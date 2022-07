Quando si abbasserà il prezzo delle bollette? Le previsioni per Agosto 2022

Gli aumenti di luce e gas continuano a pesare sulle tasche degli italiani , nonostante gli aiuti del Governo abbiano attutito l’impatto del caro-bolletta. Dagli esperti di SOStariffe.it ecco le previsioni sul costo di energia elettrica e gas naturale in vista di Agosto 2022 e i suggerimenti per abbattere le spese di luce e gas.

Prezzi di luce e gas stabili traghetteranno le famiglie italiane da questa coda di Luglio al mese centrale dell’estate: Agosto 2022. Come annunciato da ARERA (lo scorso 30 giugno) nel suo aggiornamento trimestrale dei prezzi di Tutela, l’elettricità e il gas continueranno a viaggiare, ad Agosto, con lo stesso passo di marcia di Luglio. Questo si traduce in nessuna variazione per la bolletta del gas e in un lieve incremento (+4%) per le fatture luce nel periodo compreso tra il 1° Luglio e il 30 Settembre 2022.

Eppure, questo andamento stabile (frutto degli interventi urgenti del Governo contro il rialzo dei prezzi di luce e gas) non è sinonimo di bollette più leggere. Il mercato energetico continua a suonare campanelli di allarme (per una nuova chiusura dei rubinetti di gas dalla Russia all’Europa a partire da oggi) e le spese di energia elettrica e gas per le famiglie italiane restano elevate.

Secondo l’Autorità italiana per Energia, Reti e Ambiente, nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 30 settembre 2022, una “famiglia tipo” con contratto di Tutela (con 2.700 kWh di energia elettrica e 1.400 metri cubi di gas consumati all’anno) spenderà 1.071 euro per le bollette della luce, con un +91% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (1° ottobre 2020 – 30 settembre 2021). Nello stesso periodo, la spesa della famiglia tipo per la bolletta gas sarà di 1.696 euro, con una variazione del +70,7% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente.

Ecco perché il risparmio resta il lido più ambito di quest’estate italiana. Con il comparatore di SOStariffe.it, è possibile confrontare le offerte del Mercato libero attualmente disponibili e trovare non solo quelle più convenienti, ma anche quelle che si adattano al proprio fabbisogno, a partire dai dati reali di consumo del proprio nucleo familiare.

Aiuti statali e Mercato libero: come proteggersi dalle stangate in bolletta

GLI SCUDI CONTRO I RIALZI DI LUCE E GAS QUALI BENEFICI PORTANO Agevolazioni statali azzeramento degli oneri generali di sistema per luce e gas

riduzione dell’Iva sulle bollette del gas per utenze domestiche e non domestiche

potenziamento del Bonus Luce e Gas per famiglie in difficoltà economica o in gravi condizioni di salute

per famiglie in difficoltà economica o in gravi condizioni di salute aumento del tetto ISEE per il riconoscimento del Bonus Luce e Gas Mercato libero prezzi di energia elettrica e gas più bassi rispetto a quelli in regime di Tutela

possibilità di scelta dell’offerta cucita su misura del proprio portafogli e stili di vita

bonus e sconti extra con attivazione tariffa Dual Fuel (unico fornitore per luce e gas)

Le opzioni per proteggersi dai rincari dei prezzi di energia elettrica e gas sono due. Il primo: aggrapparsi al salvagente delle agevolazioni statali messe in campo dal Governo per attutire l’impatto del caro-bolletta. Il secondo: affidarsi alle offerte del Mercato libero, accomunate da un prezzo delle materie prime energetiche più basso rispetto a quello stabilito dal regime di Maggior Tutela.

Tra i provvedimenti urgenti del Governo con al centro famiglie e imprese spiccano:

il potenziamento del bonus luce e gas per le famiglie che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o in gravi condizioni di salute (valido fino al 30 settembre 2022);

l’ ampliamento della platea di beneficiari del bonus luce e gas attraverso l’innalzamento del tetto ISEE per il suo ottenimento: si passa da 8.265 euro a 12mila euro (valido fino al 31 dicembre 2022);

l a riduzione dell ’ Iva al 5% sulle bollette del gas fino al prossimo 30 settembre ;

; l’ azzeramento degli oneri di sistema per luce e gas (30 settembre 2022).

La seconda mossa per abbattere le spese in bolletta è quella di affidarsi al Mercato Libero. Quest’ultimo è vantaggioso per i consumatori perché offre loro la libertà di scegliere la tariffa su misura per il proprio portafogli e in linea con il fabbisogno energetico del proprio nucleo familiare.

