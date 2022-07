Registro opposizioni per smartphone e cellulari: guida all'iscrizione

A partire dal 27 luglio diventa operativo il nuovo Registro delle Opposizioni al telemarketing con la possibilità per gli utenti di iscriversi con il proprio numero di cellulare in modo da non ricevere più chiamate indesiderate sullo smartphone da parte di call center che, in questi mesi, stanno intensificando le loro attività, anche grazie a nuovi sistemi di telefonante "automatizzate". Ecco una guida completa per l'iscrizione al Registro delle Opposizioni per il proprio numero di cellulare.

Prende il via il 27 di luglio il nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni al telemarketing selvaggio. Grazie al nuovo sistema, i cittadini potranno contare su di una procedura semplificata per bloccare le chiamate in arrivo dai call center e tutelare la propria privacy da attività promozionali invasive e indesiderate. La grande novità di questo nuovo meccanismo che parte questa settimana è la possibilità di aggiungere il proprio numero di cellulare al Registro delle Opposizioni in modo da evitare chiamate indesiderate sullo smartphone.

Si tratta di un servizio completamente gratuito a cui è possibile accedere in modo molto semplice. Completando l’iscrizione al Registro delle Opposizioni per il proprio numero di cellulare sarà possibile bloccare le attività di telemarketing. Gli operatori del settore, infatti, non potranno più contattare l’utenza iscritta al Registro salvo uno specifico consenso concesso dall’utente dopo la data di iscrizione al Registro delle Opposizioni oppure nell’ambito di un contratto in essere o cessato da non più di trenta giorni.

Ecco come fare per completare l’iscrizione del proprio numero di cellulare al Registro delle Opposizioni al telemarketing:

Come effettuare l’iscrizione al Registro delle opposizioni per telefoni cellulari

ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI COME FARE Iscrizione via web collegandosi al sito registrodelleopposizioni.it Iscrizione via telefono chiamando al numero 800 957 766 (per utenze fisse) o allo 06 42986411 (per utenze mobili) Iscrizione via mail inviando un modulo alla casella di posta elettronica iscrizione@registrodelleopposizioni.it

Completare l’iscrizione al Registro delle Opposizioni per il proprio numero di cellulare è davvero semplice. Si tratta di un’operazione gratuita che può essere completata nel giro di pochi secondi. Una volta effettuata l’iscrizione, gli operatori di telemarketing avranno 15 giorni di tempo per adeguarsi alle richieste dell’utente in merito al blocco delle attività pubblicitarie effettuate tramite telefonante non richieste al numero di cellulare iscritto al Registro.

Per effettuare l’iscrizione al Registro delle Opposizioni è possibile sfruttare uno dei seguenti metodi:

collegarsi al sito web registrodelleopposizioni.it e seguire la procedura online che consente di iscrivere il proprio numero nel database

e seguire la che consente di iscrivere il proprio numero nel database chiamare al numero 800 957 766 per le utenze fisse oppure al numero 06 42986411 per i numeri di cellulare

per le utenze fisse oppure al numero per i numeri di cellulare inviare un apposito modulo (disponibile sul sito ufficiale) all’indirizzo di posta elettronica iscrizione@registrodelleopposizioni.it

Una volta completata la procedura di iscrizione non sarà necessario eseguire ulteriore operazione. Non sono previsti addebiti di alcun tipo. L’utenza telefonica iscritta al Registro Pubblico delle Opposizioni non potrà essere al centro di attività di telemarketing non richieste. Da notare, inoltre, che tutte le numerazioni già iscritte al Registro delle Opposizioni continueranno a poter beneficiare dei vantaggi di tale iscrizione.

Annunci Google

A che serve l’iscrizione al Registro delle Opposizioni

Grazie alla nuova normativa, completare l’iscrizione al Registro delle Opposizioni garantirà una serie di importanti vantaggi per gli utenti. Da questa settimana, infatti, è possibile inserire nel RPO anche il proprio numero di cellulare in modo da bloccare le attività di telemarketing selvaggio che, soprattutto in questi ultimi mesi, si stanno concentrando in modo particolare sulle utenze mobile.

Per gli utenti c’è la possibilità di opporsi alla ricezione di telefonante non richieste effettuate tramite i sistemi automatizzati, un’altra tendenza rilevante e in crescita del settore del telemarketing. Da notare, inoltre, che completare l’iscrizione al registro si potrà ottenere la revoca dei precedenti consensi concessi dall’utente (spesso in modo inconsapevole) per il trattamento dei dati, come il numero di cellulare, a fini commerciali.

Con l’iscrizione al Registro delle Opposizioni, inoltre, i numeri di telefono (di rete fissa) vengono esclusi dall’elenco telefonico. Per tutti i numeri iscritti al RPO, inoltre, le chiamate indesiderate dovranno essere bloccate entro 15 giorni dalla richiesta. Per gli operatori che ignoreranno l’iscrizione di una numerazione al registro sono previste pesanti sanzioni (fino al 4% del fatturato totale annuo).

Da notare, in ogni caso, che l’iscrizione al Registro delle Opposizioni consente di bloccare il telemarketing dai call center con sede in Italia. Per i call center con sede all’estero e per tutte le società che effettuano attività di telemarketing senza aver completato la regolare iscrizione nell’elenco ufficiale degli operatori di telemarketing (effettuando quindi un’attività illegale) la normativa non si applicherà in modo diretto.