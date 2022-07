Carte di credito zero spese: le offerte di Luglio 2022

Offerte in evidenza Carta di Debito BBVA QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA PAYBACK American Express QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Carta Prepagata QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Quando si decide di attivare una carta di credito, il costo del canone annuale è solitamente la prima voce presa in esame. Qualora esso sia gratuito, allora la scelta è presto fatta. In tempi di rincari, tutti rincorrono il “zero spese”. Così come il fido mensile di spesa è un’altra caratteristica nel mirino dei consumatori. Eventuali promozioni e sconti per i nuovi clienti sono altri fattori che possono orientare la preferenza per una proposta o per un’altra.

Con il comparatore di carte di credito di SOStariffe.it (disponibile anche con l’App di SOStariffe.it per Android e iOS) è possibile setacciare il mercato bancario e finanziario per trovare le carte di credito più convenienti a Luglio 2022.

Ricordiamo che una carta di credito deve sempre avere un conto corrente d’appoggio (tradizionale oppure online) e che l’importo speso è addebitato sul conto collegato successivamente, di solito entro la metà del mese successivo al pagamento.

Carte di credito: le più convenienti di Luglio 2022

NOME DELL’OFFERTA CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA Cartaimpronta One di Webank canone annuo gratuito

fido mensile da 500 euro a 7.800 euro Mediolanum Credit Card di Banca Mediolanum canone annuo 12 euro con Selfyconto

fido mensile di 1.500 euro Carta illimity Bank canone annuo 20 euro con conto Smart

fido mensile di 1.500 euro Carta Banca Widiba Carta Widiba Classic: canone annuo 20 euro

fido mensile di 1.500 euro Carta Widiba Gold: canone annuo 50 euro

fido mensile di 3.000 euro

Sono 4 le carte di credito convenienti di Luglio 2022 collegate ad altrettanti conti correnti online vantaggiosi. Queste offerte sono state trovate grazie al comparatore di SOStariffe.it.

Cartaimpronta One di Webank

In cima alla classifica della convenienza c’è Cartaimpronta One, la carta di credito con canone gratuito di Webank, con fido mansile da un minimo di 500 a un massimo di 7.800 euro e con queste altre caratteristiche:

circuito Visa o MasterCard;

circuito o utilizzabile in Italia e all’estero;

utilizzabile in Italia e all’estero; nessuna commissione sui pagamenti in area Euro;

sui pagamenti in area Euro; pagamenti contactless senza PIN per importi sino a 25 euro;

senza PIN per importi sino a 25 euro; domiciliazione di utenze e pagamenti ricorrenti;

domiciliazione di utenze e pagamenti ricorrenti; noleggi auto e ricarichi il tuo cellulare.

noleggi auto e ricarichi il tuo cellulare. 3D Secure Code per lo shopping online tramite autorizzazione SMS e codice E-PIN.

Cartaimpronta One è abbinata al conto online di webank che, per i nuovi clienti che apriranno il conto entro il 30 Settembre, sarà a canone gratuito e offre:

carta di debito internazionale (circuito Maestro e PagoBancomat) inclusa;

internazionale (circuito Maestro e PagoBancomat) inclusa; con collegamenti ai wallet digitali di Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay e Fitbit Pay;

zero commissione per i pedaggi autostradali con FastPay;

domiciliazione delle bollette;

bonifici ordinari in Italia e area SEPA gratuiti;

pagamenti MAV e RAV senza costi;

ricarica cellulare senza commissioni.

Per conoscere ulteriori dettagli su Webank:

SCOPRI CONTO WEBANK »

Mediolanum Credit Card di Banca Mediolanum

Vantaggiosa è anche Mediolanum Credit Card. La carta di credito proposta da Banca Mediolanum ha un canone annuo di 12 euro (1 euro al mese). Abbinata al conto corrente online SelfyConto, questa carta di credito (circuito Visa o MasterCard) ha un limite massimo di spesa mensile di 1.500 euro. Al cliente è offerta la possibilità di personalizzarla, scegliendone il colore preferito e inserendo una propria foto.

Mediolanum Credit Card si caratterizza anche per

pagamenti attraverso Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay;

rateizzazione dei pagamenti per acquisti dai 250 ai 2.400 euro;

impostazione di un limite di acquisto e attivazione di un servizio alert per tenere sotto controllo le spese;

per tenere sotto controllo le spese; selezione delle aree geografiche dove abilitare i pagamenti;

blocco temporaneo di 48 ore in caso di smarrimento tramite App.

Per quanto riguarda SelfyConto, chi lo apre entro il 31 luglio riceverà in regalo un buono Amazon da 100 euro con l’accredito di stipendio o pensione.

Se questo conto è sempre a canone zero per gli under 30, per tutti gli è a zero spese solo per il primo anno, poi è previsto un costo di 3,75 euro al mese. Ma fino al 31 dicembre 2023 è possibile azzerarlo. Ecco come:

sottoscrivendo un prestito o un mutuo o una polizza assicurativa;

avendo un patrimonio gestito di almeno 15.000 euro.

