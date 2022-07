Rete Wind non funziona: problemi e soluzioni di Luglio 2022

Offerte in evidenza PosteMobile Casa Web 19,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

WindTre è un operatore molto attento alla qualità della sua rete. L’azienda ha costruito una infrastruttura veloce, diffusa sul territorio e stabile sia per quanto riguarda la telefonia mobile sia per il fisso. Non a caso la connessione inclusa nelle sue offerte Internet Casa è considerata dalla società di analisi indipendente nPerf come la migliore in Italia per prestazioni in download. Capita però a volte che la rete Wind non funziona e in questi casi non ci si deve far prendere dal panico. Modificando qualche impostazione del telefono o del PC si può tornare a navigare come sempre in pochissimo tempo.

Rete Wind non funziona: la guida per gli utenti mobile

LA RETE MOBILE NON FUNZIONA – IMPOSSIBILE NAVIGARE COSA FARE Connessione bloccata per credito insufficiente Verificare il credito residuo dall’app WindTre o dall’Area Personale sul sito

Se il credito è insufficiente acquistare una ricarica online o in negozio

Attivare la modalità EasyPay o di Autoricarica per liberarsi delle ricariche manuali Connessione dati non attiva iOS Cliccare su Impostazioni

Scegliere la voce Cellulare

Spostare su On la levetta corrispondente alla voce Dati cellulare Android Selezionare la voce Rete e Internet

Cliccare su Rete mobile

Se necessario (in caso di dispositivo dual SIM, per esempio) scegliere la SIM per la quale si vuole controllare la connessione

Spostare su On la levetta corrispondente alla voce Connessione dati Configurare l’APN iOS Cliccare su Impostazioni

Scegliere la voce Cellulare

Selezionare la voce Rete dati cellulare

Nel campo APN inserire internet.it

Lasciare vuoti i campi “Nome utente” e “password”

Per salvare la modifica basta tornare indietro al menu precedente toccando la freccia Android Cliccare su Impostazioni

Scegliere la voce Altre Impostazioni

Selezionare la voce Reti mobili

Cliccare su Profili e selezionare il tasto + (Aggiungi)

Nel campo “nome” si può inserire un testo a piacere

Nel campo APN inserire internet.it e lasciare vuoti gli altri campi

Per salvare la modifica toccare l’icona Opzioni (tre puntini verticali) e selezionare il profilo per renderlo definitivo

A volte non è che la rete Wind non funziona ma semplicemente avete esaurito il credito residuo o i Gigabyte inclusi e l’operatore ha quindi bloccato la navigazione. Nel primo caso basta acquistare una ricarica online o presso uno dei tanti rivenditori autorizzati mentre nel secondo potete scegliere di attendere il successivo rinnovo dell’offerta o continuare a navigare al costo di 90 cent ogni 1 GB solo in caso di effettivo utilizzo.

Per non preoccuparsi più delle ricariche potete sempre attivare il pagamento con Easy Pay, ovvero l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito. Questo sistema permette anche di avere il doppio dei Gigabyte inclusi rispetto all’offerta con pagamento su credito residuo. L’alternativa è il servizio di autoricarica a soglia, che si attiva corrispondendo l’importo necessario al rinnovo non appena si arriva al minimo di 3 euro associati alla SIM. Il servizio si attiva massimo due volte al mese. E’ disponibile anche un sistema di autoricarica con soglia a tempo.

La rete Wind non funziona anche quando non è stata attivata la connessione dati sul telefono o non è stato correttamente impostato l’APN. Solitamente quest’ultimo si configura automaticamente inserendo la SIM nello smartphone ma i giusti parametri possono essere inseriti manualmente con estrema facilità dalle impostazioni del cellulare. In ogni caso effettuare l’aggiornamento del sistema operativo comporta la configurazione automatica dell’APN.

Risulta impossibile navigare anche quando non c’è copertura da parte di WindTre. L’operatore comunque afferma di raggiunge oltre il 99,7% della popolazione italiane con il 4G e di aver superato una percentuale del 95% in 5G. Nonostante ciò è possibile che alcuni ostacoli fisici, sia naturali sia artificiali, possano in qualche modo bloccare o attenuare il segnale. In questo caso il consiglio è di spostarvi in una zona più aperta e lontana da possibili fonti di interferenze come antenne, edifici, colline, montagne, etc. E’ anche possibile costringere il telefono a collegarsi alla rete attraverso l’escamotage di attivare la Modalità Aereo, che sospende temporaneamente la connessione dati, attendere qualche secondo e disattivarla nuovamente. In questo modo si forza il dispositivo a ricercare una rete a cui collegarsi.

Rete Wind non funziona: la guida per gli utenti fisso

LA RETE FISSA NON FUNZIONA – IMPOSSIBILE NAVIGARE COSA FARE Le prime cose da fare Verificare il corretto collegamento dei cavi tra PC e modem o se sia impossibile navigare per colpa del dispositivo utilizzato PC infettato da un virus che modifica i DNS Windows Cliccare su Start

Impostazioni

Rete Internet

Modifica opzioni scheda

Tasto destro del mouse per entrare in Proprietà

Selezionare “Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)” ed entrare in Proprietà

Cliccare su Ottieni indirizzo server DNS automaticamente e confermare con Ok Mac Cliccare sull’icona a forma di ruota di ingranaggio nel menu Dock

Accedere a Preferenze di sistema

Selezionare la connessione utilizzata nell’elenco di sinistra

Cliccare su Avanzate e selezionare la scheda DNS

Selezionare i DNS già in uso nell’elenco Server DNS e poi su (-) per rimuoverli Si consiglia di lasciare la configurazione automatica ma si possono sempre inserire i parametri manualmente: DNS primario: 151.5.216.15

DNS secondario: 151.5.216.150 Segnale assente o debole

Collegarsi alla rete Wi-Fi 5 GHz. Se si visualizza una sola rete è possibile duplicarla seguendo le istruzioni fornite con il modem

Porre il modem su un ripiano a un’altezza di circa un metro da terra

Non chiudere i modem o coprirlo con mobili, TV, oggetti di metallo ed acquari

Tenere il modem lontano da fonti di calore o freddo eccessivo

Tenere il modem lontano da muri spessi o finestre che possono attenuare il segnale

Come su mobile la maggior parte delle volte non è che la rete Wind non funziona ma c’è qualcosa che non va con il dispositivo utilizzato per la navigazione Internet o nel collegamento del modem. Nel primo caso basta eseguire una semplice verifica cercando di connettersi al Wi-Fi con un altro terminale (PC, smartphone, tablet, etc.). Se ci riuscite significa che molto probabilmente c’è un problema con il primo dispositivo. Un aggiornamento del sistema operativo potrebbe essere utile in questo senso, così come disattivare eventuali programmi di sicurezza (antivirus, etc.) che possono interferire con la connessione. Altra cosa da verificare è che il modem sia collegato alla presa di corrente e al PC tramite un cavo non usurato o danneggiato. In ogni caso quando avete problemi di connessione con il Wi-Fi potete sempre connettere il computer al router con un cavo Ethernet, possibilmente di categoria CAT 5e.

Può anche capitare che la copertura non sia omogenea in tutta la casa, soprattutto con abitazioni molto grandi o suddivise su più piani. La soluzione più semplice ed efficace per amplificare il segnale è quello di acquistare un ripetitore Wi-Fi. In tutti i negozi di WindTre potete comprare il modello ZYXEL WAP6807. L’offerta fibra ottica chiamata Super Fibra Top Wi-Fi permette di avere incluso un Wi-Fi Extender a 28,99 euro al mese.

L’alternativa è acquistare un modello differente purché rispetti le caratteristiche tecniche minime consigliate da WindTre:

dual band AC1750 (450 Mbps sui 2,4 GHz con 3 antenne + 1300 Mbps sui 5GHz con 3 antenne)

dual band AC2100 (300 Mbps sui 2,4 GHz con 2 antenne + 1733 Mbps sui 5GHz con 4 antenne)

Rete Wind non funziona per un down: cosa fare

Molto raramente la rete Wind non funziona perché ha subito un guasto tecnico talmente grave da impedire all’operatore di erogare normalmente i suoi servizi di telecomunicazione. In questo caso si parla di blackout o down della rete. Le cause del disservizio potrebbero essere le più varie, da un eccesso di precipitazioni al danneggiamento di una stazione radio fino a un problema lato software o di sicurezza. Il down comunque in quasi tutti i casi si limita a colpire una zona molto ristretta, come un quartiere o al massimo una città, e si risolvere nel giro di qualche ora. E’ difficile che con WindTre si resti senza navigare per più giorni consecutivi.

Il vero problema quando c’è un blackout è che non c’è molto che l’utente possa fare se non aspettare che i tecnici di WindTre lo risolvano. Per non stare con le mani in mano potete far presente di non riuscire a navigare all’operatore attraverso i classici canali di assistenza (telefono, sito o app) e monitorare la situazione sui profili social dell’azienda, con particolare attenzione a Facebook e Twitter. Su queste piattaforme, infatti, vengono pubblicati aggiornamenti in tempo quasi reale sullo stato della rete in caso di disservizio generalizzato. Lo stesso servizio è fornito anche da siti come downdetector.it con il vantaggio di poter confrontare la propria esperienza con gli altri utenti e insieme conoscere quanto il servizio è stato ripristinato.

Rete Wind non funziona: come chiedere assistenza

Se avete ancora dubbi o difficoltà a navigare nonostante i nostri consigli potete sempre rivolgervi per chiedere assistenza all’operatore chiamando gratuitamente il numero 159. Inizialmente potete fare le vostre richiesti a WILL, l’assistente digitale di WindTre che attraverso il machine learning e l’apprendimento automatico impara dalle domande degli utenti in modo da fornire in futuro risposte sempre più complete, precise ed efficaci. In ogni momento si può comunque chiedere di poter parlare con un operatore in carne ed ossa. Sul sito e app WindTre nella sezione Supporto potete poi trovare tantissime guide e FAQ suddivise per argomento in cui trovare le risposte e le procedure da seguire per risolvere tutti i possibili problemi dal lato tecnico o amministrativo che gli utenti potrebbero trovarsi davanti.