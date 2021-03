Internet Casa a 10 euro al mese: come connettersi a basso costo

È possibile attivare una connessione internet casa a 10 euro al mese? I costi delle migliori offerte in fibra e ADSL sono quasi doppi, ma non scoraggiatevi, esistono soluzioni che vi permetteranno di avere dei collegamenti veloci e stabili a canoni molto contenuti. Per esempio vedremo come può essere vantaggioso scegliere una promozione mobile oppure le tariffe flessibili degli operatori casa

Se volete attivare un collegamento internet casa a 10 euro al mese dovete puntare su soluzioni differenti rispetto ai piani tutto incluso in fibra proposti dai gestori. Anche se gli abbonamenti delle connessioni domestiche negli ultimi due anni sono calati di prezzo, il canone medio di queste offerte – che includono modem e internet illimitato – si aggira comunque intorno ai 30 euro al mese.

Per poter ridurre la spesa per il collegamento internet a soli 10 euro avrete due soluzioni:

scegliere una promozione mobile e usare l’hotspot del bundle dati

optare per le offerte internet wireless flessibili

Nel primo caso potrete scegliere tra una vasta gamma di tariffe all inclusive con una buona quantità di traffico dati a vostra disposizione. Nel secondo caso si tratta di promozioni FWA ricaricabili che però vi garantiscono o un periodo (giorni, settimane o mesi) di collegamento o un bundle di Giga da poter utilizzare.

Scopri la promozione internet casa più economica del mese »

Promozioni casa: i pro e i contro

Entrambe le situazioni offrono dei vantaggi e degli svantaggi rispetto all’attivazione delle offerte casa tutto compreso. I migliori pacchetti in fibra (o ADSL) che propongono infatti le seguenti condizioni:

modem di ultima generazione

chiamate verso fissi e mobili nazionali senza limiti

internet senza limiti alla massima velocità

Spesso i gestori aggiungono anche incentivi e regali per poter convincere nuovi utenti a scegliere le proprie proposte. I contratti proposti ai nuovi clienti includono nei canoni sia i costi per i modem che le spese di attivazione, voi però potete anche attivare le promozioni chiedendo di escludere il modem.

Nel 2018 in Italia l’AGCOM ha pubblicato la delibera 348/18/CONS, con la quale il nostro Paese ha reso operativa la direttiva europea n. 2015/2120 emanata nel 2016. Questo provvedimento ha stabilito il principio del modem libero, ha dunque introdotto una nuova forma di tutela dei diritti dei consumatori ai quali in passato i gestori hanno imposto l’acquisto dei device.

Con la nuova norma è stata concessa la massima libertà agli utenti di decidere se acquistare il modem pagandolo in abbonamento al gestore o se comprare un dispositivo e configurarlo in autonomia. Se avete già un device adeguato alla tecnologia di connessione potete quindi attivare l’offerta escludendo la consegna del modem, in media nelle promozioni il costo dei dispositivi viene suddiviso il 48 rate da 5 euro. L’alternativa sono dei contratti che non richiedono il pagamento del modem se rispettate un periodo di permanenza minima con il gestore.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

Le condizioni delle tariffe in fibra

Tra le migliori promozioni internet casa del mese ci sono:

Offerte in fibra Costi modem e attivazione Velocità di connessione Chiamate e altri servizi Canone PosteMobile Casa Web Dispositivo incluso gratis Spesa di attivazione 29 euro Fino a 300 Mbit/s in download e 150 Mbit/s in upload Il servizio di traffico voce non è fornito con questa promo Spesa mensile di 20,90 euro, anziché 26,90 euro Fastweb Nexxt Casa + Mobile Costo del modem compreso Nessuna spesa di attivazione Fibra ottica fino a 1 Gigabit/s Chiamate illimitate verso i numeri nazionali Sim mobile con 50 Giga al mese, minuti illimitati e 100 sms (a 8,95 euro al mese) Costo del pacchetto casa 25,95 euro, a patto che si acquisti anche il piano mobile da 8,95 euro Spesa complessiva 34,90 euro al mese Super Fibra Unlimited Limited Edition Modem 5,99 euro per 48 mesi Senza costi di avvio per i nuovi clienti, tranne nelle aree bianche (in questi luoghi dovrete pagare 99 euro) Velocità in download fino a 1 Gigabit/s e 200 Mbit/s in upload Telefonate illimitate 1 anno di Amazon Prime con Prime Video incluso come regalo nuovi clienti Canone da 26,99 euro per nuovi clienti Internet Unlimited Vodafone Dispositivo incluso ma offerta con vincolo di 24 mesiNon sono previsti costi di attivazione Fibra FTTH fino a 1 Gigabit/s Chiamate senza limiti verso numeri nazionali Offerta propone canone da 29,90 euro Super Fibra TIM Costo modem compreso nel canone, la spesa per il dispositivo è di 5 euro al mese per 48 mesi Contributo di attivazione pari a 240 euro (anche questo costo incluso in rate da 10 euro per 24 mesi) Fibra ottica fino ad 1 Gigabit/s Chiamate illimitate verso fissi e mobili, l’opzione Voce si rinnova in automatico e gratis dopo i primi 2 anni e per altri 24 mesi. Dopo 48 mesi potrete continuare ad avere il traffico voce incluso pagando 5 euro al mese TIMVision, piattaforma streaming Spesa mensile 29,90 euro

Scegli l’offerta in fibra migliore di Marzo »

Le offerte internet casa a 10 euro al mese

Per poter pagare dei costi mensili molto più contenuti, come dicevamo, dovrete orientarvi su altre tipologie di promozioni. Prendiamo, ad esempio, due offerte ricaricabili in FWA, la tecnologia internet wireless che permette di navigare tramite le onde radio.

Questi pacchetti sono pensati per poter avere la connessione nelle seconde case o per brevi periodi. Tra le promozioni che permettono di pagare 10 euro al mese per le offerte internet casa ci sono la tariffa Eolo Quando Vuoi e TIM Flexy.

Annunci Google

La prima è una promozione di Eolo che propone un canone da 6,90 euro per 2 giorni, per una settimana di connessione viene richiesta una ricarica pari a 9,90 euro. La velocità di collegamento garantita con questa offerta sarà di 30 Mbit/s. La tariffa non prevede vincoli o limitazioni per la navigazione online. Potrete effettuare le ricariche e utilizzare il servizio quando ne avrete necessità.

Stesso principio anche per la promo Flexy di TIM, l’offerta vi permette di ricaricare internet per 2, 7 o 30 giorni. Avrete un collegamento che vi permetterà di navigare fino a 200 Mbit/s e potrete avere una connessione in FTTC.

Il costo della ricarica andrà dai 5,90 euro (spesa per 2 giorni) ai 39,90 euro (per 1 mese). Si potrà acquistare un modem compatibile con il servizio in fibra e potrete pagare il dispositivo con 48 rate da 5 euro al mese. Ovviamente potrete anche utilizzare un device già in vostro possesso. L’attivazione sarà gratuita.

I piani mobile in hotspot

Se nessuna di queste soluzioni si adatta alle vostre risorse e alle esigenze per la connessione internet casa potete rivolgere la vostra attenzione alle promozioni mobile con un ampio bundle Giga. Tra le migliori tariffe che potete attivare e utilizzare per connettervi dai dispositivi casalinghi ci sono le seguenti offerte:

Spusu 50 – 2000 minuti per chiamare, 500 sms e 50 Giga – riserva da 100 Giga che potrà essere riempita con i minuti, gli sms e i Giga che non vengono utilizzati – canone mensile da 5,98 euro al mese – nessuna spesa di attivazione e consegna sim da 9,90 euro

Kena Mobile – minuti e sms illimitati, 50 Giga per navigare – sim gratis e circa 5 euro per l’attivazione – canone da 7,99 euro al mese

Very Mobile – chiamate senza limiti, messaggi illimitati e 100 Giga – consegna sim 5 euro – tariffa mensile 7,99 euro

Iliad 70 – minuti e messaggi senza limiti e 70 Giga – costo per la sim 9,99 euro – spesa mensile 9,99 euro

Kena offerta per sempre – attivazione gratuita e consegna sim senza costi – minuti e sms illimitati e 100 Giga

Per poter usare i Giga di queste offerte dovrete utilizzare lo smartphone come hub o router per poter condividere i dati mobili con gli altri dispositivi. Questa funzione si può attivare accedendo dal menu Impostazioni a quello Connessioni, quindi dovrete aprire il menu degli strumenti WiFi e attivare il pulsante Router WiFi.

Ecco come avere internet a meno di 10 euro al mese »

Velocità di connessioni

Prima di attivare una promozione mobile dovrete assicurarvi che il gestore consente l’utilizzo dei Giga attraverso questa tipologia di funzione. Il vantaggio offerto da queste soluzioni sta nella velocità delle connessioni.

Se per esempio avete attivo un collegamento domestico in ADSL con le promozioni dei gestori mobile potrete addirittura ottenere delle prestazioni migliori. Le connessioni ADSL garantiscono una velocità di connessione a 20 Mbit/s, mentre con gli operatori mobile offrono anche collegamenti fino a 150 Mbit/s.

Il contro rappresentato dalla scelta di queste soluzioni è invece legato al fatto che non avrete la possibilità di navigare senza alcun limite. Ogni piano mobile che costa 10 euro al mese limita l’utilizzo dei dati, ma la quantità di Giga che offrono copre ampiamente l’utilizzo di un utente standard.

Come trovare le offerte più convenienti

Quelle descritte in questa guida sono solo alcune delle promozioni internet casa e mobile disponibili, per valutare altre offerte potrete utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Questo strumento vi consente di analizzare le tariffe e di confrontare in modo semplice le condizioni proposte dagli operatori di telefonia fissa o mobile.

Collegandovi a questo prodotto potrete indicare quali sono le caratteristiche del piano internet che ricercate. Potrete selezionare le offerte in base al costo mensile, oppure rispetto al bundle Giga o alla tecnologia di connessione (e quindi alle velocità garantite). Il sistema vi consentirà di avere un quadro completo delle promozioni che rispondono ai requisiti che vi interessano.