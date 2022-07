Bollette luce e gas: le novità in arrivo con il Decreto Aiuti bis

La caduta del Governo e lo scioglimento delle camere non fermeranno gli interventi contro il caro bollette . Il Governo resta in carica per la gestione degli "affari correnti" e in arrivo c'è un nuovo decreto che dovrebbe garantire una serie di sostegni aggiuntivi per le famiglie nel corso del secondo semestre. Il nuovo Decreto Aiuti bis , infatti, è in via di definizione e potrebbe arrivare entro la fine della settimana. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

C’è ancora spazio per un ulteriore intervento contro il caro bollette da parte del Governo Draghi. In vista delle elezioni del prossimo mese di settembre, infatti, il Governo resta in carica per la gestione degli affari correnti e continuerà a lavorare sulla definizione del nuovo Decreto Aiuti bis che conterrà una serie di misure di sostegno all’economia. Tra gli interventi in arrivo potrebbe esserci anche il rinnovo del bonus da 200 euro che potrebbe essere esteso fino al mese di settembre, garantendo un aiuto aggiuntivo alle famiglie.

Nel frattempo, si torna a parlare di un nuovo intervento contro il caro bollette. Ecco i dettagli:

Caro bollette: le novità in arrivo con il nuovo Decreto Aiuti bis

LE NOVITA’ DEL DECRETO AIUTI BIS I VANTAGGI PER LE FAMIGLIE Proroga dell’azzeramento degli oneri di sistema Riduzione dell’importo delle bollette per tutte le famiglie Importo integrativo per i Bonus Luce e Gas Sconti in bolletta per le famiglie in difficoltà economica Nuovo taglio dell’IVA su gas e, forse, sulla luce Ulteriori riduzione dell”importo delle bollette

Il nuovo intervento sul caro bollette con il Decreto Aiuti bis dovrebbe concentrarsi su una serie di proroghe delle misure già messe in campo come contrasto all’emergenza energetica. In arrivo, come già anticipato la scorsa settimana, c’è il nuovo azzeramento degli oneri di sistema per luce e gas che, stando alle ultime stime, dovrebbe comportare uno stanziamento di almeno 3 miliardi di euro con l’obiettivo di eliminare una delle voci delle bollette, riducendone l’importo.

Dovrebbe essere confermato anche il potenziamento dei Bouns Luce e Gas. Anche in questo caso, servirà uno stanziamento aggiuntivo per poter aggiungere al bonus ordinario anche un bonus integrativo, come già fatto nei trimestri precedenti. Per il momento, inoltre, non trovano conferme le indiscrezioni della scorsa settimana su di un ulteriore ritocco verso l’alto del tetto ISEE per l’accesso alle agevolazioni (spostato da 8,256 euro a 12 mila euro fino a fine 2022 nei mesi scorsi).

Tra le novità delle ultime ore, invece, c’è un possibile taglio dell’IVA. La proroga del taglio dell’IVA per il gas al 5%, infatti, potrebbe essere affiancata da ulteriori interventi di questo tipo. La conferma è arrivata dal ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta, che ha sottolineato un possibile intervento più generale, sui beni di prima necessità, legato all’IVA. In arrivo, grazie all’extra gettito registrato in questi mesi, potrebbe essere un deciso intervento sull’IVA. In particolare, potrebbe arrivare anche un taglio dell’IVA per le bollette della luce e non solo per il gas.

Tutti i nuovi interventi dovrebbero entrare in vigore a partire dal quarto trimestre del 2022. Successivamente, toccherà al nuovo Governo, che si formerà dopo le elezioni di fine settembre, definire la strategia da seguire per contrastare la crisi economica ed il caro bollette. Per i prossimi mesi, al netto di interventi aggiuntivi come una proroga del bonus da 200 euro e il taglio dell’IVA sui beni di prima necessità, si continuerà ad andare avanti con le stesse misure già attive in questo trimestre.

Come ridurre le bollette di luce e gas grazie alle migliori offerte del Mercato Libero

In attesa di capire quali saranno gli interventi in arrivo per le famiglie da parte del Governo, resta per tutti la possibilità di risparmiare sulle bollette andando a ridurre il costo dell’energia. Questa possibilità è accessibile per tutte le famiglie grazie alle migliori offerte del Mercato Libero che garantiscono un deciso risparmio rispetto alle condizioni del Mercato Tutelato. Da notare, inoltre, che grazie alle tariffe del Mercato Libero è possibile scegliere offerte a prezzo bloccato per evitare rincari futuri in bolletta.

Per un quadro completo sulle opzioni disponibili è possibile affidarsi al confronto online delle offerte tramite il comparatore di SOStariffe.it che va a ordinare le offerte in base alla loro convenienza. È sufficiente indicare una stima del proprio consumo annuo per accedere ad una panoramica completa delle proposte migliori in grado di garantire un taglio netto in bolletta, sia nel breve che nel lungo periodo.

