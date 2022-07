Offerte TIM nuovi clienti: le promozioni di Luglio 2022

Con le offerte TIM nuovi clienti puoi avere minuti, SMS e Gigabyte illimitati per navigare in 5G con primo mese e attivazione gratuiti

Perché scegliere le offerte TIM nuovi clienti? Chi acquista una SIM dell’operatore italiano con o senza portabilità può accedere a vasta scelta di tariffe per tutti i gusti. TIM ha poi predisposto una rete di telefonia mobile tra le più importanti in Italia sia in termini di copertura che di prestazioni. Chi passa al gestore a luglio ha poi tanti altri vantaggi a partire da TIM Party, che ogni mese permette di avere sconti sui propri acquisti, Giga e minuti in regalo, passando per l’app MyTIM, che consente di gestire in modo semplice ed efficace tutti i dettagli della nuova tariffa, fino ai servizi di mobile ticketing e parking con TIM Personal.

Offerte TIM nuovi clienti con portabilità

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM Wonder Five illimitati 70 GB in 4G primo mese gratuito, poi 7,99 euro TIM Wonder Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM Wonder illimitati 50 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro

Alcune delle offerte TIM nuovi clienti più convenienti possono essere acquistate solo online da chi arriva da specifici operatori con portabilità del numero. Il trasferimento del contatto è comunque gratuito. TIM Wonder Six è disponibile per chi arriva da Iliad, Fastweb Mobile e altri operatori virtuali. La tariffa include minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese. Per i nuovi clienti che l’acquistano online primo mese e attivazione sono gratuite. Per la SIM servono 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

TIM Wonder Six »

TIM Wonder Five invece è disponibile per chi arriva da PosteMobile, Fastweb Mobile, CoopVoce e altri operatori virtuali. Il piano prevede minuti e SMS illimitati e 70 GB a 7,99 euro al mese. Per i nuovi clienti che l’acquistano online primo mese e attivazione sono gratuite. Per la SIM servono 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

TIM Wonder Five »

Offerte TIM nuovi clienti con 5G e Giga illimitati

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro TIM 5G Power Top illimitati 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (50 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 19,99 euro TIM 5G Power Unlimited illimitati illimitati in 5G primo mese gratuito, poi 29,99 euro TIM Young 5G illimitati fino a 50 GB in 5G primo mese gratuito, poi 9,99 euro

Con altre offerte TIM nuovi clienti invece non si è obbligati a richiedere la portabilità del numero. A questa categoria di promozioni appartengono quelle della famiglia TIM 5G Power. Come si può facilmente intuire questo tipo di piani permettono di navigare in 5G alla massima velocità (fino a 2 Gbps in download, pari a 10 volte le prestazioni della tecnologia precedente). La rete dell’operatore già oggi raggiunge tutte le principali città del Paese e diverse località turistiche più o meno celebri, garantendo un segnale stabile per vedere film e ascoltare musica in altissima qualità, giocare online e comunicare in tempo reale.

TIM 5G Power Smart include minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G a 14,99 euro al mese con accesso prioritario alla rete, in modo da navigare alla massima velocità anche con più dispositivi connessi nello stesso momento o nei luoghi affollati. Il piano include anche 100 GB su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese) e la protezione di TIM Safe Web Plus. Per i nuovi clienti che l’acquistano online primo mese e attivazione sono gratuite. Per la SIM servono 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Attiva TIM 5G Power Smart »

Con le offerte TIM Power 5G si possono però avere anche Gigabyte illimitati e richiedere assistenza da parte di un team dedicato di esperti dell’operatore praticamente in ogni momento. Se non siete soddisfatti del servizio potete sempre richiedere un bonus sul credito residuo o in fattura se siete già clienti per il fisso. Con TIM One Number invece avete la possibilità di disporre dello stesso numero di telefono sul cellulare e su uno smartwatch nella variante Cellular, ovvero dotato di un modulo per connettersi in autonomia a Internet.

