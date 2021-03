Prestiti online affidabili: le opportunità di Marzo 2021

Come poter contare su prestiti online affidabili? Quando si parla di prestiti e finanziamenti è sempre molto importante verificare con molta attenzione le società che si occupano di fornire il credito di cui si ha bisogno al fine di poter contare sulla massima serietà e affidabilità. Ecco come fare ad individuare le migliori opportunità di marzo 2021 per poter contare su prestiti online affidabili e con condizioni economiche particolarmente vantaggiose.

Individuare prestiti online che siano affidabili e convenienti non è semplice. I fattori da valutare sono diversi ed è opportuno sfruttare tutte le opportunità a propria disposizione per poter accedere alle soluzioni di credito più vantaggiose. Bisogna, inoltre, valutare sempre con la massima attenzione le società che si occupano dell’erogazione del prestito personale e le condizioni contrattuali con cui avviene il prestito stesso. I prestiti online possono essere molto convenienti ma è fondamentale individuare con precisione le soluzioni più affidabili.

Ecco come fare:

Perché conviene puntare sui prestiti online

Scegliere i migliori prestiti online, sia in termini di convenienza che affidabili, conviene. Puntare su queste soluzioni, in sostituzioni delle modalità tradizionali per accedere al prestito, offre una serie di vantaggi notevoli per i clienti. Tra i principali vantaggi troviamo:

l’assenza di intermediari e, quindi, la possibilità di sfruttare un prezzo più basso per il prestito

e, quindi, la possibilità di sfruttare un per il prestito la completa digitalizzazione della procedura di richiesta del prestito

della procedura di richiesta del prestito la riduzione dei tempi per l’erogazione del credito richiesto con l’importo concesso in prestito che verrà accreditato rapidamente sul conto dopo l’ok della finanziaria

Appurata la convenienza delle soluzioni online per i prestiti, è opportuno analizzare quali sono le strade migliori per accedere alle opportunità più convenienti. La soluzione più vantaggiosa è rappresentata, senza dubbio, dalla comparazione online.

I migliori prestiti con la comparazione online

La strada migliore per individuare le migliori opportunità per prestiti online affidabili e convenienti passa per la comparazione delle proposte disponibili sul mercato. Confrontando condizioni e caratteristiche delle soluzioni di prestito e finanziamento messe a disposizione dalle società creditizie regolarmente autorizzate ad esercitare la loro attività in Italia è possibile individuare le soluzioni migliori per ottenere un prestito. Si tratta di uno strumento, completamente gratuito, che consente ai consumatori di poter accedere alle proposte di prestito più convenienti in assoluto.

Il confronto online avviene sulla base dei dati inseriti dall’utente. Non si tratta, quindi, di un confronto generico ma di un’analisi dettagliata delle migliori proposte di prestito realizzata in base alle esigenze ed alle condizioni reddituali del richiedente. Sfruttando la comparazione online è, quindi, possibile accedere alle migliori opportunità di prestito in base a quelle che sono le proprie reali esigenze, senza perdite di tempo e senza intermediari che faranno incrementare il costo del prestito.

La comparazione delle migliori opportunità per un prestito online può avvenire tramite il comparatore di SOStariffe.it per prestiti, disponibile cliccando sul link qui di sotto oppure scaricando l’App di SOStariffe.it dal Google Play Store, per smartphone e tablet Android, o dall’Apple AppStore, per iPhone ed iPad. Tutte le società proposte tramite lo strumento di comparazione sono completamente affidabili in quanto regolarmente autorizzate ad esercitare la loro attività sul mercato italiano.

Come sfruttare la comparazione per individuare i migliori prestiti online

Come sottolineato in precedenza, gli strumenti di comparazione online consentono di confrontare caratteristiche e condizioni delle migliori soluzioni per accedere ad un prestito. Tale confronto non è generico ma si basa sulle informazioni fornite direttamente dall’utente. In questo modo, quindi, i preventivi vengono calcolati su dati precisi e rappresentano un vero e proprio anticipo di quelle che saranno le caratteristiche contrattuali del prestito scelto.

