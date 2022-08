Qual è il fornitore di luce e gas più conveniente di Agosto 2022?

Offerte in evidenza A2A Easy Luce 1.024,67 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 1.141,92 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Varietà, flessibilità e risparmio sono iscritti nel Dna del Mercato libero. Le promozioni luce e gas che esso propone, infatti, sono pensate per soddisfare famiglie con capacità di spesa, stili di consumo e fabbisogno energetico differenti. Da coloro a caccia di tariffe a prezzo bloccato (come scudo contro il caro-bolletta) a quanti preferiscono quelle a prezzo variabile (per avere fatture in linea con l’andamento del mercato), da chi “divora” energia tutto il giorno a coloro che vivono la casa solo la sera e nei fine settimana, il Mercato libero ha una soluzione (diversa) per tutti.

Ma come fare per trarre vantaggio da questo ampio assortimento e non lasciarsi invece scoraggiare dall’abbondanza della scelta? Il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas aiuta i titolari di utenze domestiche a orientarsi tra i fornitori più vantaggiosi del Mercato libero ad Agosto 2022. Questo strumento (digitale e gratuito) permette di confrontare le promozioni attive e, a partire dai propri dati di consumo, trovare quella che più si adatta alle necessità del proprio nucleo familiare. Risultato? Bollette più leggere e stili di consumo invariati.

Clicca al link di seguito per accedere al comparatore, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it compatibile con dispositivi iOS e Android.

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Fornitori luce: il podio della convenienza ad Agosto 2022

SOCIETÀ OFFERTA PREZZO LUCE COSTO wekiwi Energia alla Fonte 0,26700 €/kWh 83,25 € al mese A2A Energia A2A Easy Luce 0,27131 €/kWh 85,70 € al mese Edison Energia Edison World Luce Plus 0,26180 €/kWh 86,26 € al mese

Il comparatore di SOStariffe.it ha scandagliato le soluzioni del Mercato libero per luce e gas e selezionato le più performanti (in termini di costi e servizi) per una “famiglia tipo” che registri un consumo annuale in bolletta di 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW).

Energia alla Fonte wekiwi

wekiwi (la web company che fa parte del gruppo Tremagi) si conferma un alleato del risparmio grazie a un’offerta che allinea il prezzo dell’energia elettrica alle condizioni del mercato all’ingrosso (con aggiornamenti mensili).

Di seguito, una panoramica della promozione:

tariffa indicizzata in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale), a cui va aggiunto un contributo al consumo pari a 0,0052 €/ kWh ;

bonus di benvenuto (pari a 30 euro) con il codice SOSW22 ;

10% di sconto sullo shop online firmato wekiwi per l’acquisto di prodotti per l’illuminazione led , demotica e altri accessori elettronici;

energia rinnovabile inclusa nel prezzo.

Scegliendo questa soluzione, le bollette della luce per la “famiglia tipo” ammonterebbero a 83,25 euro al mese.

Clicca al link di seguito per maggiori informazioni:

SCOPRI WEKIWI ENERGIA ALLA FONTE »

A2A Easy Luc e

L’offerta di A2A Energia attrae il risparmio con due calamite: la prima è il prezzo dell’energia elettrica alle stesse condizioni del mercato all’ingrosso. La seconda è un benefit pensato per i titolari di utenze domestiche che decidano di sottoscrivere la promozione online entro il 30 agosto 2022: un buono regalo Unieuro del valore di 50 euro (inserendo online il codice SUMMER22).

Ecco l’offerta nel dettaglio:

prezzo indicizzat o in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi aggiuntivi ;

opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria ;

e ; 50% di sconto sul contributo fisso annuo, che ammonta a 12 euro ;

con A2A Easy Moving, possibilità di aggiunta di un pacchetto di ricarica per coloro che possiedono un veicolo elettrico;

possibilità di attivazione della fornitura anche con Whatsapp;

luce 100% green .

Con questa promozione, la “famiglia tipo” avrebbe una spesa mensile di 85,70 euro.

