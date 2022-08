Prezzo luce e gas settembre 2022: previsioni e offerte per contenere le bollette

L’emergenza energetica continua e diversi analisti di settore prospettano un forte rialzo dei prezzi di luce e gas con l’arrivo dell’autunno. Dagli esperti di SOStariffe.it una panoramica delle soluzioni per illuminare e riscaldare casa minimizzando le spese in bolletta a Settembre 2022 .

Niente pausa estiva per il caro bolletta: i prezzi delle materie prime energetiche hanno viaggiato su importi record anche ad Agosto 2022, con il prezzo del gas all’ingrosso schizzato oltre i 300 €/MWh.

Un trend negativo che potrebbe tradursi in nuovi, pesanti, rincari sulle spese di luce e gas. Uno scenario dalle tinte fosche delineato da diversi analisti di settore che potrebbe diventare realtà con l’arrivo dell’autunno.

Ecco perché, in vista di una stagione fredda che si preannuncia difficile per le famiglie italiane, l’Autorità italiana per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha deciso, dal prossimo ottobre 2022, di aggiornare i costi della materia prima gas per i clienti in Tutela su base mensile e non più trimestrale. Tale misura consentirà ai 7,3 milioni di utenti domestici con un contratto di Tutela di ricevere bollette con un prezzo del gas allineato all’andamento del mercato energetico. Sino alla fine di settembre, comunque, il prezzo di riferimento dell’energia elettrica per i clienti in Maggior Tutela sarà di 41,51 centesimi di euro per kilowattora (tasse incluse) per l’energia elettrica e di 123,62 centesimi di euro per metro cubo (tasse incluse) per il gas.

Tra gli “scudi” per proteggersi dall’impatto dei rialzi c’è la scelta delle migliori promozioni del Mercato Libero. Un alleato in questo viaggio nella convenienza è il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it. Clicca al link di seguito per avviare il confronto delle offerte messe a disposizione dal Mercato libero.

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Le offerte luce più vantaggiose per contrastare il caro bolletta

SOCIETÀ OFFERTA PREZZO LUCE COSTO wekiwi Energia alla Fonte 0,441 €/kWh 83,25 € al mese A2A Energia A2A Easy Luce 0,441 €/kWh 85,70 € al mese Edison Energia Edison World Luce Plus 0,441 €/kWh 86,26 € al mese Eni Plenitude Trend Casa Luce 0,454 €/kWh 93,72 € al mese

Di seguito analizziamo le soluzioni luce che il comparatore di SOStariffe.it ha restituito come le più convenienti per una “famiglia tipo” con 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) di consumo annuale.

Energia alla Fonte wekiwi

Questa offerta è vantaggiosa in quanto sfrutta il prezzo dell’energia elettrica del mercato all’ingrosso e assicura un bonus di benvenuto in bolletta (pari a 30 euro con il codice SOSW22) riconosciuto al termine del primo anno di fornitura. Di seguito le caratteristiche dell’offerta, che costerebbe alla “famiglia tipo” 83,25 euro al mese:

Prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale);

10% di sconto da utilizzare sul wekiwi shop, piattaforma online dedicata alla vendita di gadget per casa, illuminazione led e accessori elettronici;

da utilizzare sul wekiwi shop, piattaforma online dedicata alla vendita di gadget per casa, illuminazione led e accessori elettronici; energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili

Una panoramica dell’offerta è disponibile al link di seguito:

SCOPRI WEKIWI ENERGIA ALLA FONTE »

A2A Easy Luce

Anche quella di A2A Energia rientra tra le soluzioni più convenienti attualmente disponibili: il prezzo dell’energia è quello in vigore nel mercato all’ingrosso senza alcun sovrapprezzo. Previsto, inoltre, il 50% di sconto sul contributo fisso mensile (che ammonta a12 euro) per il primo anno di fornitura.

Di seguito la panoramica dell’offerta, che avrebbe un costo mensile per la “famiglia tipo” pari a 85,70 euro al mese.

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi aggiuntivi ;

(Prezzo Unico Nazionale) ; opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria ;

; possibilità di aggiunta di un pacchetto di ricarica per quanti viaggiano con un veicolo elettrico;

luce 100% green.

Una panoramica dell’offerta è disponibile al link di seguito:

Scopri A2A Easy Luce »

Edison World Luce Plus

Edison Energia si conferma tra i “campioni” del risparmio a cavallo tra Agosto e Settembre 2022 grazie a una promozione che include l’opzione Dual Fuel: i titolari di utenze domestiche potranno attivare una fornitura di energia elettrica e gas in contemporanea, ottenendo sconti extra oltre a una gestione semplificata delle forniture.

Ecco l’identikit dell’offerta, il cui costo mensile per la “famiglia tipo” ammonta a 86,26 euro:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi extra;

(Prezzo Unico Nazionale) senza costi extra; contributo mensile pari a 6,45 euro (anziché 12,90);

opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria ;

e ; accesso gratuito al servizio EDISONRisolve (assistenza telefonica e di prenotazione di servizi a richiesta per la gestione delle incombenze domestiche).

