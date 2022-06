Come vedere Disney+ su TV: offerte e programmi di giugno 2022

Come funziona l'abbonamento a Disney+, come vederlo sul proprio televisore e quali sono i contenuti disponibili nel mese di giugno 2022.

Offerte in evidenza Amazon Prime Video GRATIS con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Disney+ 8,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Prova Sky Q 9,00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Disney+ è una piattaforma di contenuti in streaming con la quale è possibile attivare due tipologie di abbonamento: uno di tipo annuale e uno mensile (è consigliato quello annuale perché permette di risparmiare).

Nelle prossime righe analizzeremo quali sono i costi previsti per abbonarsi a Disney+ e le offerte combinate che permettono di pagare di meno, come collegarlo al proprio televisore e il catalogo di film, documentari e serie TV disponibile a giugno 2022.

Quanto costa Disney+

TIPOLOGIA DI ABBONAMENTO COSTO Disney+ abbonamento annuale 89,99 euro (risparmio del 15% rispetto all’abbonamento mensile) Disney+ abbonamento mensile 8,99 euro al mese

Tra le due tipologie di abbonamento proposte da Disney+, quella annuale è sicuramente più conveniente in quanto permette di risparmiare fino al 15%: tradotto in altri termini, significa che si potranno risparmiare 2 mesi. Di contro, quella mensile può essere staccata in qualsiasi momento

A proposito dei contenuti disponibili:

sarà possibile organizzare delle visioni di gruppo, grazie alla funzione Groupwatch;

si potrà mettere in pausa, riavvolgere e interagire fino a un massimo di 6 persone, che potranno partecipare solo se hanno un abbonamento attivo;

si potranno scaricare e guardare offline su dispositivi che non siano il televisore, come per esempio il PC o il tablet;

si potranno vedere contenuti in contemporanea su 4 diversi dispositivi.

Attiva un abbonamento a Disney+»

Offerte Disney+ e TIM

OFFERTA DISNEY+ E TIM QUANTO COSTA TIMVISION + DISNEY+ 9,99 euro al mese (sconto mensile di 5,99 euro rispetto alla sottoscrizione singola) TIMVISION GOLD 10 euro a mese fino al 31 agosto 2022

30,99 euro tra il 1° settembre 2022 e il 31 agosto 2023

45,99 euro dal 1° settembre 2023

Se si vuole risparmiare, c’è la possibilità di attivare le cosiddette offerte combinate, ovvero delle promozioni con le quali si attivano due servizi nello stesso momento, con un’unica sottoscrizione.

Tra le soluzioni che si possono sottoscrivere oggi troviamo per esempio le proposte di TIM, che permette di aggiungere alle sue offerte Internet casa diversi servizi legati all’intrattenimento e alla sua piattaforma di streaming TV, ovvero TIMVISION.

TIMVISION con Disney+ è per esempio disponibile al costo di 9,99 euro al mese (senza vincoli) e comprende non solo tutto il catalogo Disney+, anche:

i film, le serie e tutti i contenuti disponibili su TIMVISION, compreso il decoder;

Discovery+.

Facciamo due calcoli per capire quanto si potrà risparmiare: TIMVISION ha un prezzo di listino pari a 6,99 euro al mese e prevede la visione su 2 schermi in contemporanea. Sommandolo a un abbonamento standard a Disney+, da 8,99 euro al mese, si dovrebbe pagare un totale di 15,98 euro al mese. In questo modo, si avrà accesso a un prezzo esclusivo, con un risparmio mensile pari a 5,99 euro.

Un’altra offerta combinata proposta da TIM prende il nome di TIMVISION Gold, promozione che avrà un prezzo scontato di 10 euro al mese fino al 31 agosto 2022 e nella quale sono inclusi i seguenti servizi legati all’intrattenimento:

tutto il catalogo di Disney+;

tutto l’intrattenimento di Netflix (piano standard, che ha un costo di 12,99 euro al mese);

DAZN con la serie A TIM (che in caso di sottoscrizione singola costa 29,99 euro al mese),;

Infinity+ con la UEFA Champions League (ha un prezzo di listino di 7,99 euro al mese);

tutti i contenuti di TIMVISION (che costa 6,99 euro al mese).

Al termine del periodo promozionale, si dovrà pagare un costo mensile pari a:

30,99 euro nel periodo compreso tra il 1° settembre 2022 e il 31 agosto 2023;

45,99 euro dal 1° settembre 2023.

