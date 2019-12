Le migliori tariffe di Edison per luce e gas a dicembre 2019

Edison è uno dei principali fornitori di luce e gas del mercato libero dell’energia in Italia. L’azienda propone diverse soluzioni tariffarie mirate alla riduzione degli importi delle bollette delle utenze energetiche. I clienti, ancora nel mercato tutelato o che già sono passati al mercato libero ma sono insoddisfatti della loro tariffa, potranno, quindi, valutare con attenzione le tariffe Edison per individuare le soluzioni più adatte alle loro esigenze. Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte luce e gas di Edison di dicembre 2019.

Per chi è in cerca di nuove tariffe luce e gas per dare un taglio netto alle bollette energetiche c’è la possibilità di valutare con attenzione le offerte Edison. Il fornitore, infatti, è una delle principali aziende del mercato libero dell’energia e propone una lunga serie di soluzioni che potrebbero garantire un sostanziale risparmio in bolletta.

Le offerte Edison per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale sono disponibili con attivazione tramite procedura online. Come avviene anche per altre offerte del mercato libero, l’attivazione di queste offerte non prevede costi iniziali e non comporta la sospensione, anche solo per brevi momenti, delle forniture energetiche o la necessità di cambiare i contatori.

L’utente deve solo valutare le offerte luce e gas di Edison per poi valutare l’opportunità di risparmio garantite. A questo punto, basterà procedere con la richiesta di attivazione online delle tariffe desiderate. Tutta la procedura, sino al suo completamento, sarà gestita direttamente dal fornitore.

Come valutare il risparmio delle offerte luce e gas di Edison

Per poter valutare il risparmio delle offerte luce e gas di Edison è necessario fissare delle condizioni di “cliente tipo” che permettono di effettuare delle stime precise relative al costo annuale che il cliente dovrà affrontare per le forniture energetiche scegliendo le tariffe che ritiene più vantaggiose.

Come “cliente tipo” consideriamo una famiglia con:

un consumo annuo di elettricità pari a 3700 kWh (uso Domestico, Residenti e distribuzione dei consumi per fasce pari al 30% in F1 e al 70% in F2/F3 da tenere in considerazione per la valutazione della convenienza delle offerte multi-orarie)

(uso Domestico, Residenti e distribuzione dei consumi per fasce pari al 30% in F1 e al 70% in F2/F3 da tenere in considerazione per la valutazione della convenienza delle offerte multi-orarie) un consumo annuo di gas naturale pari a 1410 m³

Offerte luce di Edison

Per quanto riguarda l’energia elettrica, Edison mette a disposizione diverse offerte che possono garantire un risparmio netto in bolletta. I clienti interessati all’attivazione di nuove soluzioni tariffarie per la fornitura di elettricità potranno, quindi, scegliere tra diverse opzioni particolarmente vantaggiose.

In particolare, Edison propone quattro offerte da tenere in considerazione

Luce Prezzo Fisso 12 mesi monoraria

Luce Prezzo Fisso 12 mesi bioraria

Edison Web Luce monoraria

Edison Web Luce bioraria

Le offerte della gamma Luce Prezzo Fisso 12 mesi presentano un costo leggermente più alto rispetto a quelle della gamma Edison Web Luce (tariffe attivabili e gestibili direttamente online) ma garantiscono all’utente la possibilità di utilizzare energia elettrica prodotta, esclusivamente, da fonti d’energia rinnovabile certificate.

Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte luce di Edison:

Luce Prezzo Fisso 12 mesi

Una delle principali tariffe luce di Edison per il mese di dicembre è, senza dubbio, Luce Prezzo Fisso 12 mesi. Si tratta di una tariffa molto interessante che abbina la possibilità di contare su di un prezzo bloccato per 12 mesi della componente energia della bolletta (quella legata all’effettivo consumo di elettricità) all’utilizzo di energia elettrica prodotta esclusivamente utilizzando fonti di energia rinnovabile certificate.

Da notare, inoltre, che l’offerta Luce Prezzo Fisso 12 mesi di Edison presenta due differenti versioni. Gli utenti interessati a risparmiare, scegliendo nello stesso tempo una tariffa luce “eco-compatibile”, potranno scegliere tra la versione monoraria e la versione bioraria dell’offerta. Chi concentra i consumi nelle ore serali, nei week end e nei festivi dovrà attivare la tariffa bioraria mentre chi ha un consumo omogeneo dell’elettricità dovrà puntare sulla monoraria.