Una panoramica dell’offerta è disponibile al link di seguito:

SCOPRI EDISON WORLD LUCE PLUS »

Trend Casa Luce

Eni Plenitude (ex Eni Gas e Luce) propone un’offerta (dal costo mensile di 93,72 euro per la “famiglia tipo”) che ha la seguente “carta d’identità”:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + 0,0132 €/kWh di contributo al consumo;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + €/kWh di contributo al consumo; sconto fino a 24 euro in bolletta (1 euro al mese per 2 anni) con attivazione della domiciliazione bancaria ;

in bolletta (1 euro al mese per 2 anni) con attivazione della ; in regalo macchina Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS o un assortimento di 130 capsule Nescafé Dolce Gusto con attivazione della promozione online o al telefono entro il 1° settembre 2022;

Piccolo XS o un assortimento di 130 capsule Nescafé Dolce Gusto con attivazione della promozione online o al telefono entro il 1° settembre 2022; energia verde inclusa.

Una panoramica dell’offerta è disponibile al link di seguito:

Scopri Trend Casa Luce »

Per coloro che vivono la casa solo nelle ore serali e nei fine settimana, la versione bioraria di Trend Casa Luce è conveniente in quanto il prezzo dell’energia è più basso rispetto a quello applicato nelle ore diurne e nei giorni feriali. Per questa promozione con tariffazione bioraria, la “famiglia tipo” spenderebbe 95,15 euro al mese per le fatture dell’elettricità.

Clicca al link di seguito per tutti i dettagli sulla promozione:

Scopri Trend Casa Luce Bioraria »

Le promozioni gas che attraggono il risparmio a Settembre 2022

SOCIETÀ OFFERTA PREZZO GAS COSTO A2A Energia A2A Easy Gas 1,8296 €/Smc 141,60 € al mese wekiwi Gas alla Fonte 1,7296 €/Smc 148,41 € al mese Edison Energia Edison World Gas Plus 1,8296 €/Smc 150,81 € al mese Iberdrola EcoTua Index Casa Promo Gas 1,8296 €/Smc 160,47 € al mese

Passiamo ora ai raggi X le promozioni gas del Mercato libero che il comparatore di SOStariffe.it considera le più vantaggiose in questa coda di Agosto 2022 per il profilo di consumo di una “famiglia tipo” che utilizza 1400smc di metano in dodici mesi.

A2A Easy Gas

A2A Energia ha i riflettori puntati sul risparmio anche per la fornitura di gas, grazie a una promozione che costerebbe 141,60 euro al mese per la “famiglia tipo”. Ecco i dettagli dell’offerta:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) senza costi aggiuntivi ;

(Punto di Scambio Virtuale) ; sconto del 50% sul contributo fisso mensile (che ammonta a 12 euro) del primo anno di fornitura;

possibilità di attivazione della fornitura anche con Whatsapp;

energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

Una panoramica dell’offerta è disponibile al link di seguito:

Scopri A2A Easy Gas »

Gas alla fonte wekiwi

L’offerta della web company wekiwi, che avrebbe un costo mensile di 148,41 euro per la “famiglia tipo”, punta sul prezzo del gas all’ingrosso per garantire bollette sempre in linea con l’andamento del mercato. Essa prevede:

prezzo indicizzato in base all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) scontato di 0,10 €/Smc ;

in base all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) ; sconto di benvenuto di 30 euro in bolletta con il codice sconto SOSW22;

di 30 euro in bolletta con il codice sconto SOSW22; sconto del 10% sull’acquisto di prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi (illuminazione led, domotica e accessori elettronici).

Una panoramica dell’offerta è disponibile al link di seguito:

SCOPRI GAS ALLA FONTE WEKIWI »

Edison World Gas Plus

Anche Edison Energia scommette sulle condizioni del mercato all’ingrosso per garantire vantaggi al ribasso ai suoi clienti nel caso di prezzi in discesa della materia prima.

Ecco le caratteristiche dell’offerta, che avrebbe un impatto di 150,81 euro sul budget della “famiglia tipo” per quanto riguarda le bollette del metano:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) senza alcun sovrapprezzo ;

in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) ; accesso al servizio EDISONRisolve gratuito ;

; possibilità di attivare l’offerta in modalità Dual Fuel (stesso contratto di fornitura per luce e gas);

(stesso contratto di fornitura per luce e gas); gestione 100% digitale della fornitura grazie a bolletta online e domiciliazione bancaria.

Una panoramica dell’offerta è disponibile al link di seguito:

SCOPRI EDISON WORLD GAS PLUS »

EcoTua Index Casa Promo Gas

Iberdrola, la multinazionale spagnola con sede a Bilbao, propone ai propri clienti una promozione che include:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) senza costi aggiuntivi ;

(Punto di Scambio Virtuale) ; gestione online della fornitura con App Iberdrola e servizio di bolletta online;

pagamento con bollettino postale e RID.

La spesa mensile per la “famiglia tipo” che scegliesse di sottoscrivere questa promozione sarebbe pari a 160,47 euro.

Una panoramica dell’offerta è disponibile al link di seguito:

SCOPRI ECOTUA INDEX CASA PROMO GAS »