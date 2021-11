Richiesta carta di credito con esito immediato: le offerte di Novembre 2021

Come puoi ottenere una delle migliori carte di credito online, qual è la procedura da seguire e come puoi fare richiesta con esito immediato? Ecco chi può fare domanda per attivare una carta di questo tipo e come capire se la carta di credito è un prodotto adatto a te. Scopri le migliori promozioni di novembre

Puoi attivare le carte di credito in pochi minuti tramite l’app o andando in filiale se sei un dipendente o un pensionato e rispondi ai requisiti previsti dal contratto. Per i liberi professionisti e gli autonomi la richiesta con esito immediato delle carte di credito è un pochino più macchinosa, se tenti di fare la domanda tramite le procedure automatiche è probabile che dia esito negativo.

Le carte di credito sono infatti dei prodotti con delle caratteristiche particolari e ti permettono di fare acquisti pagandoli il mese successivo. Gli istituti di credito hanno implementato anche un servizio che ti permette di richiedere rimborsi a rate delle spese sostenute, si tratta delle opzioni revolving.

Come fare richiesta della carta di credito con esito immediato

Se hai un conto attivo presso la tua banca e vuoi richiedere la carta di credito puoi seguire la procedura via app o Area personale. In questo caso in genere ti basterà entrare nella sezione relativa alle Carte e inviare la tua richiesta di attivazione. Potrebbe capitare che la procedura non vada a buon fine se sei titolare di partita IVA o lavoratore autonomo, in questo caso puoi contattare il tuo consulente o andare in filiale. In genere comunque è sufficiente fornire alla banca l’ultima dichiarazione dei redditi per poter sbloccare la procedura.

Le carte di credito, a differenza delle carte di debito, attingono ad un fido che la banca ti concede. Puoi quindi spendere delle somme non ancora accreditate sul tuo conto corrente e l’emittente le anticipa per te scalandole dal tuo conto solo il 15 del mese successivo. Carte di debito o prepagate vengono concesse più semplicemente e rapidamente perché le somme spese vengono ritirate direttamente dal saldo del conto.

Le carte di credito vengono rilasciate dalla banca o dagli emittenti (come Amex) e possono avere caratteristiche diverse in base al reddito dell’intestatario. Sono dei prodotti riservati ai clienti maggiorenni e con residenza e conto in Italia. I limiti di spesa di questi prodotti vengono calibrati sulla possibilità di spesa e di rimborso dei clienti, la procedura di richiesta e le opportune verifiche sono una tutela per i clienti. Il fatto che le somme degli acquisti non vengano immediatamente scalate dal conto può portarti ad esporti e a non riuscire a restituire gli importi.

Con la nuova normativa bancaria, approvata di recente, se il conto risulta in rosso anche solo di 100 euro per più di 3 mesi il cliente viene segnalato come cattivo creditore. Sarai quindi identificato come cattivo pagatore nelle banche dati di Crif e Banca d’Italia e non potrai ottenere mutui o prestiti. In questi archivi vengono registrate tutte le informazioni rilevanti sul tuo comportamento finanziario. Anche il servizio revolving è condizionato alla valutazione delle possibilità di restituzione delle somme a rate da parte dell’intestatario.

Prima di fare richiesta di una carta di credito con esito immediato è bene che ti informi bene su quali sono i criteri reddituali minimi. L’approvazione della domanda può essere rifiutata se non hai un reddito adeguato, per esempio per la carta American Express più conveniente e con il fido minore può essere attivata solo se hai un reddito annuo lordo di almeno 11 mila euro.

L’esito immediato della tua domanda di attivazione di una carta quindi dipenderà dalla tua posizione come correntista, dal tipo di lavoro che fai e dalla puntualità dei pagamenti. Ecco quali sono le migliori carte di credito che puoi ottenere a novembre 2021 con le principali informazioni su costi e servizi offerti.

Se non sai quali prodotti valutare e come trovare le carte più convenienti puoi utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Si tratta di uno strumento che confronta in automatico le promozioni per attivare le carte di credito, valuta le condizioni proposte dalle banche e stila una classifica degli strumenti più vantaggiosi. Puoi anche personalizzare l’analisi indicando le caratteristiche delle carte che ti interessano di più o selezionando l’emittente o la banca presso cui vuoi attivare la carta.

Puoi effettuare la tua prima ricerca delle carte di credito più convenienti cliccando sul link che segue.

