Bollette di luce e gas più leggere con le migliori promozioni di Giugno 2022 . Su SOStariffe.it una mappa delle offerte del Mercato Libero più vantaggiose per aiutare i titolari di utenze domestiche a centrare l’obiettivo del risparmio .

Bollette luce e gas in calo grazie alle offerte per risparmiare a Giugno 2022

Le bollette di luce e gas sono più leggere. Il motivo? I prezzi di tutela dell’energia elettrica e del gas naturale sono in calo, dopo una marcia in salita durata 18 mesi.

Secondo ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, il trimestre che volge ormai al termine (1° aprile -30 giugno 2022) farà segnare un calo del 10,2% per l’energia elettrica e del 10% per il gas nelle bollette di una “famiglia tipo” con contratto di Tutela (con consumi medi di energia elettrica di 2.700 kWh all’anno e di 1.400 metri cubi annui di gas).

Per trarre il massimo vantaggio da questa boccata d’ossigeno, gli esperti di SOStariffe.it hanno disegnato una mappa di offerte “campioni” della convenienza che aiuteranno i titolari di utenze domestiche a ottenere ulteriori margini di risparmio in bolletta a Giugno 2022. La classifica è stata stilata grazie al comparatore di tariffe di luce e gas di SOStariffe.it, un tool digitale e gratuito disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android e iOS.

Le offerte sinonimo di convenienza a Giugno 2022

LE OFFERTE CALAMITA DEL RISPARMIO I MOTIVI PER CUI SONO VANTAGGIOSE NeN Luce e Gas Special 48 Il prezzo contenuto e bloccato (per 36 mesi) dell’energia e del gas rendono la promozione vantaggiosa per famiglie con elevati consumi Energia e Gas alla fonte wekiwi Il sistema della “carica mensile” garantisce la sicurezza di bollette di luce e gas dal costo fisso e con periodicità predeterminata Next Energy Sunlight Luce e Gas Dual Attivando la tariffa Dual Fuel (unico contratto per luce e gas), Sorgenia offre ai suoi clienti agevolazioni extra, come il buono Amazon da 100 euro Pulsee Luce Relax Fix Grazie all’opzione Cost Sharing, il costo delle bollette è ripartito tra i vari coinquilini di un appartamento in condivisione A2A Click Gas L’esclusiva web di A2A assicura tanti servizi digitali (dalla bolletta online all’addebito della fattura direttamente su conto corrente bancario) Illumia Luce Flex Web L’opzione bioraria è vantaggiosa per quanti vivono la casa la sera e nei weekend perché in queste fasce orarie l’energia elettrica costa meno

Grazie al comparatore di SOStariffe.it, abbiamo scattato una fotografia delle offerte di luce e gas che calamitano il risparmio a Giugno 2022. Le promozioni elaborate dal comparatore si basano su una simulazione effettuata su una “famiglia tipo” che ha un consumo annuo di:

2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW);

di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW); 1.400 Smc di gas naturale con fornitura attiva nel comune di Milano.

Sulla base di tale simulazione, ecco la classifica delle offerte più vantaggiose per il profilo di consumo sopra indicato.

NeN Luce e Gas Special 48;

Energia e Gas alla Fonte wekiwi;

Next Energy Sunlight Luce e Gas Dual;

Pulsee Luce Relax Fix;

A2A Click Gas;

Illumia Luce Flex Web.

Le promozioni, i cui vantaggi sono illustrati nella tabella qui sopra, includono sia tariffe a prezzo bloccato, sia tariffe a prezzo indicizzato. Mentre le prime proteggono dai rincari dato che il prezzo della materia prima è fisso per tutta la durata del contratto (di solito 12 o 24 mesi), le ultime permettono l’accesso ai prezzi dell’ingrosso, subendo però aggiornamenti mensili. Questo significa che l’andamento di tali prezzi è in linea con quello del mercato, con il rischio di subire impennate in tempi di crisi del comparto energetico, ma anche il beneficio di bollette più leggere in presenza di un ribasso dei prezzi.

