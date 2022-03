Rete Fastweb mobile non funziona: le soluzioni di Marzo 2022

La rete Fastweb Mobile non funziona ? Ecco alcuni consigli e semplici guide su cosa fare per riprendere a chiamare e navigare in tempi rapidi e alla massima velocità

Offerte in evidenza spusu 10 4.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 7,99 7.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Fastweb è tra gli operatori di telefonia mobile che punta molto sulla qualità della sua rete. Non a casa si tratta del primo gestore a lanciare un’offerta 5G a meno di 8 euro al mese. L’azienda oggi raggiunge con le reti di ultima generazione tutte le principali città italiane, tra cui Roma, Bologna, Milano e Napoli, e progetta di avere a una copertura del 90% della popolazione entro il 2025. Cosa fare però quando la rete Fastweb Mobile non funziona? A volte basta fare una piccola verifica delle impostazioni dello smartphone ed eventualmente seguire una piccola procedura per risolvere in via definitiva la maggior parte dei problemi degli utenti.

Confronta le offerte Fastweb Mobile »

Rete Fastweb Mobile non funziona: le soluzioni di marzo

Prima di dire che la rete Fastweb Mobile non funziona è sempre bene controllare di avere sufficiente credito residuo sulla SIM, altrimenti la navigazione risulterà bloccata, e di non aver esaurito i Gigabye inclusi nell’offerta. Per conoscere entrambe le informazioni potete inviare un SMS gratuito al numero 4046 o accedere da sito e app all’area clienti MyFastweb e consultare la sezione Controlla i consumi.

La rete Fastweb Mobile non funziona quando non è attiva la connessione dati sul proprio smartphone. Se questa funzione non è attiva, il telefono non può collegarsi alla rete dell’operatore. Per verificare se la connessione è attiva è sufficiente eseguire una piccola verifica:

Android

Selezionare la voce Rete e Internet

Cliccare su Rete mobile

Se necessario (in caso di dispositivo dual SIM, per esempio) scegliere la SIM per la quale si vuole controllare la connessione

Spostare su On la levetta corrispondente alla voce Connessione dati

iOS

Cliccare su Impostazioni

Scegliere la voce Cellulare

Spostare su On la levetta corrispondete alla voce Dati cellulare

Può anche capitare che non si riesca a chiamare o navigare su Internet perché il segnale risulta assente. In questo caso il consiglio è quello di spostarsi in un’area più aperta. Ancora meglio si può forzare il cellulare a ricercare la rete attivando la Modalità Aereo, che sospende temporaneamente la connessione dati e solitamente viene utilizzata durante i voli per non interferire con le apparecchiature del velivolo. Dopo aver atteso qualche secondo si può disattivarla. Fatto questo lo smartphone si metterà alla ricerca della rete in automatico.

Annunci Google

La rete Fastweb Mobile non funziona nemmeno quando l’APN non è correttamente impostato. Si tratta infatti del punto d’accesso che identifica in modo univoco il dispositivo e gli permette di connettersi a Internet. Nella maggior parte dei casi l’APN si configura automaticamente non appena la SIM viene inserita nello smartphone ma può capitare che la procedura non vada a buon fine. In questo caso è sufficiente inserire manualmente i parametri corretti:

iPhone

Cliccare su Impostazioni

Scegliere la voce Cellulare

Selezionare la voce Rete dati cellulare

Nel campo APN inserire apn.fastweb.it

inserire Lasciare vuoti i campi “Nome utente” e “password”

Per salvare la modifica basta tornare indietro al menu precedente toccando la freccia

Android

Cliccare su Impostazioni

Scegliere la voce Altre Impostazioni

Selezionare la voce Reti mobili

Cliccare su Profili e selezionare il tasto + (Aggiungi)

e selezionare il tasto + (Aggiungi) Nel campo “nome” si può inserire un testo a piacere

Nel campo APN inserire apn.fastweb.it e lasciare vuoti gli altri campi

inserire e lasciare vuoti gli altri campi Per salvare la modifica basta toccare l’icona Opzioni (tre puntini verticali) e selezionare il profilo per renderlo definitivo

In alternativa chi dispone di uno smartphone Android o iPhone può inviare un SMS gratuito al numero 4040 con scritto “WEB” per ricevere subito un messaggio per la configurazione automatica dell’APN.

