PosteMobile lancia una nuova offerta limited edition a meno di 5 euro al mese

C'è tempo fino al prossimo 1° maggio per attivare la nuova offerta limited edition di PosteMobile da meno di 5 euro al mese . Ecco tutti i dettagli sulla nuova promozione disponibile per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero di cellulare da altro operatore.

PosteMobile lancia la nuova Creami WOW 30 GB. Si tratta di una delle offerte più convenienti sul mercato, garantendo l’accesso ad un pacchetto completo di minuti, SMS e Giga a fronte di un costo mensile inferiore ai 5 euro. La nuova offerta è disponibile per l’attivazione online fino al prossimo 1° maggio e può essere richiesta da tutti i nuovi clienti che passano a PosteMobile. Ecco i dettagli:

Creami WOW 30 GB di PosteMobile disponibile fino al 1° maggio 2022

Creami WOW 30 GB di PosteMobile Caratteristiche Chiamate minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali SMS SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali Traffico dati 30 GB in 4G fino a 300 Mbps Roaming in UE Gratuito con minuti ed SMS illimitati e fino a 3,27 GB in 4G al mese Servizi accessori “Ti cerco” e “Richiama ora”, avviso di chiamata e controllo del credito residuo al numero 401212 Costo 4,99 euro al mese con addebito su credito residuo; contributo iniziale di 20 euro con 10 euro di credito telefonico

La nuova offerta di PosteMobile è disponibile fino al prossimo 1° maggio caratterizzandosi come l’offerta giusta per tutti gli utenti che puntano ad attivare una tariffa super economica senza rinunce. Scegliendo Creami WOW 30 GB, infatti, si avrà accesso ad un pacchetto completo di minuti, SMS e Giga con un costo ridotto e senza alcun vincolo di permanenza o costo nascosto.

La nuova tariffa speciale include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

verso tutti in Italia 30 GB in 4G fino a 300 Mbps ogni mese

in roaming in UE è possibile utilizzare minuti ed SMS senza limiti e fino a 3,27 GB in 4G al mese senza costi aggiuntivi rispetto al canone mensile dell’offerta attivata

“Ti cerco” e “Richiama ora”, avviso di chiamata e controllo del credito residuo al numero 401212 inclusi nel prezzo senza costi aggiuntivi

Creami WOW 30 GB di PosteMobile presenta un costo periodico di 4,99 euro al mese con addebito su credito residuo e prezzo bloccato per tutta la durata contrattuale. La spesa iniziale è di 20 euro con 10 euro di credito sulla SIM per coprire i costi dei primi due mesi. L’offerta è disponibile per tutti, con o senza portabilità del numero da altro operatore. Come sottolineato in precedenza, c’è tempo fino al prossimo 1° maggio per poter attivare la nuova offerta di PosteMobile.

L’attivazione può avvenire tramite il link qui di sotto:

Attiva Creami WOW 30 GB di PosteMobile »

L’offerta è attivabile con portabilità del numero (da qualsiasi operatore) oppure richiedendo un nuovo numero. È possibile scegliere tra l’attivazione online, cliccando sull’opzione ACQUISTA ONLINE, oppure l’attivazione telefonica, scegliendo l’opzione ACQUISTA CON OPERATORE. In entrambi i casi sarà necessario sarà necessario avere a disposizione i dati dell’intestatario ed un suo documento di identità oltre al codice ICCID della SIM (ecco come individuare il codice ICCID).

Le migliori alternative all’offerta di PosteMobile

Offerta Minuti, SMS e Giga Costo spusu 50 di spusu 2000 minuti, 500 SMS e 50 GB in 4G; Riserva Dati da 100 GB, possibilità di richiedere la eSIM 5,98 euro al mese con attivazione di 9,90 euro Kena 5,99 Special minuti illimitati, 500 SMS, 50 GB in 4G fino a 60 Mbps 5,99 euro al mese con attivazione gratuita ho,5,99 di ho. Mobile minuti ed SMS illimitati, 50 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 euro al mese con attivazione di 0,99 euro Giga 80 di Iliad minuti ed SMS illimitati e 80 GB in 4G 7,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro Giga 120 di Iliad minuti ed SMS illimitati e 120 GB in 4G e 5G 9,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro

Ci sono diverse offerte molto interessanti da attivare in alternativa alla tariffa limited edition di PosteMobile. Spendendo tra i 5 ed i 10 euro, infatti, è possibile ottenere più Giga ed accedere, in alcuni casi, a qualche servizio aggiuntivo. Per un quadro completo sulle offerte si può consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it.

Tra le tariffe più interessanti troviamo spusu 50. L’offerta proposta da spusu, provider virtuale su rete WINDTRE, include

2000 minuti

500 SMS

50 GB in 4G

100 GB di Riserva Dati

spusu 50 presenta un costo di 5,98 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. L’offerta è disponibile, con o senza portabilità del numero, per tutti. Tra i punti di forza dell’offerta c’è la possibilità di richiedere la eSIM oltre che di sfruttare la Riserva Dati, un bundle aggiuntivo che si ricarica ogni fine mese con i Giga ed anche con i minuti e gli SMS non utilizzati (1 minuti/1 SMS = 1 MB; 1 GB = 1024 MB) garantendo sempre 100 GB extra.

Attiva spusu 50 »

Da segnalare anche Kena 5,99 Special di Kena Mobile che include:

minuti illimitati

500 SMS

50 GB in 4G fino a 60 Mbps

Il canone è di 5,99 euro al mese con attivazione e spedizione della SIM gratis. L’offerta è attivabile solo con portabilità del numero da altro operatore (Iliad o un operatore virtuale.

Attiva Kena 5,99 Special »

ho. Mobile propone, invece, ho. 5,99. L’offerta presenta i seguenti bonus:

minuti illimitati

SMS illimitati

50 GB in 4G fino a 30 Mbps

ho. 5,99 presenta un costo periodico di 5,99 euro al mese con attivazione di 0,99 euro. Con 2 euro in più al mese è possibile attivare ho. 7,99 che include 120 GB. Entrambe le offerte sono attivabili tramite portabilità del numero da Iliad o da un operatore virtuale.

Attiva ho 5,99 / ho. 7,99 »

Da segnalare anche Giga 80 di Iliad. L’offerta include:

minuti illimitati verso tutti in Italia e verso 60 destinazioni internazionali

SMS illimitati in Italia

80 GB in 4G

L’offerta di Iliad presenta un costo di 7,99 euro al mese ed è attivabile da tutti.

Scopri Giga 80 di Iliad »

Iliad propone anche Giga 120. L’offerta dell’operatore include:

minuti illimitati verso tutti in Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali

SMS illimitati

120 GB in 4G e 5G

Giga 120 presenta un costo di 9,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro ed è attivabile da tutti:

Scopri Giga 120 di Iliad »