Le migliori offerte internet casa senza telefono di settembre 2019

Il mercato di telefonia fissa propone a settembre 2019 diverse offerte Internet casa senza telefono che permettono di accedere ad Internet alla massima velocità possibile rinunciando alla possibilità di utilizzare il telefono fisso di casa per effettuare chiamate. Ad oggi, il mercato di telefonia non propone offerte “senza telefono” in senso stretto. Gli abbonamenti migliori attualmente disponibili, infatti, includono a linea telefonica ma, nella maggior parte dei casi, propongono un piano tariffario “a consumo” per quanto riguarda le chiamate da fisso che risulterà essere estremamente sconveniente.

Per quanto riguarda la connessione ad Internet, invece, le opzioni sono diverse. Ad oggi, infatti, il mercato italiano propone tre differenti soluzioni:

Fibra ottica FTTH (Fiber to the Home): questa tecnologia prevede che il collegamento in fibra arrivi sino alla casa dell’utente; con questa tecnologia si potrà sfruttare una velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload;

(Fiber to the Home): questa tecnologia prevede che il collegamento in fibra arrivi sino alla casa dell’utente; con questa tecnologia si potrà sfruttare una velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload; Fibra mista FTTC (Fiber to the Cabinet): questa tecnologia prevede che il collegamento in fibra arrivi sino alla centralina stradale e che l’ultimo tratto sia realizzato in rame; con questa tecnologia si potrà sfruttare una velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload;

(Fiber to the Cabinet): questa tecnologia prevede che il collegamento in fibra arrivi sino alla centralina stradale e che l’ultimo tratto sia realizzato in rame; con questa tecnologia si potrà sfruttare una velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload; ADSL: si tratta della tecnologia più “obsoleta” che però garantisce la migliore copertura; per quanto riguarda le prestazioni, invece, si registra una velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload;

Ricordiamo che è possibile confrontare tutte le offerte disponibili sul mercato e scegliere la tariffa Internet casa più adatta alle proprie esigenze consultando il comparatore di SosTariffe.it per offerte ADSL e fibra da cui sarà possibile anche procedere con l’attivazione online dell’offerta scelta, senza costi aggiuntivi.

Ecco, invece, quali sono le migliori offerte Internet casa senza telefono di settembre 2019.

Fibra 1000 di Wind

Tra le migliori offerte Internet casa senza telefono del mese di settembre segnaliamo Fibra 1000 di Wind che, al momento, è l’offerta Internet caratterizzata dal costo mensile più basso in assoluto. Questa tariffa offre diversi bonus aggiuntivi da sfruttare, in particolare, per navigare in mobilità sotto rete 4G di Wind.

Chi sceglie Fibra 1000 di Wind avrà a sua disposizione una linea telefonica con chiamate a consumo (le chiamate illimitate comporterebbero un costo extra di 5 Euro al mese) ed una connessione ad Internet senza limiti. La connessione avviene con la tecnologia migliore disponibile presso l’indirizzo di casa del cliente. Le opzioni tra cui scegliere sono tre:

Fibra ottica FTTH: velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload;

Fibra mista FTTC: velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload;

ADSL: velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload;

A completare i vantaggi dell’offerta troviamo un bundle di 100 GB di traffico dati in 4G ogni mese da sfruttare per navigare in mobilità con la rete Wind. Questo bundle è attivo da subito inserendo, al momento della richiesta di attivazione dell’offerta, il proprio numero di cellulare Wind. Da notare, inoltre, che è possibile condividere tale bundle con altre 4 SIM Wind (anche con anagrafica differente) con attiva un’offerta All Inclusive, Wind Smart o Call Your Country con minuti inclusi.

Fibra 1000 di Wind presenta un costo periodico di 26,98 Euro a mese con attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel prezzo di sottoscrizione. Il modem WiFi è incluso nel canone in vendita abbinata (5,99 Euro al mese per 48 mesi oppure 11,98 Euro al mese per 24 mesi). Anche l’attivazione è inclusa nel canone (5 Euro al mese per 24 mesi). In caso di recesso anticipato, oltre ai costi di disattivazione pari ad una mensilità, sarà necessario saldare anche le rate residue.

Da segnalare che chi attiva un’offerta Internet casa di Wind entro il prossimo 29 di settembre parteciperà ad un concorso speciale che garantirà al vincitore la possibilità di vincere 20 anni di abbonamento gratuito.

