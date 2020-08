Kena Mobile: l’offerta da 70 GB a 5,99 Euro al mese è disponibile per un numero maggiore di utenti

Il punto di riferimento delle offerte Kena Mobile di agosto 2020 è, senza dubbio, Kena 5,99. Si tratta di un’offerta molto economica che mette a disposizione dell’utente un pacchetto con tanti minuti, SMS e GB. L’offerta in questione, però, non è disponibile per tutti ma può essere attivata solo richiedendo la portabilità del numero da un altro operatore. Da questa settimana, Kena Mobile ha allargato la lista degli operatori compatibili per l’attivazione di Kena 5,99.

Kena 5,99 di Kena Mobile è una delle migliori offerte di telefonia mobile di agosto 2020. Questa tariffa include un bundle di minuti, SMS e GB tra i migliori del mercato ad un prezzo di appena 5,99 Euro al mese. A rendere ancora più conveniente la scelta di quest’offerta troviamo la possibilità, in via promozionale per il mese di agosto, di poter attivare l’offerta con primo mese, attivazione e SIM gratis oltre che con spedizione gratis per chi sceglie la sottoscrizione online.

L’offerta di Kena Mobile non è disponibile per tutti. Questa tariffa, infatti, è una “operator attack” e può essere attivata esclusivamente richiedendo la portabilità del numero da una cerchia ristretta di operatori di telefonia mobile. Da questa settimana, Kena 5,99 è disponibile per un numero maggiore di clienti. Kena Mobile, infatti, ha ampliato la lista dei provider compatibili per l’attivazione di Kena 5,99 con l’aggiunta di Tiscali.

Dopo l’aggiornamento di questa settimana, tale lista comprende ora i seguenti operatori:

Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, 1Mobile, Digi Mobile, Fastweb, Intermatica e Tiscali

Per attivare Kena 5,99, quindi, basterà richiedere la portabilità del numero da uno di questi operatori. L’offerta non è attivabile richiedendo un nuovo numero o effettuando la portabilità del proprio numero da un operatore di telefonia mobile non incluso in quest’elenco.

Cosa offre e come attivare Kena 5,99

Kena 5,99 è una delle offerte più complete del momento per chi è in cerca di una tariffa per smartphone da meno di 10 Euro al mese. Si tratta di una soluzione completa ed economica che può rappresentare un’ottima soluzione per chi vuole risparmiare ma ha bisogno anche di tanti minuti, SMS e GB per navigare. Ricordiamo che Kena Mobile è un operatore virtuale che utilizza la rete TIM.

L’offerta di Kena Mobile presenta le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali SMS illimitati verso tutti i numeri mobili nazionali

verso tutti i numeri mobili nazionali 70 GB di traffico dati ogni mese con velocità di navigazione massima di 30 Mbps in download e 5,67 Mbps in upload sotto rete 4G TIM; in caso di esaurimento dei GB disponibili è possibile attivare opzioni specifiche, come 30 GIGA ESTATE con 30 GB extra a 3 Euro per un mese, per continuare a navigare oppure si potrà navigare a consumo al costo di 50 centesimi per 50 MB di traffico dati

di traffico dati ogni mese con velocità di navigazione massima di 30 Mbps in download e 5,67 Mbps in upload sotto rete 4G TIM; in caso di esaurimento dei GB disponibili è possibile attivare opzioni specifiche, come 30 GIGA ESTATE con 30 GB extra a 3 Euro per un mese, per continuare a navigare oppure si potrà navigare a consumo al costo di 50 centesimi per 50 MB di traffico dati in roaming in UE è possibile utilizzare la propria SIM con minuti ed SMS illimitati e sino a 3 GB di traffico dati ogni mese senza alcun costo aggiuntivo; una volta esauriti i GB disponibili in UE sarà possibile continuare a navigare a consumo al costo di 0,0042 Euro al MB

Kena 5,99 presenta un costo periodico di 5,99 Euro al mese con addebito su credito residuo. Come specificato in precedenza, l’offerta non presenta alcun costo iniziale. In via promozionale, infatti, Kena 5,99 è disponibile con primo mese, SIM e attivazione gratis garantendo così un risparmio extra all’utente.

Per attivare Kena 5,99 è possibile seguire una veloce procedura di attivazione online, accessibile tramite il sito ufficiale di Kena Mobile. Per l’attivazione online dell’offerta è necessario avere con sé:

un documento di identità e il codice fiscale dell’intestatario della SIM

il numero di cellulare da passare a Kena Mobile (è necessario che tale numero appartenga ad uno degli operatori compatibili con l’offerta)

di da passare a Kena Mobile (è necessario che tale numero appartenga ad uno degli operatori compatibili con l’offerta) il codice seriale ICCID della SIM (ecco come recuperare il codice seriale della SIM )

(ecco ) l’indirizzo dove si desidera ricevere la SIM che sarà spedita tramite corriere

L’attivazione di Kena 5,99 può avvenire tramite il sito Kena Mobile, cliccando sul box qui di sotto e seguendo la procedura di sottoscrizione online.

Ricordiamo che è possibile confrontare la convenienza di Kena 5,99 di Kena Mobile con tutte le altre tariffe presenti sul mercato consultando il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure scaricando l’App di SOStariffe.it, disponibile su smartphone e tablet Android e su iPhone e iPad in modo completamente gratuito.