Per chi sceglie luce Prezzo Fisso 12 mesi di Edison nel corso del mese di dicembre ci sono due vantaggi aggiuntivi da non perdere:

sconto extra di 100 Euro sul primo anno di fornitura

possibilità di partecipare al concorso Win&Go che mette in palio tantissimi premi (bici elettriche, monopattini elettrici e hoverboard elettrici) oltre ad un maxi premio finale rappresentato da una nuova BMW i3, auto elettrica tra le più interessanti sul mercato

Per quanto riguarda Luce Prezzo Fisso 12 mesi monoraria, l’offerta in questione presenta un prezzo della componente energia pari a 0.07700 €/kWh. Tale prezzo, come specificato in precedenza, è fisso e bloccato per i primi 12 mesi do sottoscrizione. Solo al termine del periodo promozionale, Edison potrà proporre al suo cliente un nuovo prezzo (calcolato in base ai nuovi equilibri del mercato energetico). Il cliente a questo punto sarà libero di scegliere se restare con Edison o cambiare fornitore senza costi aggiuntivi.

Il “cliente tipo” indicato in precedenza che sceglie l’offerta Luce Prezzo Fisso 12 mesi in versione monoraria registrerà una spesa complessiva per l’elettricità pari a circa 780 Euro con un risparmio di 35 Euro all’anno rispetto al mercato tutelato. Da notare che l’offerta prevede il pagamento automatico con addebito su conto corrente e l’invio di una bolletta in versione digitale permettendo così di eliminare tutti i costi accessori e gli sprechi di carta.

L’offerta, come tutte le altre tariffe luce di Edison è attivabile direttamente online. Per completare la procedura di attivazione è necessario avere a disposizione i dati ed un documento dell’intestatario della fornitura, il codice POD (disponibile su di una bolletta precedente) che permette di identificare la fornitura energetica ed il conto su cui addebitare le fatture.

Attiva Luce Prezzo Fisso 12 mesi monoraria

Per gli utenti che preferiscono una tariffa luce multi-oraria c’è la possibilità di considerare Luce Prezzo Fisso 12 mesi bioraria. Quest’offerta presenta i seguenti prezzi della componente energia:

F1: 0.09700 €/kWh (dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 19)

(dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 19) F23: 0.06700 €/kWh (dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 8, il sabato, la domenica e nei giorni di festività nazionale)

Un “cliente tipo” che presenti una suddivisione dei consumi con il 30% dell’elettricità consumata in fascia F1 ed il 70% in fascia F23 registrerà una spesa annuale per la bolletta della luce pari a 770 Euro (considerando anche lo sconto di 100 Euro legato alla promozione di dicembre) con un risparmio di 35 Euro rispetto alle tariffe del mercato tutelato. All’aumentare della percentuale dei consumi in fascia F23, naturalmente, il costo annuale tenderà a diminuire.

Attiva Luce Prezzo Fisso 12 mesi bioraria

Edison Web Luce

Edison Web Luce è l’offerta “digitale” del fornitore per chi è in cerca di una tariffa luce gestibile completamente online e, soprattutto, caratterizzata da un prezzo contenuto. Per chi sceglie Edison Web Luce è previsto il pagamento automatico con addebito diretto sul conto corrente e l’invio della bolletta in versione digitale. Da notare, inoltre, che anche in questo caso è prevista la possibilità di partecipare al concorso a premi Win&Go.

Anche Edison Web Luce è disponibile in due versioni. I clienti possono scegliere tra la variante monoraria e quella bioraria. A seconda del modo in cui vengono distribuiti i propri consumi di elettricità sarà possibile individuare l’offerta più vantaggiosa da attivare. Le fasce orarie sono le stesse viste in precedenza (fascia F1 da lunedì a venerdì dalle 8 alle 19, fascia F23 da lunedì a venerdì dalle 19 alle 8, il sabato, la domenica e nei giorni festivi).

