ho. Mobile regala Giga illimitati fino a maggio, ecco come averli

Prende il via oggi una nuova iniziativa davvero imperdibile di ho. Mobile . L'operatore virtuale, infatti, ha annunciato un regalo per i suoi clienti. Da oggi 8 marzo e fino al prossimo 1 maggio 2021, gli utenti potranno contare su Giga illimitati senza costi aggiuntivi rispetto al solo canone mensile della propria offerta. Ecco come sfruttare la promozione di ho. Mobile annunciata nel corso della giornata di oggi e valida per le prossime settimane.

ho. Mobile regala ai suoi clienti Giga illimitati gratis. A partire da questa settimana e fino al prossimo 1° maggio 2021, infatti, i clienti ho. Mobile potranno sfruttare Giga illimitati senza costi aggiuntivi rispetto al solo canone mensile della propria offerta. Durante tutto il periodo promozionale, quindi, sarà possibile utilizzare la rete mobile (ricordiamo che ho. utilizza la rete Vodafone con 4G fino a 30 o 60 Mbps in base all’offerta attiva) senza preoccuparsi di consumare i GB.

Ecco come funziona la promozione.

Come avere Giga illimitati con ho. Mobile

La nuova promozione lanciata oggi da ho. Mobile si caratterizza per un’attivazione automatica. Basterà attendere il tradizionale SMS di conferma per poter iniziare ad utilizzare la rete ho. Mobile senza limiti e, soprattutto, senza consumare i GB del proprio piano tariffario. L’utilizzo della promozione presentata oggi dall’operatore è condizionato ad uso “corretto e responsabile“. Per sfruttare i Giga illimitati, inoltre, basterà avere credito positivo sulla SIM che dovrà risultare attiva.

Per poter utilizzare i Giga illimitati dell’offerta di oggi di ho. Mobile non sarà necessario fare altro. Fino al prossimo 1° maggio, i clienti ho. Mobile potranno sfruttare la rete mobile senza consumare Giga. Basterà continuare a pagare regolarmente il costo mensile della propria offerta ed assicurarsi che il credito non vada in negativo per poter sfruttare la promozione. Da notare che i Giga illimitati sono validi su tutto il territorio nazionale.

Le offerte migliori per passare ad ho. Mobile

La nuova promozione con Giga illimitati rende ancora più conveniente il passaggio ad ho. Mobile. L’operatore include un ricco listino di offerte da tenere d’occhio. La soluzione più interessante continua ad essere ho. 5,99. Si tratta di una tariffa riservata ad un target selezionato di clienti ed in grado di offrire un pacchetto completo di minuti, SMS e Giga. L’offerta in questione mette a disposizione:

minuti ed SMS illimitati verso tutti

70 GB in 4G con velocità massima di 30 Mbps in download ed in upload

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e 3.3 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

tutti i servizi accessori inclusi nel canone

ho. 5,99 presenta un costo periodico di 5,99 euro al mese con attivazione di 0,99 euro. La tariffa in questione può essere attivata esclusivamente richiedendo la portabilità del numero da Iliad o da operatori virtuali selezionati tra cui troviamo PosteMobile, Fastweb e CoopVoce. Richiedendo l’attivazione online, inoltre, è possibile sfruttare la promozione “soddisfatti o rimborsati” che consente, entro 30 giorni, di richiedere il rimborso di quanto speso per l’attivazione dell’offerta.

Per attivare ho. 5,99 è possibile seguire la procedura di sottoscrizione online:

Attiva ho. 5,99 »

Annunci Google

Da segnalare anche l’offerta ho. 8,99. Ecco i dettagli di questa tariffa:

minuti ed SMS illimitati verso tutti

70 GB in 4G con velocità massima di 30 Mbps in download ed in upload

in 4G con velocità massima di 30 Mbps in download ed in upload in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e 5 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

tutti i servizi accessori inclusi nel canone

L’offerta presenta un costo periodico di 8,99 euro al mese con attivazione di 0,99 euro. Per attivare questa tariffa è necessario richiedere l’attivazione di un nuovo numero oppure la portabilità da Kena Mobile, Digi Mobil o Daily Telecom. L’offerta è attivabile direttamente online:

Attiva ho. 8,99 »

Tra le tariffe ho. Mobile troviamo anche ho. 12,99. L’offerta in questione è attivabile da tutti i clienti che non hanno la possibilità di accedere alle due tariffe viste in precedenza. Ecco i dettagli:

minuti ed SMS illimitati verso tutti

50 GB in 4G con velocità massima di 30 Mbps in download ed in upload

con velocità massima di 30 Mbps in download ed in upload in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e 7.1 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

tutti i servizi accessori inclusi nel canone

ho. 12,99 presenta un costo periodico di 12,99 euro al mese con 0,99 euro di attivazione. L’offerta è attivabile direttamente online:

Attiva ho. 12,99 »

Da segnalare, nel listino di offerte ho. Mobile, anche le soluzioni “Dati per la casa” che includono una SIM dati per navigare con un ricco bundle mensile. Le offerte sono:

100 GB in 4G fino a 30 Mbps al costo di 12,99 euro al mese

200 GB in 4G fino a 60 Mbps al costo di 19,99 euro al mese

Ricordiamo che è possibile confrontare le tariffe di ho. Mobile con tutte le migliori soluzoini presenti sul mercato grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure all’App di SOStariffe.it, disponibile gratuitamente su smartphone e tablet Android, dal Google Play Store, oppure su iPhone o iPad, dall’Apple AppStore.