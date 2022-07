Catalogo Netflix: le serie TV e i film di luglio 2022

Che film ha Netflix ? Si tratta sicuramente di una delle domande più gettonate per tutti i clienti che non hanno ancora attivato un abbonamento al servizio di streaming TV oggi tra i più famosi e apprezzati non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo. Analizziamo i titoli di film e serie TV che saranno disponibili sulla piattaforma dal mese di luglio 2022 e che si aggiungeranno a quelli già disponibili online.

Offerte in evidenza Fibra Aruba Promo 17,69 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Amazon Prime Video GRATIS con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Netflix è una piattaforma sulla quale vedere contenuti in streaming molto apprezzata da grandi e piccoli. Ogni mese si arricchisce di titoli sempre diversi, tra film, serie TV e un numero sempre maggiore di produzioni originali di qualità.

Si pensi, per esempio, alla serie originale Netflix Strangers Things, giunta già alla sua quarta stagione e che ha riscosso un grande successo di pubblico a livello planetario. Se sei indeciso su cosa vedere o vorresti sapere quali sono i titoli disponibili da luglio 2022 sulla piattaforma, nel nostro articolo troverai le info aggiornate sul catalogo Netflix.

Catalogo Netflix Italia: film luglio 2022

TIPOLOGIA DI ABBONAMENTO A NETFLIX COSTO MENSILE Base 7,99 euro al mese, si può vedere soltanto su uno schermo in SD Standard 12,99 euro al mese, si può vedere su due schermi in contemporanea, in Full HD Premium 17,99 euro al mese, si può vedere su 4 schermi in versione HDR/UHD 4K

Attivando, in base alle proprie preferenze, uno degli abbonamenti disponibili nella tabella sopra, sarà possibile vedere un gran numero di contenuti, scegliendo sulla base di quelli che sono i propri generi preferiti.

Nel mese di luglio 2022, saranno aggiunti i seguenti titoli:

Cena con delitto – Knives Out;

La galleria dei cuori infranti;

Il segreto di David;

Lion – La strada verso casa;

Arrival;

Minority Report;

Ready Player One;

Vi presento Joe Black;

Felon – Il colpevole;

L’uomo della pioggia;

Il grande Gatsby;

Barry Seal – Una storia americana;

Underworld;

Focus – Niente è come sembra;

Il castello;

Il vento del perdono;

I mercenari 2;

Godzilla;

Il fuoco della giustizia;

La città verrà distrutta all’alba;

Il danno;

Angry Birds – Il film;

S.W.A.T. – Squadra speciale anticrimine;

Senti chi parla;

Now You See Me 2;

Power Players;

Terminator Genisys;

Suicide Squad;

Il culto di Chucky;

Drive;

Gomorra;

Beauty;

Noi;

I fratelli Sisters;

Blasted – In due contro gli alieni;

Chip and Potato: La vacanza di Chip;

Ritratti di surf;

The Man from Toronto;

Beata Ignoranza;

Io che amo solo te;

Hammamet;

Love & Gelato;

Le vite nascoste dei nostri animali (documentario);

Verso il futuro;

Peninsula;

L’effetto Martha Mitchell (documentario);

Spiderhead;

La verità è che non gli piaci abbastanza;

Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto;

Basilicata Coast to Coast;

Ferie d’agosto;

Immaturi;

Dove vai in vacanza?

Tutti gli altri titoli di luglio 2022 si potranno vedere direttamente sul catalogo Netflix, dove sono suddivisi per categorie in modo tale da rendere la ricerca più agevole. In aggiunta, sarà possibile anche scaricare i contenuti su un qualsiasi dispositivo, quindi PC, tablet o smartphone, e poterlo vedere in un secondo momento, in modalità offline.

Catalogo Netflix serie TV luglio 2022

Tra le serie TV che si potranno vedere a luglio 2022 su Netflix, ci sono:

Inazuma Eleven (anime);

LEGO Friends: sogni e avventura a Heartlake City;

Bastard!! – L’oscuro dio distruttore (anime);

Power Rangers Dino Fury;

Sharkdog: Lo squalo-cane;

L’oro dei pirati di Adak;

Man Vs Bee;

Angry Birds: Summer Madness;

La casa di carta: Corea;

Queen Loretta;

The Umbrella Academy;

Snowflake Mountain: una sfida per crescere;

Spriggan;

Rainbow High;

You Don0t Know Me;

Love & Anarchy;

Dead End: Paranormal Park;

Il mondo di Karma: video musicali;

Toradora!;

Iron Chef: la sfida estrema;

La rete delle illusioni: delitti, bugie e Internet (e molte altre che si potranno scoprire dando un’occhiata direttamente alla sezione del catalogo Netflix dedicata alle serie TV e, in particolare, agli anime o ai film d’animazione).