Per quanto riguarda Edison Web Luce monoraria, l’offerta in questione prevede un prezzo della componente energia della bolletta pari a 0.04900 €/kWh. Tale prezzo è indipendente dall’orario di utilizzo dell’energia elettrica in casa ed è fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione. Solo al termine del periodo promozionale, infatti, Edison potrà comunicare un eventuale nuovo prezzo al cliente (con un preavviso di 30 giorni) che sarà libero di scegliere se passare ad altro fornitore, senza costi aggiuntivi, o restare con Edison.

Il “cliente tipo” che sceglie Edison Web Luce monoraria registrerà una spesa complessiva per l’elettricità pari a 755 Euro all’anno con un risparmio complessivo, rispetto al mercato tutelato, di quasi 60 Euro all’anno.

Attiva Edison Web Luce monoraria

Per chi preferisce optare per una tariffa multi-oraria, invece, l’opzione da considerare è Edison Web Luce bioraria. Questa tariffa mette a disposizione degli utenti un prezzo della componente energia della bolletta fisso per 12 mesi e dipendente dall’orario di utilizzo. Ecco i prezzi:

F1: 0.06300 €/kWh (dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 19)

(dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 19) F23: 0.04300 €/kWh (dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 8, il sabato, la domenica e nei giorni di festività nazionale)

Il “cliente tipo” che sceglie quest’offerta registrerà una spesa complessiva pari a 755 Euro all’anno con un risparmio di quasi 60 Euro rispetto alla spesa complessiva registrata con le attuali tariffe del mercato tutelato. Ricordiamo che i dati relativi alla spesa complessiva per questa tariffa sono calcolati in base ad una suddivisione dei consumi di questo tipo: 30% dell’elettricità consumata in fascia F1 ed il 70% in fascia F23 .

Attiva Edison Web Luce bioraria

Offerte Gas di Edison

Per risparmiare sulla bolletta del gas è possibile considerare l’offerta Edison Web Gas, la soluzione tariffaria che il fornitore riserva ai clienti del mercato libero che vogliono dare un taglio netto alle spese. Come tutte le offerte gas, anche Edison Web Gas presenta un prezzo della materia prima completamente indipendente dall’orario di utilizzo della stessa. La tariffa, inoltre, presenta un prezzo bloccato per 12 mesi permettendo al cliente di ottenere un’importante protezione contro i possibili rincari tariffari del mercato energetico.

Attivabile direttamente via web, l’offerta Edison Web Gas presenta un prezzo della materia prima gas naturale pari a 0,2200 €/smc. Come sottolineato in precedenza, questo prezzo è fisso e bloccato per i primi 12 mesi. Scegliendo quest’offerta, la spesa annuale per la fornitura di gas naturale in casa sarà di circa 1035 Euro. Da notare che anche questa tariffa permette, a tutti i clienti che ne richiedono l’attivazione, di partecipare al concorso a premi Win & Go.

Anche l’offerta gas di Edison è attivabile direttamente online. Per procedere con l’attivazione è sufficiente avere a disposizione i dati ed un documento dell’intestatario della fornitura e il codice PDR, reperibile su di una bolletta precedente, che identifica la fornitura stessa. Per il pagamento delle fatture sarà necessario, inoltre, utilizzare un conto corrente dove saranno poi addebitati i costi dell’offerta.

Attiva Edison Web Gas

Le alternative alle offerte luce e gas di Edison

Edison è uno dei principali fornitori del mercato libero dell’energia e mette a disposizione dei clienti, come visto in precedenza, una lunga serie di opzioni tariffarie che possono garantire un netto risparmio in bolletta. Per dare un’occhiata alle migliori alternative alle offerte Edison disponibili a dicembre 2019 è necessario affidarsi alla comparazione online che permette di confrontare, in pochi minuti, le migliori tariffe attivabili ad oggi permettendo anche di avere informazioni precise in merito a promozioni e vantaggi aggiuntivi per i nuovi clienti.

Tramite il comparatore di SosTariffe.it per offerte luce e gas è possibile individuare, rapidamente, le migliori soluzioni tariffare del momento, in base a quelle che sono le proprie esigenze, e procedere poi con l’attivazione online. La comparazione delle offerte, accompagnata da una corretta stima dei propri consumi d’energia, permette di scegliere con precisione le offerte migliori da attivare per ridurre al minimo gli importi delle bollette energetiche.