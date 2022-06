Aprire un conto corrente a Giugno 2022: le 4 proposte del mese

Zero spese di gestione e zero commissioni: sono le due principali “voci” che un risparmiatore deve guardare quando decide di aprire un conto corrente . Le 4 migliori soluzioni di Giugno 2022 su SOStariffe.it

Aprire un conto corrente espone il risparmiatore a una serie di costi annuali di gestione e al pagamento di commissioni per eseguire le principali operazioni. Ecco perché chi sta decidendo quale conto corrente aprire deve prestare molta attenzione a queste voci di spesa.

Di sicuro, nel panorama del mercato bancario italiano, risultano particolamente vantaggiosi i conti correnti online. Sono convenienti perché spesso hanno canoni annuali gratuiti per la tenuta del conto, oppure hanno dei costi sono molto bassi. Inoltre, sono conti che includono numerosi servizi senza costi aggiuntivi e commissioni: dalla carta di debito al bonifico.

Per orientarsi e assicurarsi di fare la scelta migliore possibile nell’apertura di un conto corrente a Giugno 2022, c’è il comparatore per conti correnti di SOStariffe.it (disponibile anche con l’App di Sostariffe.it per Android e iOS) che aiuta il risparmiatore a trovare le proposte del mese più convenienti.

Aprire un conto corrente: consigli per la scelta giusta

PAROLA D’ORDINE SPIEGAZIONE Economico I conti correnti online sono i più convenienti del mercato perché sono a zero spese o con costi di gestione molto bassi. Non si pagano quasi mai commissioni sulle principali operazioni Pratico Niente più viaggi in filiale, niente più file agli sportelli bancari. I conti online sono operativi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 Sicuro Apertura e operatività quotidiana anche tramite Internet o App sono sicure: è richiesta una password e un codice di accesso che arriva sul numero di cellulare abbinato al conto Facile Apertura (di solito in meno di 10 minuti) e gestione avvengono tramite PC e Smartphone. E comunque c’è sempre un servizio assistenza per qualsiasi problema o difficoltà

Economici, pratici, sicuri e facili da aprire e gestire: sempre più italiani optano per un conto corrente online, tanto che le banche (grandi o piccole) stanno progressivamente chiudendo le proprie filiali perché sempre meno clienti hanno bisogno di rivolgersi a uno sportello per operare quotidianamente sul propro conto corrente per pagamenti o prelievi. Potere dell’home banking e del mobile banking che in pochi anni hanno rivoluzionato il settore, così come il cosiddetto “denato elettronico” – carte di debito, carte di credito e carte ricaribili (sia fisiche che virtuali) – sta progressivamente sostituendo il denaro contante.

Come detto, i conti correnti online sono sicuri, veloci da aprire, facili e intuitivi da utilizzare. Ricordiamo che per la sua apertura sono sufficienti questi strumenti e questi requisiti:

un PC o uno smartphone con fotocamera;

o uno con fotocamera; un numero di cellulare italiano;

un indirizzo e-mail valido;

essere maggiorenne ;

; avere la residenza in Italia o avere un recapito di corrispondenza in Italia;

avere a portata di mano un documento di riconoscimento (carta d’identità, passaporto, patente di guida).

Conti correnti online: le migliori offerte di Giugno 2022

CONTO CORRENTE ONLINE DETTAGLI DELLA PROMOZIONE Conto BBVA zero spese per i costi di gestione

per i costi di gestione rimborsi con il cashback 20% fino a 100 euro il primo mese e cashback 1% fino a 30 euro nei successivi 12 mesi

fino a 100 euro il primo mese e cashback 1% fino a 30 euro nei successivi 12 mesi carta debito senza spese

bonifico ordinario e istantaneo gratuito Conto Corrente Arancio ING canone gratuito a tempo indeterminato con l’accredito di stipendio/pensione oppure entrate mensili di almeno 1.000 euro

a tempo indeterminato con l’accredito di stipendio/pensione oppure entrate mensili di almeno 1.000 euro carta di debito e carta prepagata virtuale gratuite

un modulo di assegni all’anno gratuito

bonifici online senza commissioni

prelievi bancomat gratis Conto My Genius UniCredit canone zero per sempre se lo si apre entro il 30 giugno