Verifica la copertura ed attiva Fibra 1000 di Wind

Internet Unlimited di Vodafone

Un’altra ottima tariffa Internet casa del mese di settembre 2019 è Internet Unlimited di Vodafone. Quest’offerta mette a disposizione del cliente una linea telefonica con chiamate a consumo (per chi si abbona online ci sono le chiamate gratis incluse nel prezzo) ed una connessione illimitata ad Internet. La connessione può avvenire tramite rete in fibra ottica FTTH, con velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload, oppure tramite rete in fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload.

Da segnalare, inoltre, che i clienti raggiunti dalla fibra ottica FTTH riceveranno, senza costi aggiuntivi, la Vodafone TV con il meglio dell’intrattenimento e delle serie TV di NOW TV. A completare i vantaggi dell’offerta, a prescindere dalla tecnologia con cui avviene la connessione, troviamo una SIM dati con 30 GB di traffico in 4G ogni mese per navigare anche fuori casa con tablet o chiavetta.

Internet Unlimited di Vodafone presenta un costo periodico di 27,90 Euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi, grazie all’opzione Vodafone Ready, inclusi nel prezzo di sottoscrizione. L’opzione Vodafone Ready ha un costo di 6 Euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone di sottoscrizione dell’offerta. Il contributo di attivazione di 24 Euro è incluso nel canone mensile (1 Euro al mese per 24 mesi). In caso di recesso anticipato andranno corrisposte le rate residue oltre che un costo di disattivazione pari a 28 Euro.

Per verificare la copertura e procedere con l’attivazione online dell’offerta Internet Unlimited di Vodafone è possibile utilizzare il box qui di sotto:

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited di Vodafone

Fastweb Casa

Fastweb Casa è l’offerta di Fastweb per poter sfruttare una connessione illimitata a casa. Questa tariffa include una linea telefonica fissa, con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali, ed una connessione senza limiti tramite rete in fibra ottica FTTH, con velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload, fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload, oppure tramite rete ADSL, con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload.

Fastweb Casa presenta un costo periodico di 29,95 Euro al mese con attivazione e modem WiFi inclusi nel prezzo. Da notare, inoltre, che l’offerta non presenta vincoli o costi aggiuntivi. Il cliente può esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento e l’unico costo aggiuntivo che dovrà affrontare sarà pari al contributo di disattivazione, previsto dall’attuale normativa fissata dall’AGCOM, pari ad una mensilità dell’abbonamento (quindi 29,95 Euro).

Verifica la copertura ed attiva Fastweb Casa

Da segnalare che Fastweb Casa è disponibile anche in abbinamento a DAZN, il servizio di streaming on demand che offre una lunga serie di eventi sportivi da guardare in diretta tra cui 3 partite di Serie A ogni settimana e tutta la Serie B. L’offerta Fastweb Casa e DAZN presenta un costo mensile di 35,95 Euro al mese con attivazione e modem WiFi inclusi nel prezzo. Attivando quest’offerta è possibile risparmiare ben 4 Euro al mese rispetto al costo dei due servizi considerati in modo separato. L’attivazione di DAZN potrà essere richiesta dall’utente direttamente dall’area clienti Fastweb dopo aver richiesto l’attivazione di Fastweb Casa.

Verifica la copertura ed attiva Fastweb Casa + DAZN

TIM Super Fibra

Chi è raggiunto dalla rete in fibra ottica FTTH di TIM ha la possibilità di attivare TIM Super Fibra. L’offerta in questione include una line telefonica fissa con chiamate a consumo ed una connessione illimitata da casa con velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload. Il costo dell’offerta è di 35 Euro al mese con attivazione e modem WiFi inclusi nel prezzo.

Da notare, inoltre, che chi attiva TIM Super Fibra potrà contare anche sull’accesso illimitato al servizio di streaming on demand TIM Vision, una piattaforma che permette di accedere ad un catalogo di film, serie TV, documenti ed altri programmi di intrattenimento sia da web, tramite il sito ufficiale, che tramite le app disponibili su dispositivi mobili e su Smart TV.

