia mobile possono garantire un bundle dati maggiore a quello calcolabile con la formula del Roaming Like at Home ma non possono offrire un bundle inferiore

Un singolo provider può richiedere una deroga ad AGCOM in merito all’applicazione della norma Cosa succede una volta terminati i bonus dell’offerta Terminati i bonus della propria offerta si applica una tariffazione a consumo Il Roming Like at Home è valido solo per i soggiorni di breve durata In caso di soggiorno prolungato ed ininterrotto (superiore ai 4 mesi) è prevista l’applicazione di una tariffazione a consumo Nei Paesi extra UE il roaming prevede una tariffazione a consumo Gli operatori di telefonia mobile possono presentare offerte dedicate per l’utilizzo della SIM all’estero

Gli utenti hanno la possibilità di attivare una SIM prepagata con un operatore estero

Prima di mettersi in viaggio è opportuno ricordare che le SIM italiane sono utilizzabili all’estero in roaming. Gli operatori di telefonia mobile devono informare i loro utenti, già al primo collegamento ad una rete estera, con un messaggio SMS che deve riepilogare i costi di roaming che si dovranno sostenere per utilizzare la propria SIM in viaggio. In questo modo, è possibile verificare da subito quali sono le tariffe applicate dal proprio operatore nel Paese in cui si soggiornerà per le vacanze.

La meta del viaggio è molto importante. I costi di roaming della SIM dipendono dal Paese estero in cui ci si trova. C’è una sostanziale differenza tra i Paesi UE e i Paesi extra UE per via della possibilità di sfruttare, in Europa, i vantaggi della normativa Roaming Like at Home che consente di utilizzare i minuti, gli SMS e i Giga della propria offerta senza costi aggiuntivi, oltre al canone mensile, esattamente come avviene quando la SIM viene utilizzata in Italia.

Il Roaming Like at Home è attivo dal 2017. La normativa è stata recentemente prorogata fino al 2032, garantendo, quindi, agli utenti europei la possibilità di beneficiare dei vantaggi garantiti da questo regolamento per un lungo periodo di tempo. Anche per i prossimi anni, quindi, viaggiare all’estero, in Europa, non comporterà costi extra per quanto riguarda l’utilizzo della SIM in roaming.

Il regolamento del Roaming Like at Home è valido in UE (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Grecia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi-Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) e nei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Lichtenstein e Norvegia).

La normativa non è più valida per il Regno Unito che, dopo la Brexit, è uscito dall’UE. Da notare, però, che molti operatori di telefonia mobile in Italia continuano a garantire la possibilità di utilizzare il regolamento del Roaming Like at Home anche in caso di viaggi oltremanica. Bisogna, in ogni caso, valutare caso per caso andando a verificare quali sono le politiche del proprio operatore prima di mettersi in viaggio verso il Regno Unito.

Da notare, inoltre, che l’utilizzo dei Giga in roaming in UE è soggetto ad un limite. Solo una parte del bundle dati incluso nella propria offerta può, infatti, essere utilizzato anche in roaming. A determinare tale limite è la seguente formula:

2* prezzo dell’offerta attiva (senza IVA) / il massimale previsto per i prezzi all’ingrosso

A partire dallo scorso 1° luglio 2022, il massimale per i prezzi all’ingrosso dei Giga (ovvero il denominatore della formula) è stato ridotto a 2 euro garantendo un aumento dei Giga inclusi. Dal 1° luglio 2022, chi ha un’offerta da 10 euro al mese può utilizzare in roaming in UE fino a 8,2 Giga al mese senza costi aggiuntivi. Da notare che gli operatori di telefonia mobile sono tenuti ad attenersi al regolamento del Roaming Like at Home anche se possono richiedere una deroga ad AGCOM.

Gli operatori possono proporre un quantitativo di Giga in roaming superiore a quello che viene fuori dalla formula precedente ma non possono proporne di meno (fatto salvo il caso dell’ottenimento di una deroga dall’Autorità competente). Da notare, inoltre, che nel corso degli anni si registrerà un incremento dei Giga utilizzabili in roaming. Il massimale previsto per i prezzi all’ingrosso diminuirà fino a toccare quota 1 euro a partire dal 1° gennaio del 2027.

Cosa succede una volta terminati i bonus della propria offerta? Il Roaming Like at Home prevede, in caso di esaurimento dei bonus dell’offerta attiva, l’applicazione di una tariffazione a consumo con addebito su credito residuo dei costi registrati per le chiamate, gli SMS e i Giga. I bonus a disposizione dell’utente torneranno ad essere utilizzabili nel corso del mese successivo.

Il Roaming Like at Home è valido esclusivamente per soggiorni di breve durata come viaggi di lavoro o vacanze. Chi si trasferisce per diversi mesi in un Paese in cui è valida la normativa non può usufruire di quest’agevolazione. Gli operatori, infatti, possono attivare un periodo di monitoraggio di almeno 4 mesi per verificare il corretto utilizzo della SIM con il Roaming Like at Home. In caso di accertate violazioni (il soggiorno dura più di quattro mesi ininterrotti) è prevista l’applicazione di una tariffazione a consumo.

Per quanto riguarda i viaggi extra UE, invece, non si applica il regolamento del Roaming Like at Home (con la sola eccezione dei Paesi dello Spazio Economico Europeo e in alcuni casi del Regno Unito). In questi casi, è prevista una tariffazione a consumo con i singoli operatori che possono proporre offerte dedicate ai loro clienti che viaggiano all’estero. In questo caso, sarà necessario valutare che tipo di offerte il singolo operatore propone per il Paese in cui si sta per viaggiare.

Per i viaggi di lunga durata o in tutte quelle situazioni in cui è necessario utilizzare in modo assiduo la SIM conviene attivare una SIM prepagata di un operatore estero, facendo attenzione a non sottoscrivere abbonamenti ma andando ad attivare esclusivamente tariffe di breve durata.