È anche bene segnalare che gran parte delle promozioni sopra citate possono essere attivate in modalità Dual Fuel, che consiste nel beneficiare di energia elettrica e gas con lo stesso fornitore. Queste offerte tendono ad essere vantaggiose perché molti gestori prevedono sconti, bonus extra o premi all’attivazione di un contratto per entrambe le utenze.

Energia elettrica e gas naturale: le promozioni che fanno risparmiare

NOME DELL’OFFERTA COSA PREVEDE L’OFFERTA NeN Luce e Gas Special 48 prezzo bloccato per 36 mesi: 0,2556 €/kWh per l’energia elettrica e 0,9900 €/Smc per il gas

0,2556 €/kWh per l’energia elettrica e 0,9900 €/Smc per il gas bonus di benvenuto di 48 euro

energia italiana 100% verde Energia e Gas alla Fonte wekiwi prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per la luce e al PSV (Punto di scambio virtuale) per il gas

(Prezzo Unico Nazionale) (Punto di scambio virtuale) bonus di benvenuto di 30 euro con il codice sconto SOSW22

costo fisso e periodicità determinate delle bollette Next Energy Sunlight Luce e Gas Dual prezzo indicizzato in base al PUN per la luce e al PSV per il gas

Buono Amazon di 100 euro con tariffa Dual Fuel

Sconto fino a 3.000 euro in bolletta se porti amici

Area clienti online e App MySorgenia Pulsee Luce RELAX Fix prezzo bloccato per 24 mesi: 0,2808 €/kWh

0,2808 €/kWh sconto di benvenuto di 20 euro con il codice SOS20

Gestisci la fornitura online con Area clienti e App A2A Click Gas prezzo bloccato per 12 mesi (1,0400 €/Smc)

(1,0400 €/Smc) esclusiva web

bolletta elettronica

Area Clienti online e App MyA2A

attivazione della fornitura anche con WhatsApp Illumia Luce Flex Web prezzo indicizzato in base al PUN senza costi extra

opzione di scelta fra tariffa monoraria e bioraria

sconto di benvenuto di 20 euro

energia 100% da fonti rinnovabili

Nella sezione che segue entriamo nel dettaglio di ciascuna offerta per individuarne caratteristiche e punti di forza, oltre a evidenziare simulazioni di spesa per la “famiglia tipo” e il risparmio annuale stimato rispetto a un contratto in regime di Maggior Tutela.

NeN Luce e Gas Special 48

Grazie al prezzo contenuto della materia prima e alla tariffa bloccata per 36 mesi, l’offerta di NeN è un magnete del risparmio, soprattutto per le famiglie che registrano consumi molto elevati in bolletta. Ecco perché questa promozione aiuta a tagliare le spese, senza però rinunciare alle proprie abitudini di consumo.

L’offerta ha le seguenti caratteristiche:

prezzo fisso per 36 mesi : 0,2556 €/kWh per l’energia; 0,9900 €/smc per il gas;

: 0,2556 €/kWh per l’energia; 0,9900 €/smc per il gas; bonus di benvenuto di 48 euro in esclusiva con SOStariffe.it ;

bonus di benvenuto di 48 euro in esclusiva con ; spesa stimata per la “famiglia tipo”: 71 euro al mese per la luce e 171 per il gas;

spesa stimata per la “famiglia tipo”: 71 euro al mese per la luce e 171 per il gas; risparmio stimato annuo: 257 euro per la luce e 15 euro per il gas (rispetto a un contratto di Maggior Tutela).

Per conoscere ulteriori dettagli sulla promozione, clicca al link di seguito:

Energia e Gas alla Fonte wekiwi

Peculiarità delle offerte wekiwi è il sistema della “carica mensile”: attivando il contratto di fornitura, il cliente può dire “addio” alle sorprese in bolletta e optare invece per una quota di spesa fissa con relativo periodo di fatturazione (bimestrale, trimestrale o quadrimestrale). Saranno poi effettuati dei conguagli per allineare l’importo delle bollette con quanto effettivamente consumato dal cliente.