Altre volte la rete Fastweb Mobile non funziona semplicemente perché c’è stato un guasto o un qualche tipo di problema tecnico. In questo caso si parla di down e non c’è molto che l’utente possa fare. Si deve solamente attendere che l’operatore risolva il problema, sperando che avvenga nel più breve tempo possibile. Per accelerare l’operazione si può segnale le proprie difficoltà di connessione al provider, in modo che prenda coscienza del guasto e provveda a ripararlo. Se invece volete monitorare la situazione, in modo da sapere se la rete è tornata attiva, potete consultare le pagine social di Fastweb, con particolare attenzione a Facebook e Twitter, o visitare siti ad hoc come downtector.it.

Rete Fastweb non funziona: come richiedere assistenza

Se la rete Fastweb non funziona nonostante tutte le opportune verifiche non resta che richiedere assistenza direttamente all’operatore. L’azienda ha predisposto una serie di canali per richiedere supporto:

Via chat su WhatsApp al numero 375.6497700 . Inizialmente si interagirà con l’assistente digitale di Fastweb , che grazie all’intelligenza artificiale permette di imparare dalle richieste degli altri utenti per fornire risposte più precise e puntuali. In ogni momento è comunque possibile chiedere di poter parlare con un operatore in carne ed ossa

al numero . Inizialmente si interagirà con l’assistente digitale di , che grazie all’intelligenza artificiale permette di imparare dalle richieste degli altri utenti per fornire risposte più precise e puntuali. In ogni momento è comunque possibile chiedere di poter parlare con un operatore in carne ed ossa Supporto Fastweb all’interno della pagina Assistenza su sito o app dopo aver effettuato l’accesso all’ area clienti MyFastweb : per trovare guide e FAQ su tutti i principali problemi affrontati dagli utenti e relative soluzioni. Se non si è riusciti a risolvere in autonomia si può chiedere un ricontatto cliccando su “Voglio essere contattato”. Si può scegliere di essere contattati nel più breve tempo possibile o fissare un appuntamento telefonico quando si preferisce

all’interno della pagina su sito o app dopo aver effettuato l’accesso all’ : per trovare guide e FAQ su tutti i principali problemi affrontati dagli utenti e relative soluzioni. Se non si è riusciti a risolvere in autonomia si può chiedere un ricontatto cliccando su “Voglio essere contattato”. Si può scegliere di essere contattati nel più breve tempo possibile o fissare un appuntamento telefonico quando si preferisce 192 193 : la chiamata è gratuita da rete Fastweb mobile o fissa

: la chiamata è gratuita da rete Fastweb mobile o fissa +39 3730004193: per chiamare dall’estero tutti i giorni dalle 8:00 alle 24:00. La chiamata è gratuita da rete Fastweb mobile

Rete Fastweb mobile non funziona: cambiare operatore

Se proprio la rete Fastweb mobile non funziona nonostante tutti gli sforzi per ripristinare il servizio non resta che cambiare operatore di telefonia mobile. Il comparatore di SOStariffe.it può aiutarvi a trovare l’offerta giusta confrontando le migliori proposte dei principali gestori in Italia. Per prima cosa si dovranno inserire alcuni parametri necessari a costruire il proprio profilo di consumo (massimo prezzo mensile per l’offerta, quantità minima di Gigabyte inclusi, possibilità di aggiungere l’acquisto a rate di uno smartphone, costo di attivazione azzerato, etc.). Fatto questo basta un click per avviare il confronto e in pochi secondi vedrete comparire le offerte più convenienti in base alle vostre specifiche esigenze sullo schermo del PC o dello smartphone se utilizzate l’app di SOStariffe.it.

Trova l’offerta giusta per te»