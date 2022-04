Passa a Kena Mobile da TIM, Vodafone, Iliad, Wind e Tre: le offerte di Aprile 2022

Passa a Kena Mobile ad aprile per avere minuti illimitati , SMS e fino a 130 GB in 4G per navigare a 60 Mbps a meno di 8 euro al mese

Kena Mobile ad aprile rinnova pesantemente la sua offerta di telefonia mobile. L’operatore low cost di TIM ha scelto di aumentare la velocità di navigazione prevista da tutte le sue tariffe e questo mese avvierà il progressivo spegnimento della rete 3G, che verrà sostituita completamente dalla più performante rete 4G. Tutte le SIM verranno gradualmente abilitate al servizio Voce con tecnologia VoLTE, che permette di chiamare con audio ad alta qualità anche nei luoghi rumorosi e contemporaneamente navigare su Internet e utilizzare le app. Chi passa a Kena Mobile può trovare offerte per tutti i gusti e le necessità a un prezzo conveniente.

Passa a Kena Mobile: le offerte di aprile

Le tariffe per chi passa a Kena Mobile ad aprile sono tutte senza vincoli di permanenza o costi nascosti. L’utente può quindi disattivare il piano in ogni momento senza dover pagare penali o affrontare spese accessorie per la disattivazione della linea. I piani poi integrano tutti i servizi di base più richiesti a partire dalla Segreteria telefonica, Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi e Lo Sai di Kena per non perdere neanche una chiamata anche quando il telefono è spento o non raggiungibile.

Le offerte di Kena si rinnovano sempre lo stesso giorno del mese, in modo da sapere con certezza quando il credito verrà scalato, e data l’assenza di rimodulazioni per tutte le tariffe il prezzo mensile è fisso per sempre.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Portabilità da… Kena 5,99 50 GB Plus minuti illimitati 500 SMS 50 GB fino a 60 Mbps 5,99 euro Gratuita Gratuita Iliad Kena 7,99 130 GB minuti illimitati 500 SMS 130 GB fino a 60 Mbps 7,99 euro 4,99 euro Gratuita Iliad Kena 7,99 50 GB Nuovi numeri minuti illimitati 1000 SMS 50 GB fino a 60 Mbps 7,99 euro 6,99 euro Gratuita Nuovi numeri Kena 11,99 100 GB minuti illimitati 1000 SMS 100 GB fino a 60 Mbps 11,99 euro 4,99 euro Gratuita Vodafone, TIM e WindTre

1. Kena 5,99 50 GB Plus

Minuti illimitati

500 SMS

50 GB per navigare in Internet in 4G Basic fino a 60 Mbps (di cui 4 GB in roaming in Ue in 3G)

L’offerta ha un costo di 5,99 euro al mese per sempre. L’attivazione, SIM e relativa consegna sono gratuite. La tariffa è disponibile per chi passa a Kena da:

Iliad

Poste Mobile

Lycamobile

Fastweb

Feder Mobile

Professional Link

China Mobile

Telmekon

1Mobile

BT Mobile

BT ENIA Mobile

Daily Telecom

Digi Mobil

Enegan Mobile

Green

Intermatica

Noitel

NTmobile

Optima

Ovunque

Plintron

Rabona

Spusu

Welcome Italia

Wing Mobile

Withu Mobile

3. Kena 7,99 130 GB

Minuti illimitati

500 SMS

130 GB per navigare in 4G Basic fino a 60 Mbps (di cui 5,5 GB in roaming in Ue in 3G)

L’offerta ha un costo di 7,99 euro al mese. L’attivazione è di 4,99 euro. SIM e relativa consegna sono gratuite. L’offerta è disponibile per chi passa a Kena da:

Iliad

Poste Mobile

Lycamobile

CoopVoce

Ho mobile

Tiscali

Fastweb

1Mobile

BT Mobile

BT ENIA Mobile

Daily Telecom

Digi Mobil

Enegan Mobile

Green

Intermatica

Noitel

NTmobile

Optima

Plintron

Rabona

Spusu

Welcome Italia

Withu Mobile

3. Kena 11,99 100 GB

Minuti illimitati

1000 SMS

100 GB per navigare in Internet in 4G Basic fino a 60 Mbps (di cui 8 GB in roaming in Ue in 3G)

L’offerta ha un costo di 11,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è di 4,99 euro mentre SIM e relativa consegna sono gratuite. La tariffa è disponibile per chi passa a Kena da qualsiasi operatore con portabilità del numero.

4. Kena 7,99 (nuovi numeri)

Minuti illimitati

1000 SMS

50 GB per navigare in Internet in 4G Basic fino a 60 Mbps (di cui 5,5 GB in roaming in Ue in 3G)

L’offerta ha un costo di 7,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è di 6,99 euro mentre SIM e relativa consegna sono gratuite.

I Gigabyte inclusi in tutte le offerte si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico incluso, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata al 4G cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono.

Chi passa a Kena Mobile può personalizzare la sua offerta mobile con il meglio dell’intrattenimento televisivo tra film, serie TV e produzioni originali della piattaforma TIMVISION insieme allo sport su DAZN:

5. Kena TIMVISION Prova

TIMVISION: film e serie TV italiani e internazionali oltre a cartoni animati e produzioni originali. Il pacchetto comprende anche il meglio dei contenuti tramessi da Mediaset negli ultimi 7 giorni ed Eurosport Player incluso per 12 mesi

film e serie TV italiani e internazionali oltre a cartoni animati e produzioni originali. Il pacchetto comprende anche il meglio dei contenuti tramessi da negli ultimi 7 giorni ed incluso per 12 mesi DAZN – tutta la Serie A (10 partite per giornata), Serie BKT con 380 match stagionali, oltre a play off e play out e il calcio internazionale con La Liga, Copa Libertadores , UEFA Women’s Champions League , alcuni match di FA Women’s Super League e Division 1 Féminine oltre ai canali tematici di Inter e Milan . La programmazione dell’app comprende anche altri sport oltre al calcio come MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, Indycar e freccette insieme ai canali Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD

– tutta la (10 partite per giornata), con 380 match stagionali, oltre a play off e play out e il calcio internazionale con , , alcuni match di e oltre ai di e . La programmazione dell’app comprende anche altri sport oltre al calcio come e e per la boxe, e insieme ai canali e Infinity+ (incluso per 12 mesi) – le prossime tre stagioni della UEFA Champions League , con 104 big match disponibili per la prossima edizione. Migliaia di contenuti tra film, serie tv e cartoni animati disponibili anche on demand e 4K . Inoltre ogni settimana, un grande film in anteprima con Premiere

– le prossime , con 104 big match disponibili per la prossima edizione. Migliaia di contenuti tra film, serie tv e cartoni animati disponibili anche e . Inoltre ogni settimana, un grande film in anteprima con 1 GB al mese in 4G (in 3G in Europa)

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese per il primo mese, poi 19,99 euro al mese per 6 mesi e poi 29,99 euro al mese. L’attivazione è gratuita. La tariffa è disponibile per chi acquista una SIM (gratuita) con un nuovo numero in negozio, online sul sito o chiamando il numero 181.

Se l’offerta sottoscritta non è sufficiente a soddisfare le vostre esigenze o necessitate di un surplus di traffico voce e dati, chi passa a Kena Mobile può acquistare apposite opzioni aggiuntive:

Opzione Kena Full – 1000 minuti, 100 SMS e 70 GB in più al mese (di cui 4,5 GB utilizzabili in Ue) a 6 euro al mese senza costo di attivazione

– 1000 minuti, 100 SMS e 70 GB in più al mese (di cui 4,5 GB utilizzabili in Ue) a 6 euro al mese senza costo di attivazione SOS 30 Giga – quando si esaurisce il traffico si possono ottenere 30 GB da utilizzare entro 30 giorni al costo di 5 euro senza spesa di attivazione. Il servizio non si rinnova in automatico