A completare i vantaggi di TIM Super Fibra c’è la possibilità per il cliente di attivare, senza costi aggiuntivi, una di queste cinque opzioni:

Voce: attivando l’opzione Voce l”abbonamento potrà contare sulle chiamate gratis e senza scatto alla risposta verso fissi e mobili nazionali dal telefono di casa;

Smart Home: scegliendo quest’opzione si avranno a disposizione due telecamere Wi-Fi per controllare la propria casa sfruttando l’applicazione per smartphone l’App IoTIM;

TIM Vision Plus: grazie a TIM Vision Plus si potrà accedere ad una versione migliorata di TIM Vision, con la possibilità di sfruttare il servizio con più dispositivi in contemporanea e di accedere ai contenuti in HD e programmi in esclusiva;

Safe Web Plus: quest’opzione permette di attivare un servizio integrato nella rete TIM che protegge l’utente dalle minacce del web;

Assistenza: aggiungendo quest’opzione all’abbonamento si potrà contare sul supporto di un consulente qualificato per la configurazione della rete e l’eventuale risoluzione di problemi tecnici.

Le restanti quattro opzioni continueranno ad essere disponibili per il cliente che potrà richiederne l’attivazione al costo di 5 Euro in più alemse.

Chi attiva TIM Super Fibra potrà passare a TIM anche con lo smartphone ed attivare la seguente tariffa:

minuti ed SMS illimitati verso tutti e 20 GB di traffico dati in 4G al costo di 10 Euro al mese (per ogni linea fissa c’è la possibilità di attivare due tariffe mobile di questo tipo).

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Fibra

Da notare, inoltre, che chi è raggiunto dalla fibra mista FTTC e non dalla fibra ottica FTTH potrà attivare TIM Super Mega. Questa tariffa ripropone le stesse caratteristiche dell’offerta vista in precedenza (connessione illimitata, linea telefonica fissa con chiamate a consumo, accesso a TIM Vision e una delle cinque opzioni inclusa nel prezzo) con la differenza che la connessione presenta una velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload. Anche in questo caso, inoltre, c’è la possibilità di passare a TIM con lo smartphone ed attivare un’offerta con minuti ed SMS illimitati oltre che con 20 GB al costo di 10 Euro al mese.

TIM Super Mega presenta un costo periodico di 30 Euro al mese per il primo anno e 35 Euro al mese successivamente.

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Mega

Quale offerta Internet casa senza telefono scegliere?

Come scegliere l’offerta Internet casa senza telefono più adatta alle proprie esigenze? Per prima cosa è opportuno individuare, con precisione, la tipologia di offerta Internet casa che si desidera attivare. Se si vuole una connessione ad alta velocità andando a contenere il più possibile i costi, ad esempio, le opzioni a cui affidarsi sono Fibra 1000 di Wind e Internet Unlimited di Vodafone che presentano un costo mensile decisamente contenuto (26,98 Euro e 27,90 Euro al mese rispettivamente).

Sia Fibra 1000 di Wind che Internet Unlimited di Vodafone propongono una serie di bonus aggiuntivi da sfruttare in mobilità. Wind offre la possibilità di avere 100 GB extra sullo smartphone oppure da condividere tra gli smartphone Wind di famiglia. Vodafone offre una SIM dati con 30 GB al mese. A seconda delle proprie esigenze sarà possibile individuare facilmente l’offerta preferita. Chi è raggiunto dalla fibra ottica FTTH potrebbe trovare vantaggioso optare per l’offerta Vodafone grazie alla possibilità di sfruttare la Vodafone TV senza costi aggiuntivi.

Fastweb Casa, anche per via della presenza delle chiamate illimitate, presenta un costo un po’ più alto. Il principale vantaggio dell’offerta di Fastweb è rappresentato dall’assenza di vincoli e di costi extra (rate non ancora pagate dell’attivazione e del modem WiFi), un fattore che permette di ridurre al minimo le spese in caso di recesso anticipato. L’offerta combinata con DAZN è molto conveniente se si prevede di attivare una sottoscrizione annuale alla piattaforma di streaming dedicata allo sport.

Per quanto riguarda TIM, invece, c’è da considerare il fattore aggiuntivo rappresentato dai servizi inclusi. L’abbonamento con TIM è il più costo tra le opzioni disponibili ma offre una serie di servizi molto interessati a partire dall’accesso alla piattaforma TIM Vision. Anche la possibilità di abbinare alla linea fissa un’offerta mobile tutto sommato molto vantaggiosa (considerando la possibilità di sfruttare l’ottima rete TIM) può rappresentare un incentivo da tenere in considerazione.