I giovani (under 25) possono invece attivare TIM Young 5G con minuti e SMS illimitati, 25 GB in 5G che diventano illimitati per chat, social, musica e meeting (solo per 3 mesi) a 9,99 euro al mese. Nel piano è anche incluso tutto il catalogo di 50 milioni di brani di TIMMUSIC, da ascoltare senza interruzioni pubblicitarie e senza consumare traffico dati. Per i nuovi clienti che l’acquistano online primo mese e attivazione sono gratuite. Per la SIM servono 25 euro con 20 euro di traffico incluso. La tariffa può essere ulteriormente personalizzata con:

Raddoppio dei Giga (50 GB) a 99 cent al mese

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro al mese

TIMGAMES a 5 euro al mese

TIM One Number a 99 cent al mese

Attiva TIM Young 5G »

Alle offerte TIM nuovi clienti può essere abbinato anche l’acquisto di uno smartphone o una delle promozioni con intrattenimento televisivo incluso. L’operatore permette di comprare in un’unica soluzione o a rate senza anticipo. Le offerte smartphone incluso prevedono un vincolo di permanenza di 30 mesi e consegna gratuita. Entro 14 giorni dalla consegna è possibile esercitare il proprio diritto di ripensamento. In questi giorni grazie alla Promo Estate è possibile richiedere un finanziamento su carta di credito con TIMFin (TAEG 0,00% salvo approvazione) e iniziare a pagare le rate da settembre. Chi è già cliente fisso può invece addebitare il costo del telefono sulla bolletta.

Parlando di intrattenimento, TIM ha predisposto una serie di promozioni per godere di contenuti come film, serie TV, documentari, cartoni animati e sport direttamente sul telefono o anche su altri dispositivi (TV, console, PC, etc.) tramite il TIMVISION Box, fornito in comodato d’uso. Il decoder è abilitato alla visione del nuovo standard per il digitale terrestre DVB T2 e permette di accedere anche ad altre app popolari come Spotify, YouTube e altre.

TIMVISION Calcio e Sport

Film, serie TV e produzioni originali su TIMVISION oltre a una selezione dei migliori programmi Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport Player per 12 mesi

DAZN con tutta la Serie A fino al 2024, Europa League, Conference League e tanti altri sport

Infinity+ con la Champions League per 12 mesi

TIMVISION Calcio e Sport è gratuito fino al 31 agosto, poi si rinnova a 19,99 euro al mese per 12 mesi. Da settembre 2023 il prezzo è di 29,99 euro al mese.

TIMVISION Gold

Film, serie TV e produzioni originali su TIMVISION oltre a una selezione dei migliori programmi Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport Player per 12 mesi

DAZN con tutta la Serie A fino al 2024, Europa League, Conference League e tanti altri sport

Infinity+ con la Champions League per 12 mesi

Netflix (piano standard con visione in HD su due dispositivi in contemporanea)

Disney+

TIMVISION Gold costa 10 euro fino al 31 agosto, poi si rinnova a 39,99 euro al mese per 12 mesi. Da settembre 2023 il prezzo è di 45,99 euro al mese. Tutte le offerte TIMVISION prevedono un costo di attivazione di 19,99 euro una tantum, scontato a 9,99 euro per chi ha già il TIMVISION box.

Scopri le offerte fibra TIM con TIMVISION incluso»

Offerte TIM nuovi clienti per chi ha già la linea fissa

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM Premium Famiglia illimitati 5 GB (Giga illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 9,99 euro Supergiga Famiglia non inclusi 5 GB (Giga illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 5,99 euro Supergiga Pack Famiglia non inclusi 300 GB per 3 mesi primo mese gratuito, poi 19,99 euro

Tra le offerte TIM nuovi clienti troviamo anche delle proposte ad hoc per chi ha già la linea fissa con l’operatore come TIM Premium Famiglia che include minuti e SMS illimitati e 5 GB a 9,99 euro al mese. Per i nuovi clienti che l’acquistano online primo mese e attivazione sono gratuite. Per la SIM servono 25 euro con 20 euro di traffico incluso. I Giga diventano però illimitati con l’attivazione gratuita di TIM Unica per sé e per le SIM degli altri membri della famiglia (massimo 5 SIM anche non intestate al titolare della rete fissa). La promozione prevede anche TIMVISION con Disney+ per 3 mesi (poi 9,99 euro al mese) e una giocata extra su TIM Party ogni giorno per vincere premi come un e-bike. Con TIM Unica è previso l’addebito delle SIM con domiciliazione in bolletta per la rete fissa.

Attiva TIM Premium Famiglia »

Supergiga Pack Famiglia include 300 GB per 3 mesi, poi si rinnova con 5 GB a 5,99 euro al mese. Per i nuovi clienti che l’acquistano online primo mese e attivazione sono gratuite. Per la SIM servono 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Tutte le offerte fisso e mobile di TIM permettono poi di acquistare nei negozi monomarca dell’azienda un modem Wi-Fi 4G a partire da 29,99 euro o una TIM Cam a partire da 19,99 euro.

