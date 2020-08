Passa a Wind da TIM, Vodafone e Tre: le offerte di Agosto 2020

WINDTRE, il brand unico che da marzo 2020 ha sostituito Wind e Tre, si presenta ad agosto 2020 con tantissime offerte da tenere d’occhio per risparmiare senza rinunciare ad un ricco bundle di minuti, SMS e GB di traffico dati. A disposizione degli utenti ci sono davvero tante opzioni da considerare per attivare una nuova offerta ad agosto 2020.

Tra le soluzioni proposte da WINDTRE troviamo l’offerta convergente “fisso + mobile” che premia, con Giga illimitati ad un costo contenuto, chi scegliere l’operatore sia per la linea fissa che per lo smartphone. Ci sono poi svariate offerte attivabili da tutti ed una ricca gamma di soluzioni per i clienti più giovani e per gli stranieri che vivono in Italia.

Ecco i dettagli.

Passa a WINDTRE con fisso e mobile: l’offerta di agosto 2020

La soluzione più conveniente per passare a Wind (ma sarebbe meglio dire a WINDTRE) nel corso del mese di agosto è rappresentata dall’attivazione di un’offerta convergente “fisso + mobile”. Questa soluzione, infatti, garantisce un notevole risparmio sui costi complessivi oltre alla possibilità di sfruttare condizioni tariffarie particolarmente vantaggiose, sia per l’abbonamento Internet casa che per l’offerta per lo smartphone.

Per passare a WINDTRE con fisso e mobile è necessario attivare l’abbonamento Super Fibra Unlimited per la connessione Internet di casa. Contestualmente all’attivazione di quest’offerta, sarà possibile attivare Unlimited Special, una tariffa speciale con tutto illimitato per il proprio smartphone, con un prezzo davvero contenuto.

Super Fibra Unlimited di WINDTRE presenta le seguenti caratteristiche:

linea telefonica con chiamate gratis verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; le chiamate gratis verso i fissi internazionali presentano un costo extra di 5 Euro al mese e sono disponibili attivando un’apposita opzione

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; le chiamate gratis verso i fissi internazionali presentano un costo extra di 5 Euro al mese e sono disponibili attivando un’apposita opzione connessione illimitata ad Internet tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della FTTH, la connessione avverrà tramite rete FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload oppure tramite rete ADSL con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload

ad Internet tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della FTTH, la connessione avverrà tramite rete FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload oppure tramite rete ADSL con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload per i già clienti WINDTRE: Giga illimitati per la propria SIM (e sino ad un massimo di 3 SIM per abbonamento) senza costi aggiuntivi

Super Fibra Unlimited presenta un costo periodico di 26,98 Euro al mese con contributo di attivazione (10 Euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (5,99 Euro al mese per 48 mesi) già inclusi nel canone mensile d’abbonamento. In caso di recesso anticipato, l’utente dovrà pagare le rate residue dell’attivazione e del modem.

Chi attiva l’offerta Internet casa di WINDTRE può attivare anche la tariffa mobile Unlimited Special. L’offerta in questione presenta un costo di 9,99 Euro al mese e mette a disposizione minuti, SMS e Giga illimitati per la propria SIM. Complessivamente, quindi, a meno di 37 Euro al mese si avrà un abbonamento Internet casa completo (con la possibilità di sfruttare i vantaggi della fibra) e una tariffa mobile “tutto illimitato”.

Per attivare l’offerta “fisso + mobile” di WINDTRE è possibile utilizzare una veloce procedura online, accessibile tramite il sito dell’operatore cliccando sul box qui di sotto:

Verifica la copertura ed attiva Super Fibra Unlimited di WINDTRE

Vediamo ora quali sono le offerte per passare a WINDTRE senza sfruttare la soluzione convergente “fisso + mobile”.

UNLIMITED: la soluzione “tutto illimitato di WINDTRE

Una delle prime offerte “passa a Wind” da segnalare ad agosto 2020 è UNLIMITED. Si tratta di una delle poche offerte disponibili sul mercato di telefonia che mette a disposizione dell’utente un piano tariffario “tutto illimitato” e con la possibilità di sfruttare, in futuro, la rete 5G di WINDTRE senza alcun costo aggiuntivo.

Ecco le caratteristiche complete di UNLIMITED:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti in Italia

Giga illimitati in Italia; l’offerta garantisce all’utente la possibilità di accedere alla rete 5G di WINDTRE, quando sarà disponibile, senza alcun costo aggiuntivo

in Italia; l’offerta garantisce all’utente la possibilità di accedere alla rete 5G di WINDTRE, quando sarà disponibile, senza alcun costo aggiuntivo in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 14 GB al mese senza costi aggiuntivi

possibilità di acquistare uno smartphone a rate con condizioni agevolate (ad esempio Galaxy S20 4G a 7,99 Euro al mese o Galaxy S20 Ultra 5G a 24,99 Euro al mese)

UNLIMITED di WINDTRE presenta un costo periodico di 29,99 Euro al mese con addebito su carta di credito o conto corrente.

