Tariffe telefono fisso: le migliori offerte di giugno 2022

Le tariffe telefono fisso che si possono sottoscrivere nel mese di giugno 2022 sono delle promozioni di tipo tutto compreso, ovvero che prevedono al loro interno non solo Internet illimitato, ma anche le chiamate da numero fisso, il contributo di attivazione e, in alcuni casi, il modem.

Tramite il comparatore di SOStariffe.it dedicato proprio alle offerte Internet casa, abbiamo messo a confronto le migliori promozioni del momento, analizzando i costi e i servizi inclusi – oltre che quelli da aggiungere per ampliare l’offerta, rendendola ancora più completa.

Per effettuare una simulazione in prima persona sulle offerte Internet casa, è possibile cliccare subito sul link presente qui sotto.

Offerte telefonia fissa a confronto

NOME OFFERTA TELEFONO FISSO COSTO E SERVIZI INCLUSI Fibra Iliad 15,99 euro al mese per i già clienti mobile e 23,99 euro al mese per tutti gli altri clienti

Internet e chiamate da fisso senza limiti + minuti illimitati verso più di 60 destinazioni internazionali Super Fibra WINDTRE 22,99 euro al mese per i già clienti mobile e 24,99 euro per tutti gli altri clienti

Internet e chiamate da fisso senza limiti, modem e Amazon Prime Video Internet Unlimited di Vodafone 22,90 euro al mese per i già clienti e 24,90 euro per tutti gli altri clienti

Internet e chiamate da fisso senza limiti + modem con WiFi Optimizer e attivazione inclusa PosteCasa Ultraveloce 26,90 euro al mese

fibra fino a 1g Giga + modem WiFi + contributo di attivazione Premium Fibra di TIM In offerta a costo zero fino al 31 agosto 2022

29,90 euro al mese dal 1° settembre 2022

Internet e chiamate da fisso senza limiti + modem TIM HUB+ e contributo di attivazione

Come si può notare dalle offerte presentate in questa prima tabella di comparazione, gli operatori di telefonia fissa hanno dedicato sempre maggiore attenzione ai già clienti mobile, prevedendo dei costi speciali per loro.

In più, si sono diffuse anche diverse offerte telefonia fissa e mobile tutto compreso con le quali è possibile risparmiare ancor di più e sottoscrivere anche una promozione mobile con Giga illimitati.

Analizziamo quindi nel dettaglio quali sono i prezzi mensili delle varie offerte, assieme agli eventuali servizi extra che si possono attivare.

Tariffe telefono fisso Iliad

Nonostante sia stato uno degli ultimi operatori di telefonia mobile a lanciare nel mercato delle tariffe telefonia fissa, Iliad è un operatore che è riuscito (come sempre) a fare la differenza.

Ha infatti lanciato le promozioni che prevedono i prezzi più competitivi del momento, ovvero:

soli 15,99 euro al mese per i già clienti mobile;

23,99 euro al mese per tutte le altre tipologie di clienti.

La promozione – con la quale si può navigare fino a 5 Giga in download e a 700 Mega in upload (si consiglia sempre di verificare la copertura disponibile nel luogo in cui si abita) – è di tipo tutto compreso, quindi ingloba, nel piano mensile Internet illimitato, le chiamate da numero fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, ma anche minuti illimitati verso più di 60 destinazioni estere.

Considerato che le promozioni di Iliad sono più convenienti per i clienti mobile, sarebbe utile passare prima a Iliad sullo smartphone, approfittando di una delle offerte mobile disponibili oggi, come per esempio Iliad Giga 120.

Si tratta di una promozione disponibile al costo di 9,99 euro al mese (+9,99 euro di contributo una tantum per l’acquisto della nuova SIM) che comprende minuti e chiamate senza limiti (anche in roaming), 120 Giga anche in 5G in Italia e 7 Giga dedicati in roaming + minuti illimitati verso più di 60 destinazioni internazionali.

Super Fibra WINDTRE

La Super Fibra dell’operatore WINDTRE ha un costo di 22,99 euro al mese per i già clienti mobile e comprende:

Internet senza limiti fino a 1 Giga in download;

il modem con Wi-Fi 6 incluso;

12 mesi di Amazon Prima Video.

Per tutti gli altri clienti, la promozione ha un costo di 24,99 euro al mese e comprende:

Internet senza limiti fino a 1 Giga in download;

il modem con Wi-Fi 6 incluso;

chiamate illimitate incluse da numero fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

12 mesi di Amazon Prima Video.

Tariffe telefono fisso Vodafone

Tra gli operatori presentati in queste righe, Vodafone è l’unico che raggiunge la velocità nominale di 2,5 Giga in download. Le sue offerte Internet casa – chiamate Internet Unlimited – possono essere attivate a un prezzo scontato dai già clienti mobile.

Il costo sarà di 22,90 euro al mese e saranno inclusi:

Internet senza limiti;

il modem con Wi-Fi Optimizer.

Tutti gli altri clienti potranno scegliere Vodafone al costo di 24,90 euro al mese (invece di 29,90 euro al mese) e avranno a propria disposizione:

Internet senza limiti;

il modem con Wi-Fi Optimizer;

le chiamate illimitate da numero fisso verso tutti i numeri fissi e mobili.

Se si volessero sperimentare le offerte di un altro operatore che naviga fino a 2,5 Giga in download, si potrebbe anche optare per le offerte telefono fisso e Internet di Fastweb.

Tariffe telefono fisso Poste Italiane

La migliore promozione proposta da Poste Italiane – PosteCasa Ultraveloce – ha un costo in offerta pari a 26,90 euro al mese, invece di 30,90 euro al mese, e comprende:

la fibra fino a 1 Giga in download + Giga senza limiti per la rete mobile;

il modem Wi-Fi trasportabile;

l’attivazione al costo di 49 euro una tantum (invece di 99 euro).

Tariffe telefono fisso TIM

La proposta di TIM, con la quale è possibile navigare a costo zero fino al 31 agosto 2022, permette di avere Internet illimitato, con velocità nominali che raggiungono:

1 Giga in download;

300 Mega in upload.

Attivando questa promozione entro il 30 giugno 2022, si riceverà in omaggio Google Nest mini. Dal 1° settembre 2022 si dovranno pagare 29,90 euro al mese e si avrà diritto a Internet e chiamate senza limiti + contributo di attivazione e modem inclusi.

Tra i servizi che si possono aggiungere alle offerte di TIM ci sono tutti quelli legati all’intrattenimento. Una delle più completa è TIMVISION Gold, in offerta a 10 euro al mese fino al 31 agosto 2022 (poi a 30,99 euro al mese per 12 mesi), nella quale sono inclusi i seguenti abbonamenti:

Netflix (piano standard);

Disney+;

DAZN con la serie A TIM;

Infinity+ con la UEFA Champions League;

l’intrattenimento di TIMVISION, la streaming TV di TIM.