Inoltre, SelfyConto include anche:

carta di debito a canone gratuito ;

; bonifici online gratuiti;

prelievo bancomat da altra banca gratuito.

Per conoscere ulteriori dettagli su Banca Mediolanum:

Scopri Selfyconto Mediolanum »

Carta illimity Bank

La carta di credito proposta da illimity Bank ha un canone annuo di 20 euro e un fido mensile di 1.500 euro con possibilità di aumento. È abbinata al conto corrente online Smart, che è sempre a canone gratuito.

Si tratta di una carta di credito, circuito MasterCard, con tecnologia contactless e non serve digitare il PIN per spese inferiori a 25 euro. Ha, inoltre, con queste ulteriori caratteristiche:

3D Secure, SMS Alert, sospensione carta, gestione canali e aree geografiche di pagamento, visualizzazione PIN da App;

collegamenti ai wallet di Google Pay e Apple Pay e categorizzazione automatica delle spese;

anticipo del contante: commissione massima del 4% (minimo di 0,52 euro per operazioni area Euro e di 5,16 euro per operazioni area extra Euro).

Come detto, questa carta di credito è abbinata a conto Smart che, se lo si apre entro il 29 Settembre, prevede:

conto deposito con un tasso di interesse fino al 2,75%;

carta di debito internazionale inclusa;

internazionale inclusa; bonifico ordinario senza commissioni ;

; ricariche telefoniche gratuita;

Progetti di Spesa con cui mettere da parte piccole somme di denaro con un rendimento dello 0,5% annuo sulle somme accumulate.

Per conoscere ulteriori dettagli su illimity Bank:

SCOPRI CONTO ILLIMITY »

Carte Banca Widiba

Per chi cerca la convenienza, ci sono anche due le carte di credito (circuito Visa/MasterCard) proposte da Banca Widiba (Gruppo Montepaschi).

Widiba Carta Classic:

1.500 euro di fido mensile;

20 euro di canone annuo.

Widiba Carta Gold:

3.000 euro di fido mensile;

50 euro di canone annuo.

Queste due carte hanno come conto d’appoggio Widiba Start, un conto corrente online con zero spese per i primi 12 mesi, poi canone di 3 euro mese ma con possibilità di azzerarlo se lo si apre entro il 31 Agosto.

Questo conto online offre anche:

carta debito inclusa;

bonifico online gratuito;

PEC e firma digitale gratuiti.

Per conoscere ulteriori dettagli su Banca Widiba:

Scopri conto Widiba »

Carte American Express a zero spese: le offerte di Luglio 2022

NOME DELLA CARTA CARATTERISTICHE Carta Blu canone gratuito per i primi 12 mesi, poi canone annuale di 35 euro dal secondo anno

canone gratuito per i primi 12 mesi, poi canone annuale di 35 euro dal secondo anno fido fino a 5.000 euro

fido fino a reddito annuo lordo di almeno 11.000 euro Carta Verde quota annuale gratuita il primo anno. Dal secondo anno 6,50 euro al mese

quota annuale gratuita il primo anno. Dal secondo anno 6,50 euro al mese limite di spesa illimitato

limite di spesa illimitato reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro Carta Oro quota annuale gratuita il primo anno. Dal secondo anno 14 euro al mese

il primo anno. Dal secondo anno limite di spesa illimitato

limite di spesa illimitato reddito annuale lordo di almeno 25.000 euro

Tra le carte di credito vantaggiose di Luglio 2022 ci sono anche le American Express. Vediamo in dettaglio che cosa offrono.

Carta Blu American Express

Carta Blu American Express ha il canone gratuito il primo anno, poi canone annuale di 35 euro dal secondo. Inoltre, l’offerta prevede:

limite di spesa di 5.000 euro

flessibilità di pagamento potendo scegliere se a rate (o revolving) o a saldo;

(o revolving) o reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro;

annuale lordo di almeno fino a 4 carte supplementari gratis.

Per conoscere ulteriori dettagli su Carta Blu di American Express:

Scopri Carta Blu American Express »

Carta Verde American Express

Carta Verde American Express ha canone annuo gratuito il primo anno, mentre dal secondo anno si pagano 6,50 euro al mese. Altre caratteristiche di questa carta sono:

addebito a saldo

limite di spesa non prefissato

reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro.

Per conoscere ulteriori dettagli su Carta verde di American Express:

Scopri Carta Verde American Express »

Carta Oro American Express

Carta Oro American Express ha un canone annuale gratuito il primo anno, mentre dal secondo anno il costo è di 14 euro al mese. E inoltre l’offerta prevede:

limite di spesa non prefissato;

addebito a saldo;

reddito annuale lordo richiesto di almeno 25.000 euro.

Per conoscere ulteriori dettagli su Carta Oro American Express:

Scopri Carta Oro American Express »