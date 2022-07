Quale banca conviene per i giovani? Le offerte sui conti correnti di Luglio 2022

Quali sono i conti correnti più convenienti per i giovani? Sono 4 conti online a zero spese individuati con il comparatore di SOStariffe.it : sono le migliori offerte di Luglio 2022.

I giovani sono alla caccia delle banche più convenienti. Cercano gli istituti di credito a cui affidare i propri risparmi aprendo un conto corrente che abbia i costi fissi di gestione più bassi possibile. Per questo motivo, gli under 30 preferiscono i conti correnti online, dato che sono i più economici essendo a zero spese. Altro vantaggio dei conti 100% digitali e che hanno un’operabilità 24 su 24, sette giorni su sette, senza dover andare in filiale. Così come, tramite Internet, si eseguono le procedure di apertura del conto, con un risparmio anche in termini di tempo.

Le banche con le migliori offerte di Luglio 2022 per un giovane che stia decidendo di aprire un conto corrente sono state selezionate grazie al comparatore per conti correnti di SOStariffe (disponibile anche con l’App di SOStariffe.it in versione per Android e iOS). Vediamo quali sono.

Conti correnti per giovani, le migliori offerte di Luglio 2022

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA Conto BBVA zero spese a tempo indeterminato

a tempo indeterminato carta debito inclusa

bonifico ordinario e istantaneo gratuito

rimborsi con il cashback di BBVA Conto illimity canone annuale a zero spese per sempre

conto deposito incluso con tassi di interessi fino al 2.75%

con tassi di interessi fino al 2.75% carta di debito internazionale inclusa

bonifici ordinari con zero commissioni Conto Widiba gratis il primo anno, poi 3 euro al mese con possibilità però di azzerare il canone

il primo anno, poi 3 euro al mese con possibilità però di azzerare il canone conto sempre gratuito con meno di 30 anni

PEC e firma digitale gratuite

gratuite carta di debito inclusa

bonifico ordinario senza commissioni Conto My Genius Green UniCredit canone annuale gratuito

carta debito inclusa

bonifico ordinario senza commissioni

giroconto a zero spese

Quando un giovane decide di aprire un conto corrente deve valutare alcuni fattori. Per esempio: anzitutto se il canone annuo di tenuta del conto sia gratuito o meno; secondo, i costi delle commissioni applicate sulle principali operazioni; terzo, se la carta di debito abbinata al conto sia gratuita o no.

Un aiuto per fare la scelta migliore la offre il comparatore di SOStariffe.it che, mettendo a confronto le proposte del mercato bancario, permette di trovare le soluzioni più vantaggiose e più economiche. Certamente, le proposte più convenienti risultano quelle di un conto corrente online. Ecco quali sono le migliori di Luglio 2022.

Conto BBVA

Anche il conto corrente online a zero spese proposto da BBVA è un’opzione ambita dai giovani alla ricerca delle migliori soluzioni per risparmiare. Tra le carte vincenti della proposta messa a punto dalla banca multinazionale spagnola c’è la possibilità dell’anticipo dello stipendio sul proprio conto corrente, a fronte del pagamento di un tasso d’interesse. Tale richiesta, che può essere avanzata da 3 a 15 giorni in anticipo sulla data dell’accredito stesso, è una garanzia di liquidità molto apprezzata dai giovani.

Ecco, nel dettaglio, cosa include l’offerta BBVA per i nuovi clienti:

codice IBAN italiano;

italiano; accredito dello stipendio;

prelievo gratuito da qualsiasi sportello ATM se pari o superiore a 100 euro;

bonifico ordinario gratuito fino a un massimo di 6.000 euro d’importo;

bonifico istantaneo gratuito fino a un limite massimo di 1.000 euro;

carta di debito inclusa;

inclusa; possibilità di rateizzare le proprie spese con il pagamento di un tasso di interesse.

Quest’estate, ai nuovi clienti la banca multinazionale spagnola offre anche:

cashback 20% di BBVA, fino a 100 euro per il primo mese;

per il primo mese; cashback 1% BBVA, fino a 30 euro per i successivi 12 mesi;

per i successivi 12 mesi; regalo di 20 euro per ogni nuovo cliente che si porta in BBVA, fino a un massimo di 100 euro.

Per conoscere l’offerta di BBVA:

Scopri il conto BBVA »

Conto Smart di illimity Bank

Un’offerta vantaggiosa per i giovani è anche il conto Smart di illimity Bank. È un conto corrente online a canone gratuito a tempo indeterminato. I nuovi clienti che aprono il conto entro il 29 Settembre possono avere un rendimento sui propri risparmi grazie a un conto deposito con un tasso di interesse fino al 2,75%, con linea svincolabile e non.

Conto Smart di illimity Bank prevede anche:

carta di debito internazionale inclusa per ogni intestatario del conto;

internazionale inclusa per ogni intestatario del conto; bonifico ordinario senza commissioni ;

bonifico ordinario ; bonifico istantaneo 2 euro;

bonifico istantaneo 2 euro; ricariche telefoniche gratuita;

ricariche telefoniche gratuita; pagamento di bollettini postali, MAV/RAV e F24 direttamente dall’app;

pagamento di bollettini postali, MAV/RAV e F24 direttamente dall’app; Progetti di Spesa con cui mettere da parte piccole somme di denaro con un rendimento dello 0,5% annuo sulle somme accumulate;

con cui mettere da parte piccole somme di denaro con un annuo sulle somme accumulate; versamento di contanti sul conto illimity nei supermercati convenzionati;

versamento di contanti sul conto illimity nei supermercati convenzionati; servizio “Illimity connect” per collegare tutte le tue banche , e avere una vista aggregata e operare su tutti i tuoi conti dall’app illimity;

servizio “Illimity connect” per , e avere una vista aggregata e operare su tutti i tuoi conti dall’app illimity; 3 prelievi con carta di debito internazionale gratuiti al mese in area Euro per importo superiore o uguale a 100 euro.

Per conoscere l’offerta di illimity Bank:

SCOPRI CONTO ILLIMITY »

Conto Widiba

Sul podio dei conti correnti più convenienti per i giovani sale anche Widiba Start. Questa soluzione, proposta da Banca Widiba del Gruppo Montepaschi, attrae il risparmio a Luglio 2022 perché è a zero spese per chi ha meno di 30 anni. Non solo. La sua veste digitale (è 100% “paperless”) e la sua velocità di attivazione (riconoscimento tramite SPID o webcam in 5 minuti) ne aumentano l’appeal agli occhi dei giovani che amano avere tutto a portata di click sul proprio smartphone.

Ecco il “passaporto di convenienza” di questa offerta, che è valida fino al 31 Agosto:

gestione e operabilità del conto tramite l’App;

carta di debito inclusa, sia fisica che virtuale, con collegamenti a Google Pay e Apple Pay;

inclusa, sia fisica che virtuale, con collegamenti a Google Pay e Apple Pay; prelievo gratuito in area euro per importi pari o superiori a 100 euro da ATM del Gruppo Montepaschi;

in area euro per importi pari o superiori a 100 euro da ATM del Gruppo Montepaschi; bonifici ordinari online gratuiti;

PEC e Firma Digitale gratuiti fino a quando si è clienti della banca;

gratuiti fino a quando si è clienti della banca; servizio di portabilità WidiExpress, grazie al quale è possibile trasferire il vecchio conto e tutte le operazioni collegate (come stipendio, utenze, bonifici) semplicemente compilando un modulo online;

grazie al quale è possibile trasferire il vecchio conto e tutte le operazioni collegate (come stipendio, utenze, bonifici) semplicemente compilando un modulo online; una carta prepagata facoltativa a 10 euro;

una carta di credito con fido mensile di 1.500 euro e 20 euro di canone annuo, oppure la carta di credito con fido mensile di 3.000 euro e 50 euro di canone annuale.

Per conoscere l’offerta di Banca Widiba:

Scopri conto Widiba »

Conto My Genius Green UniCredit

Per i giovani che hanno a cuore anche la salvaguardia del pianeta c’è l’offerta del conto My Genius Green di UniCredit, un conto corrente online a zero spese per sempre. Si tratta di una proposta che difende il verde poiché il conto è totalmente paperless, con tutte le informazioni in formato elettronico e assenza di carnet di assegni.

Altre caratteristiche di My Genius Green sono:

carta di debito internazionale My One (circuito Visa/MasterCard) inclusa in versione fisica realizzata in materiale ecosostenibile;

(circuito Visa/MasterCard) inclusa in versione fisica realizzata in materiale ecosostenibile; carta di debito internazionale My One (circuito Visa/MasterCard) inclusa in versione digitale per pagamenti online con il wallet del proprio smartphone;

per pagamenti online con il wallet del proprio smartphone; bonifici ordinari SEPA senza costi aggiuntivi;

SEPA senza costi aggiuntivi; giroconti online gratuiti;

Gesitone del contro tramite Internet, App, telefono con il servizio Banca Multicanale.

UniCredit ricorda che l’apertura online di My Genius Green servono soolo un documento di identità o SPID, una webcam o una fotocamera e sono necessari un cellulare con numero italiano e un indirizzo e-mail. La banca milanese sottolinea che l’offerta è riservata ai clienti residenti in Italia e non titolari di alcun altro prodotto/servizio UniCredit.

Per conoscere l’offerta di UniCredit:

SCOPRI MY GENIUS GREEN DI UNICREDIT »