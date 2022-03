Previsioni bollette luce e gas 2022: cosa succederà ad aprile

Sono mesi che una delle domande più gettonate online e dal vivo è “Perché le bollette aumentano?”. Abbiamo più volte analizzato il settore e l’ andamento delle offerte luce e gas , per cercare di sostenere i clienti domestici e le imprese contro i rincari in bolletta: vediamo allora quali sono le previsioni sul costo energia elettrica e del gas naturale per il mese di aprile 2022 e qualche utile suggerimento per risparmiare.

Le previsioni sulle bollette luce e gas per il mese di aprile prevedono un aumento dell’energia elettrica del 20% e uno del gas pari al 2%. A pagarne maggiormente le spese, saranno i clienti domestici che non sono ancora passati al mercato libero, ma anche le microimprese (quindi negozi, uffici e laboratori artigiani).

I prezzi degli ultimi giorni sono stati sempre sopra i 140 euro per megawattora: il rincaro potrebbe ancora aumentare, raggiungendo una percentuale pari al 25%. L’incertezza causata dalla guerra complica ancor di più la possibilità di fare previsioni più certe.

Di certo resta comunque il fatto che il Governo è già intervenuto con un nuovo decreto che ha introdotto delle misure per contrastare gli aumenti non solo dei prezzi luce e gas, ma anche di quelli del carburante.

Sono stati rafforzati anche i bonus sociali su luce, gas e acqua, con un innalzamento del tetto massimo ISEE per poterli richiedere a 12.000 euro: in questo modo, lo sconto diretto in bolletta è stato esteso a una platea più ampia di beneficiari.

Un passaggio fondamentale in uno scenario simile è rappresentato dal confronto tra le migliori offerte luce e gas del mercato libero, che potrà essere effettuato con il comparatore di SOStariffe.it, al fine di individuare un’offerta luce e gas con la quale risparmiare e difendersi dai rincari.

Previsioni bollette luce e gas: migliori offerte 2022

I dati che seguono si riferiscono a una simulazione effettuata su una famiglia di 4 persone che abita in una casa di 100 metri quadri. Le migliori offerte luce e gas sono quelle proposte da:

Pulsee;

Illumia;

Edison;

A2A;

E.ON;

Sorgenia;

Vivi Energia;

Iren.

Come si potrà notare dall’analisi di ogni singola promozione, le offerte sottoscritte in modalità Dual Fuel permetteranno di accedere a molti più sconti che invece non sono previsti nel caso di sottoscrizione singola (inoltre, si otterranno anche dei vantaggi pratici, come per esempio la bolletta unificata).

Illumia Flex Web luce e gas

La promozione proposta da Illumina prevede:

l’energia prodotta da fonti rinnovabili;

la tariffa monoraria;

il pagamento tramite addebito diretto sul conto corrente.

Si caratterizza per l’assenza di depositi cauzionali e per l’energia venduta al prezzo di costo, senza contributo annuo. Si potranno risparmiare fino a 774 euro all’anno rispetto al prezzo della maggior tutela e si riceverà anche uno sconto di benvenuto pari a 25 euro.

La promozione potrà essere attivata in modalità Dual Fuel assieme alla tariffa Gas Flex Web, la quale permette di:

risparmiare fino a 426 euro sulla componente gas;

l’assenza di deposito cauzionale;

il gas al prezzo di costo senza contributo annuo;

uno sconto fedeltà pari a 24 euro.

Pulsee Luce e Gas Relax Fix

La promozione proposta dall’operatore Pulsee è una tariffa di tipo monorario con prezzo bloccato per 24 mesi, con le quale si potranno risparmiare fino a 718 euro rispetto ai prezzi della Maggior Tutela.

Tra i motivi per attivarla, si annoverano:

il prezzo della componente energia scontato;

la possibilità di gestire tutto online;

la domiciliazione diretta delle bollette, sia su carta di credito sia su conto corrente.

La tariffa si potrà attivare in modalità Dual Fuel assieme alla promozione Pulsee Gas Relax Index, con la quale si potranno risparmiare fino a 396 euro all’anno sul gas e si potrà gestire la promozione direttamente online.

E.ON ValoreMercato Luce

La promozione proposta da E.ON permette di risparmiare fino a 56 euro in bolletta in 6 mesi e di pagare circa 750 euro in meno di luce rispetto al prezzo del mercato tutelato.

Si caratterizza per:

l’energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili;

i pagamenti tramite addebito diretto sul conto corrente;

il programma Porta un Amico, con il quale si potranno ottenere degli sconti in bolletta fino a un massimo di 480 euro.

Prezzo Chiaro A2A Luce e Gas

Prezzo Chiaro A2A Gas prevede un anno di contributo in omaggio e una carta regalo Apple Store. Con questa promozione, che è disponibile solo online, sarà possibile risparmiare fino a 448 euro rispetto al mercato tutelato.

Ricorda che potrai attivare questa promozione assieme a A2A alla tariffa Prezzo Chiaro A2A Luce. Questa promozione permetterà di risparmiare fino a 765 euro sulla componente luce e di avere a anno di energia pagato da A2A.

L’energia elettrica sarà prodotta da fonti 100% rinnovabili e sarà possibile attivare la domiciliazione bancaria delle bollette, in modo tale da rendere i pagamenti automatici. Clicca sul link in basso per saperne di più.

Edison World Luce e Gas

Edison propone l’offerta chiamata World Luce e Gas, che si caratterizza per:

l’assistenza 24/7 interventi domestici con Prontissimo Casa;

uno sconto 50 euro in bolletta per 12 mesi;

un risparmio di circa 665 euro sulla luce e di circa 365 euro sul gas rispetto al mercato tutelato.

Next Energy Sunlight Luce e Gas Dual

La promozione luce gas proposta da Sorgenia, che potrà essere pagata tramite addebito diretto su conto corrente o carta di credito, si contraddistingue per:

un Buono Amazon e sconto fino a 3.000 euro in bolletta se porti gli amici in Sorgenia;

la bolletta elettronica;

l’area Clienti Online e App, dalla quale sarà possibile gestire interamente la propria fornitura.

Questa tariffa permette di risparmiare fino a 750 euro sulla componente luce e a 440 euro sulla componente gas in un anno rispetto al prezzo della Maggior Tutela. Clicca sul link per saperne di più.

VIVIweb Flex LuceGas Monorario

Vivi Energia propone una tariffa monorario con la quale si potrà ricevere un bonus di 50 euro nel caso di attivazione in modalità Dual Fuel e con la quale si potranno risparmiare fino a 709 euro rispetto al prezzo della componente luce nel mercato tutelato.

La promozione segue l’andamento dei prezzi di mercato e si caratterizza per la possibilità di ricevere fino a 600 euro grazie al programma Porta gli amici in VIVI energia.

Iren Revolution Luce Verde Variabile

La promozione proposta da Iren permette di:

risparmiare fino a 560 euro sulla componente luce;

ricevere un buono di 30 euro, suddiviso in 3 rate da 10 euro;

ottenere una polizza di assistenza all’abitazione.