Offerte per chi passa a WINDTRE

XLARGE: minuti illimitati, 200 SMS e 60 GB in 4G a 16,99 Euro al mese

minuti illimitati, 200 SMS e 60 GB in 4G a 16,99 Euro al mese LARGE: minuti illimitati, 200 SMS e 40 GB in 4G a 14,99 Euro al mese

minuti illimitati, 200 SMS e 40 GB in 4G a 14,99 Euro al mese MEDIUM: minuti illimitati, 200 SMS e 20 GB in 4G a 12,99 Euro al mese

Le offerte in questione sono disponibili per tutti, sia richiedendo un nuovo numero che effettuando la portabilità del proprio numero di cellulare da un altro operatore. Da notare, inoltre, che tutte e tre le offerte sono attivabili con modalità di pagamento “Easy Pay” e, quindi, con addebito automatico su carta di credito o conto corrente. LARGE e XLARGE possono essere attivate anche con addebito su credito residuo. In questo caso, però, il quantitativo di GB disponibili ogni mese si dimezza.

Tutte e tre le offerte permettono di accedere alle soluzioni “telefono incluso” di WINDTRE. Recandosi in un negozio dell’operatore sarà possibile scegliere un dispositivo da acquistare a rate sfruttando la vendita dilazionata con addebito su carta di credito o conto corrente oppure il finanziamento con anticipo zero (in questo caso è necessaria l’approvazione della finanziaria alla richiesta dell’utente).

Offerte WINDTRE per i più giovani

Per gli utenti più giovani il listino di offerte WINDTRE include diverse promozioni esclusive davvero molto interessanti. L’operatore è tra le migliori soluzioni per chi ha meno di 30 anni e vuole attivare una tariffa completa con tanti minuti, SMS e GB ad un costo contenuto a tempo indeterminato. Per i più giovani, WINDTRE rappresenta, senza dubbio, un’opzione da valutare con molta attenzione.

Iniziamo la nostra rassegna sulle offerte WINDTRE per più giovani con Young Summer Edition, offerta riservata a clienti Under 30. Questa soluzione presenta le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti in Italia

SMS illimitati verso tutti in Italia

Giga illimitati per tutta l’estate poi 80 GB al mese in 4G

videogioco Moto GP 20 in regalo

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 5,7 GB di traffico dati ogni mese senza costi aggiuntivi

offerte esclusive per acquistare uno smartphone a rate (ad esempio OPPO Find X2 Neo a 11,99 Euro al mese)

Young Summer Edition presenta un costo di 9,99 Euro al mese per i primi tre mesi con addebito automatico su carta di credito o conto corrente. Successivamente, l’offerta si rinnoverà al costo di 11,99 Euro al mese a tempo indeterminato (anche dopo aver compiuto e superato i 30 anni, il costo mensile dell’offerta ed i bonus inclusi continueranno ad essere gli stessi).

Per i più giovani, inoltre, WINDTRE propone Student. Si tratta di una tariffa riservata agli utenti Under 20. Ecco le caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti in Italia

SMS illimitati verso tutti in Italia

Giga illimitati per tutta l’estate poi 80 GB al mese in 4G

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 4,7 GB di traffico dati ogni mese senza costi aggiuntivi

offerte esclusive per acquistare uno smartphone a rate (ad esempio Huawei P30 Lite New Edition a 6,99 Euro al mese)

Student presenta un costo di 9,99 Euro al mese con addebito automatico su carta di credito o conto corrente.

Per quanto riguarda i giovanissimi, in particolare gli Under 14, l’operatore mette a disposizione le offerte della gamma Junior. Ecco i dettagli completi:

Junior: minuti illimitati verso WINDTRE, 100 minuti verso tutti, 200 SMS e 60 GB di traffico dati in 4G al costo di 6,99 Euro al mese

minuti illimitati verso WINDTRE, 100 minuti verso tutti, 200 SMS e 60 GB di traffico dati in 4G al costo di 6,99 Euro al mese Junior+: minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 60 GB di traffico dati in 4G al costo di 8,99 Euro al mese

Offerte per clienti stranieri

WINDTRE è in prima linea anche per quanto riguarda le offerte rivolte ai clienti stranieri che possono attivare tariffe specifiche per utilizzare lo smartphone in Italia e restare in contatto con il proprio Paese. Tra le soluzioni principali a disposizione ad agosto 2020 troviamo Call Your Country Super. Questa tariffa include minuti illimitati in Italia e 50 GB di traffico dati in 4G oltre a 300 minuti per chiamare dall’Italia all’estero. Il costo dell’offerta è di 9,99 Euro al mese.

Da notare anche la Call Your Country Premium, che porta il bundle dati a 100 GB a fronte di un costo periodico di 13,99 Euro al mese. C’è poi la Call Your Country One che mette a disposizione 200 GB al mese oltre a 500 minuti per chiamare l’estero al costo di 19,99 Euro al mese. Da notare che per attivare una di queste offerte è necessario avere un codice fiscale che confermi di essere nato all’estero.

I minuti verso l’estero sono validi per chiamare dall’Italia i seguenti Paesi: Argentina (solo fisso), Australia, Austria, Bangladesh, Brasile, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Colombia, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Guam, Hong Kong, India, Indonesia, Islanda, Israele, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Malesia, Malta, Marocco (solo fisso), Messico, Mongolia, Norvegia, Olanda, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Singapore, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Sud Korea, Svizzera (solo fisso), Turchia (solo fisso), Ungheria, Venezuela (solo fisso).