Clicca al link di seguito per maggiori informazioni:

Scopri A2A Easy Luce »

Edison World Luce Plus

Edison Energia, tra i principali fornitori di elettricità e gas in Italia, conquista il podio della convenienza con un’offerta attivabile in modalità Dual Fuel: quest’ultima consente di sottoscrivere un unico contratto sia per la luce sia per il gas, assicurando così una gestione più snella delle proprie forniture.

Ecco i pilastri su cui si fonda la promozione:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi extra ;

opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria ;

e ; servizio E DISONRi solve gratuito;

bolletta online e gestione digitale della fornitura con l’App MyEdison.

La “famiglia tipo” che sottoscrivesse questa soluzione spenderebbe 86,26 euro al mese.

Clicca al link di seguito per maggiori informazioni:

SCOPRI EDISON WORLD LUCE PLUS »

Fornitori gas: i magneti del risparmio ad Agosto 2022

SOCIETÀ OFFERTA PREZZO GAS COSTO wekiwi Gas alla Fonte 0,93353 €/Smc 141,54 € al mese A2A Energia A2A Easy Gas 1,0865 €/Smc 141,60 € al mese Edison Energia Edison World Gas Plus 0,98353 €/Smc 150,81 € al mese

La classifica dei “top” gestori di gas di Agosto 2022 è stata stilata dopo aver effettuato una simulazione sul consumo annuo di metano di una “famiglia tipo” che utilizzi 1.400 Smc di gas naturale con fornitura attiva nel comune di Milano.

Gas alla Fonte wekiwi

Accesso al prezzo all’ingrosso del gas e bonus di benvenuto per i nuovi clienti sono alcune delle carte vincenti che rendono appetibile la soluzione gas proposta dalla web company wekiwi.

Di seguito una fotografia della promozione:

prezzo indicizzato in base a ll’ indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) che viene ridotto di 0,05 € /Smc ;

ll’ bonus di benvenuto di 30 euro con il codice sconto SOSW22 ;

SOSW22 sconto del 10% sui prodotti dell’e-shop wekiwi;

pagamento tramite RID.

Questa soluzione costerebbe alla “famiglia tipo” 141,54 euro al mese.

Clicca al link di seguito per maggiori informazioni:

SCOPRI GAS ALLA FONTE WEKIWI »

A2A Easy Gas

A2A Energia sale in vetta alla convenienza anche per la fornitura di gas, con un’offerta 100% green che punta sul prezzo all’ingrosso del metano, l’opzione Dual Fuel e un buono regalo Unieuro da 50 euro (per coloro che sottoscrivano l’offerta entro il 30 agosto 2022). Il valore del voucher sale a 100 euro nel caso di sottoscrizione sia della fornitura di luce, sia di quella del gas.

Ecco una panoramica dell’offerta:

prezzo indicizzato in base al PSV ( Punto di Scambio Virtuale ) senza costi aggiuntivi ;

50% di sconto sul contributo fisso annuo, che ammonta a 12 euro ;

possibilità di attivazione della fornitura anche con Whatsapp;

energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

Con questa promozione, la “famiglia tipo” dovrebbe affrontare una spesa mensile di 141,60 euro.

Per saperne di più, clicca al link di seguito:

Scopri A2A Easy Gas »

Edison World Gas Plus

Obiettivo risparmio anche a “casa” Edison Energia. Come per la fornitura di energia elettrica, Edison scommette su una tariffa a prezzo variabile così da assicurare un prezzo del metano in linea con l’andamento del mercato (con aggiornamenti mensili).

L’offerta ha le seguenti caratteristiche:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) + 0,03 € /Smc di contributo al consumo;

attivazione gratuita online, con un semplice click;

gestione 100% digitale della fornitura grazie a bolletta online e domiciliazione bancaria.

Sottoscrivendo questa promozione, la “famiglia tipo” si vedrebbe recapitare bollette gas di 150,81 euro al mese.

Clicca al link di seguito per maggiori informazioni:

SCOPRI EDISON WORLD GAS PLUS »

