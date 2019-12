Passa a Vodafone da Tim, Wind e Tre: le offerte di dicembre 2019

Passare a Vodafone è più conveniente questo dicembre. Le nuove tariffe Infinto , ad esempio, offrono Giga illimitati per navigare e utilizzare le app in mobilità. Scopri i vantaggi di passare al gestore britannico da parte dei clienti di Tim, Wind e Tre

Vodafone è un operatore di telefonia mobile che si è guadagnato le prime posizioni all’interno del settore in termini di linee attive grazie ad anni di impegno costante nel migliorare la sua offerta e la rete proprietaria. Di seguito sono descritte nel dettaglio tutte le offerte del provider britannico per chi arriva da altri operatori:

Le offerte per chi passa a Vodafone di dicembre

1. Infinito

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 2 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 1 GB + 100 minuti

12 mesi di Tidal Premium

La tariffa ha un costo di 26,99 euro invece di 36,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 384 euro di ricariche.

2. Infinito Gold Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 10 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 2 GB + 300 minuti

12 mesi di Sky Sport Mix

12 mesi di NOW TV Mobile

La tariffa ha un costo di 29,99 euro invece di 39,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

3. Infinito Black Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 1 Gigabit anche in 5G

Roaming Extra Ue – 5 GB + 500 minuti

12 mesi di Sky Sport Mix

12 mesi di NOW TV Mobile

12 mesi di Tidal Premium

La tariffa ha un costo di 39,99 euro invece di 59,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

4. Shake it Easy

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese senza vincoli ed è in esclusiva per chi ha fino a 30 anni compiuti. Pagando con carta di credito o IBAN i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60. 10 GB possono essere utilizzati per navigare in Unione Europea. La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 3 euro. La promozione permette di accedere a social network, app di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Numero assistenza 414

Segreteria telefonica

Servizi Chiamami e Recall

Hotspot

Abbonamento di 6 mesi alla piattaforma di streaming musical Tidal

5. RED Unlimited Smart

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 18,99 euro al mese invece di 24,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 269 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

6. RED Unlimited Ultra

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

30 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

1 GB e 200 minuti in roaming extra Ue

RED Care incluso

La promozione ha un costo di 24,99 euro al mese invece di 34,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 359 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

7. Unlimited X4 Pro

Minuti illimitati per chiamare

29 cent per SMS

10 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (29 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 239 euro di credito telefonico, altrimenti sono 26 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e servizi di streaming musicale senza consumare dati.

8. Vodafone Facile

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

4 GB di traffico in 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 12,99 euro al mese ed è riservata a chi ha più di 60 anni. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 5 euro (22,50 euro se si è già clienti Vodafone) se si consumano almeno 195 euro di credito telefonico, altrimenti sono 31 euro. Inoltre, è possibile utilizzare le app di messaggistica e i servizi VoIP per le videochiamate via Internet senza consumare traffico. Nel piano è compreso anche il blocco automatico di servizi digitali a pagamento come oroscopi, quiz e suonerie.

I vantaggi di passare a Vodafone

Passare a Vodafone permette di ottenere grandi vantaggi a quei clienti che effettuano la portabilità del numero da Tim, Wind o Tre. Il primo è quello di poter utilizzare la miglior rete di telefonia mobile a livello italiano e forse anche europeo. L’operatore britannico è in grado di diffondere il proprio segnale sostanzialmente in ogni angolo del Paese e dall’evoluzione della rete 4.5G è nata la Giga Network 5G.

La tecnologia di Vodafone grazie all’aumentata potenza di calcolo offre un tempo di reazione bassissimo, inferiore a 10 ms. Ciò permette di navigare e utilizzare le proprie app preferite in tempo reale. La velocità di navigazione è aumentata di 4 volte rispetto a quella massima offerta dal 4.5G e l’obiettivo è arrivare a 10 Megabit al secondo nei prossimi anni. Tutti i dispositivi connessi (fino a 10) possono dialogare tra loro potendo contare sulle migliori performance da parte della rete anche in elevate condizioni di traffico. Lo stesso vale anche si condividono foto, si telefona, durante la navigazione sul web e la visione di video in mobilità.

Il tempo di attesa per le chiamate è stato sostanzialmente azzerato e la qualità della voce è migliorata del 50% anche in ambienti particolarmente rumorosi. Vodafone punta anche sull’aspetto della sicurezza e con la sua piattaforma Secure Control ha bloccato 3 miliardi di malware e 44 milioni di virus in un anno anche grazie all’introduzione della crittografia end-to-end delle applicazione con l’Edge Computing.

Oggi gli utenti di Vodafone possono navigare in 5G a Milano, Bologna, Torino, Roma e Napoli ma l’obiettivo è arrivare a 100 città entro i prossimi mesi.

L’operatore britannico propone poi un’offerta molto variegata e in grado di soddisfare le esigenze di utenti molto diversi tra loro. Nel listino del provider recentemente si è aggiunta la nuova famiglia Infinito tutto incluso con Gigabyte illimitati. Questo tipo di promozioni è ideale per coloro che trascorrono molto tempo su Internet in mobilità e utilizzano servizi che consumano grandi quantità di traffico dati come piattaforme di streaming per film, serie TV e musica in alta qualità.

Tra le offerte con Giga limitati vi segnaliamo RED Unlimited Smart, una soluzione dall’eccellente rapporto qualità prezzo per quegli utenti che non hanno eccessive necessità in termini di navigazione. Vodafone comunque ha pensato anche a proposte specifiche per categorie di utenti molto specifiche come i giovani. Shake it Easy, ad esempio, permette di utilizzare app di messaggistica, mappe, social network e software per ascoltare musica online senza consumare il traffico dati previsto dal piano telefonico.

Tutte le tariffe sopracitate includono gratuitamente l’opzione 5G ma chi preferisce altre offerte può comunque accedere alla rete di ultima generazione sottoscrivendola al prezzo di 5 euro al mese ma con il primo mese in promozione gratuita.

Passare a Vodafone significa anche poter contare su un’app per iPhone e Android che permette di gestire ogni aspetto del piano con pochi tap sullo schermo del telefono. La piattaforma My Vodafone è disponibile gratuitamente e consente di verificare i minuti, SMS e Gigabyte residui tramite i comodi contatori, controllare le offerte attive sulla linea, effettuare una ricarica online e cambiare offerta.

In più, i clienti Vodafone possono usufruire di Vodafone Happy, il programma che li premia con sconti e promozioni come, ad esempio, uno sconto del 15% su viaggio con Costa Crociere. L’iscrizione a Happy Black costa invece 1,99 euro al mese ma permette di ricevere regali, offerte esclusive sui prodotti e servizi dei partner dell’operatore, convenzioni e Giga illimitati per le mappe.