Fibra casa: le migliori offerte per Internet casa veloce di Settembre 2022

Come orientarsi tra le numerose offerte fibra casa a disposizione nel mercato? Con SOStariffe.it è possibile trovare e confrontare gratuitamente e in maniera personalizzata le tariffe più convenienti attualmente disponibili sul mercato. Come? Comparando i prezzi proposti dai principali operatori internet fibra ottica e mettendoli in relazione alla velocità di connessione offerta. Ricordiamo che, con la fibra FTTH è possibile navigare ad alta velocità fino a 2,5 Gigabit in download.

Grazie al comparatore per internet casa di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per le versioni Android e iOS), vediamo quali siano le soluzioni più vantaggiose per Settembre 2022 per un utente, considerando non soltanto le performance di navigazione, ma anche il minor costo possibile da sostenere.

Le 4 offerte top di Internet casa veloce con fibra ottica di Settembre 2022

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA Fastweb NexxT Casa + Plenitude 18,95 euro al mese per 2 anni, poi 25,95 euro al mese

velocità 2.5 Giga Illumia Wifi 19,99 euro al mese per 12 mesi, poi 26,99 euro al mese

velocità 1 Giga Sky Wifi Fibra 100% per già cliente TV 22,90 euro al mese per 18 mesi, poi 30 euro al mese

velocità 1 Giga WindTre Super Fibra Unlimited per già clienti Windtre 22,99 euro al mese (prezzo fisso)

velocità 1 Giga

Prima di analizzare nel dettaglio le singole offerte, ricordiamo che il comparatore di SOStariffe.it, strumento gratuito e facile da utilizzare, consente di personalizzare e rendere più rapida la ricerca di una nuova promozione per avere Internet casa con elevata velocità di connessione per navigare comodamente dalla cucina, dal soggiorno o dalla propria camera. Ma quali sono i parametri da tenere presenti nel momento in cui si sta decidendo quale offerta della fibra ottica sia la più vantaggiosa fra quelle proposte attualmente sul mercato?

Occorre notare anche che, oltre a soppesare i costi delle tariffe mensili e la presenza di eventuali promozioni ad esse associate, alcune delle quali potrebbero risultare molto interessanti e convenienti, il consiglio degli esperti di SOStariffe.it è quello di effettuare sempre una verifica della propria copertura di rete prima di procedere con l’attivazione di un nuovo contratto.

Fastweb Nexxt Casa + Plenitude

Doppio risparmio nel mirino di questa promozione che fa camminare a braccetto la fibra ultraveloce di Fastweb alla fornitura di luce o gas (o entrambe) da parte di Plenitude, la società di Eni che integra rinnovabili, retail e mobilità elettrica.

Di seguito, ecco l’istantanea dell’offerta Fastweb Nexxt Casa + Plenitude:

fibra ultra veloce (velocità di navigazione fino a 2,5 Gigabit in download e 300 Megabit in upload);

e 300 Megabit in upload); chiamate illimitate da telefoni fissi e mobili;

Internet Box gratuito con copertura Wi-Fi 6 e Alexa integrata ;

; contributo di attivazione (1 euro per 24 mesi) incluso.

Chi scegliesse di attivare questa duplice soluzione dovrebbe preventivare un costo mensile da 18,95 euro al mese per 24 mesi, per poi spendere 25,95 euro al mese (anziché 28,95 euro). Attivando solo la luce o solo il gas con il fornitore di luce e gas Eni Plenitude, invece, il costo dell’offerta Fastweb sarà di 21,95 euro al mese per 18 mesi.

È possibile trovare ulteriori informazioni sull’offerta cliccando al link di seguito:

SCOPRI FASTWEB NEXXT CASA »

Illumia Wifi

Anche Illumia, il family business italiano che fornisce energia elettrica e gas a oltre 350mila clienti in Italia, assicura una promozione vantaggiosa per quanti sono alla ricerca di una fibra ultra veloce per connettersi a Internet da casa.

L’offerta ha la seguente “carta d’identità”:

navigazione con velocità di download fino a 1Gb/s e 300 Mb/s in upload su rete FTTH;

modem ZTE H3140 gratuito per i primi 12 mesi, poi 2,99 euro al mese per tutta la durata della fornitura;

nessun vincolo di durata e possibilità di disdetta senza penali;

contributo di attivazione gratuito per i clienti Illumia per luce e/o gas. Altrimenti 39,90 euro una tantum (anziché 69,90).

Questa soluzione, che potrà essere attivata online entro il 31 Agosto 2022, ha un costo di 19,99 euro al mese (per 12 mesi) anziché 26,99 euro al mese.

È possibile trovare ulteriori informazioni sull’offerta cliccando al link di seguito:

SCOPRI ILLUMIA WIFI »

Sky Wifi Fibra 100% per già clienti TV

Anche Sky “coccola” i clienti che hanno già sottoscritto un abbonamento Sky TV (via satellite e via Internet) con un’offerta che potrà essere attivata solo online entro il 25 Settembre 2022 al costo di 22,90 euro al mese.

La soluzione Sky Wifi Fibra 100% ha le seguenti caratteristiche:

velocità di navigazione fino a 1 Gigabit al secondo in download e 300 Megabit al secondo in upload su rete FTTC (Super Internet);

Sky Wifi Hub in comodato gratuito incluso;

chiamate a consumo;

nessun vincolo di durata minima contrattuale;

costo di attivazione incluso (anziché 49 euro).

È possibile trovare ulteriori informazioni sull’offerta cliccando al link di seguito:

SCOPRI SKI WIFI FIBRA 100% PER I GIA’ CLIENTI TV »

Super Fibra Unlimited di WindTre

L’operatore di telefonia WindTre premia coloro che sono già suoi clienti mobile proponendo un’offerta Internet casa a prezzo agevolato: 22,99 euro al mese (anziché 26,99 euro al mese per tutti gli altri clienti). Il pacchetto di servizi messo a punto WindTre include:

navigazione illimitata fino a 1 Gigabit su rete FTTH;

modem Wi-Fi 6 incluso con configurazione gratuita e assistenza KASKO e controllo tramite app WINDTRE;

Giga illimitati gratis ogni mese per 3 SIM mobile;

Amazon Prime incluso per 12 mesi (valido sia per i nuovi clienti sia per i già iscritti ad Amazon Prime);

Costo di attivazione una tantum pari a 9,99 euro.

È possibile trovare ulteriori informazioni sull’offerta cliccando al link di seguito:

SCOPRI WINDTRE SUPER FIBRA PER I GIà CLIENTI WIND MOBILE »

Come detto sopra, la promozione Super Fibra è accessibile anche a coloro che non sono ancora clienti WindTre a un costo di 26,99 euro al mese.

Clicca al link di seguito per tutti i dettagli:

Scopri WindTre Super Fibra per tutti gli altri clienti »