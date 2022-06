Si rinnova il listino di offerte Very Mobile . Per i nuovi clienti che passano a Very Mobile entro il prossimo 20 giugno è ora disponibile una promozione da non perdere con un Buono Amazon in regalo che va a sommarsi all'attivazione gratuita e alla possibilità di sfruttare un pacchetto di minuti, SMS e Giga completo. Ecco i dettagli:

Passa a Very Mobile: nuove offerte con Buono Amazon in regalo, si parte da 5,99 euro

Fino al prossimo 20 giugno passare a Very Mobile, portando il numero da un altro operatore, conviene di più. L’operatore virtuale, che sfrutta la rete WINDTRE per l’erogazione dei suoi servizi, mette a disposizione una serie di offerte da non perdere. Per tutti i nuovi clienti, infatti, c’è un Buono Amazon in regalo in aggiunta alle normali promozioni con attivazione gratuita.

Passa a Very Mobile: le offerte con Buono Amazon in regalo e attivazione gratuita

LE OFFERTE VERY MOBILE MINUTI, SMS E GIGA COSTI Very 5,99 Minuti ed SMS illimitati

50 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 euro al mese

attivazione e SIM gratis Very 6,99 Minuti ed SMS illimitati

100 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 euro al mese

attivazione e SIM gratis Very 7,99 Minuti ed SMS illimitati

150 GB in 4G fino a 30 Mbps 7,99 euro al mese

attivazione e SIM gratis Very 9,99 Minuti ed SMS illimitati

200 GB in 4G fino a 30 Mbps 9,99 euro al mese

attivazione e SIM gratis

Tra le offerte disponibili, fino al prossimo 20 giugno, troviamo Very 5,99. L’offerta in questione include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

50 GB in 4G fino a 30 Mbps in download ed in upload

in 4G fino a 30 Mbps in download ed in upload Buono Amazon.it da 10 euro in regalo

attivazione e SIM gratis

Very 5,99 presenta un costo di 5,99 euro al mese.

Per attivare l’offerta è necessario richiedere la portabilità del numero da:

Iliad

un operatore virtuale tra BT Enìa, BT Italia, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, elimobile, Enegan, ERG Mobile, Fastweb, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Linkem, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona, 1 Mobile, Telmekom, Tiscali, Vianova, WithU

Very 5,99 è attivabile direttamente online tramite il sito dell’operatore:

Attiva Very 5,99 »

C’è poi Very 6,99. L’offerta in questione include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

100 GB in 4G fino a 30 Mbps in download ed in upload

in 4G fino a 30 Mbps in download ed in upload Buono Amazon.it da 10 euro in regalo

attivazione e SIM gratis

Very 6,99 presenta un costo periodico di 6,99 euro al mese. Anche in questo caso, l’attivazione è disponibile richiedendo la portabilità da Iliad o da un virtuale selezionato tramite il sito dell’operatore.

Attiva Very 6,99 »

Da valutare anche Very 7,99. L’offerta propone:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

150 GB in 4G fino a 30 Mbps in download ed in upload

in 4G fino a 30 Mbps in download ed in upload Buono Amazon.it da 10 euro in regalo

attivazione e SIM gratis

Disponibile solo con portabilità da Iliad o da un virtuale, l’offerta ha un costo di 7,99 euro al mese.

Attiva Very 7,99 »

A completare la serie di offerte Very Mobile c’è Very 9,99. Questa tariffa presenta un pacchetto con:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

220 GB in 4G fino a 30 Mbps in download ed in upload

in 4G fino a 30 Mbps in download ed in upload Buono Amazon.it da 10 euro in regalo

attivazione e SIM gratis

Very 9,99 presenta un costo di 9,99 euro al mese. L’offerta è disponibile solo con portabilità da Iliad o un virtuale tramite il sito dell’operatore.

Attiva Very 9,99 »

Da segnalare che è possibile passare a Very Mobile anche attivando un nuovo numero di cellulare. In questo caso, l’offerta da considerare è Very 5,99 per nuovi numeri. Quest’offerta include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

50 GB in 4G fino a 30 Mbps in download ed in upload

in 4G fino a 30 Mbps in download ed in upload attivazione e SIM gratis

Per nuovi numeri è possibile attivare anche Very 7,99 con 150 GB a 7,99 euro al mese e Very 9,99 con 220 GB a 9,99 euro al mese, sempre con attivazione e SIM gratis. Ecco tutti i dettagli:

Attiva una delle offerte Very Mobile per nuovi numeri»

I vantaggi delle offerte Very Mobile

VERY MOBILE LE CARATTERISTICHE DELLE OFFERTE Copertura la stessa della rete 4G WINDTRE Servizi accessori RingMe, Ti ho cercato, Hotspot e Rinnova Ora Costi extra Zero costi extra Opzioni è possibile richiedere la eSIM

Scegliere Very Mobile conviene grazie anche alle caratteristiche delle offerte dell’operatore. Tutte le tariffe proposte non presentano vincoli o extra costi. Per gli utenti, inoltre, c’è la possibilità di cambiare offerta senza costi aggiuntivi. Da notare, inoltre, la presenza di una copertura capillare del territorio nazionale grazie al supporto alla rete WINDTRE con 4G fino a 30 Mbps.

In caso di esaurimento dei Giga, inoltre, c’è la funzione Rinnova Ora che anticipa il rinnovo mensile, azzerando il contatore dei Giga, senza costi extra. Su tutte le offerte è possibile utilizzare i servizi accessori come Ti ho cercato, RingMe e Hotspot. C’è poi la possibilità di richiedere la eSIM in sostituzione della SIM card fisica direttamente dal sito ufficiale in fase di attivazione o dall’app successivamente.