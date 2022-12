Quale gestore energia elettrica più conveniente di Dicembre 2022?

Offerte in evidenza NeN Luce Special 48 1.354,50 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 1.356,93 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

L’effetto domino di mesi di bollette alle stelle sarà visibile anche sotto l’albero di Natale. L’allarme arriva da Confcommercio, secondo cui quest’anno i consumi medi da tredicesime per le famiglie saranno ai minimi da 15 anni. La spesa media pro capite per i regali di Natale si attesterà sui 157 euro, per un totale di 540 euro per famiglia. Cifre che, secondo l’analisi realizzata dal centro studi di Confcommercio, sono in calo rispetto al Natale 2021.

Effettivamente, l’impatto delle bollette pesa. Tanto che i clienti domestici sono a caccia di soluzioni concrete per alleggerire la voce di spesa più cospicua nelle fatture luce: quella per la materia prima. La strada da imboccare subito per spendere meno è affidarsi al Mercato Libero, le cui offerte propongono un prezzo al kilowattora più basso rispetto a quello stabilito dalla Maggior Tutela. La seconda via da percorrere è scegliere le compagnie energetiche che assicurino il costo unitario dell’energia ai minimi termini.

Grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce è possibile individuare tali soluzioni, così da illuminare casa a prezzi competitivi.

I gestori luce del Mercato Libero più convenienti a Dicembre 2022

FORNITORE OFFERTA PREZZO LUCE SPESA IN BOLLETTA 1 Sorgenia Next Energy Sunlight Luce 0,2345 €/kWh 105,77 euro al mese 2 wekiwi Energia alla Fonte 0,2355€/kWh 108,78 euro al mese 3 Illumia Luce Flex Web 0,2345 €/kWh 110,25 euro al mese 4 Edison Energia World Luce Plus 0,2245 €/kWh 112,17 euro al mese 5 Pulsee Luce Relax Index 0,2245 €/kWh 113,46 euro al mese

Il comparatore di SOStariffe.it ha scandagliato le soluzioni luce del Mercato libero e selezionato le più performanti (in termini di costi e servizi) per una “famiglia tipo” che registri un consumo annuale in bolletta di 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW).

I nuclei familiari che vogliano calcolare una stima dei propri consumi annui possono utilizzare i filtri di ricerca integrati nel comparatore di SOStariffe.it. Clicca sulla maschera qui sotto per impostare i parametri e avere subito una stima dell’energia elettrica consumata in un anno:

Next Energy Sunlight Luce di Sorgenia

Sostenibilità, digitalizzazione e benefit per i clienti più fedeli. Sono le tre direttrici su cui cammina l’offerta luce messa a punto da Sorgenia, uno degli operatori di riferimento in Italia per la commercializzazione di elettricità e gas.

Ecco la promozione sotto la lente d’ingrandimento:

prezzo luce all’ingrosso (agganciato all’indice PUN) a cui va aggiunto un contributo al consumo di 0,010 €/kWh per il primo anno; dal secondo anno il contributo al consumo sale a 0,034 €/kWh ;

(agganciato all’indice PUN) a cui va aggiunto un contributo al consumo di per il primo anno; dal secondo anno il contributo al consumo sale a ; contributo fisso a scalare per i clienti più fedeli : 91 euro per il primo anno con sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi;

: 91 euro per il primo anno con sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi; 50 euro di bonus di benvenuto (utilizzando il codice amico “SEQUOIA”) per chi attivi la promozione online; il bonus raddoppia nel caso di attivazione di doppia fornitura (luce + gas);

(utilizzando il codice amico “SEQUOIA”) per chi attivi la promozione online; il bonus raddoppia nel caso di attivazione di doppia fornitura (luce + gas); possibilità di entrare a far parte di Greeners , la community dei clienti Sorgenia attenti alla sostenibilità ambientale.

, la community dei clienti Sorgenia attenti alla sostenibilità ambientale. sconti fino a 3mila euro in bolletta per chi porta amici e conoscenti in Sorgenia;

energia verde proveniente da fonti rinnovabili.

La spesa stimata in bolletta per la “famiglia tipo” è pari a 105,77 euro al mese. Per conoscere ulteriori dettagli sulla promozione, clicca al link di seguito:

Energia alla Fonte di wekiwi

Perché l’offerta della web company wekiwi si laurea “campionessa” della convenienza in questo avvio di dicembre 2022? La risposta è racchiusa nell’elenco puntato che segue:

accesso al prezzo dell’energia all’ingrosso (allineato all’indice PUN) + contributo al consumo pari a 0,011 €/kWh ;

(allineato all’indice PUN) + contributo al consumo pari a ; contributo fisso annuale pari a 90 euro per costi di commercializzazione (indipendenti dal consumo);

bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta utilizzando il codice “SOSW22” in fase di attivazione online dell’offerta;

di 30 euro in bolletta utilizzando il codice “SOSW22” in fase di attivazione online dell’offerta; sconto del 10% sulla piattaforma di shopping online wekiwi: in questo negozio “virtuale” si possono acquistare gadget per la casa, elettronica e illuminazione a Led;

sulla piattaforma di shopping online wekiwi: in questo negozio “virtuale” si possono acquistare gadget per la casa, elettronica e illuminazione a Led; fatturazione con sistema della “ carica mensile ”: il cliente sceglie sia l’importo mensile della fatturazione, sia la sua periodicità;

”: il cliente sceglie sia l’importo mensile della fatturazione, sia la sua periodicità; energia rinnovabile inclusa nel prezzo.

La promozione luce wekiwi, il cui costo mensile è pari a 108,78 euro, può essere attivata dal link che segue:

Luce Flex Web di Illumia

Illuminare la propria casa con l’offerta Illumia significa anche brindare alle festività natalizie, grazie alla promozione XMAS. Infatti, il family business assicura uno sconto di 30 euro in bolletta ai nuovi clienti che attivino l’offerta Luce Flex Web online entro il 21 dicembre 2022.

la fornitura assicura anche:

accesso al prezzo dell’energia all’ingrosso (che si rifà all’indice PUN) con un piccolo “ricarico” da parte del fornitore: 0,010 €/kWh ;

(che si rifà all’indice PUN) con un piccolo “ricarico” da parte del fornitore: ; 10 euro al mese di contributo fisso per costi di commercializzazione;

opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria : quest’ultima permette di risparmiare grazie alla distribuzione dei consumi nelle ore serali e nei fine settimana, quando il prezzo dell’energia è più basso.

e : quest’ultima permette di risparmiare grazie alla distribuzione dei consumi nelle ore serali e nei fine settimana, quando il prezzo dell’energia è più basso. fornitura a portata di smartphone o tablet grazie all’ App di Illumia ;

; pagamento delle bollette tramite domiciliazione bancaria;

energia 100% verde.

Con Illumia Luce Flex Web, la “famiglia tipo” spenderebbe 110,25 euro al mese. Per saperne di più, segui il link qui sotto e accedi alla pagina dedicata:

World Luce Plus di Edison Energia

Anche Edison Energia si conferma tra i “campioni” del risparmio in questa cavalcata verso l’inverno 2022 grazie a una promozione che include:

prezzo indicizzato in base all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi aggiuntivi ;

; contributo mensile scontato del 40%: 12 euro (anziché 20) per costi di commercializzazione indipendenti dal consumo;

opzione di scelta tra tariffa monoraria e multioraria ;

e ; accesso gratuito ai servizi EDISONRisolve e CoCo : il primo assicura assistenza telefonica e di prenotazione di servizi a richiesta per la gestione delle incombenze domestiche); il secondo consente il monitoraggio dei consumi degli elettrodomestici di casa grazie a una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale;

e : il primo assicura assistenza telefonica e di prenotazione di servizi a richiesta per la gestione delle incombenze domestiche); il secondo consente il monitoraggio dei consumi degli elettrodomestici di casa grazie a una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale; energia green inclusa.

Una panoramica dell’offerta luce di Edison (che avrebbe un costo mensile di 112,17 euro al mese per la “famiglia tipo”) è disponibile al link di seguito:

Luce RELAX Index di Pulsee

Oltre a sfruttare le condizioni del mercato all’ingrosso, l’offerta Pulsee Luce è vantaggiosa perché introduce uno sconto del 20% sul contributo fisso mensile, che scende da 15 a 12 euro, con attivazione dell’offerta online entro il 10 gennaio 2023.

Di seguito, altre caratteristiche della promozione:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi aggiuntivi ;

; fornitura a portata di smartphone grazie all’App Pulsee Energy ;

; energia 100% green proveniente da fonti rinnovabili;

possibilità di attivare l’opzione Cost Sharing, molto utile per chi vive in condivisione perché consente la ricezione di bollette dall’importo già suddiviso tra i vari coinquilini. Questa opzione costa 1,50 euro in più rispetto al pacchetto standard.

Attivando questa soluzione la “famiglia tipo” spenderebbe 113,46 euro al mese per le bollette della luce. Il sito di Pulsee con informazioni aggiuntive è accessibile cliccando sul pulsante verde di seguito:

