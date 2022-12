5G in Italia: ecco gli operatori con la rete più veloce e la migliore copertura

Il 5G in Italia continua il suo processo di crescita, con nuove aree raggiunte e con una velocità di connessione sempre più alta. Le reti mobili di nuova generazione sono accessibili su buona parte del territorio nazionale ma con prestazioni diverse in base all'operatore. A fare il punto sullo stato di avanzamento del 5G in Italia è un nuovo report di Open Signal . Ecco i dettagli completi:

Continua la crescita del 5G in Italia e a “fotografare” l’attuale stato di sviluppo della rete mobile di nuova generazione è un nuovo report di Open Signal, vero e proprio punto di riferimento per l’analisi delle reti mobili in tutto il mondo. L’indagine di Open Signal, relativa al terzo trimestre del 2022, ci offre diverse informazioni sulle attuali reti 5G in Italia.

Nel nostro Paese, ricordiamo, sono disponibili quattro reti 5G con gli operatori TIM, Vodafone, WINDTRE e Iliad che mettono a disposizione degli utenti diverse offerte 5G per l’accesso alla rete mobile di nuova generazione. A fornire l’accesso al 5G è anche Fastweb che sfrutta la rete WINDTRE.

Ecco i risultati dell’indagine di Open Signal:

5G in Italia: quale operatore ha la migliore copertura e la rete più veloce

IL5G IN ITALIA SECONDO OPEN SIGNAL I RISULTATI DELL’INDAGINE Velocità in download più elevata TIM con una velocità media di 284 Mbps Velocità in upload più elevata TIM con una velocità media di 25,1 Mbps Migliore copertura WINDTRE, sia per tempo di disponibilità che per estensione della rete

Il nuovo report di Open Signal in merito al 5G in Italia ci fornisce diverse informazioni sullo stato di sviluppo della rete mobile di nuova generazione nel nostro Paese. Per quanto riguarda la velocità in download del 5G, ad esempio, a primeggiare è TIM che raggiunge una velocità di 284 Mbps precedendo Vodafone, seconda con 173 Mbps. Più indietro, invece, Iliad, con 77 Mbps, e WINDTRE, con 76 Mbps.

Per la velocità in upload del 5G, invece, ritroviamo TIM in prima posizione con una velocità media di 25,1 Mbps. La classifica in questo caso si completa con Vodafone, che registra 19,9 Mbps, WINDTRE, con 15,2 Mbps, e Iliad, con 10,2 Mbps. Per la categoria 5G Experience, che tiene conto dell’utilizzo della rete mobile per varie applicazioni come la riproduzione video e le chiamate vocali oltre che delle velocità medie, Open Signal premia TIM in tutte le categorie.

La classifica si inverte se, invece, si va ad analizzare la copertura del 5G. A primeggiare, in questo caso, è WINDTRE, sia in termini di aree coperte che di tempo di effettiva disponibilità della rete mobile. Seconda posizione per Iliad che precede Vodafone e TIM. In termini di copertura, quindi, la graduatoria stilata da Open Signal si inverte rispetto a quanto visto per la velocità di connessione.

Per quanto riguarda la “Overall Experience” che tiene conto dell’esperienza di navigazione su rete mobile, in vari contesti di utilizzo e considerando anche le altre tecnologie di connessione, Open Signal premia in tutte le categorie la rete Vodafone che si dimostra più equilibrata ed in grado di garantire prestazioni eccellenti in vari contesti di utilizzo.

L’intero report può essere consultato direttamente online, con anche la possibilità di consultare i dati regionali, tramite Opensignal.com.

Le offerte per il 5G in Italia: si parte da 7,95 euro al mese

LE MIGLIORI OFFERTE 5G MINUTI, SMS E GIGA COSTO Fastweb Mobile Minuti illimitati

100 SMS

150 GB 7,95 euro al mese Giga 150 di Iliad Minuti illimitati

SMS illimitati

150 GB 9,99 euro al mese TIM Young 5G (per Under 25) Minuti illimitati

SMS illimitati

100 GB 9,99 euro al mese

A disposizione degli utenti italiani ci sono numerose offerte per l’accesso al 5G. Per un quadro completo è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte 5G che ci mostra una panoramica completa sulle principali tariffe attualmente attivabili.

Tra le promozioni più convenienti troviamo Fastweb Mobile che mette a disposizione minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB in 4G e 5G. L’offerta in questione presenta un costo di 7,95 euro al mese con attivazione di 10 euro e può essere attivata da tutti, con o senza portabilità del numero da un altro operatore.

Molto valida è anche la proposta di Iliad che mette a disposizione Giga 150. Quest’offerta include minuti ed SMS illimitati oltre a 150 GB in 4G e 5G. Il costo, in questo caso, è di 9,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro una tantum. L’offerta è attivabile da tutti i nuovi clienti che scelgono Iliad, con o senza portabilità, e garantisce uno sconto di 5 euro sulla fibra Iliad che sarà, quindi, attivabile a 19,99 euro al mese.

Da segnalare anche TIM Young 5G, offerta proposta da TIM e riservata ai clienti Under 25 dell’operatore. L’offerta in questione include minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G e 5G al costo di 9,99 euro al mese. Per i clienti TIM di rete fissa, invece, i Giga sono illimitati.