– quando si esaurisce il traffico si possono ottenere 30 GB da utilizzare entro 30 giorni al costo di 5 euro senza spesa di attivazione. Il servizio non si rinnova in automatico SOS 10 Giga – quando si esaurisce il traffico si possono ottenere 10 GB da utilizzare entro 24 ore al costo di 3 euro senza spesa di attivazione. Il servizio non si rinnova in automatico

– quando si esaurisce il traffico si possono ottenere 10 GB da utilizzare entro 24 ore al costo di 3 euro senza spesa di attivazione. Il servizio non si rinnova in automatico SOS 500 Mega – quando si esaurisce il traffico si possono ottenere 500 MB da utilizzare entro 30 giorni al costo di 1 euro senza spesa di attivazione. Il servizio non si rinnova in automatico

– quando si esaurisce il traffico si possono ottenere 500 MB da utilizzare entro 30 giorni al costo di 1 euro senza spesa di attivazione. Il servizio non si rinnova in automatico Opzione 100 minuti – 100 minuti aggiuntivi al mese al costo di 1 euro al mese senza spesa di attivazione. Il servizio si rinnova in automatico se il credito residuo è sufficiente

– 100 minuti aggiuntivi al mese al costo di 1 euro al mese senza spesa di attivazione. Il servizio si rinnova in automatico se il credito residuo è sufficiente Opzione 100 SMS – 100 SMS aggiuntivi al mese al costo di 2 euro al mese senza spesa di attivazione. Il servizio si rinnova in automatico se il credito residuo è sufficiente

Passa a Kena Mobile: come acquistare e attivare le offerte

Chi passa a Kena Mobile può acquistare la nuova SIM direttamente sul sito dell’operatore low cost o in uno dei tanti rivenditori autorizzati in tutta Italia. In alterativa si può procedere all’acquisto anche dall’app Kena Mobile, disponibile gratuitamente al download per iOS e Android, o con l’aiuto di un operatore chiamando l’assistenza clienti al 181. Al momento della registrazione online è possibile richiedere la portabilità del numero di telefono. L’operazione è gratuita e richiede un massimo di 3 giorni lavorativi. Il pagamento avviene con carta di credito/debito/prepagata (Mastercard, Visa, American Express), Postepay o PayPal.

La SIM viene spedita gratuitamente a casa tramite Poste Italiane entro 3-9 giorni dalla conferma dell’avvenuto pagamento e imbucata direttamente nella cassetta delle lettere. E’ possibile seguire in tempo reale l’adamento dello spedizione accedendo all’apposita sezione dell’app Kena Mobile e inserendo il proprio codice fiscale e numero d’ordine. Altrimenti, si può ritirare la SIM in prima persona presso un tabaccaio convenzionato con Mooney. Per il ritiro si dovranno avere con sé il QR Code inviato dall’operatore via email, codice fiscale e un documento d’identità. In questo caso è possibile pagare anche in contanti.

Chi passa a Kena Mobile potrà poi attivare l’offerta effettuando la videoidentificazione, necessaria per verificare l’identitià dell’intestatario della SIM. Per la procedura serve uno smartphone con fotocamera o un PC con cam per la registrazione di un video selfie. Vi verrà poi richiesto di presentare il documento d’identità utilizzato per l’acquisto online, la nuova SIM e il numero d’ordine. Chi passa a Kena Mobile con portabilità dovrà anche inserire i dati della SIM del precedente operatore. E’ possibile effettuare la videoidentificazione in ogni momento senza prendere appuntamento. Il servizio è disponibile nell’orario che si preferisce dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e il sabato dalle 9:00 alle 14:00. Per il Kena Check In servono in media meno di 10 minuti. L’attivazione avverrà entro poche ore dalla conferma dell’identità.