Questo punto di forza è dettato dal fatto che, nel Mercato Libero, è il fornitore di luce e gas a scegliere il prezzo della componente energia o del gas, quella che è direttamente collegata al consumo di elettricità e, quindi, alla porzione più cospicua della bolletta. Nel regime Tutelato, invece, è ARERA a stabilire tutte le condizioni di fornitura, compreso il prezzo della componente energia e del gas, aggiornate ogni tre mesi (inizio gennaio, aprile, luglio e ottobre).

Energia elettrica e gas: le offerte che traghettano il risparmio ad Agosto 2022

NOME DELL’OFFERTA CARATTERISTICHE Energia e Gas alla Fonte wekiwi prezzo indicizzato in base al PUN + contributo di 0,0052 € /kWh per l’energia elettrica; in base al PSV scontato di 0,5 € /Smc per il gas

/kWh bonus di benvenuto di 3 0 euro con il codice sconto SOSW22

SOSW22 energia rinnovabile inclusa nel prezzo A2A Easy Luce e Gas prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas senza costi extra

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas senza costi extra sconto del 50% sul contributo fisso del primo anno, che ammonta a 12 euro

sul contributo fisso del primo anno, che ammonta a 12 euro gestione digitale della fornitura con Area Clienti e App MyA2A incluse

della fornitura con Area Clienti e App MyA2A incluse energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili Edison World Luce e Gas Plus prezzo indicizzato in base al PUN senza costi extra per l’energia elettrica; in base al PSV + 0,03 € /Smc di contributo al consumo per il gas

opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria

servizio EDISONRisolve gratuito

possibilità di attiva re la tariffa Dual Fuel ( unico contratto per luce e gas) Trend Casa Luce e Gas prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + contributo al consumo di 0,0132 € /kWh per l’energia elettrica; in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) + 0,1080 € /Smc per il gas

per l’energia elettrica; in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) + opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria

sconto (1 € /mese per 2 anni) con domiciliazione bancaria

(1 /mese energia verde inclusa

Grazie al comparatore di SOStariffe.it abbiamo confrontato le offerte di luce e gas del Mercato libero disponibili a Luglio 2022 e individuato quelle più convenienti sulla base di prezzi e servizi. Le stime di spesa sono le più vantaggiose per una “famiglia tipo” che consuma in un anno 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di gas naturale con fornitura attiva nel comune di Milano.

Energia e Gas alla fonte wekiwi

L’offerta della web company wekiwi prevede:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + contributo al consumo di 0,0052 kWh per l’energia elettrica; in base all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) ridotto di 0,5 €/ smc per il gas;

sconto di benvenuto di 30 euro in bolletta con il codice sconto SOSW22;

pagamento tramite RID;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 83 ,25 euro per la luce e 1 41 ,54 euro al mese per i l gas.

Per saperne di più, clicca al link di seguito:

A2A Easy Luce e Gas

La promozione di A2A Energia include:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al PSV ( Punto di Scambio Virtuale ) per il gas senza costi extra ;

possibilità di scelta tra tariffa monoraria e bioraria ;

sconto del 50% sul contributo fisso annuo, pari a 12 euro ;

energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili;

spesa stimata mensile per la “famiglia tipo”: 85,70 euro per la luce e 141,60 euro per il gas .

Per saperne di più, clicca al link di seguito:

Edison World Luce e Gas Plus

Ecco una panoramica dell’offerta di Edison Energia per luce e gas:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi extra per l’energia elettrica; in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) con un contributo al consumo di 0,03 € /smc per il gas;

servizio EDISONRisolve gratuito;

attivazione gratuita online, con un semplice click;

spesa stimata mensile: 86,26 euro per la luce e 150,81 euro per il gas .

Per saperne di più sulla promozione luce di Edison Energia, clicca al link di seguito:

Maggiori informazioni sulla promozione gas di Edison Energia cliccando al link di seguito:

Trend Casa Luce e Gas

Eni Plenitude (ex Eni Gas e Luce) propone un’offerta che prevede:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + 0,0132 €/kWh di contributo al consumo per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) + contributo al consumo di 0,1080 € /smc per il gas;

opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria ;

sconto in bolletta (1 € /mese per due anni ) con attivazione della domiciliazione bancaria ;

(1 /mese per due anni sconto di 25 euro sulla luce con attivazione dell’offerta entro il 28 luglio 2022 (Promozione Flash Days);

con attivazione dell’offerta entro il 28 luglio 2022 (Promozione Flash Days); spesa stimata mensile: 91,43 euro per la luce e 165 ,87 euro per il gas .

Maggiori informazioni sulla promozione luce di Eni Plenitude cliccando al link di seguito:

Maggiori informazioni sulla promozione gas di Eni Plenitude cliccando al link di seguito:

