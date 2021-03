Prova Sky Q: a 9 euro provi Sky per un mese

Sky lancia la nuova promozione Prova Sky Q . Si tratta di una nuova occasione per gli utenti per poter entrare nel mondo Sky dopo aver provato quasi tutti i contenuti presenti nel catalogo della pay TV senza alcun vincolo di sottoscrizione di un nuovo abbonamento. La nuova proposta di Sky presenta un costo di appena 9 euro e consente di accedere al catalogo per 30 giorni senza alcun vincolo. Ecco come sfruttare la promozione presentata oggi da Sky.

Da questa settimana è possibile sfruttare la nuova promozione Prova Sky Q per entrare nel mondo Sky e provare i contenuti del catalogo per 30 giorni con un costo di 9 euro. Al termine del periodo di prova, l’utente potrà decidere se sottoscrivere un’offerta e quale offerta attivare in base alle proprie esigenze.

La promozione Prova Sky Q è disponibile direttamente online.

Come attivare Prova Sky Q

I nuovi clienti interessati ad attivare una delle nuove offerte Sky hanno la possibilità di richiedere la promozione Prova Sky Q direttamente online. Il costo della promozione è di appena 9 euro. Alla fine del periodo di prova, l’utente è completamente libero di scegliere una delle varie proposte di Sky. Naturalmente, è anche possibile non attivare alcuna offerta.

Con Prova Sky Q si avrà accesso ad un pacchetto comprendente:

Sky TV

Netflix con abbonamento Standard (due accessi in contemporanea)

Sky Sport

Sky Kids

L’operatore invierà il decoder Sky Q che andrà collegato alla rete Internet di casa per poter accedere ai contenuti del catalogo Sky. Con la promozione Prova Sky Q non è necessario installare la parabola in quanto l’accesso ai programmi TV proposti da Sky avviene tramite la connessione Internet di casa.

L’accesso ai pacchetti indicati è valido per 30 giorni. Tramite il decoder Sky Q sarà possibile anche provare:

il catalogo di contenuti Sky On Demand

le app di vari servizi di intrattenimento come Netflix, YouTube, Mediaset Play e Prime Video

le funzionalità di controllo vocale, autoplay e registrazione dei programmi in diretta

Per attivare l’offerta Prova Sky Q è sufficiente accedere al sito di Sky cliccando sul link qui di sotto. L’utente può selezionare l’opzione PROVA SKY Q per completare l’attivazione della promozione tramite procedura online oppure può scegliere l’opzione TI CHIAMIAMO NOI per parlare con un consulente Sky e completare l’attivazione via telefono.



Le offerte Sky del momento

A disposizione di vuole attivare un nuovo abbonamento a Sky ci sono svariate soluzioni. In particolare si segnala la nuova gamma di offerte Sky Smart. Queste soluzioni d’abbonamento includono un prezzo scontato per 18 mesi. Alla fine del periodo promozionale, l’utente potrà rinnovare l’abbonamento a prezzo scontato passando ad una delle offerte che saranno disponibili in quel preciso momento, senza alcuna restrizione o costo.

Tra le offerte di questa categoria troviamo:

Offerta Pacchetti inclusi Modalità di attivazione Canone mensile TV Sky TV Sky Q via satellite o Sky Q via Internet 14,90 euro al mese per 18 mesi Intrattenimento Plus Sky TV e Netflix Standard Sky Q via satellite o Sky Q via Internet 19,90 euro al mese per 18 mesi Cinema Sky TV e Sky Cinema Sky Q via satellite o Sky Q via Internet 24,90 euro al mese per 18 mesi Calcio Sky TV e Sky Calcio Sky Q via satellite o Sky Q via Internet 30,90 euro al mese per 18 mesi Sport Sky TV e Sky Sport Sky Q via satellite o Sky Q via Internet 30,90 euro al mese per 18 mesi

Le offerte proposte sono personalizzabili con l’aggiunta di altri pacchetti. Ad esempio è possibile attivare un’offerta completa con Sky TV, Netflix, Cinema, Calcio e Sport ad un prezzo di 61,90 euro al mese per 18 mesi. Per un quadro completo sulle offerte e scegliere quale attivare è possibile consultare il sito Sky:



Da segnalare, inoltre, la possibilità di attivare, alla fine del periodo di prova, anche una delle offerte della gamma Sky Open. Si tratta di offerte senza vincoli di permanenza che consentono al cliente di interrompere l’abbonamento in qualsiasi momento. Le offerte in questione sono le seguenti:

Sky TV: 25 euro al mese

Intrattenimento Plus (Sky TV e Netflix): 30 euro al mese

Questi sono i costi dei pacchetti aggiuntivi:

Sky Cinema: 14 euro al mese

Sky Sport: 20 euro al mese

Sky Calcio: 20 euro al mese

Sky Kids: 5 euro al mese

Sky TV e Sky WiFi

Per i nuovi clienti c’è anche la possibilità di puntare su Sky TV + Sky WiFi, l’offerta combinata che consente di abbinare l’abbonamento TV a quello per la connessione Internet casa per massimizzare i vantaggi.

abbonamento Sky WiFi con linea telefonica con chiamate a consumo e connessione illimitata (sino a 1000 Mega in caso di fibra FTTH o 200 Mega in caso di fibra mista FTTC); il modem Sky WiFi Hub è incluso

con linea telefonica con chiamate a consumo e connessione illimitata (sino a 1000 Mega in caso di fibra FTTH o 200 Mega in caso di fibra mista FTTC); il modem Sky WiFi Hub è incluso abbonamento Sky TV con Sky HD e Sky Go Plus; al costo di 5 euro in più è possibile attivare Intrattenimento Plus che include Netflix Standard

L’offerta combinata Sky TV + Sky WiFi presenta un costo periodico di 39,90 euro al mese per 18 mesi con 9 euro di contributo di attivazione per Sky Q. Al termine del periodo promozionale, l’abbonamento Internet casa si rinnoverà al costo di 29,90 euro mentre per la parte TV il cliente sarà libero di scegliere l’abbonamento che preferisce, in base alle offerte disponibili, come avviene con le soluzioni Sky Smart viste in precedenza.