Confronta le migliori carte di credito »

Le migliori carte di credito di Novembre

Considerando le carte di credito personali, ecco quali sono i prodotti che ti offrono le migliori condizioni questo mese. Le carte più convenienti sono quelle proposte da:

Widiba

ING Direct

Crédit Agricole

IBL Banca

Per poter capire qual è la soluzione che fa al caso tuo devi valutare con attenzione le caratteristiche di ogni prodotto. Approfondiamo un po’ i diversi prodotti.

Carta Classic di Widiba

Con conto Widiba puoi attivare una carta con un plafond massimo mensile di 1.500 euro, potrai ottenere la carta se hai un patrimonio di almeno 3 mila euro o se hai abilitato l’accredito di uno stipendio minimo di almeno 800 euro.

La carta ti costerà 20 euro l’anno e ti permetterà di prelevare contanti in Italia e all’estero in caso di necessità (commissione pari a 2 euro per transazione). Le operazioni saranno protette dal 3D Secure e un sms per notificare gli acquisti in tempo reale sul tuo smartphone.

Puoi cliccare sul link in basso per ottenere maggiori informazioni o attivare la carta.

Scopri Widiba Classic »

Widiba Carta Gold

Annunci Google

Se non sei soddisfatto delle caratteristiche del prodotto Classic puoi anche richiedere l’attivazione della Gold, questa carta ti offre una soglia di spesa maggiore (3 mila euro al mese). Il costo del canone di Widiba Gold è pari a 50 euro l’anno.

Anche con questa carta potrai contare sul servizio di alert via SMS e il codice 3D Secure che protegge le tue operazioni digitali e in presenza. Viene anche incluso un servizio di protezione antifrode per i clienti che attivano questo prodotto.

Clicca sul link che trovi di seguito per saperne di più e approfittare di Widiba Carta Gold

Attiva Widiba Gold »

Carte di credito ING

È in corso un’offerta Black Friday per chi apre un conto corrente Arancio, la banca regala ai clienti un buono Amazon del valore di 100 euro se attivi il prodotto entro il 26 Novembre. Con ING puoi richiedere anche la MasterCard Gold a canone zero per 1 anno, poi ti costerà 2 euro al mese. Il tetto massimo di prelievo consentito con questa carta è di 600 euro, ma effettuare queste operazioni ti costerà il 4% dell’importo prelevato (con un minimo di 3 euro a transazione) sia in Italia che all’estero.

Con questa carta potrai impostare delle soglie di spesa personalizzate. Il tuo prodotto sarà gestibile tramite l’app e potrai anche associare la carta alle principali app di pagamento sul tuo smartphone.

Puoi ottenere maggiori dettagli su questa carta e sul conto e scoprire i vantaggi offerti da ING cliccando qui in basso.

Scopri come avere MasterCard Gold »

Carte Next di Crédit Agricole

Se sei un cliente di Crédit Agricole puoi scegliere tra due prodotti: la Next o la Easy. La Easy è una carta conto con IBAN, si tratta di una prepagata che ti costerà 2 euro al mese. Questa tipologia di carta ti permette di fare e ricevere bonifici e puoi gestirla tramite l’app.

Per chi cerca una carta di credito invece il prodotto giusto è Next Classic, il costo annuo per mantenere questo prodotto è di 30,99 euro. Puoi utilizzare la carta per gli acquisti online o per pagare le tue spese in Italia e all’estero.

Puoi attivare la carta cliccando sul link che segue.

Attiva Next di Crédit Agricole »

Carta Classic IBL Banca

Con i ControCorrenti di IBL Banca puoi ottenere la carta Classic a 29,90 euro se scegli di attivare uno dei conti Semplice, Particolare oppure Originale. Potrai avere uno sconto sul canone annuo, che scenderà a 19,90 euro, se sottoscrivi l’apertura del Contro Corrente Straordinario.

Questa carta ti permetterà di pagare i tuoi acquisti il 15 del mese successivo alla tua spesa e il plafond massimo con questa carta è di 3.000 euro al mese, se dovessi aver necessità di prelevare non potrai prendere più di 500 euro.

Per non rischiare di spendere più di quanto dovresti puoi utilizzare la funzione Spending Control, l’opzione ti permetterà di tenere sotto controllo i movimenti e il saldo della carta e di impostare un limite di spesa mensile.

Per chi è in cerca di una carta con un plafond più elevato, fino a 10 mila euro, c’è anche la Prestige. Questo prodotto ti garantirà servizi e sconti esclusivi e ti garantirà l’iscrizione gratuita annuale a Lounge Key, il circuito di sale d’attesa VIP nei principali aeroporti del mondo.

Puoi scegliere di attivare una delle carte di credito di IBL Banca cliccando qui in basso.

Scopri le carte IBL Banca »