per sempre se lo si apre entro il carta di debito senza costi di emissione

prelievo gratuito agli ATM UniCredit

bonifici online senza commissioni

senza commissioni moduli aggiuntivi per personalizzare il conto con servizi extra Conto Widiba Start Banca Widiba per il primo anno il conto è a zero spese se lo si apre entro il 13 luglio , poi 3 euro al mese ma con promozioni per abbassarne il costo

se lo si apre entro il , poi 3 euro al mese ma con promozioni per abbassarne il costo PEC e firma digitale gratuite

gratuite carta di debito inclusa

bonifici ordinari online senza costi

Ci sono 4 conti correnti online che sono i migliori di Giugno 2022 per i vantaggi che offrono ai risparmiatori. Sono stati selezionati con il comparatore di SOStariffe.it: il tool online e gratuito ha messo a confronto le proposte del mercato bancario. Il risultato è una speciale classifica di convenienza per chi sta decidendo di aprire un conto corrente.

Conto BBVA

Un conto di corrente “leggero” per le tasche dei risparmiatori è quello di BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria). A giugno 2022, il gruppo bancario multinazionale spagnolo propone un conto online zero spese per sempre e con IBAN italiano. La promozione prevede anche questi servizi gratuiti:

accredito di stipendio, o pensione;

addebito di abbonamenti e pagamenti ricorrenti;

domiciliazione delle bollette;

carta di debito (fisica e virtuale) con collegamenti a Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay;

prelievi gratis in area euro per importi pari o superiori a 100 euro;

bonifici ordinari (fino a 6.000 euro) e bonifici istantanei (fino a 1.000 euro) senza commissioni.

Per i servizi di pagamento degli acquisti rateizzato e di anticipo dello stipendio è previsto invece il pagamento di un tasso di interesse.

I nuovi clienti che aprono il conto online ottengono da parte di BBVA un rimborso cashback del 20% fino a 100 euro fin dal primo mese e valido per tutti gli acquisti e attivo in automatico.

Inoltre, è previsto il rimborso direttamente sul proprio conto dell’1% di quanto si spende con cashback 1% di BBVA fino a 30 euro di acquisti al mese per i successivi 12 mesi.

Infine, i nuovi clienti di BBVA potranno beneficiare di un ulteriore promozione con “Passaparola”: un regalo di 20 euro (fino a un massimo di 100 euro) per ogni persona che, invitata, aprirà il conto BBVA.

Per saperne di più della proposta BBVA:

Scopri il conto BBVA »

Conto Corrente Arancio di ING

Conto corrente a canone zero con carta di debito (bancomat) gratuita: è questa in sintesi l’offerta di Conto Corrente Arancio proposto dalla banca olandese ING Group attiva nel retail banking in Italia dal 2001.

Si tratta di un conto 100% online che si apre tramite Internet con pochi clic, che permette di gestire le proprie spese da App. È un conto sicuro che include una carta di debito MasterCard senza costi, con collegamenti ad Appley Pay e Google Pay, con possibilità di scegliere il PIN e di sospenderla con un clic in caso di necessità. È un conto conveniente con costi in chiaro e trasparenti.

Con la formula “Modulo Zero Vincoli” di Conto Corrente Arancio, non ci sono costi per la tenuta del conto, è sufficiente accreditare lo stipendio o la pensione o avere entrate di almeno 1.000 euro al mese. Senza questi requisiti, il canone mensile è comunque di soli 2 euro.

Con la formula “Modulo Zero Vincoli”, Conto Corrente Arancio offre anche:

bonifici SEPA fino a 50.000 euro online o al telefono;

un modulo di assegni all’anno gratuito;

principali pagamenti MAV, F24, RAV senza costi;

prelievo di contante da sportelli ATM in Italia e all’estero in zone Euro senza commissioni;

carta prepagata Mastercard virtuale gratuita con collegamenti a Apple Pay e Google Pay;

carta di credito con canone zero con spese di almeno 500 euro al mese (oppure 24 euro di canone annuale), fido di 1.500 euro al mese, prelievo giornaliero massimo di 600 euro e possibilità di pagamenti con Apple Pay e Google Pay.

Per saperne di più sull’offerta di banca ING:

SCOPRI CONTO CORRENTE ARANCIO »

Conto My Genius UniCredit

Per chi lo aprirà entro il 30 giugno, UniCredit offre il conto online My Genius a canone gratuito a tempo indeterminato, con un risparmio di 4 euro al mese sul canone di tenuta conto.