Offerte Netflix + Internet

ABBONAMENTO A NETFLIX COSTO Netflix versione standard 12,99 euro al mese Netflix con Sky TV e Sky Cinema 19,99 euro al mese per 18 mesi TIMVISION + Netflix 14,99 euro al mese TIMVISION Gold 10 euro al mese fino al 31 agosto 2022 Family Plan Netflix Edition 44,90 euro al mese

Forse non tutti sanno che Netflix non si può sottoscrivere soltanto da solo, quindi scegliendo tra uno dei 3 piani disponibili oggi, ma anche in versione combinata, ovvero assieme a una promozione Internet casa.

Tra le migliori offerte del momento, troviamo la promozione dell’operatore Sky, il quale permette di poter vedere i contenuti di Netflix in prova per 30 giorni al costo di 9 euro, grazie alla promozione chiamata Prova Sky Q.

In pratica, acquistando Sky Q, che si riceverà direttamente a casa, sarà possibile vedere per 30 giorni di fila i contenuti di Sky TV, la programmazione di Netflix, con tutti i suoi film, documentari, serie TV e produzioni originali, oltre che i seguenti pacchetti Sky:

Sky Cinema;

Sky Sport;

Sky Calcio;

Sky Kids.

I contenuti si potranno vedere in qualsiasi momento, su qualsiasi dispositivo, grazie all’esistenza dell’opzione Sky Q. Clicca sul link in basso per saperne di più.

Prova Sky Q con Netflix incluso per 30 giorni»

Annunci Google

Un’altra super promozione offerta da Sky che include anche Netflix è Intrattenimento Plus, la quale ha un costo scontati per 18 mesi, pari a 19,90 euro al mese e comprende:

l’intrattenimento di Sky;

il piano base standard di Netflix, che permette di vedere contenuti nello stesso momento su due diversi dispositivi;

la programmazione di Sky Cinema, la quale garantisce più di 200 prime visioni all’anno.

Per ottimizzare il risparmio, si potrebbe aggiungere questo pacchetto a prezzo speciale all’offerta Sky Wifi, ovvero la promozione Internet casa di Sky con la quale sarà possibile navigare fino a 1 Giga in download e a 300 Mega in upload, ricevendo a casa anche un modem di ultima generazione.

Scopri la promozione di Sky con Netflix incluso»

Una seconda offerta Internet casa + Netflix è TIMVISION con Netflix, ovvero un pacchetto che può essere aggiunto alla promozione Internet casa di TIM, con il quale si spenderanno 14,99 euro al mese e si potrà usufruire di:

il piano standard di Netflix;

l’intrattenimento di TIMVISION;

il TIMVISION Box.

Attiva l’offerta TIMVISION + Netflix»

Chi fosse super appassionato di serie TV e film, ma anche di sport, oppure volesse soddisfare i desideri di intrattenimento di tutta la famiglia, potrebbe scegliere invece il pacchetto TIMVISION Gold.

In offerta a 10 euro al mese fino al 31 agosto 2022, comprende al suo interno:

l’abbonamento standard a Netflix;

l’abbonamento a Disney+, a DAZN con la serie A TIM, a Infinity+ con la UEFA Champions League e l’intrattenimento di TIMVISION (che non è altro che la streaming TV dell’operatore TIM).

A partire dal 1° settembre 2022, questo piano avrà un costo di 30,99 euro al mese per 12 mesi, che poi diventeranno 45,99 euro al mese. Per saperne di più, è possibile reperire maggiori informazioni al link in basso.

Scopri di più sulla promozione TIM Gold»

Anche l’operatore Vodafone non si è lasciato sfuggire l’occasione di dare ai propri clienti l’opportunità di aggiungere Netflix all’abbonamento Internet casa di base, ovvero Internet Unlimited (disponibile al costo di partenza di 24,90 euro al mese, oppure di 22,90 euro al mese per i già clienti mobile).

In questo caso, sarà possibile attivare il piano Family Plan Netflix Edition, che ha un costo fisso mensile di 44,90 euro al mese e offre i seguenti servizi:

Internet senza limiti fino a 2,5 Giga in download;

il modem con Wi-Fi 6 Optimizer;

le chiamate da numero fisso, verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

il piano standard di Netflix;

una SIM di tipo 5G, con minuti, messaggi e Giga illimitati, per navigare alla massima velocità possibile.

Scopri di più sulla fibra di Vodafone»