Per avviare il confronto dei prestiti tramite un servizio di comparazione online come quello disponibile gratuitamente su SOStariffe.it è necessario fornire alcune informazioni. Ecco i dettagli:

l’importo desiderato del prestito ; si tratta di un parametro fondamentale in quanto da tale valore verrà determinato sia il costo complessivo del prestito (considerando anche gli interessi) che la sua reale fattibilità (in base alle proprie condizioni reddituali)

; si tratta di un parametro fondamentale in quanto da tale valore verrà determinato sia il costo complessivo del prestito (considerando anche gli interessi) che la sua reale fattibilità (in base alle proprie condizioni reddituali) la durata del finanziamento ; questo parametro è fondamentale per valutare la rata mensile e il peso degli interessi sulla spesa complessiva; per abbassare la rata sarà necessario aumentare la durata del finanziamento ma tale scelta, nella maggior parte dei casi, si tradurrà in un incremento del costo complessivo del prestito stesso

; questo parametro è fondamentale per valutare la rata mensile e il peso degli interessi sulla spesa complessiva; per abbassare la rata sarà necessario aumentare la durata del finanziamento ma tale scelta, nella maggior parte dei casi, si tradurrà in un incremento del costo complessivo del prestito stesso la finalità del finanziamento ; questo elemento consente di valutare, con maggior precisione, la fattibilità del prestito e permette di accedere a soluzioni di finanziamento specifiche che le società finanziarie possono mettere a disposizione degli utenti che hanno la necessità di liquidità per completare alcune attività (acquisto di arredi, ristrutturazione di casa, matrimoni e cerimonie, acquisto di auto o moto etc.)

; questo elemento consente di valutare, con maggior precisione, la fattibilità del prestito e permette di accedere a soluzioni di finanziamento specifiche che le società finanziarie possono mettere a disposizione degli utenti che hanno la necessità di liquidità per completare alcune attività (acquisto di arredi, ristrutturazione di casa, matrimoni e cerimonie, acquisto di auto o moto etc.) impiego del richiedente; alcune soluzioni di prestito sono disponibili esclusivamente per determinate categorie di lavoratori (ad esempio la cessione del quinto) e chi non ha un reddito stabile potrebbe avere difficoltà ad accedere ad alcuni prestiti, in particolare nel caso in cui l’importo richiesto sia elevato

Una volta inseriti tutti i dati richiesti, prenderà il via la comparazione online vera e propria. L’analisi in questione consentirà all’utente di accedere ad una serie di preventivi in merito alle opportunità di presti a disposizione presso le principali società del settore attive, regolarmente, in Italia. In questo modo, sarà possibile ottenere informazioni precise in merito ai prestiti disponibili. Tali informazioni saranno calcolate sulla base dei propri dati e non verranno presentate, come invece spesso avviene nelle pubblicità, con prezzi generici che si rivelano essere molto più bassi dei prezzi reali (perché calcolati in condizioni ottimali per accedere al finanziamento).

Un esempio di prestito online

Per individuare le migliori opportunità di prestito è necessario, come sottolineato in precedenza, sfruttare la comparazione online inserendo i dati che chiariscono il proprio profilo di cliente. Sulla base dei parametri indicati nel paragrafo precedente, si potrà individuare la soluzione migliore per le proprie esigenze.

Per chiarire le potenzialità dei prestiti online andiamo a fare alcuni esempio. Prendiamo il caso di un dipendente pubblico che richiede un prestito di 30.000 euro per poter completare i lavori di ristrutturazione della propria abitazione. Per la restituzione del prestito, si richiede una durata di 8 anni.

Con questi dati, la soluzione migliore è quella proposta dal Prestito Personale di BNL che prevede una rata mensile di 442 euro. Da notare che il cliente ha la possibilità di estendere la durata del finanziamento fino a ben 120 mesi, abbassando così la rata fino ad un valore minimo di 381 euro.

Le soluzioni per i mutui online

Anche i mutui possono essere richiesti online. I vantaggi sono gli stessi di quelli visti per i prestiti personali. Chi deve acquistare un immobile, infatti, ha la possibilità di accedere a soluzioni specifiche, spesso disponibili esclusivamente online, per il mutuo.

Per individuare le opzioni migliori è possibile affidarsi al comparatore di SOStariffe.it per mutui. Inserendo i propri dati, sarà possibile individuare le soluzioni più convenienti per l’acquisto di un’abitazione tramite l’accensione di un mutuo sulla base di tante soluzioni disponibili sul mercato italiano.

Per il calcolo delle migliori soluzioni, è possibile scegliere tra mutuo a tasso fisso o variabile e regolare la durata in base alle proprie esigenze. Un altro parametro da considerare è quello della finalità del mutuo. A disposizione degli utenti, infatti, ci sono mutui per prima e seconda casa oppure soluzioni di surroga o surroga + liquidità. E’ anche possibile valutare soluzioni per la ristrutturazione.