Flash 100 di iliad: 100 Giga a meno di 10 euro, come attivare

Iliad rinnova la sua gamma di offerte presentando Flash 100 5G . Si tratta della nuova proposta dell'operatore per accedere alla rete 5G con un bundle di ben 100 GB mensili a meno di 10 euro al mese. La nuova offerta conserva tutte le caratteristiche tipiche delle proposte di Iliad con la garanzia del prezzo "per sempre" e senza alcun vincolo o costo nascosto. Ecco tutti i dettagli e come attivare la nuova Flash 100 5G di Iliad disponibile soltanto fino al prossimo 30 marzo 2021.

A partire da oggi e fino al prossimo 30 marzo 2021 è possibile attivare la nuova Flash 100 5G di Iliad. Si tratta di una nuova offerta con cui l’operatore permette a tutti i nuovi clienti di sfruttare la rete 5G con un bundle mensile da ben 100 GB. La nuova proposta di Iliad conserva, inoltre, le caratteristiche tipiche delle tariffe con cui l’operatore ha già convinto oltre 7 milioni di clienti italiani. Anche la nuova Flash 100 5G presenta un prezzo “per sempre”, con la garanzia di zero rimodulazioni e zero costi nascosti.

Ecco come attivare la nuova offerta di Iliad:

Flas 100 5G di Iliad: caratteristiche, prezzo e come attivare

Flash 100 5G è la nuova proposta di Iliad per tutti i nuovi clienti in cerca di una tariffa completa e conveniente. Ecco cosa include la tariffa presentata oggi dall’operatore:

minuti illimitati verso tutti in Italia

SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

100 GB in 4G/4G+/5G ogni mese senza alcun limite di velocità; in caso di esaurimento del bundle dati mensile e previo espresso consenso del cliente sarà possibile navigare a consumo (90 centesimi per 100 MB) fino al rinnovo mensile successivo

in caso di esaurimento del bundle dati mensile e previo espresso consenso del cliente sarà possibile navigare a consumo (90 centesimi per 100 MB) fino al rinnovo mensile successivo in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 6 GB di traffico dati ogni mese senza costi extra rispetto al canone mensile

tutti i servizi accessori (Mi Richiami, Controllo Credito Residuo, Hotspot, Segreteria Telefonica) sono inclusi nel canone dell’offerta

nessun costo nascosto e nessuna rimodulazione (il prezzo è “per sempre”)

La nuova offerta di Iliad presenta un costo periodico di 9,99 euro al mese con addebito su credito residuo e con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. Flash 100 5G è attivabile da tutti i nuovi clienti Iliad, sia con portabilità del numero (da qualsiasi operatore di telefonia mobile) che richiedendo l’attivazione di un nuovo numero di cellulare. Per attivare la nuova proposta di Iliad c’è tempo fino al prossimo 30 marzo.

L’offerta è attivabile direttamente online, tramite il sito Iliad raggiungibile cliccando sul box qui di sotto, con spedizione gratuita della SIM. Come sottolineato in precedenza, c’è tempo fino al prossimo 30 marzo 2021 per attivare la tariffa.

Flash 100 di Iliad

Segnaliamo che resta possibile attivare Giga 50. L’offerta in questione non consente l’accesso al 5G ma mette a disposizione un ottimo pacchetto di minuti, SMS e Giga. Ecco i dettagli:

minuti illimitati verso tutti in Italia

SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

50 GB in 4G/4G+ ogni mese; in caso di esaurimento dei Giga sarà possibile continuare a navigare a consumo (100 MB per 0,90 euro)

in caso di esaurimento dei Giga sarà possibile continuare a navigare a consumo (100 MB per 0,90 euro) in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 4 GB di traffico dati ogni mese senza costi extra rispetto al canone mensile

tutti i servizi accessori (Mi Richiami, Controllo Credito Residuo, Hotspot, Segreteria Telefonica) sono inclusi nel canone dell’offerta

nessun costo nascosto e nessuna rimodulazione (il prezzo è “per sempre”)

Giga 50 presenta un costo periodico di 7,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. Anche quest’offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità, tramite attivazione online dal sito dell’operatore:

Giga 50 di Iliad

Il 5G di Iliad a confronto con le offerte degli altri operatori

La rete 5G di Iliad è attualmente disponibile in alcune aree dei comuni di Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza. L’operatore sta progressivamente potenziando la copertura della sua rete e punta a portare il 5G ad un numero di utenti sempre maggiore. Attualmente, la rete 5G di Iliad garantisce una velocità massima in download di 855 Mbps.

I dispositivi ufficialmente compatibili con il 5G di Iliad sono i seguenti:

Huawei : P40, P40 Pro, P40 Pro +

: P40, P40 Pro, P40 Pro + Oppo : Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro

: Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro Xiaomi : MI 10T Lite 5G, Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 Pro

: MI 10T Lite 5G, Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 Pro Motorola : Edge, Moto G 5G Plus, Moto Razr 5G

: Edge, Moto G 5G Plus, Moto Razr 5G Nokia : Nokia 8.3 5G

Nella tabella qui di sotto, invece, andiamo a riepilogare le principali offerte 5G disponibili sul mercato di telefonia mobile a marzo 2021. In questo modo, è possibile mettere a confronto la tariffa di Iliad con tutte le altre proposte presenti sul mercato. Ricordiamo che per un confronto completo è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure scaricare l’App di SOStariffe.it, disponibile gratuitamente per smartphone e tablet Android, iPhone e iPad.

Operatore Offerta Giga in 5G al mese Minuti SMS Costo mensile Fastweb Fastweb NeXXt Mobile 50 Illimitati 100 8,95 euro Iliad Flash 100 5G 100 Illimitati Illimitati 9,99 euro WINDTRE X-Large 100 Illimitati 200 16,99 euro WINDTRE Unlimited Illimitati Illimitati 200 29,99 euro Vodafone Red 40 (Giga illimitati su alcune app) Illimitati Illimitati 18,99 euro Vodafone Infinito Black Edition Illimitati Illimitati Illimitati 39,99 euro TIM TIM Advance 5G 50 Illimitati Illimitati 29,99 euro TIM TIM Advance 5G UNLIMITED Illimitati Illimitati Illimitati 39,99 euro