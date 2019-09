Poste Mobile: offerta 10 GB, chiamate e SMS illimitati a 4,99 € solo questo weekend

Solo per questo week end di sabato 7 e domenica 8 settembre torna attivabile Creami WOW WeekEnd di PosteMobile , l’offerta “limited edition” che mette a disposizione un piano tariffario completo con minuti, SMS e GB per sfruttare al massimo il proprio smartphone al prezzo di appena 4,99 Euro al mese. La nuova offerta speciale di PosteMobile è tra le migliori offerte del momento per rapporto qualità/prezzo. Ecco come fare ad attivare questa tariffa speciale valida solo per questo week end.

Torna ad essere attivabile l’offerta speciale Creami WOW WeekEnd di PosteMobile, una tariffa “limited edition” disponibile esclusivamente tramite attivazione online sia con portabilità del numero (da qualsiasi operatore) che per chi vuole attivare un nuovo numero di cellulare. La nuova offerta speciale di PosteMobile sarà attivabile soltanto questo week end, nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 settembre.

Chi sceglie Creami WOW WeekEnd potrà contare sui seguenti bonus:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia;

verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia; SMS illimitati verso tutti i mobili in Italia;

verso tutti i mobili in Italia; 10 GB di traffico dati in 4G con velocità massima di 150 Mbps;

di traffico dati in 4G con velocità massima di 150 Mbps; tutti i servizi accessori (hotspot, “Ti cerco” e “Richiama ora”, avviso di chiamata e controllo del credito residuo al numero 401212) inclusi nel prezzo;

Creami WOW WeekEnd di PosteMobile presenta un costo periodico di appena 4,99 Euro al mese, risultando una delle migliori offerte, in assoluto, attualmente disponibili sul mercato di telefonia mobile italiano grazie ai ricchi bonus inclusi ed al prezzo estremamente contenuto. Da notare, inoltre, che l’offerta di PosteMobile si rinnova ogni mese con addebito su credito residuo (non è necessario utilizzare il conto corrente o la carta di credito per i rinnovi) e non presenta vincoli di permanenza di alcun tipo, lasciando così la massima libertà all’utente.

Come previsto dalla normativa vigente, inoltre, gli utenti che attivano Creami WOW WeekEnd di PosteMobile potranno utilizzare l’offerta anche in roaming in UE senza costi aggiuntivi. Al di fuori dei confini italiani e all’interno dei confini dell’Unione Europea, infatti, minuti ed SMS saranno illimitati mentre sarà possibile navigare sfruttare un bundle di 1,81 GB di traffico dati al mese senza costi aggiuntivi di alcun tipo.

L’attivazione di Creami WOW WeekEnd avviene direttamente online, sfruttando il box riportato qui di sotto. Per poter sottoscrivere l’offerta è previsto il pagamento di un importo di 15 Euro a cui corrisponderà l’erogazione di una ricarica del credito di 15 Euro. In sostanza, non sono previsti costi di attivazione e costi per la SIM. Il pagamento iniziale servirà a coprire i primi tre mesi di sottoscrizione e non ci saranno ulteriori esborsi per il cliente.

La SIM PosteMobile verrà spedita all’indirizzo indicato dall’utente senza alcun costo aggiuntivo (naturalmente, la spedizione viene gestita da Poste Italiane). La consegna della SIM è prevista in 3 giorni lavorativi. Successivamente alla ricezione, sarà possibile procedere con l’attivazione della SIM tramite l’app SIM & Go di PosteMobile, scaricabile gratuitamente dal Play Store (per dispositivi Android) e dall’App Store (per dispositivi iOS).

In ogni caso, dal sito PosteMobile sarà possibile ottenere tutte le informazioni necessarie per il completamento rapido e semplice della procedura di attivazione. Per qualsiasi problema, in ogni caso, PosteMobile mette a disposizione dei suoi clienti che desiderano attivare quest’offerta molto vantaggiosa l’assistenza telefonica al numero 160, la chat online tramite il sito ufficiale ed il canale d’assistenza diretta tramite la pagina ufficiale Facebook dell’operatore.

Per procedere con l’attivazione Creami WOW WeekEnd di PosteMobile è possibile seguire la procedura guidata online disponibile sul sito dell’operatore, cliccando sul box qui di sotto:

Attiva Creami WOW WeekEnd di PosteMobile

Ribadiamo che per attivare l’offerta Creami WOW WeekEnd di PosteMobile è disponibile esclusivamente l’attivazione online. L’offerta, inoltre, resterà attiva sino a domani domenica 8 settembre. Il tempo per attivare l’offerta è, quindi, molto limitata e, chi è interessato ad una soluzione del genere dovrà affrettarsi per completare rapidamente la sottoscrizione.

Ricordiamo che PosteMobile è il principale operatore virtuale presente sul mercato di telefonia mobile italiano. Il provider sfrutta la rete Wind per l’erogazione dei suoi servizi e, come evidenziato in precedenza, la connessione è disponibile tramite rete 4G sino a 150 Mbps. La copertura del territorio nazionale è superiore al 99%.

PosteMobile offre un supporto completo ai suoi clienti che potranno gestire la propria linea tramite l’app 160, disponibile sia per Android che per iOS, e potranno sfruttare tutti i canali tradizionali per eseguire le ricariche del credito necessarie al pagamento dell’offerta (ricordiamo, in ogni caso, che attivando Creami WOW WeekEnd è prevista l’erogazione di una ricarica di 15 Euro che copre il costo dei primi tre mesi).

Conviene attivare l’offerta da 4,99 Euro al mese di Poste Mobile?

Come è possibile verificare consultando il comparatore di SosTariffe.it per offerte telefonia mobile, la nuova offerta di Poste Mobile è, attualmente, una delle soluzioni più interessanti del mercato di telefonia italiano, soprattutto per chi vuole contenere i costi mensili senza rinunciare alla possibilità di sfruttare un bundle ricco di minuti, SMS e GB per utilizzare al massimo il proprio smartphone.

Al momento, infatti, non sono disponibili ulteriori offerte “tutto incluso” (minuti, SMS e GB) a meno di 5 Euro. L’offerta di PosteMobile si caratterizza, quindi, come la soluzione ideale per chi vuole spendere poco senza rinunciare ad un’offerta completa. Da notare, inoltre, che quest’offerta è ottima anche per chi non ha bisogno di Internet sul cellulare. La possibilità di utilizzare minuti ed SMS illimitati, ad un prezzo così contenuto, si rivela la soluzione ideale per tutti gli utenti che, per qualsiasi motivo, non hanno la necessità di avere Internet.

Se, invece, i 10 GB di traffico mensili “stanno stretti” l’utente potrà valutare l’attivazione di qualche altra offerta, magari analizzando le proposte degli operatori virtuali che, in questi mesi, stanno diventando sempre più convenienti.