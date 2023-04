Offerte in evidenza Pulsee Luce RELAX Index 855,32 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 753,24 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 948,35 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Acronimo di Prezzo Unico Nazionale, il PUN è quanto si paga all’ingrosso per l’energia elettrica sul mercato della Borsa Elettrica Italiana (IPEX – Italian Power Exchange). Questo indice è usato dai fornitori del Mercato Libero come base di partenza per calcolare il costo della materia prima in bolletta nel caso di tariffe a prezzo indicizzato.

Questa tipologia di tariffe consente, appunto, l’accesso al prezzo dell’energia elettrica in vigore nel mercato all’ingrosso, che è tra l’altro aggiornato su base mensile. Ecco perché, in questo momento di contrazione dei prezzi dei beni energetici, tali offerte consentono di intercettare il trend in discesa, permettendo così ai clienti domestici di ricevere bollette mensili più leggere. A marzo 2023 (ultimo dato disponibile) il PUN si è attestato a quota 0,136 euro al kilowattora.

Per trovare le offerte luce a prezzo indicizzato più convenienti del Mercato Libero c’è il comparatore di SOStariffe.it. Questo strumento digitale e gratuito consente ai clienti domestici di mettere a confronto le soluzioni per illuminare casa proposte dai fornitori energetici e scegliere quella che più si adatta al fabbisogno energetico del proprio nucleo familiare.

Le migliori offerte luce collegate all’indice PUN ad Aprile 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE COSTO IN BOLLETTA 1 Sorgenia Next Energy Sunlight Luce 0,17107 €/kWh 63 euro al mese 2 wekiwi Energia alla Fonte 0,17407 €/kWh 64,98 euro al mese 3 Hera Comm Più Controllo Active Casa Luce 0,16107 €/kWh 69,52 euro al mese

Di seguito analizziamo le offerte a prezzo indicizzato del Mercato Libero più economiche ad aprile 2023. Tali offerte sono state “incoronate” dal comparatore di SOStariffe.it come le più convenienti per una “famiglia tipo” che consumi mediamente 2.700 kWh di energia elettrica all’anno (con potenza impegnata di 3 kW).

Qualora chi legga abbia un consumo annuo di elettricità differente, può affidarsi ai filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it per calcolare il proprio fabbisogno energetico:

Next Energy Sunlight Luce di Sorgenia

Di seguito una panoramica dell’offerta di Sorgenia:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,010 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; 7,60 euro al mese di contributo fisso mensile per costi di commercializzazione. Sono però previsti sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi così da premiare la fedeltà dei clienti;

per gli anni successivi così da premiare la fedeltà dei clienti; 80 euro di bonus in bolletta con l’attivazione concomitante di una fornitura luce e una gas con Sorgenia (offerta dual fuel);

in bolletta con l’attivazione concomitante di una fornitura luce e una gas con Sorgenia (offerta dual fuel); possibilità di accumulare sconti fino a 3mila euro in bolletta portando amici e conoscenti in Sorgenia;

in bolletta portando amici e conoscenti in Sorgenia; 10% di sconto sulla ricarica della propria auto elettrica scaricando l’ app MyNextMove di Sorgenia, grazie alla quale è sempre possibile avere a portata di smartphone una mappa aggiornata in tempo reale delle colonnine di ricarica auto più vicine alla propria posizione;

sulla ricarica della propria auto elettrica scaricando l’ di Sorgenia, grazie alla quale è sempre possibile avere a portata di smartphone una mappa aggiornata in tempo reale delle auto più vicine alla propria posizione; energia proveniente da fonti rinnovabili.

La soluzione luce di Sorgenia costerebbe alla “famiglia tipo” 63 euro al mese. Per saperne di più, il link di riferimento è il seguente:

Energia alla Fonte di wekiwi

wekiwi scommette sulle seguenti condizioni tariffarie (che sono un’esclusiva di SOStariffe.it):

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,013 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso annuale pari a 90 euro a copertura dei costi di commercializzazione (7,50 euro al mese);

a copertura dei costi di commercializzazione (7,50 euro al mese); bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta per i clienti che attivino in contemporanea la fornitura luce + gas con wekiwi. Il codice sconto da inserire in fase di attivazione online è SOSW22 ;

in bolletta per i clienti che attivino in contemporanea la fornitura luce + gas con wekiwi. Il codice sconto da inserire in fase di attivazione online è ; 10% di sconto sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi, piattaforma online per la vendita di gadget per la casa, elettronica e illuminazione a led;

sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi, piattaforma online per la vendita di gadget per la casa, elettronica e illuminazione a led; energia rinnovabile inclusa nel prezzo.

La “famiglia tipo” che scegliesse la promozione luce di wekiwi avrebbe una spesa mensile pari a 64,98 euro. Cliccando sul pulsante verde qui sotto si potranno avere ulteriori dettagli:

Più Controllo Active Casa Luce di Hera Comm

Hera Comm propone un’offerta luce dai seguenti punti di forza:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN senza costi aggiuntivi ;

; 10,50 euro al mese di contributo fisso per costi di commercializzazione (126 euro all’anno è la spesa complessiva);

Bonus Natura di 30 euro per i nuovi clienti, che sarò erogato rispettivamente il 1°, 2°, 3°, 13°, 14°, 15° mese di fornitura;

per i nuovi clienti, che sarò erogato rispettivamente il 1°, 2°, 3°, 13°, 14°, 15° mese di fornitura; accesso gratuito ai servizi Hera Fast Check Up e Diario dei consumi gratuiti;

e gratuiti; App My Hera per avere sempre la propria fornitura a portata di mano;

energia 100% verde.

L’offerta luce di Hera Comm avrebbe un impatto mensile sul budget della “famiglia tipo” pari a 69,52 euro al mese. Ulteriori dettagli sono consultabili cliccando il link di seguito:

