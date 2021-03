Qual è l'offerta migliore per Internet Casa? Le classifica di marzo 2021

Oggi è possibile attivare un’offerta per Internet casa + telefono a un costo inferiore a 30 euro al mese, che spesso include (compreso nel prezzo) anche un servizio per la telefonia mobile.

In altri casi sono invece inclusi degli abbonamenti a servizi di streaming che sono gratuiti per i primi mesi e possono poi essere mantenuti a prezzi più bassi rispetto a quelli previsti per l’attivazione singola.

Di seguito saranno presentate le migliori proposte per connettersi da linea fissa individuate con il comparatore di SOStariffe.it, che sono quelle offerte da WIND TRE, TIM, Vodafone, Sky e Fastweb.

Prima di procedere con la sottoscrizione dell’offerta più adatta rispetto alle proprie esigenze, si consiglia sempre di effettuare un’analisi della propria copertura di rete, al fine di sapere in anticipo quale velocità di navigazione si potrà raggiungere.

1. Super Fibra Unlimited di WINDTRE

La Super Fibra, ha un costo di 28,98 euro al mese nel quale sono inclusi la connessione a Internet di tipo illimitato e le chiamate da fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

Nel pacchetto mensile sono inclusi anche:

12 mesi di abbonamento gratuito ad Amazon Prime video;

Giga illimitati senza costi aggiuntivi rispetto al costo dell’offerta mobile già attiva per gli smartphone con SIM WINDTRE di tutta la famiglia;

la Super Assistenza fornita da AnyTech 365, che metterà a propria disposizione un tecnico specializzato il quale offrirà un supporto alla configurazione della rete e del controllo del PC.

Se fossi interessato, clicca sul link che trovi qui sotto per avere tutte le informazioni di cui potresti avere bisogno.

Scopri di più sulla Super Fibra di WINDTRE

2. Internet Unlimited di Vodafone

Internet Unlimited di Vodafone ha un costo di 29,90 euro al mese e non prevede né vincoli né costi di attivazione: di conseguenza sarà possibile disdire la promozione in qualsiasi momento.

Il piano mensile comprende:

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH nelle zone coperte (altrimenti potrà essere attivata la connessione in fibra FTTC o ADSL)

il modem con Wi-Fi Optimizer, che è in grado di ottimizzare il collegamento in casa;

3 mesi di DAZN.

L’offerta di Vodafone potrà essere personalizzata:

con l’ aggiunta di una SIM dati contenente 150 Giga per navigare da tablet, chiavette e smartphone anche quando ci si trova lontani da casa, al costo di 33,90 euro al mese:

con una SIM mobile, da attivare al costo di 6,99 euro al mese, che comprende minuti, messaggi e Giga illimitati: in questo caso si attiverebbe l’offerta Giga Family Infinito Edition al costo di 39,90 euro al mese.

Se fossi interessato, clicca sul link che trovi qui sotto per avere tutte le informazioni di cui potresti avere bisogno.

Scopri di più sull’offerta Internet casa di Vodafone »

3. TIM Super Fibra

La Super Fibra di TIM è una promozione che permette di navigare alla velocità massima della fibra FTTH, quindi fino al massimo di 1 Giga in download, al costo fisso mensile di 29,90 euro al mese.

Si tratta di una promozione senza vincoli che include:

una linea telefonica fissa con opzione per le chiamate illimitate verso fissi e mobili;

il modem TIM HUB+, in comodato d’uso gratuito, la cui ricezione è comunque facoltativa e a discrezione del singolo cliente;

l’accesso gratuito a TIMVISION;

Giga illimitati per i già clienti TIM su mobile con l’opzione gratuita TIM Unica, la quale include anche 6 mesi gratuiti di Disney+;

il Wi-Fi certificato dai tecnici TIM e la navigazione sicura con Safe Web Plus.

La promozione può essere personalizzata con l’aggiunta di Intrattenimento Plus, al costo di 14,99 euro al mese, con la quale si avrà diritto a Disney+, Netflix, TIMVISION Plus e il TIMVISION Box gratuito fino al mantenimento dell’offerta.

Se fossi interessato, clicca sul link che trovi qui sotto per avere tutte le informazioni di cui potresti avere bisogno.

Scopri di più sulla Super Fibra di TIM »

4. Fastweb NeXXt Casa

L’offerta Internet casa di Fastweb si chiama NeXXt Casa. Ha un costo di 29,95 euro al mese e include;

il modem FASTGate in comodato d’uso gratuito;

l’attivazione gratuita;

una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH per navigare fino a 2,5 Giga in download;

una linea telefonica con traffico voce illimitato verso fissi e mobili nazionali;

il servizio di assistenza MyFastweb;

i servizi WOW, che comprendono il WOW Space, un cloud illimitato e gratuito, e il WOW Fi, che permette di navigare in qualsiasi momento quando ci si trova fuori grazie ai punti di accesso del Wi-Fi di Fastweb che sono dislocati in tutta Italia.

L’offerta non prevede alcun vincolo contrattuale e potrà essere personalizzabile con:

3 mesi gratis di NOW TV Entertainment , che dal quarto mese hanno un costo di 9,99 euro al mese e includono il NOW TV Stick

3 mesi gratis di DAZN , che dal quarto mese hanno un costo di 8,99 euro al mese, con possibilità di disdetta in qualsiasi momento.

In alternativa, si potrà scegliere di attivare la promozione Fastweb Nexxt Casa + Mobile al costo scontato di 34,90 euro al mese. Tale offerta unisce ai vantaggi dell’offerta Internet casa, che in questo caso avrebbe un costo di 25,95 euro al mese, quelli di una SIM mobile (anche in portabilità del proprio numero di telefono) con minuti illimitati, 100 SMS e 50 Giga, che avrà invece un costo di 8,95 euro al mese.

Se fossi interessato, clicca sul link che trovi qui sotto per avere tutte le informazioni di cui potresti avere bisogno.

Scopri di più sull’offerta Internet casa di Fastweb »

5. Sky Wifi a 29,90 euro al mese

Anche Sky propone la sua offerta Internet casa, che prende il nome di Sky Wifi e permette di navigare fino a 1 Giga in download e a 300 Mega in upload. La promozione è disponibile al prezzo di partenza pari a 29,90 euro al mese, ma ci sono anche altre due proposte che hanno un costo leggermente superiore.

In particolare, si tratta di:

Smart , che comprende le chiamate a consumo (al costo di 19 centesimi al minuto più 19 centesimi di scatto alla risposta), Internet illimitato tramite fibra FTTH a 29,90 euro al mese e il modem di ultima generazione;

Ultra , che comprende le chiamate a consumo (19 centesimi al minuto più 19 centesimi di scatto alla risposta), il modem di ultima generazione e Internet illimitato tramite fibra FTTH con 2 WiFi Pod per estendere la copertura della rete al costo di 32,90 euro al mese;

Ultra Plus , che comprende le chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali e Internet illimitato tramite fibra FTTH con 2 WiFi Pod per estendere la copertura della rete, disponibile al costo di 37,90 euro al mese.

La proposta Internet di SKy potrà essere personalizzata con l’aggiunta di uno dei pacchetti dedicati all’intrattenimento, come per esempio Sky Wifi + Sky TV, che per i primi 18 mesi avrà un costo di 39,90 euro al mese.

Se fossi interessato, clicca sul link che trovi qui sotto per avere tutte le informazioni di cui potresti avere bisogno.

Scopri di più sull’offerta Internet casa di Sky »