Conto My Genius è facile e veloce da aprire, anche perché l’operazione è eseguibile direttamente online con:

carta d’identità (o passaporto, o patente di guida); webcam o fotocamera;

numero di cellulare italiano;

indirizzo email valido.

Sempre online, oltre all’apertura, c’è la possibilità di cointestarlo. Il conto di UniCredit offre ai risparmiatori anche i seguenti servizi:

una carta di debito senza costo di emissione (con un risparmio di 3,50 euro);

senza costo di emissione (con un risparmio di 3,50 euro); prelievo senza commissioni agli ATM UniCredit;

bonifici ordinari online senza commissioni.

Inoltre, UniCredit consente ai titolari di conto My Genius la possibilità di personalizzare il conto stesso, scegliendo fra 3 moduli extra (Silver, Gold, Platinum) che, con il pagamento di un canone annuale, consentono una serie di transazioni aggiuntive. Sempre a pagamento, sono 2 i moduli di investimento aggiuntivi (Gold e Platinum).

C’è da notare che l’apertura online prevede anche la contestuale sottoscrizione del servizio di Banca Multicanale, grazie al quale è possibile gestire, informarsi e operare sul proprio conto corrente sia tramite Internet che App o telefono, senza più bisogno di andare in filiale.

Così come c’è da osservare che l’operatività del servizio di Banca via Internet per i movimenti in uscita è limitata a 1.500 euro mensile se si è aperto il conto identificandosi con un selfie o con bonifico SEPA da banche online e si potrà eliminare il limite depositando lo specimen di firma in filiale.

Se invece ci si è identificati con bonifico SEPA da Banca fisica il limite è lo standard di prodotto.

Per saperne di più della proposta di UniCredit:

Scopri conto My Genius UniCredit »

Conto Widiba

Per chi sia alla ricerca di un conto corrente online vantaggio a Giugno 2022, va segnalata la proposta di Banca Widiba (Gruppo Montepaschi). Il conto Widiba Start è un’offerta conveniente per i risparmiatori che stanno cercando un conto online. La proposta prevede per chi sottoscriverà Widiba Start entro il 13 Luglio i seguenti benefit:

canone zero di tenuta conto per il primo anno;

di tenuta conto per il primo anno; 3 euro al mese di costo di gestione dal secondo anno, ma con possibilità di azzerare tale spesa mensile con una serie di promozioni;

carta di debito inclusa;

inclusa; collegamento a Google Pay, Apple Pay e Bancomat Pay;

prelievi da sportello ATM gratuito con importo superiore a 100 euro;

estratto conto digitale gratuito;

possibilità di effettuare trading online operando sui principali mercati e deposito titoli incluso;

password vocale per accedere al conto dall’App;

per accedere al conto dall’App; PEC e la firma digitale.

Da segnalare, inoltre, che il conto di Banca Widiba è sempre gratuito per chi ha meno di 30 anni e che mette a disposizione dei nuovi correntisti il servizio di portabilità WidiExpress che, compilando un semplice modulo online, permette di trasferire dal vecchio conto tutte le operazioni collegate: dallo stipendio alla domiciliazione delle bollette.

La promozione di Banca Widiba per ridurre al minimo il canone del conto Widiba Start dal secondo anno in avanti prevede:

1 euro in meno di spese con l’accredito di stipendio e pensione;

in meno di spese con l’accredito di stipendio e pensione; 1 euro in meno di spese se si possiede un patrimonio complessivo di almeno 25.000 euro;

in meno di spese se si possiede un patrimonio complessivo di almeno 25.000 euro; 2 euro in meno di spese con 10.000 euro investiti in risparmio gestito, come fondi, Sicav (Società di investimento a capitale variabile), polizze assicurative;

in meno di spese con 10.000 euro investiti in risparmio gestito, come fondi, Sicav (Società di investimento a capitale variabile), polizze assicurative; 1 euro in meno di spese con 20.000 euro investiti in risparmio amministrato (azioni, obbligazioni, fondi d’investimento ETF e strumenti finanziari ETC).

Per saperne di più dell’offerta di Banca Widiba:

Scopri conto Widiba »