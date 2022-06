Passa a WindTre da TIM, Vodafone, Iliad: le migliori offerte Giugno 2022

Passa a WindTre per avere anche minuti, SMS e Gigabyte illimitati per navigare in 5G. Alcune offerte si possono provare le offerte per un mese e recedere senza costi

WindTre in questi giorni ha lanciato la versione estiva di alcune delle sue offerte di telefonia mobile più richieste. Chi passa a WindTre entro la fine del mese potrà quindi trovare tariffe con un maggiore quantitativo di Gigabyte a un prezzo mensile inferiore a quello previsto nel resto dell’anno. L’operatore punta su una copertura in 5G tra le più estese in Italia e propone tariffe per tutti i gusti e le esigenze. Chi è cliente di WindTre per il mobile può anche attivare la sua offerta fibra ottica Super Fibra (senza chiamate incluse) al prezzo dedicato di 22,99 euro al mese.

Passa a WindTre da Iliad

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Go 50 Star+ Digital Minuti illimitati 200 SMS 50 GB in 4G 7,99 euro Go 100 Star+ Digital Easy Pay Minuti illimitati 200 SMS 101 GB in 4G 7,99 euro Go 150 Flash+ Digital Easy Pay Minuti illimitati 200 SMS 150 GB in 4G 8,99 euro Go 100 Special+ Digital Minuti illimitati 200 SMS 100 GB in 4G 9,99 euro

Chi passa a WindTre da Iliad può scegliere tra alcune tariffe dedicate a chi richiede la portabilità del numero dall’operatore francese e disponibili solo online. Il trasferimento del contatto è gratuito.

Go 50 Star+ Digital e Go 100 Special+ Digital prevedono attivazione e SIM gratuita per chi passa a WindTre. Per Go 100 Star+ Digital Easy Pay eGo 150 Flash+ Digital Easy Pay, invece, il costo di attivazione di 49,99 euro può essere rateizzato in 24 rate da 2,08 euro al mese. La SIM resta gratuita. Easy Pay è il metodo di pagamento con addebito su conto corrente o carta di credito che permette di avere un piano a condizioni migliori e di evitare di acquistare ogni mese una ricarica manuale.

Passa a WindTre da qualsiasi operatore

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Di Più Unlimited 5G con Easy Pay illimitati (200 minuti verso l’estero) illimitati alla massima velocità (5G Priority Pass) 29,99 euro Di Più Full 5G con Easy Pay (Summer edition) minuti illimitati (50 minuti verso l’estero) 200 SMS 150 GB alla massima velocità (5G Priority Pass) 14,99 euro Di Più Lite 5G con Easy Pay minuti illimitati 200 SMS 50 GB alla massima velocità (5G Priority Pass) 12,99 euro

Altre offerte per chi passa a WindTre non richiedono la portabilità e possono invece essere sottoscritte da tutti, a prescindere se arrivano da TIM, Vodafone o altri gestori. Le migliori in termini di rapporto qualità prezzo sono le tariffe della famiglia Di Più, che permettono di avere anche Gigabyte illimitati per navigare in 5G a 29,99 euro al mese con Easy Pay. Tutte le tariffe permettono di avere assistenza dedicata da parte del Servizio Clienti con priorità di risposta al 159 tutti i giorni, segreteria telefonica e altri servizi come Ti ho cercato.

Con Family è possibile aggiungere al piano fino ad altre 3 SIM per la famiglia con minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB a 9,99 euro al mese con Easy Pay.

Il vero vantaggio per chi passa a WindTre è la possibilità di provare per 30 giorni le tariffe Di Più Full 5G Easy Pay e Di Più Lite 5G Easy Pay. Durante questo periodo è possibile recedere dal contratto quando si vuole dall’app WindTre senza alcun costo. Se si decide invece di continuare con l’operatore, l’offerta si rinnova al costo mensile indicato sul sito e può essere applicato anche il costo per l’attivazione.

Con Di Più Full 5G è possibile avere anche:

Xiaomi Redmi Note 10 5G incluso

OPPO Find X5 Lite a 8,99 euro al mese

Samsung Galaxy A53 5G da 128 GB a 5,99 euro al mese

ZTE Blade A72 5G incluso Per tutte le offerte la SIM ha un costo di 10 euro mentre l’attivazione di 49,99 euro può essere rateizzata in 24 rate da 2,08 euro al mese acquistandole online o da 1,08 euro al mese più 6,99 euro una tantum in negozio.

