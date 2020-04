Passa da Vodafone a Iliad a Aprile 2020: le offerte del mese

Per i clienti Vodafone alla ricerca di una nuova offerta mobile che sia conveniente sia per quanto riguarda i bonus inclusi che i costi periodici c’è la possibilità di considerare le offerte del mese di aprile di Iliad, operatore divenuto oramai un punto di riferimento del settore di telefonia mobile italiano con diversi milioni di clienti che, in meno di due anni, hanno effettuato il passaggio. Ecco quali sono le migliori offerte per passare da Vodafone ad Iliad ad aprile 2020.

Passare da Vodafone ad Iliad è possibile e può garantire un risparmio considerevole. Iliad, infatti, propone ad aprile 2020 alcune offerte molto convenienti che possono essere attivate da chi ha già una SIM Vodafone, richiedendo la portabilità del numero. Da notare, in ogni caso, che le tariffe Iliad sono disponibili per tutti, sia tramite portabilità del numero da qualsiasi operatore che attivando un nuovo numero. Tutte le offerte sono, inoltre, attivabili direttamente online con consegna gratuita della SIM a casa.

Ecco quali sono le migliori offerte Iliad di aprile 2020 per chi passa da Vodafone:

Giga 50

La prima offerta Iliad da considerare in questo mese di aprile 2020 è Giga 50. Si tratta di una tariffa “tutto incluso” ideale per chi vuole ridurre i costi di gestione dello smartphone senza rinunciare ad un pacchetto che sia davvero completo, sotto tutti i punti di vista. Giga 50 è l’offerta “simbolo” di Iliad ed è già stata scelta da milioni di clienti nel corso degli ultimi mesi e l’operatore ha deciso di continuare a proporla anche ad aprile 2020.

Come prima cosa, è importante sottolineare che Giga 50 di Iliad è disponibile per tutti. L’offerta, infatti, è attivabile richiedendo la portabilità del numero da Vodafone oppure da un qualsiasi altro operatore di telefonia mobile. In alternativa, è possibile attivare la tariffa anche richiedendo un nuovo numero di cellulare. Costi e condizioni della tariffa non cambiano.

Giga 50 di Iliad mette a disposizione:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

50 GB di traffico dati in 4G senza alcun limite alla velocità massima (a differenza di quanto avviene per molte offerte del settore di telefonia mobile)

di traffico dati in 4G senza alcun limite alla velocità massima (a differenza di quanto avviene per molte offerte del settore di telefonia mobile) in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati oltre a 4 GB di traffico senza costi aggiuntivi rispetto al solo canone mensile

L’offerta di Iliad presenta un costo periodico di 7,99 Euro al mese con un contributo iniziale (attivazione + SIM) di 9,99 Euro una tantum. L’offerta si rinnova con addebito su credito residuo, senza alcun obbligo di utilizzare il conto corrente o una carta di credito per l’addebito dei rinnovi. Il cliente, in ogni caso, è libero di impostare una ricarica periodica per essere sicuro di non restare mai senza credito.

Nel canone mensile di Giga 50 di Iliad sono compresi tutti i servizi aggiuntivi. Oltre al canone, infatti, non sono previsti addebiti di alcun tipo. L’offerta include:

servizio Mi Chiami

modalità HotSpot

Controllo credito residuo

Segreteria telefonica

L’offerta di Iliad presenta due caratteristiche fondamentali che vanno a sommarsi all’ottimo rapporto qualità/prezzo:

il costo mensile dell’offerta non cambia del tempo; Iliad garantisce che le sue offerte presentano un canone mensile fisso a tempo indeterminato a differenza di quanto fanno molti altri operatori di telefonia mobile che sono soliti effettuare rimodulazioni periodiche

non ci sono vincoli o costi nascosti; oltre ai 7,99 Euro al mese di canone non sono previsti altri addebiti per servizi aggiuntivi non richiesti; il cliente, inoltre, è libero di cambiare operatore in qualsiasi momento, senza penali di alcun tipo

Un’altra caratteristica particolarmente vantaggiosa di Giga 50 di Iliad è rappresentata dalla possibilità di attivare l’offerta direttamente online, restando a casa, senza alcun costo aggiuntivo e con la possibilità di ricevere gratuitamente la SIM direttamente a casa.

La procedura di attivazione online di Giga 50 di Iliad è molto semplice. Il primo passo da seguire è raggiungere il sito dell’operatore, cliccando sul box qui di sotto. Successivamente, basterà cliccare sul tasto Registrati per avviare la sottoscrizione online che richiede appena 3 minuti per essere completata.

Attiva subito Giga 50 di Iliad a 7,99 Euro al mese

Per completare la procedura di attivazione online di Giga 50 di Iliad sarà sufficiente avere a disposizione:

i dati anagrafici, il codice fiscale ed un documento d’identità dell’intestatario della SIM

il numero seriale della tua SIM (ICCID) in caso di richiesta di portabilità da altro operatore (il sito di Iliad fornisce tutte le informazioni utili per recuperare rapidamente il seriale della propria SIM)

una carta di pagamento per effettuare l’acquisto della SIM; la spesa iniziale è di 7,99 Euro (costo del primo mese) più 9,99 Euro (contributo una tantum di attivazione)

La SIM sarà spedita all’indirizzo fornito in fase di registrazione. La spedizione avviene tramite corriere e viene completata nel giro di pochi giorni.