Clicca sul link per risparmiare scegliendo una delle offerte appena citate.

Scopri le offerte combinate di TIM»



Annunci Google

Come vedere Disney+ su TV

Intanto è bene precisare che per poter vedere Disney+ sul proprio televisore, non si dovrà avere una TV normale, ma una smart TV, ovvero un dispositivo che sia connesso a Internet e sul quale si possa scaricare e installare l’app di Disney+.

Non tutte le smart TV presenti in commercio sono compatibili con Disney+: in generale, conviene puntare sui modelli usciti più di recente, in modo tale da non avere problemi nel caso di ulteriori aggiornamenti dell’applicazione.

Utilizzare Disney+ su una smart TV è semplicissimo in quanto, dopo aver installato l’app, sarà sufficiente inserire le proprie credenziali, quindi indirizzo email e password, e cercare il film o la serie TV da vedere.

Nell’ipotesi in cui non si avesse una smart TV, sarà comunque possibile vedere Disney+:

con una chiavetta HDMI , come per esempio la Fire TV Stick e la Fire TV Stick 4K;

con un box dotato di telecomando , da collegare sempre all’ingresso HDMI del televisore, in modo tale da renderlo smart;

attraverso un chromecast , che permetta di collegare Disney+ alla TV da telefono;

comprando un decoder che consenta di convertire un ingresso HDMI in SCART , in modo tale da poter collegare un vecchio modello di televisore, dotato per l’appunto di un ingresso scart;

decoder con digitale terrestre di tipo Dvb-t2 , in modo tale da non avere problemi in vista dello un, in modo tale da non avere problemi in vista dello switch off definitivo al nuovo standard;

utilizzando una console (Sony o Microsoft per esempio) collegata alla rete, che permetta dunque di scaricare l’app di Disney+.

Attiva un abbonamento a Disney+ cliccando sul link in basso

Scegli Disney+ con abbonamento annuale o mensile»



Perché non riesco a vedere Disney+ sulla TV?

Nell’ipotesi in cui non ci dovessero riuscire a vedere i contenuti di Disney+ sul proprio televisore, si consiglia di:

riavviare il computer o il proprio dispositivo mobile connesso; controllare di avere una connessione Internet funzionante; aggiornare i principali driver audio, video e di rete.

Si consiglia anche di:

andare su Preferenze di Sistema;

scegliere Sicurezza e privacy;

cliccare su Firewall e selezionare Opzioni firewall;

deselezionare la spunta Blocca tutte le connessioni in entrata ;

selezionare Consenti automaticamente al software firmato di ricevere le connessioni in entrata.

Disney Plus: catalogo

TIPOLOGIA DI CONTENUTI DISPONIBILI SU DISNEY+ COSA PUOI TROVARE Disney Vecchi film e serie che guardavi da bambino, ultimi successi live action e film di animazione più recenti Pixar Tutte le storie create dalla Pixar, come Luca, l’ultima avventura ambientata in Italia Marvel Tutto l’universo Marvel Cinematic e le serie originali Marvel Studios Star Wars Tutta la saga National Geographic Un gran numero di documentari sugli argomenti tra i più disparati Star Tante serie TV vecchie e nuove per iniziare una nuova maratona

Disney+ è una piattaforma sulla quale sarà possibile vedere un gran numero di contenuti: non solo i grandi classici Disney, ma anche i prodotti di casa Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e Star.

Per esempio, tra i titoli disponibili, vi suggeriamo:

serie cult come Buffy l’ammazzavampiri, How I met your mother, Sons of anarchy, Lost;

i grandi classici Disney, come La bella e la Bestia;

Star Wars, nel caso in cui non l’aveste mai visto.

Tra le uscite di giugno 2022, ci sono.

la sedicesima stagione di American Dad;

tutte le stagioni di This is Us.

Tra le nuove produzioni della Marvel in arrivo, saranno disponibili su Disney+ Armor Wars (serie live-action), I am Groot (un corto sul personaggio di Groot), The Guardians of the Galaxy Holiday Special, e altre serie live-action, quali Ironheart, Ms. Marvel, Secret Invasion, She-Hulk.

Avrete la possibilità di trovare serie di animazione storiche, come Cip & Ciop agenti speciali (del 1989), oppure Ducktales – Avventure di paperi (del 1987), 32 intere stagioni de’ I Simpsons o 18 stagioni de’ I Griffin, e molto altro ancora.

Scopri di più su Disney+»