Passa a WindTre: le offerte per gli under 25 e anziani

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Junior con Easy Pay (solo under 14) minuti illimitati per chiamare i numeri WindTre 100 numeri verso tutti 200 SMS 60 GB 6,99 euro Junior+ con Easy Pay (solo under 14) minuti illimitati 200 SMS 100 GB 9,99 euro Junior Crew (solo under 18) minuti illimitati 200 SMS 120 GB 9,99 euro Young 5G (solo under 30) illimitati 100 GB alla massima velocità (5G Priority Pass) fino al 30/6/22 9,99 euro fino al 30/6/22 (primo mese gratis con attivazione in negozio) Young 5G+ (solo under 30) illimitati 200 GB alla massima velocità (5G Priority Pass) fino al 30/6/22 12,99 euro fino al 30/6/22 Silver60 (solo over 60) minuti illimitati 200 SMS 10 GB alla massima velocità 9,99 euro

Chi passa a WindTre a giugno può trovare anche l’offerta giusta per i propri figli. Per i ragazzi di ogni età sono disponibili tariffe con tanti Gigabyte per le loro numerose attività online e app come WindTre Family Protect per proteggere i più piccoli dalle principali minacce che possono dover affrontare durante la navigazione. E’ anche possibile provare per 31 giorni la tariffa Young 5G Easy Pay e durante il periodo promozionale richiedere la disdetta senza alcuna spesa aggiuntiva.

Per gli anziani è stata invece pensata un’offerte per aiutarli a migliorare la propria quotidianità con le nuove tecnologie. Per questo nel piano è incluso anche un telefono BRONDI Amico Smartphone S.

Per tutte le offerte la SIM ha un costo di 10 euro mentre l’attivazione di 49,99 euro può essere rateizzata in 24 rate da 2,08 euro al mese acquistandole online o da 1,08 euro al mese più 6,99 euro una tantum in negozio.

Passa a WindTre con smartphone incluso

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Smart Pack Protect 200 5G con Easy Pay minuti illimitati 200 SMS 200 GB in 5G 16,99 euro Smart Pack Protect Unlimited 5G con Easy Pay minuti illimitati 200 SMS illimitati 24,99 euro Smart Pack Protect 5G Galaxy S22 Edition

minuti illimitati 200 SMS 200 GB in 5G 14,99 euro

Chi passa a WindTre può anche abbinare alla sua nuova SIM mobile anche l’acquisto a rate di uno smartphone. L’operatore con le sue offerte smartphone incluso permette di scegliere tra tantissimi modelli, anche con supporto al 5G. A listino quindi troviamo i prodotti di fascia media e alta di marchi come Apple, Samsung e OPPO. Con le tariffe Smart Pack si ha anche inclusa un polizza contro il furto con Europ Assistance.

Questo tipo di tariffe prevedono un vincolo di permanenza minimo da 24 e 30 mesi ma nessun acconto. In caso di recesso anticipato o passaggio ad altro operatore si dovranno corrispondere le rate residue in un’unica soluzione o continuando con la rateizzazione e lo stesso metodo di pagamento. Entro 14 giorni dalla consegna si può invece esercitare il proprio diritto di ripensamento.

Con Smart Pack Protect Unlimited 5G con Easy Pay è possibile acquistare:

iPhone 13 Pro 5G da 128 GB a 32,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi o 40,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Samsung Z Flip3 da 128 GB a 20,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi o 26 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Redmi Note 11 da 128 GB incluso con vincolo di 24 mesi

Con Smart Pack Protect 200 5G con Easy Pay è possibile acquistare:

OPPO Find X5 a 29 euro al mese con vincolo di 24 mesi o 22,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Samsung Galaxy A33 a 1,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Vivo V23 5G a 8,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

iPhone 13 da 128 GB a 32 euro al mese con vincolo di 24 mesi o 25,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Con Smart Pack Protect 5G Galaxy S22 Edition è possibile acquistare:

Samsung Galaxy S22 5G da 128 GB a 19 euro al mese con vincolo di 24 mesi o 14,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Samsung Galaxy S22+ 5G da 128 GB a 33 euro al mese con vincolo di 24 mesi o 25,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Samsung Galaxy S22 Ultra da 128 GB a 36 euro al mese con vincolo di 24 mesi o 28,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Passa a WindTre: le offerte solo dati

Offerte Gigabyte Costo mensile Cube Full

con Easy Pay 150 GB in 4G 12,99 euro Cube Lite 70 GB in 4G 9,99 euro Summer Card 250 250 GB per 3 mesi 24,99 euro per 3 mesi Summer Card 150 150 GB per 3 mesi 19,99 euro per 3 mesi Super Internet Casa illimitati fino a 300 Mbps 19,99 euro

Chi passa a WindTre può anche trovare l’offerta Internet mobile giusta per avere un’alternativa economica ma efficace alla rete fissa. In Cube Full è incluso anche il modem 4G portatile WebCube. 4G+. Super Internet casa invece è attivabile solo da chi è già cliente di WindTre per la telefonia mobile e la copertura è limitata ad alcuni Comuni selezionati. Nel piano è incluso il modem Super Internet Wi-Fi.

Per queste offerte è previsto un costo di attivazione di 49,99 euro rateizzabili in tranche di 2,80 euro al mese per 24 mesi acquistandole online o 1,08 euro al mese più 6,99 euro una tantum in negozio ad eccezione delle tariffe Summer Card in cui l’attivazione è invece gratuita. La SIM costa 10 euro.

