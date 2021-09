Passa a Wind da Vodafone: le offerte di Settembre 2021

Passa a Wind da Vodafone e scopri come avere Gigabyte illimitati per navigare in 5G . Alcune offerte si possono provare gratis per un mese

Chi passa a Wind da Vodafone ha un’ampia possibilità di scelta in termini di tariffe di telefonia mobile. WindTre dispone infatti di un ricco ventaglio di tariffe, pensate per le esigenze di qualsiasi tipologia di utente. Il suo punto di forza è la Top Quality Network, nomitata dalla società di analisi indipendente Umlaut la migliore rete mobile in Italia e la più veloce secondo Ookla, e nei vantaggi, sconti, offerte e promozioni del programma Winday riservato ai suoi clienti.

Passa a Wind da Vodafone: le offerte con Gigabyte illimitati e 5G incluso

Chi passa a Wind da Vodafone può avere anche Gigabyte illimitati per navigare alla massima velocità del 5G. Non solo, chi sottoscrive in negozio una delle offerte Di Più Lite 5G Easy Pay, Di Più Full 5G Easy Pay e Young 5G Easy Pay può provare gratis la rete dell’operatore per 31 giorni. Alla fine del periodo promozionale l’offerta si rinnova a pagamento ma se non soddisfatti si può disattivarla durante la prova dall’app WindTre senza alcun costo aggiuntivo.

Con la modalità Easy Pay si attiva l’addebito automatico del prezzo mensile su conto corrente o carta di credito. Questa modalità non solo permette di dimenticarsi delle ricariche ma anche di ottenere un maggiore quantitativo di Gigabyte.

WindTre ad oggi offre copertura in modalità 5G FDD DDS, che permette di usare in modo dinamico lo spettro FDD per connettersi a seconda del dispositivo in 4G o 5G, al 95,4% della popolazione italian e al 38% nella variante TDD. La copertura in 4G invece è del 99,7%. La copertura in 4G è del 99,7%.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note Di Più Unlimited 5G illimitati (200 minuti verso l’estero) illimitati alla massima velocità con 5G Priority Pass 29,99 euro Gratuita se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Assistenza dedicata al 159 Fino a 3 SIM aggiuntive con Family Di Più Full 5G minuti illimitati (50 minuti verso l’estero) 200 SMS 100 GB alla massima velocità con 5G Priority Pass 14,99 euro Gratuita con attivazione online o 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Assistenza dedicata al 159 Fino a 3 SIM aggiuntive con Family Di Più Lite 5G minuti illimitati 200 SMS 50 GB alla massima velocità con 5G Priority Pass 12,99 euro Gratuita con attivazione online o 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Fino a 3 SIM aggiuntive con Family

In tutte le tariffe sopra elencate sono inclusi i servizi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS ricevuta di ritorno

Family permette di aggiungere all’offerta altre SIM per i membri della famiglia con minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB alla massima velocità a 9,99 euro al mese con Easy Pay.

Chi acquista una Citroën AMI online, presso un concessionario o con il supporto dell’operatore ottiene invece un coupon per sottoscrivere in negozio l’offerta GIGAMI fino al 31/1/22 che prevede:

Minuti illimitati

200 SMS

Giga illimitati per navigare anche in 5G

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese per i primi 24 mesi, poi 24,99 euro al mese. L’attivazione è di 6,99 euro se si mantiene la tariffa per almeno 24 mesi. La SIM ha un costo di 10 euro.

Chi passa a Wind da Vodafone e cerca un’offerta adatta ai propri figli può scegliere tra diverse proposte, tutte ricche di Gigabyte per le numerose attività online che impegnano la giornata dei ragazzi. I genitori possono comunque stare sereni grazie agli appositi strumenti di protezione integrati nelle offerte, che mettono al sicuro bambini e adolescenti dai contenuti non adatti alla loro età e potenziali minacce alla privacy. Con il Parental Control si può poi monitorare e regolare l’utilizzo dello smartphone, limitando la navigazione solo in orari specifici per dare il giusto spazio al sonno e allo studio.

Gli utenti anziani hanno invece a disposizione un’offerta dedicata che gli consente di restare in contatto con i propri cari a un prezzo contenuto. In più, sono incluse iniziative come “Più Vicino a Chi Ami“, realizzata in collaborazione con Senior Italia FederAnziani, che offre offre accesso a videotutorial con spiegazioni come utilizzare in modo corretto i nuovi strumenti digitali e semplificare diverse attività quotidiane grazie alla tecnologia.

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Attivazione SIM Note Junior con Easy Pay (solo under 14) minuti illimitati per chiamare i numeri WindTre 100 numeri verso tutti 200 SMS 60 GB alla massima velocità 6,99 euro 6,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro App WINDTRE Family Protect inclusa Junior+ con Easy Pay (solo under 14) minuti illimitati 200 SMS 60 GB alla massima velocità 8,99 euro 6,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro App WINDTRE Family Protect imclusa Junior Crew (solo under 16) minuti illimitati 200 SMS 60 GB 9,99 euro 10 euro Young 5G (solo under 30) illimitati 80 GB con 5G Priority Pass 11,99 euro 6,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Giga illimitati per tutte le app Young+ 5G (solo under 30) illimitati 100 GB con 5G Priority Pass 14,99 euro 6,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Giga illimitati per tutte le app Silver 60 (solo over 60) minuti illimitati 200 SMS 10 GB alla massima velocità 9,99 euro gratuita se sottoscritta online o 6,99 euro in negozio se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro

WINDTRE Family Protect permette di:

Conoscere quanto il bambino utilizza il telefono e quali app

Scegliere il livello di protezione e filtrare app, contenuti e giochi

Verificare la posizione del bambino in tempo reale con notifiche ogni volta che si muove

Bloccare l’accesso a Internet e impostare limiti di tempo per lo studio e gli orari notturni

Passa a Wind da Vodafone: le offerte smartphone incluso

Chi passa a Wind da Vodafone e vuole acquistare un telefono al giusto prezzo può contare sulle offerte smartphone incluso della famiglia Smart Pack. Queste promozioni prevedono un vincolo di durata da 24 a 30 mesi a seconda del modello desiderato. E’ possibile scegliere tra diversi modelli dei più importanti produttori e acquistarli anche senza anticipo. Le offerte Smart Pack si attivano online ma il ritiro del dispositivo avviene in negozio.