L’offerta prevede anche:

tariffa indicizzata in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + contributo al consumo di 0,0052 kWh per l’energia elettrica; in base all’indice PSV (che viene ridotto di 0,15 €/Smc) per il gas;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + contributo al consumo di 0,0052 kWh per l’energia elettrica; in base all’indice PSV (che viene ridotto di 0,15 €/Smc) per il gas; 30 euro di bonus in bolletta con il codice sconto SOSW22 ;

in bolletta ; spesa stimata per la “famiglia tipo”: 77 euro al mese per la luce e 167 euro per il gas;

spesa stimata per la “famiglia tipo”: 77 euro al mese per la luce e per il gas; risparmio stimato annuo: 183 euro per la luce e 60 euro rispetto al mercato Tutelato.

Per conoscere ulteriori dettagli sulla promozione, clicca al link di seguito:

Next Energy Sunlight Luce e Gas Dual

Sorgenia, uno degli operatori di riferimento in Italia per la commercializzazione di elettricità e gas, mette a disposizione dei titolari di utenze domestiche un’offerta che premia, con vantaggi e bonus extra, i clienti che sottoscrivono una tariffa Dual Fuel (stesso fornitore per luce e gas).

La promozione prevede:

prezzo indicizzato in base al PUN per l’energia elettrica e al PSV per il gas;

prezzo indicizzato in base al PUN per l’energia elettrica e al PSV per il gas; buono Amazon da 100 euro con tariffa Dual Fuel;

con tariffa Dual Fuel; sconto fino a 3.000 euro in bolletta se porti amici in Sorgenia;

se porti amici in Sorgenia; spesa stimata per la “famiglia tipo”: 79 euro al mese per la luce e 187 euro per il gas;

spesa stimata per la “famiglia tipo”: 79 euro al mese per la luce e 187 euro per il gas; risparmio annuo stimato nelle bollette della luce: 153 euro.

Per conoscere ulteriori dettagli sulla promozione, clicca al link di seguito:

Pulsee Luce RELAX Fix

Pulsee propone un’offerta vantaggiosa per due motivi: prevede una tariffa a prezzo bloccato per 24 mesi, facendo così da “scudo” contro eventuali rincari dei prezzi della materia prima. Inoltre, l’opzione Cost Sharing (disponibile al costo di 1,50 euro al mese) è ideale per chi vive in condivisione: il costo delle bollette è già ripartito tra i vari coinquilini.

La promozione si caratterizza, dunque, per:

prezzo bloccato per 24 mesi (0,2808 €/kWh)

(0,2808 €/kWh) sconto di benvenuto di 20 euro con il codice SOS20 ;

di benvenuto di 20 euro ; spesa stimata per la “famiglia tipo”: 80 euro al mese

spesa stimata per la “famiglia tipo”: 80 euro al mese risparmio stimato annuo: 142 euro (rispetto a un contratto di Tutela).

Per conoscere ulteriori dettagli sulla promozione, clicca al link di seguito:

A2A Click Gas

L’esclusiva web proposta da A2A Energia prevede:

prezzo bloccato per 12 mesi (1,0400 €/Smc);

bolletta elettronica e area Clienti online;

pagamento tramite RID;

spesa stimata per la “famiglia tipo”: 183 euro al mese.

Per conoscere ulteriori dettagli sulla promozione, clicca al link di seguito:

Illumia Luce Flex Web

Illumia, player italiano nel settore dell’illuminazione a LED, propone un’offerta vantaggiosa in quanto consente l’accesso al prezzo del mercato all’ingrosso senza costi extra. L’opzione di scelta della tariffa bioraria permette di risparmiare grazie alla distribuzione dei consumi nelle ore serali e nei fine settimana, quando il prezzo dell’energia è più basso.

La promozione include:

tariffa monoraria o bioraria;

tariffa monoraria o bioraria; prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi extra;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi extra; sconto di benvenuto di 20 euro nella prima fattura;

nella prima fattura; spesa stimata per la “famiglia tipo”: 71 euro al mese;

spesa stimata per la “famiglia tipo”: 71 euro al mese; risparmio stimato: 259 euro all’anno rispetto a un contratto di Tutela.

Clicca al link qui sotto per una panoramica dettagliata dell’offerta.