Iliad Voce

Chi non ha bisogno di una tariffa che preveda traffico Internet, ad esempio perché usa un cellulare “tradizionale” senza navigare su Internet o ha già una SIM con traffico dati incluso, può valutare con molta attenzione l’attivazione di Iliad Voce, tariffa che anche in questo caso risulta disponibile per l’attivazione da tutti, con portabilità da qualsiasi operatore oppure con l’attivazione di un nuovo numero.

Iliad Voce presenta le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti in Italia

40 MB (circa 0,04 GB) al mese

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e 40 MB senza costi aggiuntivi

Iliad Voce presenta un costo periodico di 4,99 Euro al mese con addebito su credito residuo e senza alcun vincolo di permanenza. Anche in questo caso, il cliente ha la possibilità di impostare una ricarica periodica per evitare di restare senza credito ma non sarà in alcun modo obbligato ad utilizzare la carta di credito o il conto corrente per attivare l’offerta.

Per il resto, Iliad Voce presenta le stesse caratteristiche viste già con Giga 50 a partire dall’assenza di costi aggiuntivi (tutti i servizi accessori sono inclusi nel canone mensile) e dei vincoli di permanenza. Il prezzo è a tempo indeterminato e l’offerta può essere attivata da tutti direttamente online.

Per attivare Iliad Voce è sufficiente cliccare sul box qui di sotto e seguire la procedura già descritta in precedenza per Giga 50. Anche in questo caso, è previsto un contributo di attivazione di 9,99 Euro una tantum con la SIM che sarà spedita gratuitamente all’indirizzo fornito dall’utente in fase di registrazione.

Attiva online Iliad Voce

Smartphone a rate con Iliad: ecco le offerte

Chi è già cliente Vodafone, molto probabilmente, ha già in passato acquistato uno smartphone a rate sfruttando una delle tante offerte “telefono incluso” dell’operatore, uno dei primi provider a proporre ai suoi clienti la possibilità di abbinare alla propria SIM anche uno smartphone con pagamento rateale.

Non tutti sanno che anche Iliad propone smartphone a rate. L’operatore, infatti, mette a disposizione dei suoi clienti la possibilità di acquistare un nuovo iPhone scegliendo un pagamento rateale (anticipo e 30 rate mensili) con addebito delle rate su carta di credito o conto corrente.

Il listino di smartphone disponibili con Iliad è il seguente:

iPhone SE 2020 (l’ultima novità della gamma iPhone disponibile in preordine con consegne dal 24 aprile)

iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max

iPhone XS e XR

Per maggiori dettagli sugli smartphone disponibili con Iliad è possibile consultare il sito dell’operatore. L’acquisto dello smartphone può avvenire, per i già clienti, direttamente online.

Alternative a Iliad per i clienti Vodafone

Ad oggi, Iliad è uno degli operatori più convenienti per chi è cliente Vodafone e vuole cambiare offerta e operatore. Giga 50, infatti, è una delle migliori tariffe “tutto incluso” presenti sul mercato e (sia per i clienti Vodafone che per i clienti di qualsiasi altro operatore) è una delle opzioni da considerare con maggiore attenzione per risparmiare senza rinunciare ad un ricco pacchetto di minuti (anche verso l’estero), SMS e GB.

Ci sono, in ogni caso, alcune alternative interessanti da tenere d’occhio per spendere poco e attivare una buona offerta “tutto incluso”. Ecco alcuni esempi:

Fastweb Mobile : quest’offerta mette a disposizione minuti illimitati, 100 SMS e 30 GB in 4G a 9,95 Euro al mese; l’offerta non ha costi di attivazione e può essere sottoscritta direttamente online

: quest’offerta mette a disposizione minuti illimitati, 100 SMS e 30 GB in 4G a 9,95 Euro al mese; l’offerta non ha costi di attivazione e può essere sottoscritta direttamente online ho. 12,99 di ho. Mobile: questa offerta mette a disposizione minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G (ma con velocità limitata a 30 Mbps in download e upload) a 12,99 Euro al mese; da notare che il costo attivazione iniziale dell’offerta è pari a 29,99 Euro per chi passa da Vodafone

di ho. Mobile: questa offerta mette a disposizione minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G (ma con velocità limitata a 30 Mbps in download e upload) a 12,99 Euro al mese; da notare che il costo attivazione iniziale dell’offerta è pari a 29,99 Euro per chi passa da Vodafone Kena 13,99 di Kena Mobile: quest’offerta disposizione minuti ed SMS illimitati e 70 GB in 4G (ma con velocità limitata a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload ) a 13,99 Euro al mese; l’offerta non ha costi di attivazione e può essere sottoscritta direttamente online

Per un quadro dettagliato sulle offerte disponibili per chi passa da Vodafone è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile, accessibile cliccando sul box qui di sotto:

Scopri le migliori offerte per smartphone