1. Smart Pack Reload Plus 5G con Easy Pay

Minuti illimitati

200 SMS

Giga illimitati per navigare in 5G

La tariffa ha un costo di 29,99 euro al mese. Il costo di attivazione azzerato se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. Con questa offerta è possibile aggiungere fino a 3 SIM con Family per gli altri membri della famiglia da 9,99 euro al mese. A Smart Pack Reload Plus 5G può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Xiaomi Mi11T Pro 5G 14 euro al mese Samsung Galaxy S21 5G da 128 GB 17 euro al mese iPhone 12 Mini da 64 GB 22 euro al mese iPhone 12 da 128 GB 26 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 24 mesi.

Modello Rata Xiaomi Mi11T Pro 5G 11 euro al mese Samsung Galaxy S21 5G da 128 GB 14 euro al mese iPhone 12 Mini da 64 GB 17 euro al mese iPhone 12 da 128 GB 21 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 30 mesi.

Nel piano è inoltre compreso il servizio Reload Plus, che a partire dal 13esimo mese dall’attivazione permette di cambiare il telefono con un modello più aggiornato. Il nuovo modello può essere ritirato in negozio consegnando quello vecchio. Il servizio prevede un vincolo di durata di 24 mesi. Se il proprio smartphone si danneggia, invece, è possibile sostituirlo con lo stesso modello o uno simile fino a 5 volte nell’arco di 30 mesi. Il terminale sostitutivo verrà consegnato in un giorno lavorativo nelle principali città (Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Bologna, Firenze e Bari) e di due giorni in qualsiasi altra località in italia. E’ previsto un corrispettivo di sostituzione di 170 euro. Reload Plus normalmente avrebbe un costo di 6,99 euro al mese con attivazione a 4,99 euro.

2. Smart Pack 100 5G con Easy Pay

Minuti illimitati

20 SMS

100 GB per navigare in 5G

Call center senza attese

La tariffa ha un costo di 14,99 euro al mese. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. Con questa offerta è possibile aggiungere fino a 3 SIM con Family per gli altri membri della famiglia da 9,99 euro al mese. A Smart Pack 100 5G può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Oppo A54 5G zero Redmi Note 10 5G zero TCL 20R 5G zero Samsung Galaxy A03S zero Vivo Y72 5G 2 euro al mese Xiaomi 11 Lite 5G NE 7 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 24 mesi.

Modello Rata Xiaomi 11T 5G 11 euro al mese Samsung Galaxy S21 5G da 128 GB 14 euro al mese Xiaomi 11T Pro 5G 12 euro al mese Oppo Reno6 Pro 5G 13 euro al mese iPhone 12 da 128 GB 24 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 30 mesi.

3. Smart Pack Junior+ con Easy Pay

Minuti illimitati

200 SMS

80 GB per navigare in Internet in 4G

App WindTre Family Protect inclusa

La tariffa ha un costo di 9,99 euro al mese e prevede un vincolo di 24 mesi. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. Opzione EDU TIME inclusa. A Smart Pack Junior+ può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata TCL 20 SE zero ZTE Blade A51 zero Oppo A54 5G 5 euro al mese Xiaomi Redmi Note 10 5G 5 euro al mese Samsung Galaxy A22 5G 5 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 24 mesi.

Modello Rata Xiaomi 11T 5G 14 euro al mese Oppo Reno6 PrO 5G 17 euro al mese Samsung Galaxy S21 5G da 128 GB 17euro al mese Xiaomi 11T Pro 5G 17 euro al mese iPhone 12 da 64 GB 26 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 30 mesi.

4. Smart Pack Young+ 5G con Easy Pay (solo under 30)

Minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in Internet in 5G

Giga illimitati per tutte le app in 5G

Call center senza attese

La tariffa ha un costo di 14,99 euro al mese. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. Opzione EDU TIME inclusa. A Smart Pack Young+ 5G può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata TLC 20 SE zero Samsung Galaxy A32 5G 4 euro al mese Motorola Edge 20 Lite 5G 6 euro al mese Samsung Galaxy A52 4G 7 euro al mese Xiaomi 11 Lite 5G NE 8 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 24 mesi.

Modello Rata Xiaomi 11T 5G 11 euro al mese Xiaomi 11T Pro 5G 13 euro al mese Oppo Reno6 Pro 5G 14 euro al mese iPhone 12 da 128 GB 24 euro al mese Samsung Galaxy S21 5G da 128 GB 14 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 30 mesi.

5. Smart Pack Silver 60 con Easy Pay (solo over 60)

Minuti illimitati

200 SMS

10 GB per navigare in Internet in 4G

La tariffa ha un costo di 10,99 euro al mese e prevede un vincolo di 24 mesi. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. A Smart Pack Silver 60 può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Emporia Touchsmart zero Withings BPM Connect (misuratore di pressione) zero Gima Oxy-4 (pulsoximetro) zero TCL 20 SE zero Brondi Amico Flip zero Xiaomi Redmi 9 1 euro al mese Samsung Galaxy A32 5G 7 euro al mese

